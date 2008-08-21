Олимпиада-2008. Фотогалерея чемпионов. День тринадцатый

Разыграны очередные 21 комплект наград. Кто-то приобретает, а Украина, по известным причинам, теряет. Правда, до завтра медаль Блонсокой еще будет числиться в официальных протоколах…
Медальный зачет после тринадцатого соревновательного дня:
З С Б Всего
1. Китай 46 15 22 83
2. США 29 34 32 95
3. Великобритания 17 12 11 40
4. Россия 16 16 19 51
5. Австралия 11 13 14 38
6. Германия 11 8 12 31
7. Корея 10 10 6 26
8. Япония 9 6 9 24
9. Италия 6 7 8 21
10. Голландия 6 5 4 15
11. УКРАИНА 5 5 9 19
12. Ямайка 5 3 1 9
13. Франция 4 12 14 30
14. Испания 4 5 2 11
15. Румыния 4 1 3 8
16. Канада 3 7 5 15
17. Польша 3 4 1 8
18. Чехия 3 3 - 6
19. Новая Зеландия 3 1 5 9
20. Словакия 3 1 1 5
21. Грузия 3 - 3 6
22. Куба 2 6 6 14
23. Кения 2 4 2 8
24. Беларусь 2 3 8 13
25. Дания 2 1 3 6
25. КНДР 2 1 3 6
27. Эфиопия 2 1 - 3
28. Швейцария 2 - 3 5
29. Казахстан 1 4 5 10
30. Норвегия 1 3 2 6
30. Турция 1 3 2 6
32. Зимбабве 1 3 - 4
33. Бразилия 1 2 5 8
34. Азербайджан 1 2 3 6
34. Узбекистан 1 2 3 6
36. Словения 1 2 2 5
37. Болгария 1 1 3 5
37. Индонезия 1 1 3 5
39. Финляндия 1 1 1 3
40. Эстония 1 1 - 2
40. Монголия 1 1 - 2
40. Португалия 1 1 - 2
40. Таиланд 1 1 - 2
44. Аргентина 1 - 2 3
45. Индия 1 - 1 2
45. Мексика 1 - 1 2
47. Бахрейн 1 - - 1
47. Камерун 1 - - 1
47. Панама 1 - - 1
47. Тунис 1 - - 1
51. Венгрия - 4 1 5
51. Швеция - 4 1 5
53. Литва - 2 3 5
54. Австрия - 1 2 3
54. Хорватия - 1 2 3
54. Греция - 1 2 3
57. Алжир - 1 1 2
57. Колумбия - 1 1 2
57. Киргизстан - 1 1 2
57. Сербия - 1 1 2
57. Таджикистан - 1 1 2
62. Чили - 1 - 1
62. Доминиканская республика - 1 - 1
62. Эквадор - 1 - 1
62. Малайзия - 1 - 1
62. ЮАР - 1 - 1
62. Сингапур - 1 - 1
62. Тринидад и Тобаго - 1 - 1
62. Вьетнам - 1 - 1
70. Армения - - 5 5
71. Тайвань - - 4 4
72. Афганистан - - 1 1
72. Багамы - - 1 1
72. Египет - - 1 1
72. Иран - - 1 1
72. Израиль - - 1 1
72. Латвия - - 1 1
72. Марокко - - 1 1
72. Того - - 1 1
72. Венесуэла - - 1 1
Россиянка Ольга Каниськина под проливным дождем выиграла дистанцию 20 км спортивной ходьбой Американки Мисти Мэй-Тренор и Керри Уэлш стали победительницами турнира по пляжному волейболу Голландец Мартен ван дер Вейден выиграл плавательный марафон на 20 км Фернандо Эчаверри/Антон Пас (Испания) олимпийские чемпионы по парусному спорту в классе Tornado Китаянка Роулин Чен стала сильнейшей в прыжках с десятиметровой вышки Россиянин Андрей Моисеев выиграл соревнования по современному пятиборью В Парусном классе Star золото взяли британцы Лайн Перси и Эндрю Симпсон Турнир по софтболу выиграла команда Японии в составе: Юкико Юэно, Нао Эмото, Хироко Сакаи, Мика Сомея, Юкийо Мине, Эмми