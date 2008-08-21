Лучшая борцовская сборная в независимой истории Украины

Перед отлетом в Пекин наставник украинской сборной по вольной борьбе Руслан Савлохов в интервью «СПОРТглавреду» произнес, как оказалось, вещую фразу: «Самый сильный состав у нас был во времена Тедеева и Захарука. Но после китайской Олимпиады все может поменяться». И действительно поменялось. Украинские «вольники» везут домой сразу три олимпийские награды. И это при условии, что не смог пробиться на пьедестал предварительно сильнейший наш борец – чемпион мира 2006 года Ибрагим Алдатов.



Такого успеха в независимой истории украинской вольной борьбы еще не было. На первой для нашей страны летней Олимпиаде в 1996 году бронзу выиграли Эльбрус Тедеев в весовой категории до 62 кг и Заза Зазиров (до 69 кг). Через четыре года в Сиднее представители вольной борьбы отметились одной медалью – серебро в категории до 58 кг взял ныне, к сожалению, покойный Евгений Буслович. В Афинах-2004 медаль тоже была одна, но зато какая – Эльбрус Тедеев взял первое в нашей истории золото, добыв победу в весе до 66 кг.



Заслужили украинцы на золото и сейчас в Пекине. Просматриваешь в который раз записи финалов с участием Василия Федоришина (до 60 кг) и Андрея Стадника (до 66 кг) и приходишь к мысли, что схватки были отнюдь не проигрышными. Возможно, кочерга в исполнении Федоришина заслуживала высшей оценки, чем «подаренный» судьями один балл во встрече с россиянином Батировым? А Стаднику, наверное, сбив турка Шахина на ковер и поведя в счете 2:0, стоило не резвиться с проведением наката, а попробовать удержать преимущество… Но что теперь поменяешь? Серебро так серебро. Думаю, накануне Олимпиады и Василий, и Андрей с радостью на награду такого достоинства согласились бы.



В трех оставшихся весовых категориях рассчитывать на золото мы могли разве что в случае большой удачи. Лучше остальных выглядели шансы Георгия Тибилова (до 96 кг). Но после вчерашнего жребия его перспективы стали не столь радужными. В первом же поединке Георгию предстояло встретиться с чемпионом Европы-2007 года Ширвани Мурадовым из России. В случае победы на Тибилова ждал еще один крепыш – турок Хакан Коч. Понятное дело, что для нашего борца, стававшего чемпионом Европы и мира среди юниоров еще в составе сборной России, а в текущем году взявшему серебро на «взрослом» Евро, оба оппонента были по зубам. Впрочем, как по силам им был Тибилов. Шансы равны.

Так и получилось. Стартовая схватка между Тибиловым и Мурадовым проходила максимальных три периода. В первом при счете 0:0 фишка определила, что захват за ногу будет брать украинец и тот своим шансом воспользовался. Зато во втором и третьем россиянин зарабатывал по одному баллу в две основные минуты. Георгий ему не ответил ничем и проиграл встречу.

К счастью, Мурадов на этом не остановился и вышел стал в итоге олимпийским чемпионом. А Тибилов продолжил соревнования в утешительном турнире. В первой встрече ему пришлось сразиться с выше упомянутым Хаканом Кочем. В этом году турок и украинец уже встречались – на чемпионате Европы в финском Тампере победил Тибилов. Впрочем, с медалями из Финляндии вернулись оба – наш борец с серебром, а турок довольствовался бронзой. Теперь счастливчик мог быть только один. Первый период завершился со счетом 0:0. Согласно жребию брать захват выпало Тибилову и он своим шансом, вытолкав соперника за пределы ковра, воспользовался. Вторую двухминутку наш борец выиграл увереннее, накатив соперника на два балла – 3:1.

В бронзовом финале Тибилов сошелся с 24-летним азербайджанцем Хетагом Газюмовым. Старший на год азербайджанец не оставил Георгию шансов на победу. С самого начала поединка Газюмов выглядел активнее. Сначала он прошел в ноги и повел 1:0, потом поймал соперника на контрприеме и заработал еще два балла. Тибилову ничего не оставалось, как рисковать. Но, пытаясь выполнить переворот за голову, Георгий накрылся и едва не проиграл схватку досрочно – 0:5. Во втором периоде Газюмов опять сумел дважды пройти в ноги сопернику, заработал за это по баллу и выиграл бронзовую медаль.

Первую и единственную бронзовую медаль сборной Украины принес киевлянин Тарас Данько, представляющий весовую категорию до 84 кг. Перед тем, как рассказать о его медальном пути, вернемся в недалекое прошлое. Наверное, олимпийскую медаль Тарасу добыть было проще, чем собственно пробиться в Пекин. В самый ответственный момент, перед лицензионным к Олимпиаде чемпионатом мира в Баку в сентябре 2007-го, Данько вывела из строя травма колена. Восстановиться он сумел только к февралю текущего года. Однако на чемпионате Европы, где был второй шанс добыть лицензию, Тарас выступил неудачно – десятое место. Вслед за этим следует неудачный квалификационный турнир в швейцарском Мартиньи – одиннадцатая позиция. И лишь с последней попытки Данько свой шанс использовал, уверенно выиграв турнир в Варшаве.



