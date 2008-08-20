Болгары становятся для Украины «камнем преткновения»

Впрочем, стадион имени Виктора Банникова никогда не был счастливым для украинских команд: два года назад, пребывая в ранге вице-чемпионов Европы, подопечные Михайличенко проиграли здесь все тем же болгарам с еще более позорным счетом – 1:3… Что ж, неутешительная традиция продолжается. К тому же, в третий раз подряд хозяева турнира оказываются за бортом финала!..





У нас очень низкая культура футбола



Мне показалось, что, вспоминая во время торжественной церемонии открытия великого украинского тренера, молодые украинские «звездочки» так расчувствовались, что забыли все, о чем им рассказывали на установке... А может, в самом деле, всему виной отсутствие сыгранности?..



– Дело не в этом, – прокомментировал происшедшее один мой знакомый ветеран, пожелавший остаться неизвестным. – Знаешь, почему мы так невыразительно выглядим – у нас отсутствует элементарная культура футбола. На всех уровнях: от детско-юношеских школ – до национальной сборной!..



– Объясни хотя бы на пальцах: потому, что сначала я не хотел писать отчет об этой игре, а теперь с твоей помощью попытаюсь это сделать…



– Как ты думаешь, сколько времени потребуется профессиональным футболистам, получающим за свое ремесло немалые деньги, чтобы, встретившись перед матчем, «принюхаться» друг к другу, наладить игровые связи и постараться хотя бы не проиграть?.. Максимум полчаса. А эти «профи» за девяносто минут создали один-единственный полумомент!..



Гарантирую, что сегодняшние «молодые» ветераны киевского «Динамо», которые кое-как тренируются раз в неделю в маленьком зальчике профтехучилища №25, без всякой «накачки», спокойно разобрались бы с болгарами.



– Но это могло бы случиться, если бы вам пообещали долларов по триста – не сумел я удержаться от подначки... – Вы ж бесплатно не играете!



– А ты думаешь, что этим «звездам» ничего перед турниром не обещали?



– Может, сумма гонорара их не устроила?



– А что, престиж Украины уже ничего не значит? Не верю, что, насмотревшись «Свободы слова» и трансляций из Верховной Рады или наслушавшись «правильных» речей вождей, пацаны совсем перестали уважать свою родину?..



Чувствуя, что наш разговор начал сворачивать на скользкую тропу да и надо было спешить к телевизору – Олимпиада продолжалась, я постарался вернуть коллегу на актуальную тему.



– Но ведь нет такого тренера, который бы не «обижался» на эти самые краткосрочные сборы, во время которых не удается даже познакомиться с новичками…



– Знов за рибу гроші?.. Любите вы, «акулы пера», наводить тень на плетень! Ты побольше верь тому, что вам рассказывают на пресс-конференциях наши тренеры... Из всех великих я знаю только одного человека, которого можно было «развести» на «прессухе» – Сабо. Вот кто, заведясь, мог рассказать и о вреде ранней женитьбы, и вообще о вреде секса и пива, и о взяточниках судьях…



– По-моему, его и «заводить» не надо было: он такой по жизни – наивный и заводной…



– Наши тренеры и футболисты разбалованы недельным циклом подготовки, вот только не понимаю, почему за это время нельзя, например, объяснить игрокам, что надо делать в той или иной ситуации, как страховать партнера… Неужели, чтобы подготовиться к встрече с каким-нибудь «Нефтяником» или очередными «металлургами», надо несколько дней просматривать видеоархивы. Да, команды типа «Шахтера» или «Динамо» должны после легкой тренировки в день игры «с листа» обыгрывать практически всех своих земляков. А они, как маленькие дети ссорятся из-за календаря!..



– «Шахтер» обиделся, что ему пришлось дважды подряд играть в гостях во Львове…



– А вспомни, как тренеры обижаются, если против них соперник начинает играть «от обороны»! Как же можно добиваться конкурентоспособности нашего футбола, если даже выпускники элитных футбольных школ, выходя против провинциалов, рассчитывают на легкую победу. Не выйдет – футбол не только не стоит на месте, но и в условиях повального дефицита становится хорошим стимулом при поиске жизненного вектора.



