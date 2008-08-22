Чему быть, того не миновать. Украинский суперпанчер – в финале! (фото)

Собственно, своих основных соперников Василий Ломаченко, представляющий весовую категорию до 57 кг, уже победил. Чемпион мира-2007 Альберт Селимов из России, бронзовый призер Игр-2004 Баходирьен Султонов из Узбекистана, бронзовый призер последнего чемпионата мира китаец Янь Ли, опасный не столько своим мастерством, сколько домашними стенами – кого еще бояться, пройдя таких оппонентов? Уж явно не турка Якупа Килича. Да, бронзовый призер мирового первенства-2006. Но ни там, осенью прошлого года в Чикаго, ни сейчас в Пекине Килич не победил ни одного авторитетного оппонента. Вряд ли к таковым причислишь японца Хитоши Шимицу и алжирца Абделкадера Чади, которых одолел в предыдущих раундах турок.

20-летний Ломаченко выходил на бой с на два года старшим соперником спокойным. С первых секунд он начал действовать в присущей ему «танцующей» манере. Килич закрылся и накручивал круги вдоль канатов. До какого-то момента он скрывался от молниеносных ударных серий украинца, либо точных попаданий Ломаченко не замечали судьи. Василий пробивал защиту соперника сериями ударов по корпусу, а после этого мгновенно переходил к «обработке» головы. 2:0 после первого периода выглядели для турка большим счастьем.

Вторую четверть боя Килич, видимо, по подсказке тренеров, начал более активно, даже пытался действовать первым номером. Но попытки турка были робкими, если даже не сказать – испуганными. Уже после первых 30-ти секунд бой вернулся в свое обычное русло. Ломаченко опять притиснул соперника к канатам и продолжал избиение. После половины боя счет был уже 4:0. В третьей двухминутке преимущество украинца стало не только подавляющим – его удары стали более акцентированными и точными. Надо понимать, Ломаченко где-то даже поймал кураж. Да, однажды он пропустил, но сам сделал попаданий значительно больше, чем те четыре удара, которые засчитали судьи. Но так или иначе, 8:1 для олимпийского бокса – неотыгрываемое преимущество, даже если не учитывать того, что происходит в ринге.

Заключительный раунд Ломаченко начал мощнейшим левым крюком. Судьи впервые в поединке открыли счет. Нокдаун, правда, оказался неглубоким – сыграл свою защитную роль шлем. Килич пришел в себя на счете «четыре», но, видимо, еще больше стал мечтать о том, чтобы поединок завершился. 10:1 – Ломаченко реагирует на результат боя спокойно, с чувством выполненного долга. Килич наоборот радуется, бегает с турецким флагом по рингу. Видно, что бронза была для него пределом мечтаний.

В финале Ломаченко встретится с соперником более опытным, но менее мастеровитым. Француз Хедафи Джелкир – во многом случайный человек в борьбе за золото. На предыдущем чемпионате мира он был лишь 33-м, на предыдущей Олимпиаде – девятым. В полуфинальном бою он встречался с азербайджанцем Шахином Имрановым. Тем самым, который запомнился сенсационной четвертьфинальной победой над кубинцем Иделем Торьенте. Лучше кавказец начал и полуфинал. Но в какой-то момент остановился – только защищается, но даже не делает попыток атаковать. Джелкир почувствовал слабинку в действиях Имранова и начал его откровенно избивать. Как оказалось, дала о себе знать травма руки. Тренер азербайджанца поднял белое полотенце, едва прозвучал гонг, сигнализировавший об окончании первого раунда.

