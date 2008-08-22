Олимпиада-2008. Фотогалерея чемпионов. День четырнадцатый

Разыгран очередной 21 комплект наград. В медальном рейтинге стран Украина опустилась на 13-е место.
Медальный зачет после четырнадцатого соревновательного дня:
З С Б Всего
1. Китай 47 17 25 89
2. США 31 36 35 102
3. Великобритания 18 13 13 44
4. Россия 17 18 22 57
5. Германия 14 9 13 36
6. Австралия 12 14 16 42
7. Корея 11 10 7 28
8. Япония 9 6 10 25
9. Италия 7 8 10 25
10. Голландия 7 5 4 16
11. Ямайка 6 3 1 10
12. Франция 5 13 16 34
13. УКРАИНА 5 4 12 21
14. Испания 4 6 2 12
15. Беларусь 4 4 8 16
16. Румыния 4 1 3 8
17. Канада 3 8 6 17
18. Польша 3 4 1 8
19. Чехия 3 3 - 6
20. Словакия 3 2 1 6
21. Новая Зеландия 3 1 5 9
22. Эфиопия 3 1 1 5
23. Грузия 3 - 3 6
24. Куба 2 6 11 19
25. Кения 2 4 2 8
26. Бразилия 2 3 7 12
27. Дания 2 2 3 7
28. КНДР 2 1 3 6
29. Швейцария 2 - 3 5
30. Венгрия 1 5 2 8
31. Казахстан 1 4 6 11
32. Турция 1 4 3 8
33. Норвегия 1 4 2 7
34. Зимбабве 1 3 - 4
35. Азербайджан 1 2 4 7
36. Узбекистан 1 2 3 6
37. Словения 1 2 2 5
38. Болгария 1 1 3 5
38. Индонезия 1 1 3 5
40. Финляндия 1 1 1 3
41. Эстония 1 1 - 2
41. Монголия 1 1 - 2
41. Португалия 1 1 - 2
41. Таиланд 1 1 - 2
45. Аргентина 1 - 3 4
46. Индия 1 - 2 3
47. Иран 1 - 1 2
47. Латвия 1 - 1 2
47. Мексика 1 - 1 2
50. Бахрейн 1 - - 1
51. Камерун 1 - - 1
51. Панама 1 - - 1
51. Тунис 1 - - 1
54. Швеция - 4 1 5
55. Литва - 2 3 5
56. Тринидад и Тобаго - 2 - 2
57. Хорватия - 1 3 4
58. Австрия - 1 2 3
58. Греция - 1 2 3
60. Алжир - 1 1 2
60. Колумбия - 1 1 2
60. Киргизстан - 1 1 2
60. Сербия - 1 1 2
60. Таджикистан - 1 1 2
65. Бельгия - 1 - 1
65. Чили - 1 - 1
65. Доминиканская республика - 1 - 1
65. Эквадор - 1 - 1
65. Малайзия - 1 - 1
65. ЮАР - 1 - 1
65. Сингапур - 1 - 1
65. Вьетнам - 1 - 1
73. Армения - - 6 6
74. Тайвань - - 4 4
75. Ирландия - - 2 2
75. Нигерия - - 2 2
77. Афганистан - - 1 1
77. Багамы - - 1 1
77. Египет - - 1 1
77. Израиль - - 1 1
77. Марокко - - 1 1
77. Молдова - - 1 1
77. Мавритания - - 1 1
77. Того - - 1 1
77. Венесуэла - - 1 1
Действующие чемпионы мира Филип Далхаузер и Тодд Роджерс из США – отныне действующие чемпионы мира и Олимпийских игр по пляжному волейболу Британец Тод Бребенс выиграл золотую медаль на байдарке-одиночке Мартин Хольштайн/Андреас Иле (Германия) – олимпийские чемпионы на байдарке-двойке Белорусы Роман Пятрушенка, Аляксей Абалмасав, Артур Литвинчук и Вадзим Махнев победили в соревнованиях байдарок-четверок Бронзовый призер Олимпиады в Афинах Аттила Вайда из Венгрии в Пекине выиграл золото на каноэ-одиночке Андрей и Аляксандр Багдановичи из Беларуси – олимпийские чемпионы на каноэ-двойке Немки Кони Вассмут, Катрин Вагнер-Августин, Николь Райнхардт и Фани Фишер стали сильнейшими в соревнованиях байдарок-четверок Латвиец Марис Штромбергс, победивший в экзотическом виде велоспорта ВМХ, принес своей стране первую