– Ну, ты и закрутил! Это очередная обманка: не всем же быть Шевченко или Бекхэмом – шальные деньги не так-то легко заработать…



– Это же твои коллеги наперегонки расхваливают прелести богемной жизни: пацанам только и осталось, что поголовно валить в футболисты, а девчонкам – в элитные проститутки. Хоть телевизор не включай!..



– Так, значит, все дело в «бабках»?



– Идеология резко поменялась: если раньше тренеры могли на протяжении долгих лет работать «за бесплатно», то сейчас они постепенно превращаются в таких себе менеджеров-селекционеров – не успевает мальчишка, как следует, научиться обращаться с мячом, «наставник» уже ищет агента-покупателя…



– А их и искать не надо: этих «агентов-селекционеров» – пруд пруди. Определенно, не меньше, чем способных футболистов. В футболе теперь есть три престижные профессии: президент клуба, селекционер и агент. А футболисты выкладываются только тогда, когда решают свои «шкурные» вопросы… Сегодня на Черенкова, Гаврилова, Мунтяна и Белькевича уже не учат!



– Вот мы и вернулись к тому, с чего начали – отсутствует футбольная культура. Конечно, в это понятие входит и та самая культура, как мы ее понимаем, когда нельзя нецензурно выражаться, плевать в соперника и даже ломать ему ноги… Что касается собственно футбольной культуры, это значит, что, если уж ты прошел обучение в детско-юношеской школе, то просто, кровь из носу, обязан знать элементарные вещи, на которых, собственно, и зиждится наша любимая игра.



– А конкретнее…



– Вратарь должен уметь играть ногами, обязан исключить риск при игре вверху: лучше сыграть кулаком, чем пытаться красиво ловить мяч… Полевой игрок в любой ситуации должен оставаться на ногах, лежащий защитник – обыгранный защитник, и это – непреложный закон! Да и вообще, разве можно назвать подкатами эти прыжки в ноги – сзади, спереди, сбоку!.. Перевелись настоящие рыцари в футболе: складывается впечатление, что, играя «жестко», футболисты демонстрируют тренерам свою самоотверженность и готовность играть в «основе»… А нападающие должны уметь не только быстро бегать, но и читать игру, предвосхищая развитие атаки. И бить по воротам …с обеих ног!



– Создается впечатление, что в школе мальчишек не обучают обыгрышу соперника «один в один» – ищут «бегунков», которые за счет одной только скорости могут создать опасный момент…



– Технари ведь рождаются сами по себе… Дети любят обезьянничать: подсматривают друг у друга какие-то финты, смотрят по телевизору игры «грандов»… Тренер, конечно же, должен провоцировать их на это, заставлять «спать» с мячом... И все же, главное, чему должна научить школа – умению играть в пас. Культура паса, пожалуй, – краеугольный камень футбола.



– Казалось бы, на разминке, играя «в квадрат», футболисты демонстрируют чудеса техники, выдавая такие виртуозные передачи – диву даешься…



– А выходят на поле и не могут сделать точную передачу партнеру, который находится прямо перед ним в двух метрах!..



– Создается впечатление, что тренеры больше отдают предпочтение длинным переводам с фланга на фланг, чем точному, под удобную ногу, среднему пасу…



– Ишь, чего захотел – под удобную ногу! Это в наше доисторическое время таким искусством обладал чуть не каждый опытный игрок, сегодня на Черенкова, Гаврилова, Мунтяна, Белькевича уже не учат!..



– Наблюдая вчера за нашими ребятами, я обратил внимание, что большинство травмоопасных ситуаций возникает из-за небрежных пасов накоротке. Партнер вынужден, спасая мяч, сломя голову, бросаться в «подкат», не щадя ни себя, ни суперника…



– Комментарии излишни! Будем надеться, что Павел Александрович сумеет достучаться до своих игроков.



– Спасибо за помощь: теперь я запросто расскажу читателям, закономерно ли наши уступили болгарам.





