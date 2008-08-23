Рой Джонс, Де Ла Хойя, Майвезер… Нет, Василий Ломаченко! (фото)

За последний год его с кем только не сравнивали. После красивого выступления на чемпионате мира-2007 в Чикаго любители бокса сомневались – на Роя Джонса или Оскара Де Ла Хойю похож по стилю Василий Ломаченко. После стартовой победы на Олимпиаде в Пекине, когда Василием был повержен действующий чемпион мира Альберт Селимов из России, к нему приклеили ярлык «украинского Флойда Майвезера». Припоминаю, в свое время автор этих строк спрашивал у Ломаченко, льстят ли ему подобные сравнения.

Конечно. Они – мировые знаменитости, их стиль боя мне очень импонирует, - ответил Василий. – Роя Джонса так и вовсе могу назвать своим кумиром. Могу даже сказать, что пытаюсь ему подражать, в ринге всегда делаю упор на технику. Меня отец еще в детстве приучал к тому, что боксировать нужно аккуратно. С того времени у меня никогда не возникало желания ударить соперника головой, открытой перчаткой или ниже пояса. Хотя некоторые ребята этой грязью не брезгуют и используют такие приемы, чтобы победить.

Собственно, накануне финального поединка Василия Ломаченко и француза Хедафи Джелхира сомнений в победе украинца не возникало. Настораживало только одно «но» - судейство в аматорском боксе часто бывает до ужаса предвзятым. Здесь как раз кстати будет пример из карьеры любимого бойца Ломаченко – Роя Джонса. В финале Игр-88 в Сеуле американец просто таки издевался над местным бойцом-корейцем, фамилии которого никто не помнит и никому она не нужна. В переполненном зале царила просто гробовая тишина. Все понимали, что местный боксер проиграл. Казалось, остается формальность – судья должен поднять руку победителю (на тот момент открытого подсчета точных ударов еще не вели). И рефери поднял руку… корейцу. В замешательстве была даже местная публика, не говоря уже о Джонсе, который плакал от бессилия.

Что-то подобное, напомним, после боя с Селимовым в финале чемпионата мира пережил и Ломаченко. Это было первое и по нынешний день единственное поражение Василия на любительском ринге. Конечно, не обошлось и без слез, которые, правда, подсластила американская публика, встретив выход на пьедестал украинца аплодисментами, а россиянина – свистом.

Мужики не плачут - мужики огорчаются, - говорил Ломаченко. - Вот и я был сильно огорчен из-за той несправедливости, которую позволили себе судьи. Я не мог сдержать своих эмоций. Могу лишь сказать, что это не были слезы счастья, хотя в общем серебро мирового чемпионата считаю успехом. После боя с Селимовым я был очень расстроен, Одно дело, когда ты проигрываешь и сопернику подымают руку, и совсем иное, когда тоже самое делают после выигранного тобою боя. С такой несправедливостью сложно смириться. Что ж, нужно ударить человека так, чтобы он не стал. Но умного соперника повалить чрезвычайно сложно. Бесспорно, Селимов принадлежит именно к таковым. Человек, выигрывавший чемпионаты Европы и мира не может быть глупым по определению. Да, он хитрый и быстрый, но всегда возможно найти противоядие. Маленький шанс есть всегда и на Олимпиаде я его попытаюсь найти.

Как известно, Василий сдержал слово. С россиянином он встретился в стартовом поединке и не оставил ему малейших шансов. А тот чикагский урок наш боец усвоил идеально: хочешь, чтобы судьи не придрались – будь на три головы выше их. Украинец просто смел ринга вслед за Селимовым бронзового призера Игр-2004 Баходирьена Султонова из Узбекистана, бронзовых призеров последнего чемпионата мира китайца Яня Ли и турка Якупа Килича. Оставалось то же самое сделать с намного менее мастеровитым французом Хедафи Джелхиром.

Надо понимать, в начале финального боя Хедафи немного обескуражил Василия. После гонга он тут же бросился в атаку, прижал украинца к канатам и попытался работать первым номером. Чтобы поставить соперника на место, Ломаченко понадобилось полминуты и один пропущенный удар.

После этого Василий быстро перешел в наступление, размашистыми боковыми просто растерзав Джелхира. Рефери трижды открывал счет, фиксируя нокдауны. В конце концов француз не дотянул до окончания первого раунда. Эффектная победа техническим нокаутом! Блестяще, что тут сказать! Это всего лишь второе боксерское золото украинцев на Олимпиадах, учитывая советские времена. Первое, напомним, 12 лет назад в Атланте добыл супертяж Владимир Кличко. Но путь Владимира к победе, чего греха таить, в силу специфики его весовой категории не был таким эффектным.