золотую медаль текущей Олимпиады Француженка Анн-Каролин Шассон – олимпийская чемпионка в велоспорте ВМХ среди женщин Олимпийскими чемпионками по хоккею на траве стали голландки Мерелин Альетти, Минке Боидж, Ева Де Гьеде, Лисанне Де Рьевер, Вейке Дийхстра, Флортье Энжелс, Мартье Годери, Эллен Хог, Келли Йонкер, Фатима Морейра де Мело, Эфке Мулдер, Мартье Паумен, Софи Полкамп, Яннеке Шопман, Минке Шмаберс, Наоми ван Ас, Мик ван Генхуйзен и Лидевий Велтен Йининь Шань (Китай) – победительница соревнований по настольному теннису в одиночном разряде Олимпийский чемпион по тхеквондо в весовой категории до 80 кг Хади Саеи – первое иранское золото на Олимпиаде в Пекине Хванг Кюн-Сон (Корея) – обладательница золота за победу в тхеквондо среди женщин, не тяжелее 67 кг Россиянки Евгения Полякова, Юлия Гущина, Юлия Чермошанская и Александра Федорива сенсационно победили в легкоатлетической эстафете 4х100 м Маурен Хига Маги из Бразилии взяла золото в прыжках в длину, выиграв у россиянки Татьяны Лебедевой всего один сантиметр! После победы в беге на 5000 м Тирунеш Дибаба из Эфиопии стала двукратной олимпийской чемпионкой Пекина Усейн Болт, Неста Картер, Майкл Фратер и Асафа Пауэлл из Ямайки выиграли эстафету 4х100 м, на девять сотых секунды улучшив бывший мировой рекорд американцев Итальянец Алекс Швацер – олимпийский чемпион в ходьбе на 50 км Первой, кто поздравил американца Браяна Клея с победой в соревнованиях десятиборцев, была его жена Австралиец Стив Хукер выиграл соревнования прыгунов с шестом, побив олимпийский рекорд американца Тима Мака образца 2004 года и равнявшийся 5,95 м. Новое достижение – 5,96 м
З С Б Всего
1. Китай 47 17 25 89
2. США 31 36 35 102
3. Великобритания 18 13 13 44
4. Россия 17 18 22 57
5. Германия 14 9 13 36
6. Австралия 12 14 16 42
7. Корея 11 10 7 28
8. Япония 9 6 10 25
9. Италия 7 8 10 25
10. Голландия 7 5 4 16
11. Ямайка 6 3 1 10
12. Франция 5 13 16 34
13. УКРАИНА 5 4 12 21
14. Испания 4 6 2 12
15. Беларусь 4 4 8 16
16. Румыния 4 1 3 8
17. Канада 3 8 6 17
18. Польша 3 4 1 8
19. Чехия 3 3 - 6
20. Словакия 3 2 1 6
21. Новая Зеландия 3 1 5 9
22. Эфиопия 3 1 1 5
23. Грузия 3 - 3 6
24. Куба 2 6 11 19
25. Кения 2 4 2 8
26. Бразилия 2 3 7 12
27. Дания 2 2 3 7
28. КНДР 2 1 3 6
29. Швейцария 2 - 3 5
30. Венгрия 1 5 2 8
31. Казахстан 1 4 6 11
32. Турция 1 4 3 8
33. Норвегия 1 4 2 7
34. Зимбабве 1 3 - 4
35. Азербайджан 1 2 4 7
36. Узбекистан 1 2 3 6
37. Словения 1 2 2 5
38. Болгария 1 1 3 5
38. Индонезия 1 1 3 5
40. Финляндия 1 1 1 3
41. Эстония 1 1 - 2
41. Монголия 1 1 - 2
41. Португалия 1 1 - 2
41. Таиланд 1 1 - 2
45. Аргентина 1 - 3 4
46. Индия 1 - 2 3
47. Иран 1 - 1 2
47. Латвия 1 - 1 2
47. Мексика 1 - 1 2
50. Бахрейн 1 - - 1
51. Камерун 1 - - 1
51. Панама 1 - - 1
51. Тунис 1 - - 1
54. Швеция - 4 1 5
55. Литва - 2 3 5
56. Тринидад и Тобаго - 2 - 2
57. Хорватия - 1 3 4
58. Австрия - 1 2 3
58. Греция - 1 2 3
60. Алжир - 1 1 2
60. Колумбия - 1 1 2
60. Киргизстан - 1 1 2