Инуи, Сачико Ито, Рие Сато, Реи Нишияма, Мегу Хиросе, Мисуми Мишина, Мотоко Фудзимото, Аюми Карино, Сатоко Мабучи, Эри Ямада Олимпийский чемпион по тхеквондо в весовой категории до 68 кг Сон Тай-Чжин из Кореи Лим Су-Чжонг выиграла соревнования по тхеквондо в весовой категории до 57 кг Чемпионками Олимпиады-2008 по водному поло среди женщин стали голландки: Ильсе ван дер Мейден, Яселин Смит, Майки Кабут, Бюракн Хаквердиан, Мариеке ван ден Хам, Даниэле Де Брюин, Лефке ван Белкум, Ноеки Кляйн, Джиллиан ван ден Берг, Алетте Сийбринг, Раянне Гючелар, Сымоне Кот, Майке Де Ной. Олимпийский чемпион в беге на 400 м Лашоун Меритт (США) Кубинец Дайрон Роблс выиграл золото в беге на 110 м с барьерами Португалец Нельсон Эвора не знал себе равных в секторе для тройных прыжков Как и четыре года назад в Афинах, дистанцию 200 м среди женщин выиграла легкоатлетка из Ямайки Вероника Кэмпбелл-Браун Барбора Спотакова из Чехии вырвала золотую медаль из рук россиянки Марии Абакумовой, установив в последней попытке рекорд Европы – 71,42 м Футболистки сборной США выиграли в дополнительное время финального матча у команды Бразилии – 1:0. Олимпийскими чемпионками стали: Оп Соло, Хизер Майттс, Кристи Рампоне, Линдси Терпли, Шенон Боккс, Эми Родригес, Хизер О’Рейли (на фото в центре), Карли Ллойд, Кети Макграф, Анжела Аклс, Лори Чалапни, Рейчел Бюлер, Наташа Кай, Лорен Чени, Тобин Хит, Николь Бернерт, Эли Вагнер, Стефани Кокс Канадец Эрик Ламаз на Hickstead выиграл индивидуальное первенство по конкуру. Таким образом, разыгран последний комплект медалей в конном спорте на Играх-2008
З С Б Всего
1. Китай 46 15 22 83
2. США 29 34 32 95
3. Великобритания 17 12 11 40
4. Россия 16 16 19 51
5. Австралия 11 13 14 38
6. Германия 11 8 12 31
7. Корея 10 10 6 26
8. Япония 9 6 9 24
9. Италия 6 7 8 21
10. Голландия 6 5 4 15
11. УКРАИНА 5 5 9 19
12. Ямайка 5 3 1 9
13. Франция 4 12 14 30
14. Испания 4 5 2 11
15. Румыния 4 1 3 8
16. Канада 3 7 5 15
17. Польша 3 4 1 8
18. Чехия 3 3 - 6
19. Новая Зеландия 3 1 5 9
20. Словакия 3 1 1 5
21. Грузия 3 - 3 6
22. Куба 2 6 6 14
23. Кения 2 4 2 8
24. Беларусь 2 3 8 13
25. Дания 2 1 3 6
25. КНДР 2 1 3 6
27. Эфиопия 2 1 - 3
28. Швейцария 2 - 3 5
29. Казахстан 1 4 5 10
30. Норвегия 1 3 2 6
30. Турция 1 3 2 6
32. Зимбабве 1 3 - 4
33. Бразилия 1 2 5 8
34. Азербайджан 1 2 3 6
34. Узбекистан 1 2 3 6
36. Словения 1 2 2 5
37. Болгария 1 1 3 5
37. Индонезия 1 1 3 5
39. Финляндия 1 1 1 3
40. Эстония 1 1 - 2
40. Монголия 1 1 - 2
40. Португалия 1 1 - 2
40. Таиланд 1 1 - 2
44. Аргентина 1 - 2 3
45. Индия 1 - 1 2
45. Мексика 1 - 1 2
47. Бахрейн 1 - - 1
47. Камерун 1 - - 1
47. Панама 1 - - 1
47. Тунис 1 - - 1
51. Венгрия - 4 1 5
51. Швеция - 4 1 5
53. Литва - 2 3 5
54. Австрия - 1 2 3
54. Хорватия - 1 2 3
54. Греция - 1 2 3