Понятное дело, что после такого плотного графика тренеры решили освободить Тараса от участия в чемпионате Украины и «Золотом Гран-при» в Баку. Нельзя сказать, что олимпийский жребий был к Данько неблагосклонен. Три основных фаворита – россиянин Георгий Кетоев, иранец Реза Яздани и грузин Реваз Миндорашвили – попали в другую часть сетки и встреться с украинцем могли только в финале.



На «разминку» Данько в стартовой схватке попался слабый венесуэлец Йорлис Москера. Его Тарас спокойно победил – 3:0, 3:0. А в четвертьфинале киевлянина ждало самое тяжелое испытание – схватка с 31-летним серебряным призером чемпионата мира-2007 Юсупом Абдусаломовым из Таджикистана. К сожалению, борьба в этом поединке получилась только в первом периоде. Но, проиграв его 0:1, во втором Данько не имел шансов – 0:6.

Как и ожидалось, Абдусаломов вышел в финал, где уступил грузину Ревазу Миндорашвили (последний, кстати, в полуфинале в принципиальном поединке нанес первое за последние четыре года поражение осетину Георгию Кетоеву). А Данько благодаря таджику продолжил борьбу в утешительном турнире. Сомнений в том, что наш борец одолеет в первой схватке серебряного призера чемпионата Азии-2008 Сандипа Кумара из Индии не было. 3:0, 6:0 – теперь на пути к медали у Данько стоял только турок Серхат Балчи.

Назвать этого 26-летнего борца простым соперником язык не поворачивается. Все-таки он дважды был призером чемпионатов Европы – в 2005-м серебряным, в 2007-м бронзовым. Изюминка в том, что на обоих вышеупомянутых континентальных первенствах Серхата останавливал именно Данько – три года назад он победил турка в финале, а в 2007-м в полуфинале. Кроме того, Тарас выигрывал у Балчи еще в двух официальных встречах в рамках чемпионатов мира – в 2005-м украинец уложил соперника на лопатки, а годом спустя победил с ощутимым преимуществом по очкам.



После Игр-2008 Данько увеличил позитивный баланс встреч с турком до 5:0. Тарас, очевидно, учел ошибку Андрея Стадника и не стал в финале рисковать после того, как повел в счете. 1:0, 2:0 – после золота чемпионата Европы-2005, двух серебряных наград континентальной чеканки и бронзы чемпионата мира 2006 Тарас Данько, воспитанник своего отца Григория, выигрывает самую ценную награду в жизни.



Если объективно, то не имел сегодня шансов на медаль только супертяж Иван Ищенко (до 120 кг). Отнюдь не потому, что 28-летний киевлянин – слабый борец. Как раз наоборот, раньше, когда требовалось заменить лидера команды Вадима Тасоева, Иван на международном уровне выглядел убедительно, а в 2006-м даже выиграл европейское серебро. Не странно, что именно на Ищенко посоветовал заменить себя травмировавшийся накануне Олимпиады Тасоев.



Только вот слепой жребий сходу подкинул украинцу одного из самых сложных соперников – 31-летнего турка Айдина Полатчи. Чемпион мира-2005, чемпион Европы 1998 и 2004 годов, бронзовый призер Игр в Афинах, этот турок имеет в своем послужном списке победы над такими «монстрами» тяжелейшей весовой категории, как двукратный олимпийский чемпион Давид Мусульбес (ныне словак, а раньше россиянин), иранец Алиреза Резаи, Марид Муталимов и Курамагомед Курамагомедов из России, кубинец Алексис Родригес. Постоянно побеждал Айдин и наших борцов: Тасоева на чемпионате мира-2005 и чемпионате Европы-2008, Сергея Прядуна – на мировом первенстве-2002.



Одним словом, шансов на победу у Ищенко было мало. Но в первом периоде наш борец не позволил сопернику в течение двух минут провести хоть одно результативное действие. Захват выпало брать Ищенко и он шансом воспользовался, бросив Айдина на три балла. Впрочем, второй и третий периоды расставили все по местам. Более опытный и мастеровитый турок заработал в каждой из двухминуток по баллу и вышел в четвертьфинал. К сожалению, там турок проиграл Мариду Муталимову, который ныне представляет Казахстан, выбыл сам и «потянул за собой» Ищенко.

До 84 кг

1. Ревази Миндорашвили (Грузия)

2. Юсуп Абдусаломов (Таджикистан)

3. Тарас Данько (УКРАИНА)

3. Георгий Кетоев (Россия)

5. Серхат Балчи (Турция)

5. Давид Бичинашвили (Германия)

7. Нувруз Темрезов (Азербайджан)

8. Арутюн Енукян (Армения)

До 96 кг

1. Ширвани Мурадов (Россия)

2. Теймураз Тигиев (Казахстан)

3. Георгий Гогшелидзе (Грузия)

3. Хетаг Газюмов (Азербайджан)

5. Майкл Батиста (Куба)

5. Георгий Тибилов (УКРАИНА)

7. Курбан Курбанов (Узбекистан)

8. Дьердь Киш (Венгрия)

До 120 кг

1. Артур Таймазов (Узбекистан)

2. Бахтияр Ахмедов (Россия)

3. Давид Мусульбес (Словакия)

3. Марид Муталимов (Казахстан)

5. Дисней Родригес (Куба)

5. Фардин Масуми (Иран)

7. Стив Мокко (США)

8. Айдин Полатчи (Турция)

…

11. Иван Ищенко (УКРАИНА)

