Гребки ценой в золото и бронзу

25-летняя воспитанница тренера Сергея Дубинина Инна Осипенко-Радомская четыре года назад уже выигрывала медаль Олимпийских игр. Вместе с Анной Балабановой, Татьяной Семикиной и Еленой Череватовой в Афинах Инна взяла бронзу на байдарке-четверке (дистанция 500 м). После этого Инна Осипенко вышла замуж и практически официально заявила, что покидает спорт. Но, как это часто бывает, после рождения ребенка спортсменки не могут смириться со статусом уже бывшего атлета. Инна вернулась в спорт только в прошлом году. И сходу заняла два четвертых места на чемпионате мира-2007 на байдарке-одиночке на дистанциях 200 и 500 метров.

На Олимпиаде Осипенко-Радомская сразу продемонстрировала серьезные намерения на «500-ке». Инна как в квалификации, так и в полуфинале показывала лучшее время в своих заплывах. При этом, как показалось, украинка плыла с запасом. Впрочем, чтобы выиграть в финале, украинке стоило сделать настоящий подвиг. Достижения основных соперниц говорят сами за себя. Только чтобы их перечислить, нужно потратить немало печатной площади, потому остановимся на самых громких.

Невероятно, но факт: 43-летняя итальянка Джозефа Идем была бронзовым призером на байдарке-двойке еще на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в далеком 1984 году! Кроме того, Джозефа на байдарке-одиночке (дистанция 500 м) выигрывала бронзу Игр-96, серебро Олимпиады-2004, а в Седнее-2000 взяла выстраданное золото! Также Идем пятикратная чемпионка мира на различных дистанциях – по два раза на 500 и 1000 м, однажды на 5000 м.

Немка Катрин Вагнер-Августин – четырехкратная олимпийская чемпионка. В Сиднее, Афинах и уже сейчас в Пекине Катрин вместе с соотечественницами выигрывали золото на байдарке-четверке. Кроме того, в Сиднее Вагнер стала первой на байдарке-двойке. На чемпионате мира Катрин семь раз подымалась на высшую ступень пьедестала почета.

Каталин Ковач из Венгрии золото Олимпиады добывала однажды – в Афинах она первенствовала на байдарке-двойке. В Сиднее Каталин в этой дисциплине была второй, а еще два серебра на Играх-2000 и 2004 добыла на байдарке-четверке. А на чемпионатах мира достижения Ковач феноменальны – 22 золота!

Одним словом, Инне Осипенко-Радомской пришлось соревноваться с настоящими легендами своего вида спорта. Не странно, что на старте украинка ощутимо волновалась. Возможно, потому Инна не мгновенно среагировала на стартовый выстрел. Как следствие, первые метров сто украинка прошла четвертой, но постепенно начала доставать соперниц. На первой половине дистанции Осипенко-Радомская была уже третей, а на последних двухстах метрах бросилась в погоню за Джозефой Идем, которая опережала остальных соперниц более, чем на полкорпуса. На последних 50-ти метрах украинка и итальянка выровнялись. Финишный рывок лучше удался юной по меркам гребли Осипенко-Радомской. Но ленточку спортсменки пересекают одновременно! Лишь жестокая электроника зафиксировала преимущество украинки на каких-то четыре тысячных (!) секунды!

Инна Осипенко-Радомская принесла Украине первое золото в ее независимой истории в гребле на байдарках и каноэ. А с учетом советских времен золотых наград у нас не было с московской Олимпиады-80, когда двукратным олимпийским чемпионом на байдарке-двойке (дистанции 500 и 1000 м) стал Сергей Чухрай из Новой Каховки. Также чемпионом Игр в Москве на каноэ-одиночке был Сергей Пострехин из Херсона. Украинские девушки в данном виде спорта так и вовсе последний раз побеждали еще в Мюнхене-72. Харьковчанка Катерина Курышко-Нагирна тогда выиграла золото на байдарке-двойке (дистанция 500 м), а одесситка Юлия Рыбчинская – на байдарке-одиночке.

Но первую олимпийскую медаль для украинских гребцов на Играх-2008 завоевала все же не Инна Осипенко-Радомская. 22-летний одессит Юрий Чебан продемонстрировал свою готовность бороться за олимпийские награды еще в квалификационном заплыве и полуфинале. И в одном, и во втором он занимал первые места, при этом выигрывая у соперников с существенным преимуществом. Иными словами, физически Юрий был готов отлично – лишь бы нервы не подвели молодого гребца.

