Олимпиада-2008. Федоришин недоволен серебром

Медаль уроженца Калуша Ивано-Франковской области Василия Федоришина откровенно «читалась». Финишировав на Олимпиаде-2004 четвертым, в межолимпийский цикл Василий трижды – в 2005, 2007 и 2008 годах - выигрывал золото чемпионатов Европы. И лишь в 2006-м он не стартовал на первенстве континента из-за травмы. Впрочем, несмотря на победы в Европе, оставались сомнения, смог ли Федоришин достичь уровня своих основных мировых соперников – россиянина Мавлета Батирова и кубинца Яндро Кинтаны. Об этом мы с борцом поговорили за несколько дней перед отъездом борцовской команды в Пекин. Считаю, теперь постфактум, читателям «СПОРТглавреда» будет интересно узнать, что думал будущий призер Олимпиады перед стартом Игр.



Действительно, пока я не побеждал ни россиянина Мавлета Батирова, ни кубинца Яндро Кинтану, - говорил Василий. - Впрочем, постараюсь сломать неприятную традицию в Пекине. Я понимаю, что именно эти два борца будут моими основными конкурентами, потому весь подготовительный период на ковре мы провели так, чтобы лучше подготовиться к схваткам с кубинцем и россиянином.



В текущем году вы уже побеждали Батирова. Но не Мавлета, а его младшего брата Адама…

Да, на чемпионате Европы в Тампере. Между братьями действительно много схожего в манере борьбы, однако последний чемпионат России показал, что Мавлет на данный момент намного сильнее Адама. Поэтому успокаиваться, мол, я побеждал Батирова, еще рано.



Мавлет был олимпийским чемпионом Афин, но в категории до 55 кг. В вашем весе победил как раз кубинец Кинтана, которому вы уступили в полуфинале…

На то время у меня еще не было достаточно опыта, чтобы противостоять такому сильному сопернику. Яндро – быстрый, чрезвычайно физически сильный борец. У Кинтаны длинные руки, он борется, будто орангутанг, не дай Боге, попасть в его захват!



Впрочем, подчеркну, что теперь у меня значительно больше опыта. Если в 2004-ом мне о победе над Кинтаной можно было только мечтать, то сейчас понимаю, что все зависит от меня самого. В конце концов, не стоит сосредоточиваться исключительно на Яндро или Мавлете. Там и без них сильных соперников хватает. Что и говорить, если серебряный призер чемпионата мира-2006 американец Майк Зедик вообще не взял лицензию! А его я считал одним из фаворитов нашей весовой категории на Играх в Пекине.



Четыре года тому назад в Афинах вы остановились в шаге от олимпийской награды, уступив в схватке за третье место японцу Инуэ...

- Тот поединок и до сих пор перед глазами. Проиграл его по своей вине. Обычно, когда вел в счете 3:0, уже считал, что дело сделано. Так было и в схватке с Инуэ. Думал, 3:0 в мою пользу, медаль в кармане. Где-то расслабился и пропустил контратаки японца. Сознаюсь, долго не мог отойти после той неудачи. Да еще и припоминали мне о ней часто.



Василий, недавно вы провели успешную репетицию перед Олимпиадой, выиграв в конце июня в Баку «Золотое Гран-при»…

Да, неплохо простартовался, почувствовал, что нахожусь в хорошей форме. Победил в Баку сильных азербайджанских ребят, крепкого грузина. Жаль, что турок, которому я проиграл в финале чемпионата Европы-2004 ( Тевфик Одабаши – авт. ), не вышел на решающую схватку. Видимо, турки скрывают что-то передо мной.



…Теперь, когда олимпийский турнир финишировал и Федоришин выиграл в нем серебряную медаль, можем сделать вывод, что акценты Василий расставил правильно. Стоит отметить, что в этот раз к Василию был благосклонен жребий. Кинтана и Батиров попали в другую половину сетки и фактически были обречены определить финалиста уже на четвертьфинальной стадии.



Украинцу же выпало начинать турнир встречей с… американцем Майком Зедиком. Каким образом этот борец пробрался на Олимпиаду, не имея лицензии, уму непостижимо. Официально Майк заменил в Пекине травмировавшегося в последний момент представителя Болгарии. Так или иначе, еще накануне первой схватки было понятно, что Федоришину в его оптимальной форме на пути к финалу реально мог помешать только Зедик. И дело тут не столько в титуле серебряного призера чемпионата мира-2006. Показательно, что на том мундиале Майк победил Мавлета Батирова. Причем сделал это заслуженно. Но, видимо, с того времени Зедик успел растерять боевую форму. Да и, не имея лицензии, американец вряд ли вел целенаправленную подготовку к Играм. Так или иначе, но Федоришин не имел с соперником по 1/8 финала малейших проблем – 5:0, 6:0!



