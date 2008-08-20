Андрей Стадник: «Для меня существует только одно место – первое»

Таким вот образом, как вчера Федоришин, а сегодня Стадник проигрывать финалы обиднее всего. Якобы и чувствуешь, что был не хуже соперника по финалу, что имел все шансы победить, но в конечном итоге на верхнюю ступень пьедестала выходит он, а не ты… В таких встречах лучше проиграть безоговорочно и радоваться своему серебру, нежели долго мучить себя мыслями, что там не дожал, а там поплатился за резвость…



«Думаю, в нашей сборной зрелищнее всех борется Андрей Стадник. Но у него стиль такой – он танцует на ковре», - эти слова принадлежат новоиспеченному призеру Олимпиады-2008 в весовой категории до 60 кг Василию Федоришину. Теперь они вместе серебряные призеры пекинских Игр.



Талантливый львовянин, которому 15 апреля исполнилось 26 лет, впервые всерьез заявил о себе на международном уровне в 2006 году, когда взял бронзу на чемпионате мира в Гуанчжоу. До того Андрей владел золотом юниорского первенства Европы и бронзой «взрослого» чемпионата континента-2005. Но это, как говорят, «не то». В Гуанчжоу Стадник поразил своим напором, агрессией, физической силой и тонким владением борцовскими элементами даже очень опытных специалистов.



Настоящую сенсацию тогда Андрей сотворил в четвертьфинале, когда победил на тот момент чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы и бронзового призера Олимпиады в Афинах Махача Муртазалиева из России.



Для меня Махач был серьезным раздражителем, - говорил Андрей корреспонденту «СПОРТглавреда».– И не только потому, что за последние два года он не проиграл ни одной схватки. Для меня этот россиянин дагестанского происхождения соперник одновременно сверхпринципиальный и самый неудобный. Неудобный потому, что ведет схватку в защитной манере – не дает бороться противнику, выжидая, пока тот начнет резвиться и ошибаться. Мне нравится соперничать с такими же борцами, как и я – техничными, по-спортивному агрессивными. К примеру, раньше получал большое удовольствие от схваток с Эльбрусом Тедеевым. Хотя постоянно уступал Эльбрусу, но с ковра уходил с чувством удовольствия именно от качества борьбы и увлекательного соперничества.

А почему Муртазалиев для меня еще и принципиальный соперник? Все очень просто. Мне в память запал эпизод с турнира в Красноярске в 2001 году. Тогда я выступил неудачно, проиграв в первой схватке сопернику, которого должен был побеждать. Махач тот турнир выиграл. После награждения всем участникам вручили пригласительные на банкет. Иду я, значит, с этим приглашением в руке, весь такой угрюмый, да еще и температура поднялась. Тут на пути мне встретился счастливый Муртазалиев. «Молодец, - говорю. – Красиво боролся. Поздравляю». На что он мне: «А что у тебя в руке?» - «Пригласительные на банкет» - отвечаю. «А, твоя «коронка» – банкет» - с нескрываемым сарказмом прокомментировал Махач. Конечно, меня это зацепило и захотелось показать россиянину, какая у меня «коронк» на самом деле. Правда, в течение пяти лет, вплоть до чемпионата мира в Гуанчжоу, встретиться нам не получалось. А уже в Китае я продемонстрировал Махачу свои коронные номера. Думаю, тогда он меня зауважал. Махач уходил с ковра подавленным, даже плакал. Эту, казалось, локальную в жизни каждого борца ситуацию автор этих строк вспомнил неслучайно. В этих словах – весь Стадник. Амбициозный, ненавидящий поражения и больно переживающий каждую неудачу. Но такие качества присущи многим спортсменам. Андрей из общей массы выделяется тем, что умеет делать выводы из поражений и на следующий поединок против своего обидчика выходит чрезвычайно заряженным.



А еще у Андрея есть прекрасное качество – он как никто другой умеет делать выводы из неудач. Когда встречается с борцом, которому уступил ранее, то выглядит уже совершенно иначе. И, как правило, реваншируется. Потому накануне финальной схватки Олимпиады против действующего чемпиона Европы и мира Рамазана Шахтина из Турции у украинских поклонников борьбы была надежда, что Стадник сможет победить своего обидчика по полуфиналу мирового первенства-2007. Тогда Андрей уступил при весьма неоднозначных обстоятельствах. Сам борец прокомментировал ситуацию сдержанно: «Можно жаловаться, что в схватке против турка было субъективное судейство. Но что от этого поменяется?»

Стадник заслужил на победу в финале Олимпиады. В течение всех трех периодов медального поединка он был очевидно активнее, постоянно делал попытки атаковать. Турок же закрылся, ожидая промахов противника. Первый период завершился 2:2 - соперники обменялись накатами "стоимостью" по два балла. Благодаря тому, что последнее результативное действие провел украинец, именно он повел в счете. Во второй двухминутке Шахин был не слишком изобретательным, а просто вытолкнул нашего борца дважды за ковер - 1:2. В решающем периоде Стадник сразу прошел сопернику в ноги, заработал один балл и попытался сделать накат. В какой-то степени попытка была удачной – судьи наградили украинца еще одним баллом. Но спустя несколько секунд Андрей поплатился за присущий ему максимализм. Он накрылся и счет стал – 2:2. Соперников подняли в стойку. В проигрышном положении теперь находился Стадник, ведь турок свои очки заработал последним. Но все попытки провести результативное действие были тщетными – турок умело защитился и стал олимпийским чемпионом. Андрей выглядел огорченным и заявил: «Для меня существует только одно место – первое».