20-летний Ломаченко может стать примером для многих представителей олимпийской сборной Украины. От него, несмотря на молодость, ждали минимум бронзы и Василий об этом хорошо знал. Но не сломился. Это еще раньше он сказал мне: «В Чикаго я ехал, по большому счету, неся ответственность только перед самим собой. Если бы проиграл, никто меня особо критиковать не стал бы. Теперь, очевидно, ситуация изменится, да и соперники будут смотреть на меня по-другому. Но я не боюсь ни ответственности, ни тех, кто будет против меня драться. Просто теперь нужно работать в два раза больше, чем перед чемпионатом мира». И Василий, засукав рукава, начал работу. Не терял концентрации даже после эффектной победы на турнире на призы братьев Кличко в Киеве, где будущий олимпийский чемпион в финале нокаутировал россиянина Сергея Игнатьева. Даже в просьбе дать комментарий к бою для «СПОРТглавреда» Василий отказал, а извиняясь, добавил: «Идет работа. До Олимпиады я не хотел бы ничего комментировать. Потом – сколько угодно». К Олимпиаде Василий готовился по индивидуальному графику, под руководством своего отца и личного тренера Анатолия Ломаченко. Папа разработал сыну специальную методику подготовки, в которою, в частности, входит ежегодное преодоление марафонской дистанции в 42 километра.

Без отца я не достиг бы ничего, - говорил Василий. - Папа меня берег не только как тренер, но и как отец. В школьные года он меня даже не вывозил за пределы Одесской области (Василий родом из Белгород-Днестровского – авт. ). То есть, я выступал исключительно в чемпионатах города или области. Даже в Одессе папа меня не на все турниры выставлял. Иными словами, он берег мое желание боксировать. Даже когда я хотел ехать на соревнования, отец меня сдерживал. Теперь понимаю, что тем самым папа сохранил меня. Я не насытился боксом еще в детстве и выхожу на ринг голодным. Помню, в моем весе выступал парень из Одессы (сейчас он живет в Донецке). Перспективный боец был, он дрался во всех этих турнирах и везде выигрывал. Я всегда хотел с ним встретиться, но папа мне не позволял. Но теперь получается, я стал вице-чемпионом мира, а этот парень уже вне большого спорта. Хотя когда-то он был звездой, а я никем. Что теперь? Останется ли Ломаченко среди аматоров еще на один олимпийский цикл или последует примеру многих своих коллег и перейдет в профессионалы? Сам Василий в прошлом году на этот вопрос ответил так: «Все мечтают выиграть медаль Олимпиады. Я не исключение. А уж потом поборюсь за чемпионские пояса среди профессионалов. Но спешить с переходом я не буду. Для таких шагов нужно созреть, набраться опыта».

Что ж, посмотрим. Уверенность есть лишь в одном: каков бы шаг не сделал Василий, в проигрыше он не станется.

До 51 кг

1. Сомжит Джонгджохор (Таиланд)

2. Андрис Лафита Эрнандес (Куба)

3. Винченцо Пикардии (Италия)

3. Георгий Балакшин (Россия)

5. Джитендер Кумар (Индия)

5. Маквильямс Аройо Асеведо (Пуэрто-Рико)

5. Анвар Юнусов (Таджикистан)

5. Валид Шериф (Тунис)



До 57 кг

1. Василий Ломаченко (УКРАИНА)

2. Хедафи Джелхир (Франция)

3. Якуп Килич (Турция)

3. Шахин Имранов (Азербайджан)

5. Абделькадер Чади (Алжир)

5. Янь Ли (Китай)

5. Идель Торьенте (Куба)

5. Артуро Сантос Рейес (Мексика)



До 64 кг

1. Феликс Диас (Доминиканская республика)

2. Манус Бунджумнонг (Таиланд)

3. Алексис Вастен (Франция)

3. Роньель Иглесиас Сотолонго (Куба)

5. Мортеза Сепаванди (Иран)

5. Серик Сапиев (Казахстан)

5. Мункх-Эрден Уранчимег (Монголия)

5. Геннадий Ковалев (Россия)



До 75 кг

1. Джеймс Дегал (Великобритания)

2. Эмилио Корреа Байо (Куба)

3. Дарен Джон Сазерленд (Ирландия)

3. Виджендер Кумар (Индия)

5. Карлос Гонгора (Эквадор)

5. Бахтияр Артаев (Казахстан)

5. Эльшод Расулов (Узбекистан)

5. Альфонсо Бланко Пара (Венесуэла)



До 91 кг

1. Рахим Чакиев (Россия)

2. Клементе Руссо (Италия)

3. Осмай Акоста Дуарте (Куба)

3. Дентей Уилдер (США)

5. Джон Мбумба (Франция)

5. Илиас Павлидис (Греция)

5. Мохаммед Арджауи (Марокко)

5. Александр Усик (УКРАИНА)