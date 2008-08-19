Кто испоганил украинский гимн на Олимпиаде?

19 августа 2008, 12:21

Гордость за победы украинских спортсменов на Играх в Пекине получилась неполноценной. Непонятно, что за мелодия звучала в честь наших чемпионов вместо национального гимна?

Сколько еще унижений потерпит Украина на пекинской Олимпиаде? Сначала были костюмы для обслуживающего персонала, которые журналист одной из российских газет назвал «Самым грустным зрелищем» и охарактеризовал так: «О чем думали украинцы, наряжая своих спортсменов в синие пиджаки с широчайшими, обшитыми желтым галуном, лацканами. Может быть, они действительно хотели сделать их похожими на стюардесс и швейцаров дорогих отелей. Наверное, на Украине это нынче престижно. Но, черт побери, Сергей Бубка этого не заслужил».

Это вы, уважаемый коллега, представляя в США российское спортивное издание, думаете, что не заслужил. Как известно, наш выдающийся спортсмен, член исполкома МОК, президент НОК и просто владелец банков и фирм Сергей Назарович Бубка как раз и выступал инициатором того, чтобы наша команда вышла перед миром в таком, без приуменьшения, жлобском одеянии. Как и ожидалось, смеялись все равно не из него. А уважаемого и заслуженного Сергея Назаровича еще и жертвой сделали.

Но забудем о костюмах. Их большинство наших атлетов если еще не выбросили, то выбросят в ближайшее время. А вот в откровенно дешевой и избавленной малейшего дизайнерского вкуса спортивной форме пришлось выходить каждый день. И можно себе представить, каково было показываться на людях в этом одеянии уровня знаменитых в народе костюмов фирмы «Пума» середины 90-х, скажем, Олегу Лисогору. Рядом у стартовых тумбочек стоят в стильной спортивной одежде японец Китадзима, американец Хансен, россиянин Фалько. И наши Лисогор с Борисиком – одеты не по размеру, в откровенной дешевке. Да еще и с повернутой буквой N в названии «Ukraine».

Но внешний вид – еще полбеды в сравнении с тем недоразумением, которое пускают вместо национального гимна в честь побед наших спортсменов. В первый раз, когда что-то растянутое и еле похожее на музыку Михаила Вербицкого прозвучало после победы украинских фехтовальщиц, подумалось, что это китайцы исполняли наш гимн вживую и что-то напутали с нотами. Наши девушки пытались петь гимн, но, переглянувшись друг на дружку, в недоумении вынуждены были отказаться от этой попытки после первого предложения.

Но когда то же самое недоразумение зазвучало в честь побед Айвазяна и Петрива, Рубана и Добрынской, стало как-то не по себе. Значит, запись гимна Украина предоставила собственноручно и это позорище будет звучать постоянно. Слабо верится, что это чья-то спланированная акция. Вряд ли, ведь денег на этом не заработаешь. Скорее – безразличие. Очевидно, эта запись каким-то образом попала в НОК и ее либо не стали слушать вообще и сразу передали в оргкомитет Олимпиады, либо слушал кто-то, кому национальной гимн страны, в которой он работает госслужащим, извиняюсь, глубоко по барабану.

Существует и третий вариант. Возможно, один из национальных символов Украины неудачно обработали под нужный формат китайцы. Но если даже азиаты ошиблись, то почему в составе чересчур раздутой украинской делегации не нашлось человека, который обратил бы внимание на оплошность? В конце концов, при большом желании традиционную музыку национального гимна можно скачать в интернете… Но, видимо, чиновникам звучание гимна безразлично.

…Мне навсегда зарубились в памяти слова французского болельщика во время чемпионата мира по футболу 1998 года: «Сначала «марсельеза», а лишь только потом – футбол». Исполнение национального гимна в спорте вообще имеет сверхважное значение. Если, конечно, человек гордится страной, которую он представляет. Возьмите футболистов сборной Румынии на последнем Евро. Так патриотично и искренне как наши соседи, гимн не исполнял никто. Поэтому еще перед началом их поединков было понятно: эта команда не может играть спустя рукава, она будет биться за честь Державы. Это у нас сие понятие заездили до осточертевшей пафосности, в мире, оказывается, патриотизм – не совсем пустое чувство.

Вспомните Лиллехаммер 94-го, Атланту-96-го, Оксану Баюл и Лилию Подкопаеву на вершине пьедесталов. Кажется тогда, прикипев к экранам телевизоров и сопереживая вместе с нашими чемпионками миг счастья во время исполнения «Ще не вмерла України…», множество граждан молодого государства впервые почувствовали гордость от того, что они украинцы. И кто бы мог подумать, что 12 лет спустя гимн опять станет чем-то банальным. Но оно и не странно, если наши славные политики на своих сборищах музыку национального гимна используют едва ли не для развлечения, наряду с «Одною родиною за столом»…

Хотя о политиках сейчас ни слова. Морали и чувства патриотизма в среде, где мыслят исключительно языком «бизнес-проектов», не может существовать изначально. Но спорт, как бы его не пытались заполитизировать, всегда оставался в сознании простого народа тем островком, который позволяет показать всему миру, что такая страна как Украина в чем-то, да таки сильна. Посему и каждая победа на Олимпийских играх у нас воспринимается с гордостью, а владельцы олимпийских медалей пользуются большим уважением.

Да, можно понять господина Бубку, который значительную часть своей жизни провел в королевстве Монако – на такие «мелочи», как гимн, он вряд ли обращает внимание. Но ведь есть же такие «панове», как повсюду заявляющий о своем патриотизме министр Павленко. Неужели и ему все равно?

P.S. При подготовке материала все поставленные в статье вопросы мы пытались задать кому-то из представителей НОКа или Минмолспорта. Но ни в Киеве, ни в штабе олимпийской сборной в Пекине, дать хоть какой-то ответ нам не смогли.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять