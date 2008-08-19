Легенда о Лобановском останется вечной, как и футбол

Немного истории В 2003 году, ровно через год после ухода из жизни великого тренера, состоялся Первый Мемориал Лобановского. В Киеве на двух стадионах – «Динамо», который вскоре был назван его именем, и НСК «Олимпийском» – мерялись силами лидеры украинского и российского футбола «Динамо» и «Шахтер», и ЦСКА и «Локомотив». В полуфинале «А» «горняки», так и не сумев распечатать ворота «армейцев» Москвы, все-таки сумели одолеть их по пенальти (5:4). В полуфинале «В» «Динамо» легко переиграло «железнодорожников» – 2:0 (Милевский, Ринкон). В матче за третье место ЦСКА оказалось сильнее земляков из «Локомотива» – 1:0 (Рахимич). Жаль, что принципиальные «разборки» во внутреннем чемпионате едва не испортили торжественной обстановки турнира. В финале встречались «Динамо» и «Шахтер», руководство которого неожиданно для всех решило отправить в Донецк практически весь основной состав. Зрители, заполнившие стадион, так и не увидели на поле: Шуткова, Гая, Ндиаье, Пажина, Флоря, Тимощука, Левандовского, Бахарева, Пуканыча, Белика, Воробья... Очевидно, таким образом «донецкие» хотели сказать, что, как бы ни старались гости, а победителем первого мемориала все равно будет «назначено» «Динамо». Слава Богу, что молодые «горняки» дали бой опытным динамовцам и матч получился по-настоящему интересным. А ведь вряд ли что-то могли сказать искушенным зрителям такие фамилии, как: Гусаров, Савин, Скидан, Бредун, Кравченко, Артемов?.. Счет на 6-й минуте открыл Леко, а через 15 минут Брандао счет сравнял. Во втором тайме молодой Ярошенко, с помощью того же Брандао, вывел «горняков» вперед. И динамовцам понадобилось приложить серьезные усилия, чтобы уравнять шансы на Главный приз: после передачи Белькевича гол забил Ринкон. На этом основное время и закончилось, и арбитру матча Любошу Михелу пришлось назначить дополнительное время. И вот тут-то лучший бомбардир «Динамо» последнего десятилетия Максим Шацких с подачи Ринкона забивает «золотой» гол… Тогда на стадионе во время финала распространялась выпущенная ФФУ газета, посвященная памяти великого тренера. Учитывая то, что за прошедшие пять лет количество влюбленных в футбол респондентов «Главреда» резко увеличилось, а это печатное издание, естественно, досталось не всем, предлагаю несколько выдержек из этого спецвыпуска. Футбольная инженерия, или Инженерный футбол В 1975, придя в «Динамо» молодые честолюбивые Лобановский и Базилевич, бывшие партнеры по нападению, а теперь – утверждающие себя тренеры, сумели соединить опыт и мастерство игроков со своими революционными тактическими разработками. Эта «гремучая смесь» с эффектом разорвавшейся бомбы произвела фурор на отечественных полях – справиться с «Динамо» в те годы не мог никто! Под руководством Лобановского киевское «Динамо» восемь раз становилось чемпионом СССР, шесть раз завоевывало Кубок страны. Естественными выглядели привезенные в Киев Кубок кубков и Суперкубок Европы... И недаром его команда неоднократно награждалась громкими и соблазнительными эпитетами – «чудо-команда», «киевский экспресс», «команда XXI века», «Динамо-машина»... Говорят, фортуна благоволила к нему и его любимому делу! А ведь бывало по-всякому: немало ему доставалось «на орехи» и от великого Маслова, не признавшего в нем игрока, и от бывших коллег, не раз укорявших его за неординарные действия на поле, и от нетерпеливых болельщиков, и от футбольных функционеров, вставлявших палки в колеса. У нас ведь не любят шибко умных... Задумываться над тем, что ведение футбольного хозяйства далеко от совершенства чиновники не хотели и другим запрещали это делать. Практика тренера Лобановского, который не просто спорил, предлагал, боролся за изменение отношения к футболу, – доказывала, что дело должно строиться совсем иначе. Осенью 1982 года футбольное руководство решило, освободив Лобановского от забот по клубу, назначить его старшим тренером сборной. Сборная после выглядела разобранным на винтики неисправным механизмом, морально и физически изношенным коллективом. Времени на коренную реконструкцию команды не было, но Лобановский предпочел работать, чем вступать в бесполезные конфликты с Федерацией. Но когда через год сборная проиграла Португалии, его тренерская судьба была предрешена... Однако, когда запахло глобальными поражениями накануне чемпионата мира 1986 года, московское начальство быстро забыло все свои обиды. Вызванный в срочном порядке в столицу, Лобановский вновь