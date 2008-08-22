Бронза с душком

Медаль медали рознь. Даже если они одного достоинства. Россияне до сих пор вспоминают о подвиге своего дзюдоиста Дмитрия Носова на Олимпиде-2004. Получив в полуфинальной схватке против грека Иллиаса Иллиадиса тяжелейшее повреждение, из-за которого он не мог пошевелить левой рукой, Дмитрий не только завершил встречу, но и вышел на бронзовый финал, в котором в прямом смысле одной правой завоевал медаль. Что-то подобное произошло буквально вчера в Пекине. Грузин Георгий Гогшелидзе получил в полуфинальной схватке против казахстанца Теймураза Тигиева серьезное рассечение. Глаз борца открывался с трудом, сильно болела голова. Врачи рекомендовали Георгию не выходить на поединок за бронзу. Но Гогшелидзе не просто вышел, но еще и в красивейшем стиле на туше победил кубинца Майкла Батисту.



Но есть, к сожалению, иные примеры. Сегодня украинские болельщики оказались перед дилеммой – радоваться им или грустить. С самого утра узнаем, что из-за травмы локтя не сможет выйти на полуфинальный поединок против китайца Джинь Дживея наш супертяж-боксер Вячеслав Глазков. Вечером, следя за прямой трансляцией соревнований легкоатлетов, наблюдаем за странным поведением прыгуна с шестом Дениса Юрченко. Взяв с первой попытки высоту 5,70 м, Денис практически обеспечил себе медаль. Еще по квалификации, где потомки Сергея Бубки с трудом перепрыгивали планку на высоте 5,60, было понятно, что на этой Олимпиаде приличные результаты покажут единицы. Финал только подтвердил эти предположения. Уже после попытки преодолеть 5,75 в секторе остались всего пять спортсменов, а 5,80 покорились лишь двоим.

Юрченко две последних высоты якобы пропустил. Но потом, когда россиянин Лукьяненко и австралиец Хукер продолжили борьбу на высоте 5,85, стало понятно, что Денис успокоился на достигнутом. Обвернувшись в национальный флаг, дончанин спокойно путешествовал сектором, не беспокоясь о борьбе за серебро и бронзу. Не исключено, что Юрченко мучила травма – за 30 лет жизни не нажить болячек трудно. Но коль уж он так уверенно взял высоту 5,70, наверняка оставались резервы для того, чтобы превысить свой личный рекорд, который равняется 5,83.

Конечно, бронза в кармане, но есть большие сомнения, что у Дениса еще будет возможность хоть раз в жизни поспорить за олимпийское золото. При этом была уникальная возможность поймать журавля, не рискуя потерять синицу. Но нет, Денис уже купался в лучиках собственной славы, утешал россиянина Евгения Лукьяненко, проигравшего золото австралийцу Стиву Хукеру. А потом обнял Евгения и прокричал в камеру: «Донецк! Севастополь! Привет всем!» Хукер тем временем не радовался чемпионству, а в качестве победителя замахнулся на олимпийский рекорд Тима Мака из США, установленный четыре года назад в Афинах. И со второй попытки перепрыгнул планку на высоте 5,96!

Луганчанин Вячеслав Глазков, не выйдя на полуфинал боксерского турнира в категории свыше 91 кг против Джань Дживея, дал интервью «Первому Национальному». В нем он рассказывал, что на самом деле сильнее китайца, что уже дважды его побеждал и победил бы третий раз, возможно, даже одной рукой. Но рисковать здоровьем прагматичный боксер не захотел. А чего, собственно, беспокоиться? Владимир Кличко уже заявил о заинтересованности персоной Глазкова со стороны поомоутерской компании К2, олимпийская медаль (пусть будет бронза) тоже в кармане. А через три-пять лет, когда творцы искусственных интриг опять сведут Глазкова и так и не побежденного им среди аматоров итальянца Камарелле на профессиональном ринге, Слава заявит, что вовсе не уступал Роберто, что ему мешали травмы, судьи и прочее.

Впрочем, до уровня дающего интервью профи еще надо дожить. Были у нас такие «суперчемпионы». Чего стоит только Алексей Мазикин, бесславно проигравший на предыдущей Олимпиаде. Амбиций у парня тоже было хоть отбавляй. Зато чисто боксерские способности ограничены. А там, в мире больших денег не панькаются. И не обращают внимания, по делу ты проиграл или потому, что локоть болел. Среди профи ценят профессионализм. Хотя на Олимпиаду по сути тоже едут профессиональные спортсмены. Но некоторые так и остаются аматорами по своей сути и здесь, и перейдя в ту сферу, которая называется профессиональной.

