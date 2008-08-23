Медаль… со слезами обиды

По мнению многих специалистов и любителей художественной гимнастики Украины – еще до начала Олимпиады – Анна Бессонова была одной из главных наших надежд на чемпионство. И к этому имелись все основания. Все-таки украинка – действующая абсолютная чемпионка мира. Если бы не одно «но»… Как известно незадолго до главных стартов четырехлетия международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала главного тренера украинских художниц Ирину Дерюгину. А что это означает – объяснять не надо. Наши девчонки отправились в Пекин, в какой-то степени, беззащитными. Особенно, если принять во внимание «традиционную» предвзятость и сомнительную объективность судейства. К сожалению, самые худшие предположения в Пекине стали очевидны…

«Первый звонок» прозвучал в самом начале – в квалификации. Сразу бросилось в глаза, что околосоревновательная атмосфера – не в пользу украинских гимнасток. И в первую очередь, Анны Бессоновой. Не покидало ощущение некого заговора – будто специально ошибки и брак соперниц не замечался, в то время как Анне оценки занижали буквально на ровном месте. На это соответственно реагировал и зал, который, как известно, не проведешь.

И вот сегодняшний финал в многоборье - индивидуальные упражнения. На протяжении всего времени выступлений невольно думалось: награды Бессоновой – не видать. Точнее, не дадут.

Лидерство захватили россиянки Евгения Канаева, Ольга Капранова (и мощный авторитет их наставника – Ирины Винер). В спор силилась вмешалаться и беларусска Инна Жукова. Лидера украинской команды упорно судьи продолжали «прессинговать».

В третьем виде программы – упражнений с булавами – Анне Бессоновой равных просто не было. Выступила так, что не придерешься. Тогда как соперницы выглядели далеко не блестяще. Та же Капранова допустила грубейшую ошибку, уронив булавы. Тем не менее, украинку опять-таки оценили более чем скромно. Нервы у Ани не выдержали. От обиды она разрыдалась. Альбина Дерюгина сразу же подала протест (как известно, на это отводится всего четыре минуты – Ред.) В результате, судейство «смягчилось» и добавило украинской гимнастке аж 0,025 балла.

Накал борьбы значительно возрос. Бессонова вышла уже на вторую позицию. Весь исход «битвы» решался в завершающих упражнениях - с лентой. И хотя Капранова выступила лучше своего предыдущего исполнения, но ее результата в итоге не хватило даже для бронзы. Зато Анна Бессонова вышла в лидеры. Появилась реальная надежда на «золото». Однако этой надежде сбыться было не суждено. Выступавшую предпоследней Канаеву судьи оценили ну очень высоко. Она и стала чемпионкой Олимпийских игр. А «серебро» неожиданно досталось Инне Жуковой. Бронзовой медалью награждена Анна Бессонова. Ее подруга по команде Наталья Годунко, набрав 68, 850 балла, заняла 7-ое место.

Итоги:

1. Евгения Канаева (Россия) – 75,500

2. Инна Жукова (Белоруссия) – 71,925

3. Анна Бессонова (УКРАИНА) – 71,875

4. Ольга Капранова (Россия) – 71,700

5. Алия Юсупова (Казахстан) – 69,800

6. Алия Гараева (Азербайджан) – 69,675

7. Наталья Годунко (УКРАИНА) – 68,850

8. Альмудена Сид (Испания) – 68,100

9. Ирина Рисензон (Израиль) – 66,775

10. Симона Пейчева (Болгария) – 65,475