57. Алжир - 1 1 2
57. Колумбия - 1 1 2
57. Киргизстан - 1 1 2
57. Сербия - 1 1 2
57. Таджикистан - 1 1 2
62. Чили - 1 - 1
62. Доминиканская республика - 1 - 1
62. Эквадор - 1 - 1
62. Малайзия - 1 - 1
62. ЮАР - 1 - 1
62. Сингапур - 1 - 1
62. Тринидад и Тобаго - 1 - 1
62. Вьетнам - 1 - 1
70. Армения - - 5 5
71. Тайвань - - 4 4
72. Афганистан - - 1 1
72. Багамы - - 1 1
72. Египет - - 1 1
72. Иран - - 1 1
72. Израиль - - 1 1
72. Латвия - - 1 1
72. Марокко - - 1 1
72. Того - - 1 1
72. Венесуэла - - 1 1
Россиянка Ольга Каниськина под проливным дождем выиграла дистанцию 20 км спортивной ходьбой Американки Мисти Мэй-Тренор и Керри Уэлш стали победительницами турнира по пляжному волейболу Голландец Мартен ван дер Вейден выиграл плавательный марафон на 20 км Фернандо Эчаверри/Антон Пас (Испания) олимпийские чемпионы по парусному спорту в классе Tornado Китаянка Роулин Чен стала сильнейшей в прыжках с десятиметровой вышки Россиянин Андрей Моисеев выиграл соревнования по современному пятиборью В Парусном классе Star золото взяли британцы Лайн Перси и Эндрю Симпсон Турнир по софтболу выиграла команда Японии в составе: Юкико Юэно, Нао Эмото, Хироко Сакаи, Мика Сомея, Юкийо Мине, Эмми Инуи, Сачико Ито, Рие Сато, Реи Нишияма, Мегу Хиросе, Мисуми Мишина, Мотоко Фудзимото, Аюми Карино, Сатоко Мабучи, Эри Ямада Олимпийский чемпион по тхеквондо в весовой категории до 68 кг Сон Тай-Чжин из Кореи Лим Су-Чжонг выиграла соревнования по тхеквондо в весовой категории до 57 кг Чемпионками Олимпиады-2008 по водному поло среди женщин стали голландки: Ильсе ван дер Мейден, Яселин Смит, Майки Кабут, Бюракн Хаквердиан, Мариеке ван ден Хам, Даниэле Де Брюин, Лефке ван Белкум, Ноеки Кляйн, Джиллиан ван ден Берг, Алетте Сийбринг, Раянне Гючелар, Сымоне Кот, Майке Де Ной. Олимпийский чемпион в беге на 400 м Лашоун Меритт (США) Кубинец Дайрон Роблс выиграл золото в беге на 110 м с барьерами Португалец Нельсон Эвора не знал себе равных в секторе для тройных прыжков Как и четыре года назад в Афинах, дистанцию 200 м среди женщин выиграла легкоатлетка из Ямайки Вероника Кэмпбелл-Браун Барбора Спотакова из Чехии вырвала золотую медаль из рук россиянки Марии Абакумовой, установив в последней попытке рекорд Европы – 71,42 м Футболистки сборной США выиграли в дополнительное время финального матча у команды Бразилии – 1:0. Олимпийскими чемпионками стали: Оп Соло, Хизер Майттс, Кристи Рампоне, Линдси Терпли, Шенон Боккс, Эми Родригес, Хизер О’Рейли (на фото в центре), Карли Ллойд, Кети Макграф, Анжела Аклс, Лори Чалапни, Рейчел Бюлер, Наташа Кай, Лорен Чени, Тобин Хит, Николь Бернерт, Эли Вагнер, Стефани Кокс Канадец Эрик Ламаз на Hickstead выиграл индивидуальное первенство по конкуру. Таким образом, разыгран последний комплект медалей в конном спорте на Играх-2008