Олимпиада-2008. Фотогалерея чемпионов. День тринадцатый

21 августа 2008, 19:21

Разыграны очередные 21 комплект наград. Кто-то приобретает, а Украина, по известным причинам, теряет. Правда, до завтра медаль Блонсокой еще будет числиться в официальных протоколах…

Медальный зачет после тринадцатого соревновательного дня:
З С Б Всего
1. Китай 46 15 22 83
2. США 29 34 32 95
3. Великобритания 17 12 11 40
4. Россия 16 16 19 51
5. Австралия 11 13 14 38
6. Германия 11 8 12 31
7. Корея 10 10 6 26
8. Япония 9 6 9 24
9. Италия 6 7 8 21
10. Голландия 6 5 4 15
11. УКРАИНА 5 5 9 19
12. Ямайка 5 3 1 9
13. Франция 4 12 14 30
14. Испания 4 5 2 11
15. Румыния 4 1 3 8
16. Канада 3 7 5 15
17. Польша 3 4 1 8
18. Чехия 3 3 - 6
19. Новая Зеландия 3 1 5 9
20. Словакия 3 1 1 5
21. Грузия 3 - 3 6
22. Куба 2 6 6 14
23. Кения 2 4 2 8
24. Беларусь 2 3 8 13
25. Дания 2 1 3 6
25. КНДР 2 1 3 6
27. Эфиопия 2 1 - 3
28. Швейцария 2 - 3 5
29. Казахстан 1 4 5 10
30. Норвегия 1 3 2 6
30. Турция 1 3 2 6
32. Зимбабве 1 3 - 4
33. Бразилия 1 2 5 8
34. Азербайджан 1 2 3 6
34. Узбекистан 1 2 3 6
36. Словения 1 2 2 5
37. Болгария 1 1 3 5
37. Индонезия 1 1 3 5
39. Финляндия 1 1 1 3
40. Эстония 1 1 - 2
40. Монголия 1 1 - 2
40. Португалия 1 1 - 2
40. Таиланд 1 1 - 2
44. Аргентина 1 - 2 3
45. Индия 1 - 1 2
45. Мексика 1 - 1 2
47. Бахрейн 1 - - 1
47. Камерун 1 - - 1
47. Панама 1 - - 1
47. Тунис 1 - - 1
51. Венгрия - 4 1 5
51. Швеция - 4 1 5
53. Литва - 2 3 5
54. Австрия - 1 2 3
54. Хорватия - 1 2 3
54. Греция - 1 2 3
57. Алжир - 1 1 2
57. Колумбия - 1 1 2
57. Киргизстан - 1 1 2
57. Сербия - 1 1 2
57. Таджикистан - 1 1 2
62. Чили - 1 - 1
62. Доминиканская республика - 1 - 1
62. Эквадор - 1 - 1
62. Малайзия - 1 - 1
62. ЮАР - 1 - 1
62. Сингапур - 1 - 1
62. Тринидад и Тобаго - 1 - 1
62. Вьетнам - 1 - 1
70. Армения - - 5 5
71. Тайвань - - 4 4
72. Афганистан - - 1 1
72. Багамы - - 1 1
72. Египет - - 1 1
72. Иран - - 1 1
72. Израиль - - 1 1
72. Латвия - - 1 1
72. Марокко - - 1 1
72. Того - - 1 1
72. Венесуэла - - 1 1
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