60. Сербия - 1 1 2
60. Таджикистан - 1 1 2
65. Бельгия - 1 - 1
65. Чили - 1 - 1
65. Доминиканская республика - 1 - 1
65. Эквадор - 1 - 1
65. Малайзия - 1 - 1
65. ЮАР - 1 - 1
65. Сингапур - 1 - 1
65. Вьетнам - 1 - 1
73. Армения - - 6 6
74. Тайвань - - 4 4
75. Ирландия - - 2 2
75. Нигерия - - 2 2
77. Афганистан - - 1 1
77. Багамы - - 1 1
77. Египет - - 1 1
77. Израиль - - 1 1
77. Марокко - - 1 1
77. Молдова - - 1 1
77. Мавритания - - 1 1
77. Того - - 1 1
77. Венесуэла - - 1 1
Действующие чемпионы мира Филип Далхаузер и Тодд Роджерс из США – отныне действующие чемпионы мира и Олимпийских игр по пляжному волейболу Британец Тод Бребенс выиграл золотую медаль на байдарке-одиночке Мартин Хольштайн/Андреас Иле (Германия) – олимпийские чемпионы на байдарке-двойке Белорусы Роман Пятрушенка, Аляксей Абалмасав, Артур Литвинчук и Вадзим Махнев победили в соревнованиях байдарок-четверок Бронзовый призер Олимпиады в Афинах Аттила Вайда из Венгрии в Пекине выиграл золото на каноэ-одиночке Андрей и Аляксандр Багдановичи из Беларуси – олимпийские чемпионы на каноэ-двойке Немки Кони Вассмут, Катрин Вагнер-Августин, Николь Райнхардт и Фани Фишер стали сильнейшими в соревнованиях байдарок-четверок Латвиец Марис Штромбергс, победивший в экзотическом виде велоспорта ВМХ, принес своей стране первую золотую медаль текущей Олимпиады Француженка Анн-Каролин Шассон – олимпийская чемпионка в велоспорте ВМХ среди женщин Олимпийскими чемпионками по хоккею на траве стали голландки Мерелин Альетти, Минке Боидж, Ева Де Гьеде, Лисанне Де Рьевер, Вейке Дийхстра, Флортье Энжелс, Мартье Годери, Эллен Хог, Келли Йонкер, Фатима Морейра де Мело, Эфке Мулдер, Мартье Паумен, Софи Полкамп, Яннеке Шопман, Минке Шмаберс, Наоми ван Ас, Мик ван Генхуйзен и Лидевий Велтен Йининь Шань (Китай) – победительница соревнований по настольному теннису в одиночном разряде Олимпийский чемпион по тхеквондо в весовой категории до 80 кг Хади Саеи – первое иранское золото на Олимпиаде в Пекине Хванг Кюн-Сон (Корея) – обладательница золота за победу в тхеквондо среди женщин, не тяжелее 67 кг Россиянки Евгения Полякова, Юлия Гущина, Юлия Чермошанская и Александра Федорива сенсационно победили в легкоатлетической эстафете 4х100 м Маурен Хига Маги из Бразилии взяла золото в прыжках в длину, выиграв у россиянки Татьяны Лебедевой всего один сантиметр! После победы в беге на 5000 м Тирунеш Дибаба из Эфиопии стала двукратной олимпийской чемпионкой Пекина Усейн Болт, Неста Картер, Майкл Фратер и Асафа Пауэлл из Ямайки выиграли эстафету 4х100 м, на девять сотых секунды улучшив бывший мировой рекорд американцев Итальянец Алекс Швацер – олимпийский чемпион в ходьбе на 50 км Первой, кто поздравил американца Браяна Клея с победой в соревнованиях десятиборцев, была его жена Австралиец Стив Хукер выиграл соревнования прыгунов с шестом, побив олимпийский рекорд американца Тима Мака образца 2004 года и равнявшийся 5,95 м. Новое достижение – 5,96 м