загорелся живым интересом к делу, которое многим казалось, если не провальным, то уж точно авантюрным. Спортивное начальство, очевидно, желало его проучить, использовать в качестве «мальчика для битья». Ведь все прекрасно понимали, что практически невозможно исправить за одну неделю то, что неверно строилось годами... Сборная СССР под руководством Валерия Лобановского после блестящего выступления в подгруппе неожиданно в одной восьмой финала проиграла Бельгии... А ведь за день до этого игру, демонстрируемую его командой, восхищенные журналисты окрестили «футболом 21-го века»... И хоть история не терпит сослагательного наклонения, многие из нас уверены: окажись та команда в Японии или Корее, она не разочаровала бы нас... Правда, дома дела шли по-другому: динамовцы в 12-й раз стали чемпионами СССР. Многим казалось, что вот теперь-то можно успокоиться, но Тренер не собирался успокаиваться, думал о будущем. И параллельно вел борьбу за переход к профессиональному футболу – настоящему, не на словах. Он добивался создания профессиональных клубов, доказывал, что именно с этим связано будущее нашего футбола – от детского до мастеров. Он так упорно проводил свои идеи в жизнь, что раздраженное спортивное начальство наконец-то предоставило динамовцам статус профессионального клуба. И хотя условия были, в полном смысле слова, кабальные, Лобановский взялся за это безнадежное дело. Клуб начал подниматься на ноги, вызывая зависть окружающих... ...Теперь можно было и отдохнуть, переключиться на новую работу. Он добился того, что задумал, и дело может продолжаться без него. Сначала он уехал в Арабские Эмираты, потом его пригласили в Кувейт. Но это был не самый лучший выбор Тренера: Восток подорвал его здоровье... Почти через шесть лет Лобановский вернулся в Киев и обнаружил, что за его отсутствие в организации украинского футбола «наломано много дров»... Было ли это поправимо? До сих пор чужие ошибки ему удавалось исправлять быстро: и хоть Валерий Васильевич на этот счет обещаний не давал, а воспрянувшие духом руководители клуба событий не форсировали, Украина ждала побед уже сегодня!.. «Все есть число!» Суммируя выступления команд, которыми руководил Лобановский, сталкиваешься с некой закономерностью: на протяжении всей его карьеры четко просматривается цикл в 2-3 года. 1974-75 – победы практически на всех фронтах... 1976 – неудача. 1977 – победа. 1978-79 – относительные неудачи. 1980-81 – победы. 1982, 1984 – снова неудачи. 1985-86 – победы практически везде. 1987-89 – неудачи. 1990 – победа. В союзные времена «Динамо» никогда трижды подряд не побеждало в чемпионатах, и в то же время – больше трех лет не оставалось без «золота». В футболе есть такая истина: работу тренера следует оценивать не по падениям, а по взлетам... В Украине победа в чемпионате несколько обесценилась, поэтому будет логичнее об успехах Лобановского судить по выступлениям в еврокубках. 1977-1998 – успех. «Динамо» побеждало в групповых турнирах. В плей-офф, правда, не везло, однако и раньше далее полуфиналов киевляне не проходили. 1999 – относительный успех, хотя до четвертьфинала «Динамо» не добралось. Заняв второе место в первом групповом турнире, киевляне пропустили вперед «Баварию» и «Реал». 2000-2001 – неудачи. В Лигу «Динамо» проходило, однако в подгруппах занимало последние места. 2002 – Два года неприятностей позади. Остается потерпеть еще немного – всего лишь год... Хватило бы терпения у руководства, разного рода «обозревателей» и болельщиков. Ведь в истории «Динамо» бывали провальные годы – например, весна 76-го или 84-й и 87-й... Но тогда, действительно, создавалась новая команда. Год 2002. Последний... Наступил новый 2002 год, и настроение у Валерия Васильевича Лобановского было не из лучших. Тренер №1 всего постсоветского пространства находился в довольно-таки сложном положении. Полоса неудач «Динамо» в Лиге чемпионов, невнятная игра в чемпионате страны, которая едва не стоила киевлянам золотых медалей, провал национальной сборной в отборочном турнире к чемпионату мира 2002 года... И все это на фоне непрекращающихся успокоительных бесед на тему «команда у нас молодая»... Это не прибавляло оптимизма болельщикам, нервировало руководителей клуба и Федерации, цена каждой осечки, каждого неуверенного шага приобретала размеры катастрофы... Работать в такой обстановке было крайне сложно... Все чаще раздавались нетерпеливые голоса, намекающие на участившиеся недомогания мэтра – «очевидно, подустал»... Кое-кто, осмелев, даже пытался уже посягать на его авторитет, завоеванный в прошлые годы – «пообветшал», находились «архитекторы-реставраторы» – «бронза на памятнике слегка потускнела»... Мэтр устало объяснял, что никому ничего доказывать не обязан, но попытается, только попробует, создать конкурентоспособную команду. Никто не знает, сколько для этого потребуется времени... Лобановского можно было понять: никогда ему не приходилось работать с таким количеством легионеров, которым, очевидно, трудно с помощью переводчиков понять идеи своего наставника. Да и игроки национальной сборной готовятся в различных клубах по различным методикам, находятся на различных уровня подготовки – попробуй объедини их в единый ансамбль. К сожалению, Лобановский не устоял перед патриотическими призывами продолжать активную тренерскую работу, хотя, наверное, следовало его поберечь, использовать его знания в виде консультаций... Некуда правду деть, не всем по нраву были методы Лобановского. Лишь самые целеустремленные и мужественные до конца выдерживали «школу жизни» тренера в Конче-Заспе. Сломавшиеся слагали легенды о нечеловеческих нагрузках, практикуемых Валерием Васильевичем. Но те, кто одолел его науку, впоследствии не стеснялись во всеуслышание благодарить своего Учителя. Педагога, открывшего перед ними двери большой Игры – умной, яркой, навсегда оставляющей неизгладимый след в памяти благодарного болельщика. И отнюдь не случайно большинство «птенцов», взращенных в динамовском «гнезде», сегодня все увереннее расправляет крылья на самостоятельной стезе. Зерна, брошенные в плодородную почву Васильичем, дают всходы. Бесценное тренерское наследие не останется невостребованным. Когда-то он сказал: «Человек создан для общения, обмена информацией. И ни в коем случае его знания не должны оседать в нем самом...» Именно поэтому Лобановский передавал свои знания до последнего... Он ушел и в отечественном футбольном инструменте оборвалась струна... Сорок дней назад Великого Тренера не стало... Он работал до последнего дня, до последней минуты, до последнего вздоха... Сколько раз нам доводилось слышать о его болезнях, из-за которых он не мог быть рядом с командой. Но на следующей игре Лобановский появлялся на людях и на вопрос обеспокоенных журналистов усмехался: «Не дождетесь!..» Только сейчас начинаешь понимать, чем рисковал этот преданный своему делу человек – он рисковал жизнью. А жизнью его был футбол. Нескольким поколениям футбольных болельщиков, казалось, что Лобановский был всегда: на их глазах менялись политические режимы, исчезали и появлялись государства, а он на протяжении десятилетий оставался самим собой. Уверенным и целеустремленным, внешне корректным и невозмутимым... Старался не втягиваться в откровенные разборки. Никогда не оправдывался, а продолжал верить в избранный путь и заряжал этой верой всех вокруг. Когда вокруг бушевала радость от победы, добытой его командой, Лобановский оставался внешне спокойным – все идет по плану. Когда все впадали в отчаяние после поражения, Лобановский все так же спокойно, может быть, даже слишком спокойно, продолжал делать свое дело... Он был больше, чем знаменитым футболистом, когда играл, больше, чем выдающимся тренером, когда выводил на поле команды. Он был одним из немногих наших соотечественников, которого знали, уважали и достойно оценивали все. И в Украине, и за границей. При упоминании о Лобановском каждый житель нашей бывшей когда-то необозримой страны становился болельщиком. Впрочем, и сейчас имя Лобановского поднимает футбол на достойную его высоту, высоту, которой достойна великая Игра. Земной путь Лобановского оборвался. Неожиданно и трагично. Но не прерывается футбол Лобановского. Очень хочется, чтобы созданная им команда добивалась побед, а команды, возглавляемые учениками Лобановского, играли и восхищали своей игрой болельщиков. Остается направление, начертанное Лобановским в футболе. А рядом с футболом Лобановского остается легенда о нем. Легенда, в основе которой будут победы его команды. Победы, которые когда-нибудь покажутся сказочными подвигами. Склонные к штампам журналисты много раз называли Лобановского «живой легендой» футбола. Сегодня, в печальные минуты прощания с великим тренером, можно смело повторить эти слова. Легенда о Лобановском жива и останется вечной, как и футбол! VI Мемориал В нынешнем турнире примут участие молодежные сборные Украины, Болгарии, Ирландии и Польши. В первый день соревнований пройдут полуфиналы: британцы встретятся с поляками (16.15), а украинцы – с болгарами (19.15). На следующий день состоится матч за третье место (14.15) и финал (17.15). Все поединки состоятся на стадионе имени Виктора Банникова.