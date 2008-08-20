Анатолий Буряк: «Забраковав лимит на легионеров, Волков себя дискредитировал»

Уже известно, что к шестерке клубов (речь идет о «Будивельнике», «Днепре», БК «Одесса», «Политехнике», «Кривбассбаскете» и «Черкаських Мавпах», которые еще месяц назад заявили о выходе из Суперлиги и решении проводить свой чемпионат), добавились запорожский «Ферро» и днепродзержинский «Днепр-Азот». Свою позицию относительно создания «УБЛ» не раз озвучивали президенты «Будивельника» и «Днепра» - Богдан Гулямов и Валерий Кондратьев, а также же владелец «Черкасских Мавп» Михаил Бродский. Чтобы понять, чем живут остальные участники баскетбольной революции, «Спортглавред» пообщался с президентом криворожского «Кривбассбаскета» Анатолием Буряком.



- Анатолий Георгиевич, какие будут принципиальные отличия чемпионата, который будет проходить под эгидой «УБЛ» от функционировавшей Суперлиги?



- Все клубы должны быть в равных условиях и одни и те же правила в рамках внутреннего первенства должны распространяться на всех. Речь идет о так званом потолке зарплат, который с успехом давно используется в НБА. Кроме того, в отличие соревнований под эгидой Федерации баскетбола Украины, будет введен лимит на легионеров по системе «4+1». То есть, во время каждого матча один украинский исполнитель в обязательном порядке должен находиться на площадке. Также принято решение, чтобы в заявочном списке каждой из команд было не более семи иностранцев.



Дело в том, что нас возмутило решение большинства членов президиума ФБУ на последнем заседании исполкома, которые проголосовали против уже давно назревшего лимита на легионеров. А от позиции президента Федерации Александра Волкова мы и вовсе пребывали в шоковом состоянии. При голосовании относительно введения лимита, Волков попросту… воздержался. А ведь именно он - как никто другой - должен правдами и неправдами отстаивать интересы, чтобы в национальных сборных командах Украины играло как можно больше баскетболистов высокого уровня.



- Именно этот фактор и стал причиной того, что клубы «УБЛ» приняли решение отозвать своих представителей из национальных сборных и объявить локаут? Создается впечатление, что этим шагом вы прибегли к шантажу руководителей ФБУ…



- Никто никого шантажировать не собирается. Мы просто продемонстрировали свою позицию. Раз Федерация не заботится о развитии баскетбола, тогда зачем в сборной играют баскетболисты наших клубов? Когда Волков пришел на пост президента ФБУ, он публично пообещал, что каждый игрок, получивший приглашение в сборную, будет иметь с Федерацией персональный контракт на время пребывания в лагере команды, и будет застрахован на случай травмы. Но этого нет, и в помине. Баскетболист моего клуба Игорь Зайцев уже съездил на два турнира в составе одной из сборных, и каждый раз возвращался с травмой. И клуб был вынужден заниматься его лечением. Но ведь он травмировался не в клубе, а в сборной!



Ко мне приходят письма из Федерации с требованием разъяснить, почему клуб отозвал со сборов Игоря Зайцева и Дмитрия Глебова. А я в свою очередь требую, чтобы мне показали контракты игроков со сборной и страховые полисы. Мне представители Федерации говорят о том, что ФИБА будет выплачивать страховки за травмированного игрока, правда не уточняя, что ФИБА гарантирует это лишь в том, что случае если баскетболист получил травму в официальном матче, а не в контрольных играх или на тренировках.



- Из ФБУ в «Кривбассбаскет» уже поступали письма, что к клубу могут быть применены различного рода санкции?



- У меня к вам встречный вопрос. Ни для кого не секрет, что Кирилл Фесенко и Алексей Печеров – игроки НБА - открыто игнорируют участие в национальной сборной Украины в подготовке к отборочным матчам чемпионата Европы. Федерация баскетбола Украины будет применять санкции к этим баскетболистам и к руководству «Юты» и «Вашингтона», за которые они выступают? Однозначно нет. Во-первых, это будет выглядеть смешно, а во-вторых, нет никаких официальных документов, что человек обязан выступать за сборную.