Встреча в четвертьфинале с Базаром Базаргуруевым из Киргизстана имела двойной подтекст. Во-первых, на кону стояла путевка в полуфинал Олимпиады. Во-вторых же, именно киргиз одолел Василия на прошлогоднем чемпионате мира и завоевал бронзу, а украинца оставил без олимпийской лицензии – на десятом месте. Тогда все понимали, что Василий во многом уступил по своей вине. Сейчас представилась возможность доказать свое превосходство. В первом периоде Василий победил со счетом 2:1, а во втором первенствовал благодаря фишке. При счете 0:0 согласно жребию украинец взял захват ноги и набрал победный балл.



В полуфинале Василию предстояло встретиться с японцем Кеничи Юмото. 24-летний азиат едва начал выступать на взрослом уровне, а лучший результат в его карьере – победа на предолимпийской квалификации. Казалось, опасаться нечего. Если бы не одно «но». Дело в том, что с японцами у Василия раньше как-то не складывалось. Как было сказано выше, представителю Страны Восходящего солнца Инуэ украинец проиграл в поединке за третье место на Олимпиаде-2004. Его земляку Такацуке – в схватке за бронзу на мировом первенстве-2006. К счастью, Юмото продолжить почин земляков не смог. Первый период Федоришин выиграл 3:2, а во втором победил благодаря пресловутому захвату.

Поскольку в четвертьфинальной встрече фаворитов Кинтаны и Батирова победил россиянин, в финале украинцу пришлось сразиться именно с Мавлетом. Очевидно, что на действиях борцов сказалось нервное напряжение. Первый период Василий и Мавлет провели осторожно, не сделали ни одного действия, поэтому судьбу стартовой двухминутки решил жребий. Повезло Батирову. Он взял захват за ногу и заработал победный балл.

Зато во втором периоде на победу заслуживал наш борец. Василий бросил соперника кочергой, но не довел прием до конца и заработал всего один балл. Соперники поднялись в стойку. Федоришин сходу захватил соперника за две руки и пытался бросить. Возможно, в какой-то степени, учитывая позитивный для себя результат, это была авантюра. Но факт остается фактом: бросок не удался, Федоришин накрылся и соперник заработал два чемпионских балла. За минуту, что оставалась до окончания схватки, Батиров не позволил Василию что-то предпринять, хотя однажды наш борец опасно прошел сопернику в ноги. После финальной схватки украинец выглядел просто убитым. Было видно, что серебро его откровенно не радует. И действительно, если разобраться, Василий ничем не уступал сопернику, который стал теперь уже двукратным олимпийским чемпионом. Не хватило самой малости. Возможно, уверенности или даже наглости.

«Конечно, мы рады, что завоевали вторую медаль по вольной борьбе, - сказал корреспонденту «СПОРТглавреда» наставник сборной Украины Руслан Савлохов. – Ира Мерлени вязла бронзу, теперь вот серебро. Хотя, конечно, и там, и там могли брать золото. Могу лишь сказать, что на судейство нам жаловаться грех. Батиров свои два балла заработал справедливо».

Завтра борьбу за награды поведут Андрей Стадник (до 66 кг) и Ибрагим Алдатов (до 74 кг). «Жребий определил нам непростую сетку, но мы не жалуемся, - прокомментировал перспективы борцов Руслан Савлохов. – Считаю, уровень Андрея и Ибрагима нынче таков, что они способны побеждать любого соперника. Все зависит от них самих. А мы с сопрезидентом Федерации спортивной борьбы Украины Эльбрусом Тедеевым попытаемся помочь подопечным советами. В Пекин Эльбрус, кстати, приехал не просто в роли функционера – он помогает мне секундировать во время схваток».

До 55 кг

1. Хенри Кежадо (США)

2. Томохиро Яцунага (Япония)

3. Радослав Великов (Болгария)

3. Бесик Кудухов (Россия)

5. Намиг Севдимов (Азербайджан)

5. Дильшод Мансуров (Узбекистан)

7. Ризван Гаджиев (Беларусь)

8. Бесарион Гочашвили (Грузия)



До 60 кг

1. Мавлет Батиров (Россия)

2. Василий Федоришин (УКРАИНА)

3. Кеничи Юмото (Япония)

3. Сайедморад Мохаммади (Иран)

5. Базар Базаргуруев (Казахстан)

5. Зелимхан Хусейнов (Азербайджан)

7. Музад Рамазанов (Македония)

8. Яндро Кинтана (Куба)