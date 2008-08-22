Чему быть, того не миновать. Украинский суперпанчер – в финале! (фото)

22 августа 2008, 10:11

Чуда не произошло. Украинец Василий Ломаченко в финале олимпийского турнира!

Собственно, своих основных соперников Василий Ломаченко, представляющий весовую категорию до 57 кг, уже победил. Чемпион мира-2007 Альберт Селимов из России, бронзовый призер Игр-2004 Баходирьен Султонов из Узбекистана, бронзовый призер последнего чемпионата мира китаец Янь Ли, опасный не столько своим мастерством, сколько домашними стенами – кого еще бояться, пройдя таких оппонентов? Уж явно не турка Якупа Килича. Да, бронзовый призер мирового первенства-2006. Но ни там, осенью прошлого года в Чикаго, ни сейчас в Пекине Килич не победил ни одного авторитетного оппонента. Вряд ли к таковым причислишь японца Хитоши Шимицу и алжирца Абделкадера Чади, которых одолел в предыдущих раундах турок.
20-летний Ломаченко выходил на бой с на два года старшим соперником спокойным. С первых секунд он начал действовать в присущей ему «танцующей» манере. Килич закрылся и накручивал круги вдоль канатов. До какого-то момента он скрывался от молниеносных ударных серий украинца, либо точных попаданий Ломаченко не замечали судьи. Василий пробивал защиту соперника сериями ударов по корпусу, а после этого мгновенно переходил к «обработке» головы. 2:0 после первого периода выглядели для турка большим счастьем.
Вторую четверть боя Килич, видимо, по подсказке тренеров, начал более активно, даже пытался действовать первым номером. Но попытки турка были робкими, если даже не сказать – испуганными. Уже после первых 30-ти секунд бой вернулся в свое обычное русло. Ломаченко опять притиснул соперника к канатам и продолжал избиение. После половины боя счет был уже 4:0. В третьей двухминутке преимущество украинца стало не только подавляющим – его удары стали более акцентированными и точными. Надо понимать, Ломаченко где-то даже поймал кураж. Да, однажды он пропустил, но сам сделал попаданий значительно больше, чем те четыре удара, которые засчитали судьи. Но так или иначе, 8:1 для олимпийского бокса – неотыгрываемое преимущество, даже если не учитывать того, что происходит в ринге.
Заключительный раунд Ломаченко начал мощнейшим левым крюком. Судьи впервые в поединке открыли счет. Нокдаун, правда, оказался неглубоким – сыграл свою защитную роль шлем. Килич пришел в себя на счете «четыре», но, видимо, еще больше стал мечтать о том, чтобы поединок завершился. 10:1 – Ломаченко реагирует на результат боя спокойно, с чувством выполненного долга. Килич наоборот радуется, бегает с турецким флагом по рингу. Видно, что бронза была для него пределом мечтаний.
В финале Ломаченко встретится с соперником более опытным, но менее мастеровитым. Француз Хедафи Джелкир – во многом случайный человек в борьбе за золото. На предыдущем чемпионате мира он был лишь 33-м, на предыдущей Олимпиаде – девятым. В полуфинальном бою он встречался с азербайджанцем Шахином Имрановым. Тем самым, который запомнился сенсационной четвертьфинальной победой над кубинцем Иделем Торьенте. Лучше кавказец начал и полуфинал. Но в какой-то момент остановился – только защищается, но даже не делает попыток атаковать. Джелкир почувствовал слабинку в действиях Имранова и начал его откровенно избивать. Как оказалось, дала о себе знать травма руки. Тренер азербайджанца поднял белое полотенце, едва прозвучал гонг, сигнализировавший об окончании первого раунда.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять