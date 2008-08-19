Кто испоганил украинский гимн на Олимпиаде?

Сколько еще унижений потерпит Украина на пекинской Олимпиаде? Сначала были костюмы для обслуживающего персонала, которые журналист одной из российских газет назвал «Самым грустным зрелищем» и охарактеризовал так: «О чем думали украинцы, наряжая своих спортсменов в синие пиджаки с широчайшими, обшитыми желтым галуном, лацканами. Может быть, они действительно хотели сделать их похожими на стюардесс и швейцаров дорогих отелей. Наверное, на Украине это нынче престижно. Но, черт побери, Сергей Бубка этого не заслужил».



Это вы, уважаемый коллега, представляя в США российское спортивное издание, думаете, что не заслужил. Как известно, наш выдающийся спортсмен, член исполкома МОК, президент НОК и просто владелец банков и фирм Сергей Назарович Бубка как раз и выступал инициатором того, чтобы наша команда вышла перед миром в таком, без приуменьшения, жлобском одеянии. Как и ожидалось, смеялись все равно не из него. А уважаемого и заслуженного Сергея Назаровича еще и жертвой сделали.



Но забудем о костюмах. Их большинство наших атлетов если еще не выбросили, то выбросят в ближайшее время. А вот в откровенно дешевой и избавленной малейшего дизайнерского вкуса спортивной форме пришлось выходить каждый день. И можно себе представить, каково было показываться на людях в этом одеянии уровня знаменитых в народе костюмов фирмы «Пума» середины 90-х, скажем, Олегу Лисогору. Рядом у стартовых тумбочек стоят в стильной спортивной одежде японец Китадзима, американец Хансен, россиянин Фалько. И наши Лисогор с Борисиком – одеты не по размеру, в откровенной дешевке. Да еще и с повернутой буквой N в названии «Ukraine».



Но внешний вид – еще полбеды в сравнении с тем недоразумением, которое пускают вместо национального гимна в честь побед наших спортсменов. В первый раз, когда что-то растянутое и еле похожее на музыку Михаила Вербицкого прозвучало после победы украинских фехтовальщиц, подумалось, что это китайцы исполняли наш гимн вживую и что-то напутали с нотами. Наши девушки пытались петь гимн, но, переглянувшись друг на дружку, в недоумении вынуждены были отказаться от этой попытки после первого предложения.



Но когда то же самое недоразумение зазвучало в честь побед Айвазяна и Петрива, Рубана и Добрынской, стало как-то не по себе. Значит, запись гимна Украина предоставила собственноручно и это позорище будет звучать постоянно. Слабо верится, что это чья-то спланированная акция. Вряд ли, ведь денег на этом не заработаешь. Скорее – безразличие. Очевидно, эта запись каким-то образом попала в НОК и ее либо не стали слушать вообще и сразу передали в оргкомитет Олимпиады, либо слушал кто-то, кому национальной гимн страны, в которой он работает госслужащим, извиняюсь, глубоко по барабану.



Существует и третий вариант. Возможно, один из национальных символов Украины неудачно обработали под нужный формат китайцы. Но если даже азиаты ошиблись, то почему в составе чересчур раздутой украинской делегации не нашлось человека, который обратил бы внимание на оплошность? В конце концов, при большом желании традиционную музыку национального гимна можно скачать в интернете… Но, видимо, чиновникам звучание гимна безразлично.



…Мне навсегда зарубились в памяти слова французского болельщика во время чемпионата мира по футболу 1998 года: «Сначала «марсельеза», а лишь только потом – футбол». Исполнение национального гимна в спорте вообще имеет сверхважное значение. Если, конечно, человек гордится страной, которую он представляет. Возьмите футболистов сборной Румынии на последнем Евро. Так патриотично и искренне как наши соседи, гимн не исполнял никто. Поэтому еще перед началом их поединков было понятно: эта команда не может играть спустя рукава, она будет биться за честь Державы. Это у нас сие понятие заездили до осточертевшей пафосности, в мире, оказывается, патриотизм – не совсем пустое чувство.



Вспомните Лиллехаммер 94-го, Атланту-96-го, Оксану Баюл и Лилию Подкопаеву на вершине пьедесталов. Кажется тогда, прикипев к экранам телевизоров и сопереживая вместе с нашими чемпионками миг счастья во время исполнения «Ще не вмерла України…», множество граждан молодого государства впервые почувствовали гордость от того, что они украинцы. И кто бы мог подумать, что 12 лет спустя гимн опять станет чем-то банальным. Но оно и не странно, если наши славные политики на своих сборищах музыку национального гимна используют едва ли не для развлечения, наряду с «Одною родиною за столом»…



Хотя о политиках сейчас ни слова. Морали и чувства патриотизма в среде, где мыслят исключительно языком «бизнес-проектов», не может существовать изначально. Но спорт, как бы его не пытались заполитизировать, всегда оставался в сознании простого народа тем островком, который позволяет показать всему миру, что такая страна как Украина в чем-то, да таки сильна. Посему и каждая победа на Олимпийских играх у нас воспринимается с гордостью, а владельцы олимпийских медалей пользуются большим уважением.



Да, можно понять господина Бубку, который значительную часть своей жизни провел в королевстве Монако – на такие «мелочи», как гимн, он вряд ли обращает внимание. Но ведь есть же такие «панове», как повсюду заявляющий о своем патриотизме министр Павленко. Неужели и ему все равно?



P.S. При подготовке материала все поставленные в статье вопросы мы пытались задать кому-то из представителей НОКа или Минмолспорта. Но ни в Киеве, ни в штабе олимпийской сборной в Пекине, дать хоть какой-то ответ нам не смогли.

