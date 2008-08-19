Олимпиада-2008. Фотогалерея чемпионов. День одиннадцатый

Сегодня на Олимпиаде в Пекине разыграно 20 комплектов наград. Медальный зачет после одиннадцатого соревновательного дня:

З С Б Всего

1. Китай 43 14 19 76

2. США 26 26 27 79

3. Великобритания 16 9 8 33

4. Австралия 11 12 12 35

5. Германия 11 8 9 28

6. Россия 10 14 18 42

7. Корея 8 10 6 24

8. Япония 8 6 8 22

9. Италия 6 6 7 19

10. УКРАИНА 5 4 8 17

11. Франция 4 11 14 29

12. Голландия 4 5 4 13

13. Румыния 4 1 3 8

14. Испания 3 4 2 9

15. Польша 3 4 1 8

16. Словакия 3 1 - 4

17. Канада 2 6 5 13

18. Кения 2 4 2 8

19. Чехия 2 3 - 5

19. Ямайка 2 3 - 5

21. Новая Зеландия 2 1 5 8

22. Дания 2 1 3 6

22. КНДР 2 1 3 6

24. Эфиопия 2 1 - 3

25. Швейцария 2 - 3 5

26. Грузия 2 - 1 3

27. Куба 1 5 5 11

28. Беларусь 1 3 7 11

29. Казахстан 1 3 4 8

30. Зимбабве 1 3 - 4

31. Азербайджан 1 2 2 5

31. Норвегия 1 2 2 5

31. Словения 1 2 2 5

34. Индонезия 1 1 3 5

35. Болгария 1 1 2 4

36. Финляндия 1 1 1 3

37. Эстония 1 1 - 2

37. Монголия 1 1 - 2

39. Бразилия 1 - 5 6

40. Аргентина 1 - 1 2

41. Бахрейн 1 - - 1

41. Камерун 1 - - 1

41. Индия 1 - - 1

41. Панама 1 - - 1

41. Таиланд 1 - - 1

41. Тунис 1 - - 1

47. Венгрия - 4 1 5

48. Швеция - 3 - 3

49. Турция - 2 1 3

50. Узбекистан - 1 3 4

51. Австрия - 1 2 3

51. Греция - 1 2 3

51. Литва - 1 2 3

54. Алжир - 1 1 2

54. Колумбия - 1 1 2

54. Хорватия - 1 1 2

54. Киргизстан - 1 1 2

54. Сербия - 1 1 2

59. Чили - 1 - 1

59. Эквадор - 1 - 1

59. Малайзия - 1 - 1

59. Португалия - 1 - 1

59. ЮАР - 1 - 1

59. Сингапур - 1 - 1

59. Тринидад и Тобаго - 1 - 1

59. Вьетнам - 1 - 1

67. Армения - - 5 5

68. Тайвань - - 2 2

69. Египет - - 1 1

69. Иран - - 1 1

69. Латвия - - 1 1

69 Марокко - - 1 1

69. Мексика - - 1 1

69. Таджикистан - - 1 1

69. Того - - 1 1

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