Мы возмущены и еще и тем, что Федерация приняла решение увеличить заявочный взнос для каждого из клубов участников чемпионата Украины, мотивировав это тем, для сборных команд нужны финансовые средства. Тогда я не понимаю, куда тогда были потрачены средства, которые мы вносили за минувший сезон? А деньги поверьте не маленькие.



Приведу такой пример. Молодежная сборная в преддверии страта на чемпионате Европы принимала участие на турнире в Москве. Игроки получили суточные за четыре дня проживания в столице России по 200 гривен. Да это же смешная цифра. Это стоимость одного скромного обеда в столице России, причем в каком-нибудь общепите. Ребята чувствовали себя униженными. Потому что прекрасно видели, в каких условиях проживают другие команды, и что они едят. Власть в Федерации год назад поменялась, а непрофессиональный подход остался. Поэтому у людей пропадает желание вообще играть за сборную, потому что уважения со стороны Федерации они не ощущают.



- Не думаете ли вы, что тот раскол, который ныне существует в украинском баскетболе, отбросит развитие этого вида спорта в нашей стране на несколько лет назад?



- Мы надеемся, что те клубы, которые пока скептически относятся к созданию «УБЛ», все-таки поймут правильность этого решения, и, пересмотрев свои взгляды, присоединятся к нам. Мы пропагандируем прогрессивные идеи и хотим, чтобы уровень нашего баскетбола с каждым годом рос. Поэтому и приняли принципиальное решение ввести лимит на легионеров по системе «4+1». Представьте себе, если 13 клубов будут иметь по девять иностранцев, это будет означать, что в команде будет один, ну максимум два отечественных исполнителя, которые не всегда будут иметь игровое время.



Мы не совсем понимаем руководителей ведущих клубов страны БК «Киев» и «Азовмаша», которые хотят успешно выступать на евроарене. Ведь если вы настолько финансово обеспечены, то имейте в своем ростере хоть 20 легионеров для участия в еврокубках. Этого вам никто не запрещает. Идите по пути московского ЦСКА – лучшего клуба Европы, который для участия в чемпионате России имеет один состав, а для игр в еврокубках другой, где на первые роли выходят иностранцы.



- Ходят разговоры, что Александр Волков всячески противится созданию «УБЛ», потому что у него уже есть договоренности с компанией «Астелит», предоставляющей услуги мобильной связи под торговой маркой «Life», о том, что именно эта компания станет спонсором Суперлиги…



- Мы владеем этой информацией. Дело в том, что в минувшем сезоне всем участникам Суперлиги уже навязывался так званый титульный спонсор - УкрГазЭнерго, а в регламенте было записано, что клубы обязаны рекламировать эту компанию. Но я так понимаю, если мой клуб размещает какую-либо рекламу на баннерах или щитах арены, где мы выступаем, то должен получать определенные финансовые отчисления. Но лично я эти средства не увидел. Я так понимаю, Волков на переговорах с представителями ТМ «Life» пообещал, что в чемпионате будут принимать участие 13 клубов. Поэтому он всячески будет стараться, чтобы «УБЛ» не было. Потому что под турнир, в котором принимают участие 5 – 6 команд финансовых средств никто не выделит.



- За счет чего клубы планируют зарабатывать средства на свое содержание?



- Как и во всем мире – на телевизионных трансляциях, рекламе, а также продаже билетов и атрибутики. Уже сейчас подписаны контракты с несколькими телеканалами, которые начиная с грядущего сезона, будут транслировать матчи Лиги. Есть и спонсоры, готовые финансировать наш проект. В «УБЛ» создан штат сотрудников занимающихся маркетинговыми вопросами. На основании этого клубы и начнут зарабатывать. Конечно, изначально больших денег мы получать не будем, но, тем не менее, определенные строки в бюджетах закрывать сможем. И самое главное, что деньги, которые будут аккумулированы в «УБЛ», будут поровну поделены между всеми клубами, а взносы на участие в чемпионате и на заявки легионеров попросту отсутствуют.