Побеждать не обязательно?



20 августа 2008 г. Киев, НТК им.Виктора Банникова. Жарко. 1000 зрителей.

Украина - Болгария – 0:1

Голы: Курдов 79

Украина: Шуст, Допилка, Коротецкий, Евсеев, Бидловский, Кравченко, Яковенко, Олейник, Кравец (Степаненко 82), Гладкий, Лысенко.

Болгария: Кирев, Панов, Генев, Виданов, Дюлгеров, Тонев, Курдов (Петров 88), Апостолов, Чипев, Цветанов (Зехиров 46, Макенджиев 90), Стоев

Предупреждения: Кравченко 9, Евсеев 19,79, Олейник 86, Лысенко 90 – Панов 23, Чипев 90.

Удаление: Евсеев 79



Не покидает подозрение, что Яковенко, не имея возможности в полном объеме донести до приглашенных на сбор исполнителей свое понимание футбола, рассчитывал на класс своих подопечных. «Класс» на поверку оказался не таким уж и классным!



Хоть наши земляки и имели некоторое территориальное преимущество, никакой остроты перед болгарскими воротами они создать так и не сумели. Было, правда, парочку перспективных штрафных, но записной «стандартист» Кравченко, по всей вероятности, переживает не лучшие времена. Может, сумей он совладать со своей гордыней и останься добиваться места в «основе» днепрян, глядишь и получился бы из него второй Калитвинцев – в нашем футболе маловато игроков с такой «левенькой».



Подался Костя в «Шахтер», но это, кажется, совсем не его команда. Не знаю, почему знаменитые киевские селекционеры не увидели в нем, не желающем играть в дубле, будущего динамовца – глядишь, не надо было бы унижаться перед заезжими гастролерами…



Обратите внимание на линию нападения сборной Украины: Кравец, Гладкий, Лысенко – «три богатыря» с картины Шишкина, три подающие надежды не только национального – европейского масштаба. Во всяком случае, так считают их агенты и ангажированные для этой цели журналисты…



«Рояль» для нападающих должны были таскать Олейник (до сих пор не пойму, почему с такой легкостью «Динамо» отпустило его в «Арсенал»?), младший Яковенко и Кравченко… Но то ли «рояль» оказался не по плечу, то ли ребятки «наелись» на предматчевой «растанцовке», а, может быть, так повлияла жара – «концерта» не получилось. Каждый из этих, по-своему нестандартных, футболистов, отчаявшись «связаться» (привыкли общаться с помощью мобилок!) с партнерами, перешли на сугубо индивидуальную игру. И провалили игру командную. Нападающие, не получая сколько-нибудь удобных передач, вынуждены были в поисках мяча «опускаться» все ниже и ниже, и. когда возникала возможность соорудить контратаку – впереди был самый настоящий вакуум!.. А как можно рассчитывать на победу в турнире, не имея атаки?..



Разве что Левченко в первом тайме временами «шустрил» на левом фланге атаки, в буквальном смысле этого слова, «продавливая» своего визави. Но до прицельных ударов дело не доходило…



Мог в первом тайме отличиться Олейник, но вышедший ему навстречу вратарь сумел спровоцировать киевлянина на неточный удар… Был момент забить гол у Кравца, однако какая-то детская нерешительность помешала ему вовремя ударить по воротам. А потом, после серии судорожных движений, мяч докатился до лежащего на траве вратаря…



А вот у ворот Шуста таких моментов было побольше: во всяком случае, во втором тайме… Однажды болгарин, оказавшись во вратарской площадке, изо всех сил запустил мяч за пределы стадиона. Сразу же вспомнился аналогичный инфарктный момент у ворот «Динамо» в матче с «Дрогедой»!..



По одному ему понятным причинам Яковенко произвел всего лишь одну замену, выпустив вместо Кравца Степаненко. Жаль только, что замена эта произошла уже после того, как в воротах Шуста «расписался» Курдов. Кстати, подслушал в кулуарах, что перспективный полузащитник из запорожского «Металлурга» вскоре может примерить бело-голубую футболку «Динамо»… Трансферное окно еще открыто.