И вот он, финал каноистов-одиночников длиной 500 метров. Чебан выигрывал эту дистанцию на международном уровне неоднократно, а высшего достижения на ней добился на чемпионате мира-2006, когда занял второе место. Впрочем, кто знает, как Юрий покажет себя в олимпийской обстановке в соперничестве с ассами своего вида спорта? Олимпийский чемпион Пекина на каноэ-одиночке на дистанции 1000 м Аттила Вайда, призер двух Олимпиад Максим Опалев из России, призер четырех чемпионатов мира Аляксандр Жуковский из Беларуси, олимпийский чемпион Афин на 1000 метрах, серебряный призер текущих Игр на этой дистанции и действующий чемпион мира на 500-метровке Давид Кал из Испании… Опередить таких мастеров очень непросто.

На старте первым дрогнул белорус Жуковский, рванувший на дистанцию еще до старта. Фальстарт и дополнительная нервная нагрузка для остальных участников. Очевидно, не желая стартовать раньше времени и подвергнуться опасности быть дисквалифицированным, Чебан засиживается на старте, когда выстрел был дан повторно. Лидерство захватил Жуковский. Белорус продержался на первом месте 300 метров, а ближайшим его преследователем стал именно Чебан.

Но в заключительные 200 м определились новые лидеры. Вперед постепенно начал выходить Давид Кал. Впрочем, сил для финишного рывка больше оставалось у россиянина Опалева. Мощной работой рук к финишу Максим обеспечил себе преимущество немногим менее, чем на корпус. За второе и третье места с равными шансами боролись Кал, Чебан, Жуковский и француз Матье Губель. В итоге вторым стал испанец, а бронзу сумасшедшим рывком вырвал Юрий Чебан. Рывок был настолько мощным, что украинец кормой набрал в суд воды и перевернулся.

На пьедестале Юрий Чебан радовался, наверное, не меньше, чем чемпион. Единственным, кого расстроило качество медали, стал испанец. Действующий чемпион мира на каноэ-одиночке на дистанции 500 м никак не мог смириться с мыслью, что он проиграл олимпийское золото.

Но вернемся к украинским гребцам. В заключительный соревновательный день Украина была представлена в еще одном финале – среди каноэ-двоек на 500 м. Николаевцы Сергей Безуглый и Максим Прокопенко на первой половине дистанции шли вровень с действующими олимпийскими чемпионами в этом виде Гуанлянь Менем и Венджун Янем. Но, видимо, украинцы не выдержали темпа, предложенного хозяевами гребного канала. На второй части дистанции Сергей и Максим начали проигрывать, длительное время шли на четвертом месте, а на финише окончательно «подсели», завершив дистанцию лишь восьмыми.

Каноэ-одиночка. Мужчины. 500 м

1. Максим Опалев (Россия) – 1.47,140

2. Давид Кал (Испания) – +1,257

3. Юрий Чебан (УКРАИНА) – +1,626

4. Матью Губель (Франция) – +1,916

5. Аляксандр Жуковский (Беларусь) – +1,952

6. Цянь Ли (Китай) – +2,147

7. Флорин Мирончич (Румыния) – +2,721

8. Павел Барашкевич (Польша) – +2,908

Байдарка-одиночка. Женщины. 500 м

1. Инна Осипенко-Радомская (УКРАИНА) – 1.50,673

2. Джозефа Идем (Италия) – +0,004

3. Катрин Вагнер-Августин (Германия) – +0,349

4. Каталин Ковач (Венгрия) – +0,466

5. Хоньян Шонь (Китай) – +1,547

6. Спела Пономаренко (Словения) – +1,690

7. Люси Уайнрайт (Великобритания) – +2,429

8. Дженнифер Ходсон (ЮАР) – +2,680

Каноэ-двойка. Мужчины. 500 м

1. Гуанлянь Мень/Венджун Янь (Китай) – 1.41,025

2. Сергей Улегин/Александр Костоглод (Россия) – +0,257

3. Кристиан Гилле/Томаш Выленцек (Германия) – +0,939

4. Андрей Багданович/Аляксандр Багданович (Беларусь) – +0,971

5. Эндрю Рассел/ Бушен Севиньи (Канада) – +1,425

6. Иосиф Чирила/Андрей Кукуличи (Румыния) – +2,170

7. Деян Георгиев/Аднан Альев (Болгария) – +2,946

8. Сергей Безуглый/Максим Прокопенко (УКРАИНА) – +3,132