- Запорожский «Ферро» и днепродзержинский «Днепр-Азот», заявившие о желании стать членами «УБЛ», по сути, создаются в срочном порядке, поэтому вряд ли уже в нынешнем сезоне будут демонстрировать серьезные результаты. Вы считаете, что уровень лиги от этого выиграет?



- Это домыслы людей, которые даже не имеют представления, какие баскетболисты сейчас находятся в этих клубах. «Днепр-Азот» ныне пребывает на тренировочном сборе в Сербии. В команде уже имеется ряд квалифицированных исполнителей. То же самое можно сказать и о «Ферро». И поверьте, их составы будут конкурентно способными, поэтому пропасти в классе между участниками не будет.



- Давайте от темы «УБЛ» плавно перейдем к нынешним делам вашего клуба. В 2004-м году вы стремительно ворвались в элиту украинского баскетбола, став в ней возмутителем спокойствия. По крайней мере, на протяжении трех сезонов подряд ваша команда по итогам регулярного чемпионата выходила в плей-офф. Однако в минувшем сезоне «Кривбассбаскет» в восьмерку сильнейших не попал и прекратил борьбу за награды еще на первом этапе чемпионата. Вы уже проанализировали, в чем были причины неудачи команды?



- Во-первых, в преддверии старта чемпионата, будучи на сборах в Литве, мы очень неплохо выглядели. И пик нашей физической формы как раз прошел под конец подготовительных сборов. А в начале чемпионата у нас начался спад. Во-вторых, состав команды по сравнению с чемпионатом сезона-2006/07 серьезно изменился, влились новые исполнители, которым для адаптации необходимо было время. Не хватило авторитета в работе с игроками и главному тренеру команды Владимиру Чурсину, который был переведен на должность ассистента, а на его место был приглашен молодой, но уже отлично известный в украинском баскетболе Звездан Митрович. С его приходом команда преобразилась. Одержала ряд побед, и в концовке чемпионата нам не хватило чуть-чуть, чтобы зацепиться за плей-офф. Слишком много было потеряно на стартовом отрезке чемпионата, когда мы потерпели восемь поражений подряд. Хотя, считаю, что в некоторых играх мы должны были побеждать. Например, в первом матче с «Днепром», когда «Кривбассбаскет» уступил с разницей в три очка (59:62) или с «Черкаськими Мавпами» (83:89).



- Криворожский баскетбольный клуб всегда себя позиционировал, как команда делающая ставку на украинцев, давая им возможность раскрыться. Однако в минувшем сезоне вы решили прибегнуть к услугам иностранцев. Это действительно было уже так необходимо?



- Нам надо было закрыть несколько проблемных позиций, на которые мы не могли найти квалифицированных отечественных игроков. Да и средний уровень украинского чемпионата заметно вырос, и мы не могли отставать от остальных клубов. Поэтому и было принято это решение. Причем к отбору иностранцев мы подходили тщательно. Легионеры по уровню должны были быть на порядок выше наших исполнителей.

Однако не угадали с Джеффри Симпсоном. Он выглядел физически неплохо, но в самый неподходящий момент заболел и по настоянию родителей уехал в США лечиться.

Однако тот же Павлович отлично раскрылся и стал одним из лидеров команды во втором круге. Значит игроку надо время, чтобы почувствовать себя своим в коллективе

Да и Митрович, когда пришел на пост главного тренера никого убирать не стал. Хотя в кулуарах имелись разговоры, что в Кривом Роге должна появиться диаспора из экс-югославских баскетболистов. Звездан умеет работать как с опытными игроками, так и с молодежью. Я считаю, что именно его заслуга в том, что раскрылся такой игрок как Дмитрий Глебов. Поэтому в будущем сезоне считаю, что «Кривбассбаскет» будет боеспособным коллективом. Ошибки прошлого никто не повторит.