Решающий голевой момент возник у наших ворот, когда Евсеев на самой линии штрафной площадки сбил убежавшего в отрыв Зехирова. Это была вторая «желтая» у сына второго тренера «Арсенала». Курдов исполнил «стандарт» великолепно: мяч после его обводящего удара, пролетев над внушительной стенкой, оказался в «девятке».



И, тем не менее, главный тренер украинской «молодежки» не стал «посыпать голову пеплом»: «Не будем из сегодняшнего матча делать трагедию. Я верю в этих ребят, верю в их талант. Верю, что многие из них со временем станут кандидатами и игроками национальной команды. Нам было очень обидно проигрывать в полуфинале, ведь мы очень хотели завоевать Кубок памяти Валерия Лобановского. Но надо идти дальше и достойно завершать этот турнир, а также отборочный цикл Евро-2009».



А, может, на Мемориале хозяевам совсем не обязательно побеждать?



Важно продемонстрировать свои потенциальные возможности на трансферном рынке. Кстати, после игры мне удалось пообщаться с несколькими действующими агентами… Но об этом в другой раз.



А вот поляки, победив в другом полуфинале сборную Ирландии со счетом 1:0, вышли в финал. И теперь сегодня вечером они встретятся с болгарами. Предсказать результат финала я не берусь, хоть поляки мне понравились больше. Но, как любят говорить наши комментаторы, это – футбол.



Во встрече с британцами Павел Яковенко использовал других футболистов – благо на Украине хватает способной молодежи. И на этот раз более мотивированные исполнители «смели» соперника.



Украина − Северная Ирландия − 4:1.

Голи: Чичиков (12), Ярошенко (17), Кравченко (56, 68) − Кейсмент (26).

Украина (U-21):Рибка, П.Пашаев (Допилка, 46), Коротецкий, Фартушняк, Степаненко (Кравченко, 46), Чичиков, Ярошенко, Лёпа, Федорчук (Олейник, 67), Фомин, М.Пашаев.



«Справжній капітан

Єдиний гравець, що відіграв обидва матчі від дзвінка до дзвінка, − Ігор Коротецький. Він капітан команди, наш лідер, тому саме йому брати на себе додаткову відповідальність і навантаження. Треба сказати, що він з своїм завданням впорався дуже добре. Хлопці довіряють йому, відчувають у себе за спиною надійний тил. Щодо травми, котрої зазнав Федорчук у другому таймі, то він отримав сильного удару по гомілкостопу. Ступінь її важкості стане відомий після обстеження», − резюмував наставник».

Информслужба ФФУ



Ну, а финальный матч, как и предполагалось, закончился триумфальной победой польской «молодежки». Наши будущие партнеры по Евро-2012, забив три «сухих» мяча, стали безусловным победителем VI Мемориала Валерия Лобановского. Многочисленные селекционеры, конечно же, взяли на заметку и Марцина Водецкого, автора «дубля», и Рафала Куяву, ставшего ассистентом бомбардира, и Радослава Миколайчака, «вбившего третий гвоздь в щит» сборной Болгарии… Правда, у болгар была «уважительная» причина: пропустив гол, они уже на 24-й минуте остались в меньшинстве – отыграться или как-нибудь изменить ход событий стало для болгар невыполнимой задачей.



Польша − Болгария − 3:0.

Голи: Водецкий (14, 31), Миколайчак (69).

Польша (U-21): Глива, Баста (Плотка, 42), Штайнке, Кисил (Глик, 2), Ужалевский, Елен (Рыбус, 46), Вилчек, Садлок (Касперкевич, 46), Водецкий, Висоцкий (Миколайчак, 46), Куява (Дуджич, 60).

Болгария (U-21): Александров, Панов (Гаджалов, 46), Генев, Виданов, Н.Дюльгеров (Златев, 61), Курдов (Тонев, 46), Петаков, Сабев (Макенджиев, 37), Чипев, Цветанов, Д.Дюльгеров (Петров, 40).

Удаление: Цветанов (24), Дуджич (75).

