Олимпиада-2008. Фотогалерея чемпионов. День одиннадцатый

19 августа 2008, 20:19

Вашему вниманию – таблица медалей и фото новых чемпионов Игр.

Сегодня на Олимпиаде в Пекине разыграно 20 комплектов наград. Медальный зачет после одиннадцатого соревновательного дня:
З С Б Всего
1. Китай 43 14 19 76
2. США 26 26 27 79
3. Великобритания 16 9 8 33
4. Австралия 11 12 12 35
5. Германия 11 8 9 28
6. Россия 10 14 18 42
7. Корея 8 10 6 24
8. Япония 8 6 8 22
9. Италия 6 6 7 19
10. УКРАИНА 5 4 8 17
11. Франция 4 11 14 29
12. Голландия 4 5 4 13
13. Румыния 4 1 3 8
14. Испания 3 4 2 9
15. Польша 3 4 1 8
16. Словакия 3 1 - 4
17. Канада 2 6 5 13
18. Кения 2 4 2 8
19. Чехия 2 3 - 5
19. Ямайка 2 3 - 5
21. Новая Зеландия 2 1 5 8
22. Дания 2 1 3 6
22. КНДР 2 1 3 6
24. Эфиопия 2 1 - 3
25. Швейцария 2 - 3 5
26. Грузия 2 - 1 3
27. Куба 1 5 5 11
28. Беларусь 1 3 7 11
29. Казахстан 1 3 4 8
30. Зимбабве 1 3 - 4
31. Азербайджан 1 2 2 5
31. Норвегия 1 2 2 5
31. Словения 1 2 2 5
34. Индонезия 1 1 3 5
35. Болгария 1 1 2 4
36. Финляндия 1 1 1 3
37. Эстония 1 1 - 2
37. Монголия 1 1 - 2
39. Бразилия 1 - 5 6
40. Аргентина 1 - 1 2
41. Бахрейн 1 - - 1
41. Камерун 1 - - 1
41. Индия 1 - - 1
41. Панама 1 - - 1
41. Таиланд 1 - - 1
41. Тунис 1 - - 1
47. Венгрия - 4 1 5
48. Швеция - 3 - 3
49. Турция - 2 1 3
50. Узбекистан - 1 3 4
51. Австрия - 1 2 3
51. Греция - 1 2 3
51. Литва - 1 2 3
54. Алжир - 1 1 2
54. Колумбия - 1 1 2
54. Хорватия - 1 1 2
54. Киргизстан - 1 1 2
54. Сербия - 1 1 2
59. Чили - 1 - 1
59. Эквадор - 1 - 1
59. Малайзия - 1 - 1
59. Португалия - 1 - 1
59. ЮАР - 1 - 1
59. Сингапур - 1 - 1
59. Тринидад и Тобаго - 1 - 1
59. Вьетнам - 1 - 1
67. Армения - - 5 5
68. Тайвань - - 2 2
69. Египет - - 1 1
69. Иран - - 1 1
69. Латвия - - 1 1
69 Марокко - - 1 1
69. Мексика - - 1 1
69. Таджикистан - - 1 1
69. Того - - 1 1
Маттиас Штайнер (Германия) выиграл последнюю золотую медаль Игр-2008 в тяжелой атлетике. Он победил в весовой категории свыше 105 кг Британец Крис Хой, выиграв спринт на велотреке, стал трехкратным чемпионом пекинской Олимпиады Хуан Естебан Курушет и Вальтер Фернандо Перес из Аргентины выиграли соревнования по велотреку в дисциплине Мэдисон Британская велотрековичка Виктория Пендлтон выиграла женский спринт Очередную золотую медаль в прыжках в воду для Китая добыл Чонь Хе, первенствовавший в прыжках с трехметрового трамплина Голландка Энки ван Грунсвен на Salinero победила в индивидуальном первенстве по конкуру (конный спорт) Немец Ян Фродено весьма неожиданно победил в соревнованиях триатлонистов Чунлонь Лу (Китай) стал сильнейшим в прыжках на батуте Пол Гудисон из Великобритании победил в классе Laser по парусному спорту Американка Анна Танниклайф выиграла парусную регату в классе Laser Radial Китаец Сяопень Ли завоевал золото в упражнениях на брусьях (спортивная гимнастика) Гимнаст Кай Зоу из Китая лучше всех исполнил упражнения на перекладине Американка Шоун Джонсон не знала себе равных в упражнениях на бревне по (спортивная гимнастика) Хенри Кеджадо (США) неожиданно победил в соревнованиях борцов, не тяжелее 55 кг по вольной борьбе Одолев в четвертьфинале чемпиона Игр в Афинах в категории до 60 кг Яндро Кинтану из Кубы, россиянин Мавлет Батиров после золота в весе до 55 кг четыре года назад добавил олимпийскую победу в категории на 5 кг выше Американка Доун Харпер выиграла золото в беге на 100 м с барьерами Британка Кристин Охуруогу неожиданно выиграла в финале бега на 400 м. Главный фаворит и лидер мирового сезона Саня Ричардс из США довольствовалась лишь бронзой Эстонский дискобол Герд Кантер принес своей стране первую золотую медаль Игр-2008 Россиянин Андрей Сильнов выиграл соревнования по прыжкам в высоту Рашид Рамзи из Бахрейна в блестящем стиле выиграл золото в беге на 1500 м

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