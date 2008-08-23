Чисто кенийская победа с украинским акцентом

23 августа 2008, 22:24

То, что перечеркнула допинг-проба Людмилы Блонской, таки произошло. Спустя 12 лет сразу две украинские спортсменки поднялись на олимпийский пьедестал в одном виде. В беге на 1500 м Ирина Лищинская стала второй, Наталия Тобиас – третьей.

Аккурат неделю назад, после окончания соревнований в легкоатлетическом семиборье, мы констатировали, что впервые с 1996 года в тройку призеров отдельно взятого вида попали сразу две украинские спортсменки. Первый и до нынешней Олимпиады единственный раз подобное удавалось в Атланте представительницам художественной гимнастики Катерине Серебрянской и Елене Витриченко. Тогда им покорились золото и бронза соответственно. Семиборки Наталия Добрынская и Людмила Блонская взяли золото и серебро. К сожалению, владеть своей медалью Людмиле по известным причинам оставалось недолго…

Но сегодня легкоатлетки опять повторили достижение гимнасток. В отсутствие из-за пресловутых проблем с допинг-тестами лидера мирового сезона россиянки Соболевой, на дистанции 1500 метров в число призеров вошли сразу две украинки – Ирина Лищинская и Наталия Тобиас.

Украина очертила свои амбиции в данной дисциплине еще после полуфинала, когда от нас в число двенадцати финалистов пробилось максимальное число участниц от одной страны – три. Ни кенийкам, ни россиянкам, ни марокканкам подобного сделать не удалось. А значит, у украинок появлялась возможность строить на финальный забег какую-то командную тактику.

Кто знает, тактические уловки помогли нашим соотечественницам праздновать такой успех или они были хорошо готовы и сработали по результату. Факт остается фактом: «полторашку» наши девушки пробежали грамотно, своевременно подготовили финишный спурт и выиграли две медали.

Со старта лидерство захватила россиянка Анна Алминова. Следом за ней бежала Лищинская. Предварительные фаворитки – действующая чемпионка мира на этой дистанции Мариам Джамал из Бахрейна и кенийка Нэнси Лангат – держались в середине «пелотона». Впрочем, чувствовалась, что россиянка лидерство вряд ли удержит – сил не хватит.

Самые интересные события начались где-то за полтора круга до финиша, когда спуртовать решила Джамал. Лангат при этом не хотела отставать и держалась у якобы основной соперницы на хвосте. Но метров за 250 до финиша стало очевидно, что представительница Бахрейна ошиблась. Она не рассчитала силы, пойдя в отрыв слишком рано. Сначала от Мариам убежала Лангат, а непосредственно на финишной прямой ее обошли две украинки – Лищинская и Тобиас. Соперничать с ними Джамал не могла. Она едва ли не остановилась и перед финишем пропустила еще и британку Лису Добрайски.

Если серебро Лищинской, которая выигрывала бронзу в беге на 1500 м на прошлогоднем чемпионате мира, никого не удивило, то третье место Наталии Тобиас – в некоторой степени, сюрприз. Наталия, высшим достижением которой ранее считалась победа на Всемирной Универсиаде-2003, в финальном забеге Олимпиады на 74 сотых секунды улучшила свой личный рекорд, установленный два года назад. Теперь личное достижение Тобиас равняется 4.01,78.

Занявшая в том же забеге девятое место 24-летняя Анна Мищенко сделала еще более существенный рывок вперед. Доселе ее личным рекордом в беге на 1500 м были скромные 4.12,17. В Пекине Анна сняла с этого времени 6,88 секунды – 4.05,61!

Кроме трио стайеров, сегодня Украина была представлена в еще одном легкоатлетическом финале – в прыжках в высоту. Однако и бронзовый призер Олимпиады в Афинах Вита Степина, и Вита Паламарь, показали посредственные результаты – 1,93 и 1,96 соответственно – и вклиниться в борьбу за медали не смогли. На этот раз прыгуньи в высоту впечатляли высочайшими показателями. В итоге золото весьма неожиданно выиграла бельгийка Тиа Хеллебаут, улучшившая свой личный и национальный рекорды на два сантиметра – 2,05 м. Тиа победила фаворитку хорватку Бланку Власич лишь потому, что взяла высоту с первой попытки, а Бланка – со второй. Отметим, что до Олимпиады Власич оставалась непобедимой 12 соревнований подряд.

Бег 1500 м. Женщины

1. Нэнси Лангат (Кения) – 4.00,23
2. Ирина Лищинская (УКРАИНА) – 4.01,63
3. Наталия Тобиас (УКРАИНА) – 4.01,78
4. Лиса Добрайски (Великобритания) – 4.02,10
5. Мариам Джамал (Бахрейн) – 4.02,71
6. Наталия Родригес (Испания) – 4.03,19
7. Шеннон Роубари (США) – 4.03,58
8. Ирис Фуэнтес-Пила (Испания) – 4.04,86
9. Анна Мищенко (УКРАИНА) – 4.05,13

Прыжки в высоту. Женщины
1. Тиа Хеллебаут (Бельгия) – 2,05 национальный рекорд
2. Бланка Власич (Хорватия) – 2,05
3. Анна Чичерова (Россия) – 2,03
4. Елена Слесаренко (Россия) – 2,01
5. Вита Паламарь (УКРАИНА) – 1,99
6. Шонти Ховард (США) – 1,99
7. Рут Бейтя (Испания) – 1,96
7. Ариане Фридрих (Германия) – 1,96

12. Вита Степина (УКРАИНА) – 1,93

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