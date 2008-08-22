Олимпиада-2008. Фотогалерея чемпионов. День четырнадцатый

22 августа 2008, 20:45

Разыгран очередной 21 комплект наград. В медальном рейтинге стран Украина опустилась на 13-е место.

Медальный зачет после четырнадцатого соревновательного дня:
З С Б Всего
1. Китай 47 17 25 89
2. США 31 36 35 102
3. Великобритания 18 13 13 44
4. Россия 17 18 22 57
5. Германия 14 9 13 36
6. Австралия 12 14 16 42
7. Корея 11 10 7 28
8. Япония 9 6 10 25
9. Италия 7 8 10 25
10. Голландия 7 5 4 16
11. Ямайка 6 3 1 10
12. Франция 5 13 16 34
13. УКРАИНА 5 4 12 21
14. Испания 4 6 2 12
15. Беларусь 4 4 8 16
16. Румыния 4 1 3 8
17. Канада 3 8 6 17
18. Польша 3 4 1 8
19. Чехия 3 3 - 6
20. Словакия 3 2 1 6
21. Новая Зеландия 3 1 5 9
22. Эфиопия 3 1 1 5
23. Грузия 3 - 3 6
24. Куба 2 6 11 19
25. Кения 2 4 2 8
26. Бразилия 2 3 7 12
27. Дания 2 2 3 7
28. КНДР 2 1 3 6
29. Швейцария 2 - 3 5
30. Венгрия 1 5 2 8
31. Казахстан 1 4 6 11
32. Турция 1 4 3 8
33. Норвегия 1 4 2 7
34. Зимбабве 1 3 - 4
35. Азербайджан 1 2 4 7
36. Узбекистан 1 2 3 6
37. Словения 1 2 2 5
38. Болгария 1 1 3 5
38. Индонезия 1 1 3 5
40. Финляндия 1 1 1 3
41. Эстония 1 1 - 2
41. Монголия 1 1 - 2
41. Португалия 1 1 - 2
41. Таиланд 1 1 - 2
45. Аргентина 1 - 3 4
46. Индия 1 - 2 3
47. Иран 1 - 1 2
47. Латвия 1 - 1 2
47. Мексика 1 - 1 2
50. Бахрейн 1 - - 1
51. Камерун 1 - - 1
51. Панама 1 - - 1
51. Тунис 1 - - 1
54. Швеция - 4 1 5
55. Литва - 2 3 5
56. Тринидад и Тобаго - 2 - 2
57. Хорватия - 1 3 4
58. Австрия - 1 2 3
58. Греция - 1 2 3
60. Алжир - 1 1 2
60. Колумбия - 1 1 2
60. Киргизстан - 1 1 2
60. Сербия - 1 1 2
60. Таджикистан - 1 1 2
65. Бельгия - 1 - 1
65. Чили - 1 - 1
65. Доминиканская республика - 1 - 1
65. Эквадор - 1 - 1
65. Малайзия - 1 - 1
65. ЮАР - 1 - 1
65. Сингапур - 1 - 1
65. Вьетнам - 1 - 1
73. Армения - - 6 6
74. Тайвань - - 4 4
75. Ирландия - - 2 2
75. Нигерия - - 2 2
77. Афганистан - - 1 1
77. Багамы - - 1 1
77. Египет - - 1 1
77. Израиль - - 1 1
77. Марокко - - 1 1
77. Молдова - - 1 1
77. Мавритания - - 1 1
77. Того - - 1 1
77. Венесуэла - - 1 1
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