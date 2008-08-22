Три тысячи «счастливых метров» Виктории Терещук (фото)

В олимпийском Пекине завершились соревнования по современному пятиборью среди женщин. Возможно, до самого конца соперницы не очень-то серьезно воспринимали Викторию Терещук, как претендентку на медаль. Но украинка доказала обратное.



До Пекина



В принципе, на успех Виктории рассчитывали. Некоторые специалисты даже рассматривали ее как одну из главных соискательниц олимпийского золота в современном пятиборье. И основания так думать были… Совсем недавно Виктория Терещук выиграла чемпионат Европы в Москве. Учитывая, что ведущие представительницы этого вида спорта – родом из Старого Света, можно сделать вывод, что репетиция Виктории удалась.



В Москве Терещук опередила и действующую олимпийскую чемпионку Зузанну Ворош из Венгрии, и лидера текущего мирового рейтинга француженку Эмели Казе, и таких авторитетных атлеток, как литовка Лаура Асадаускайте и латышка Елена Рублевская. Но главное – Виктория впервые в карьере перешагнула отметку в 5700 баллов. Ее результат – 5736. Интересная деталь: венгерка Ворош тоже выиграла чемпионат Европы накануне Олимпиады-2004. Правда, результата сродни того, что показала сейчас Терещук, у нее в карьере не было никогда.



Олимпийская награда



Пекин, 22 августа. Четыре вида программы – стрельба, плавание, конкур, фехтование – позади. Основная борьба разворачивается между немецкой спортсменкой Леной Шонеборн и британкой Хизер Фелл. Немного отстает белоруска Анастасия Самусевич. Было похоже, что основные конкурентки украинскую пятиборку Викторию Терещук «списали со счетов». Перед стартом последнего вида она шла с шестым результатом. Хотя кросс- 3000 метров – это ее коронная дистанция. И Вика это доказала еще раз.



К финишу она пришла второй. А набрав в сумме 5672 балла, оказалась третьей на пьедестале призеров. Еща одна бронзовая медаль в копилке сборной Украины.



Золото же досталось немке Лене Шонеборн. А «серебро» - у пятиборки из Великобритании Хизер Фелл.

Результаты



1. Лена Шонеборн (Германия) – 5792

2. Хитер Фелл (Великобритания) – 5752

3. Виктория Терещук (Украина) – 5672

4. Анастасия Самусевич (Белоруссия) – 5640...

