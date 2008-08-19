Олимпиада-2008. Фотогалерея чемпионов. День одиннадцатый

Вашему вниманию – таблица медалей и фото новых чемпионов Игр.
Сегодня на Олимпиаде в Пекине разыграно 20 комплектов наград.
Медальный зачет после одиннадцатого соревновательного дня:
З С Б Всего
1. Китай 43 14 19 76
2. США 26 26 27 79
3. Великобритания 16 9 8 33
4. Австралия 11 12 12 35
5. Германия 11 8 9 28
6. Россия 10 14 18 42
7. Корея 8 10 6 24
8. Япония 8 6 8 22
9. Италия 6 6 7 19
10. УКРАИНА 5 4 8 17
11. Франция 4 11 14 29
12. Голландия 4 5 4 13
13. Румыния 4 1 3 8
14. Испания 3 4 2 9
15. Польша 3 4 1 8
16. Словакия 3 1 - 4
17. Канада 2 6 5 13
18. Кения 2 4 2 8
19. Чехия 2 3 - 5
19. Ямайка 2 3 - 5
21. Новая Зеландия 2 1 5 8
22. Дания 2 1 3 6
22. КНДР 2 1 3 6
24. Эфиопия 2 1 - 3
25. Швейцария 2 - 3 5
26. Грузия 2 - 1 3
27. Куба 1 5 5 11
28. Беларусь 1 3 7 11
29. Казахстан 1 3 4 8
30. Зимбабве 1 3 - 4
31. Азербайджан 1 2 2 5
31. Норвегия 1 2 2 5
31. Словения 1 2 2 5
34. Индонезия 1 1 3 5
35. Болгария 1 1 2 4
36. Финляндия 1 1 1 3
37. Эстония 1 1 - 2
37. Монголия 1 1 - 2
39. Бразилия 1 - 5 6
40. Аргентина 1 - 1 2
41. Бахрейн 1 - - 1
41. Камерун 1 - - 1
41. Индия 1 - - 1
41. Панама 1 - - 1
41. Таиланд 1 - - 1
41. Тунис 1 - - 1
47. Венгрия - 4 1 5
48. Швеция - 3 - 3
49. Турция - 2 1 3
50. Узбекистан - 1 3 4
51. Австрия - 1 2 3
51. Греция - 1 2 3
51. Литва - 1 2 3
54. Алжир - 1 1 2
54. Колумбия - 1 1 2
54. Хорватия - 1 1 2
54. Киргизстан - 1 1 2
54. Сербия - 1 1 2
59. Чили - 1 - 1
59. Эквадор - 1 - 1
59. Малайзия - 1 - 1
59. Португалия - 1 - 1
59. ЮАР - 1 - 1
59. Сингапур - 1 - 1
59. Тринидад и Тобаго - 1 - 1
59. Вьетнам - 1 - 1
67. Армения - - 5 5
68. Тайвань - - 2 2
69. Египет - - 1 1
69. Иран - - 1 1
69. Латвия - - 1 1
69 Марокко - - 1 1
69. Мексика - - 1 1
69. Таджикистан - - 1 1
69. Того - - 1 1
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