Олимпиада-2008. Фотогалерея чемпионов. День двенадцатый

Сегодня на Олимпиаде в Пекине разыграно 11 комплектов наград. Медальный зачет после двенадцатого соревновательного дня:

З С Б Всего

1. Китай 45 14 20 79

2. США 26 28 28 82

3. Великобритания 16 10 11 37

4. Россия 13 14 18 45

5. Австралия 11 12 13 36

6. Германия 11 8 9 28

7. Корея 8 10 6 24

8. Япония 8 6 9 23

9. Италия 6 7 7 20

10. УКРАИНА 5 5 8 18

11. Франция 4 12 14 30

12. Голландия 4 5 4 13

13. Ямайка 4 3 - 7

14. Румыния 4 1 3 8

15. Испания 3 5 2 10

16. Польша 3 4 1 8

17. Новая Зеландия 3 1 5 9

18. Словакия 3 1 - 4

19. Канада 2 6 5 13

20. Кения 2 4 2 8

21. Беларусь 2 3 8 13

22. Чехия 2 3 - 5

23. Дания 2 1 3 6

23. КНДР 2 1 3 6

25. Эфиопия 2 1 - 3

26. Швейцария 2 - 3 5

27. Грузия 2 - 2 4

28. Куба 1 6 6 13

29. Казахстан 1 3 4 8

30. Зимбабве 1 3 - 4

31. Азербайджан 1 2 2 5

31. Норвегия 1 2 2 5

31. Словения 1 2 2 5

34. Турция 1 2 1 4

35. Болгария 1 1 3 5

35. Индонезия 1 1 3 5

37. Финляндия 1 1 1 3

38. Эстония 1 1 - 2

38. Монголия 1 1 - 2

38. Таиланд 1 1 - 2

41. Бразилия 1 - 5 6

42. Аргентина 1 - 1 2

42. Индия 1 - 1 2

42. Мексика 1 - 1 2

45. Бахрейн 1 - - 1

45. Камерун 1 - - 1

45. Панама 1 - - 1

45. Тунис 1 - - 1

49. Венгрия - 4 1 5

50. Швеция - 3 - 3

51. Узбекистан - 2 3 5

52. Австрия - 1 2 3

52. Греция - 1 2 3

52. Литва - 1 2 3

55. Алжир - 1 1 2

55. Колумбия - 1 1 2

55. Хорватия - 1 1 2

55. Киргизстан - 1 1 2

55. Сербия - 1 1 2

60. Чили - 1 - 1

60. Доминиканская республика - 1 - 1

60. Эквадор - 1 - 1

60. Малайзия - 1 - 1

60. Португалия - 1 - 1

60. ЮАР - 1 - 1

60. Сингапур - 1 - 1

60. Тринидад и Тобаго - 1 - 1

60. Вьетнам - 1 - 1

69. Армения - - 5 5

70. Тайвань - - 3 3

71. Афганистан - - 1 1

71. Египет - - 1 1

71. Иран - - 1 1

71. Израиль - - 1 1

71. Латвия - - 1 1

71. Марокко - - 1 1

71. Таджикистан - - 1 1

71. Того - - 1 1

71. Венесуэла - - 1 1

Усейн Болт из Ямайки выиграл вторую золотую награду и установил второй мировой рекорд. На этот раз он побил на две сотые секунды высшее мировое достижение в беге на 200 м – 19,39. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Майклу Джонсону и был установлен на Олимпиаде в Атланте в 1996 году Мелани Уокер (Ямайка) – олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами Белоруска Оксана Менкова победила в соревнованиях по метанию молота Сильнейшим виндсерфингистом Олимпиады-2008 (класс RX:S) стал новозеландец Том Эшли Серебряная призерша Игр в Афинах Джань Йинь (Китай) на домашней Олимпиаде смогла стать чемпионкой по виндсерфингу (класс RX:S) Россиянка Лариса Ильченко выиграла марафонскую плавательную дистанцию 10 км Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова из России, победив в соревнованиях дуэтов, стали трехкратными олимпийскими чемпионками по синхронному плаванию Мексиканец Гильермо Перес – чемпион Игр-2008 по тхеквондо в весовой категории до 58 кг Китаянка Дженью Ву выиграла золото в легчайшей весовой категории – до 49 кг – в тхеквондо Турок Рамазан Шахин отныне действующий чемпион мира, Европы и Олимпийских игр по вольной борьбе в весовой категории до 66 кг Став победителем в весовой категории до 74 кг, 33-летний россиянин Бувайса Сайтиев стал вторым в истории вольной борьбы трехкратным олимпийским чемпионом после уроженца Украины Александра Медведя