Обидно и нам. Стадник на пути к финалу преодолел тяжелейший путь и заслужил победу. В 1/16 финала украинец в блестящем стиле победил Дага Шуаба из США, который также как наш борец занял на предыдущем чемпионате мира пятое место. Впрочем, на ковре равенства не было – 2:0, 4:0. Следующий соперник – индус Сушил Кумар. Тот самый, которого Андрей на прошлогоднем чемпионате уложил на лопатки. Не возникло проблем у Стадника и в этот раз. Выиграв 2:1 в первом периоде, второй наш борец завершил досрочно – 6:0. Самое интересное, что индуса отнюдь не посчитаешь слабым соперником. Он – бронзовый призер чемпионата Азии-2008, двукратный чемпион мира среди кадетов. Кто бы подумал, что спустя несколько часов после поражения от Стадника Кумар выиграет схватку за третье место у опытного казахстанца Леонида Спиридонова и станет бронзовым призером Олимпиады?

В четвертьфинале Стадник встречался с чемпионом Европы-2007 Альбертом Батировым из Беларуси. Соперник техничный и очень непростой. Очевидно, с той когорты, с которыми Стаднику нравится бороться. Первый период нашему борцу откровенно не удался. Соперник сумел провести прием на три балла, а потом добавил к ним еще один – 1:4. Зато во второй двухминутке Андрей был намного агрессивнее и не оставил белорусу шансов – 4:2. А уже на 15-й минуте третьего периода схватка прекратилась. Стадник положил Батирова на туше. Как и в первой их очной встрече в рамках чемпионата Евроы-2008.

В полуфинале украинец сошелся с Леонидом Спиридоновым из Казахстана. Тем самым, который проиграл в полуфинале Олимпиады-2004 нашему Эльбрусу Тедееву и занял в итоге четвертое место. Стадник с казахстанцем тоже однажды встречался – он победил Спиридонова на чемпионате мира-2006. Высокая цена поединка наложила свой отпечаток на действиях обоих борцов. Соперники действовали осторожно, посему судьбу первого периода решил всего один балл, набранный украинцем. За две минуты второго оппоненты не провели ни одного результативного действия. Волею жребия захват за ногу брал Стадник. Шансом наш борец воспользовался и вышел в финал. Чтобы проиграть там турку Шахину…

Впрочем, изначально главной нашей надеждой в сегодняшний соревновательный день считался не Стадник, а чемпион мира-2006, вице-чемпион планеты-2007 Ибрагим Алдатов (весовая категория до 74 кг). Изначально предполагалось, что Алдатов будет бороться за золото, а его единственным действительно достойным соперником будет двукратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев из России. Но «олимпийская сказка» для Ибрагима завершилась после первого же поединка. В 1/8 финала Алдатов проиграл серебряному призеру Олимпиады-2000 Арсену Гитинову из Киргизстана. Хотя поначалу казалось, что проблем с этим соперником у Ибрагима не возникнет. Первый период завершился 3:0 в пользу украинца. Но дальше началось что-то невообразимое. Что бы не делал наш борец, все его попытки провести результативные действия были тщетными. В итоге Алдатов проиграл оба периода со счетом 1:2.



В чем причина провала одного из лучших украинских борцов? Возможно, Ибрагим находился не в лучшей форме. Не исключено также, что уверенно выиграв первый период, украинец во втором выиграл малой кровью. Также нельзя отметать версии иного характера. Не исключено, что на Алдатове сказалось постоянное внутреннее давление. Ведь не секрет, что его считали одним из главных претендентов на золото в олимпийской команде в целом. А ведь не зря говорят, что те, кому вешают медаль на шею еще до старта соревнований, часто ее не получает…



До 66 кг

1. Рамазан Шахин (Турция)

2. Андрей Стадник (УКРАИНА)

3. Отар Тушишвили (Грузия)

3. Сухил Кумар (Индия)

5. Гендри Гардзон (Куба)

5. Леонид Спиридонов (Казахстан)

7. Ирбек Фарниев (Россия)

7. Батзориг Буянджав (Монголия)



До 74 кг

1. Бувайсар Сайтиев (Россия)

2. Сослан Тигиев (Узбекистан)

3. Мурад Гайдаров (Беларусь)

3. Кирилл Терзиев (Болгария)

5. Георгита Стефан (Румыния)

5. Иван Фундора (Куба)

7. Бен Аскрен (США)

8. Арсен Гитинов (Киргизстан)

…

14. Ибрагим Алдатов (УКРАИНА)

