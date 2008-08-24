Олимпиада-2008. Фотогалерея чемпионов. День пятнадцатый

24 августа 2008, 00:01

В предпоследний день олимпиады разыграно 32 комплекта наград. В медальном рейтинге стран Украина поднялась на десятое место и установила национальный рекорд по общему числу медалей – 27!

Медальный зачет после пятнадцатого соревновательного дня:
З С Б Всего
1. Китай 49 19 28 96
2. США 34 37 36 107
3. Россия 21 21 27 69
4. Великобритания 19 13 15 47
5. Германия 16 10 15 41
6. Австралия 14 15 17 46
7. Корея 13 10 8 31
8. Япония 9 6 10 25
9. Италия 7 10 10 27
10. УКРАИНА 7 5 15 27
11. Голландия 7 5 4 16
12. Франция 6 15 17 38
13. Ямайка 6 3 2 11
14. Испания 5 9 2 16
15. Беларусь 4 5 9 18
16. Кения 4 5 4 13
17. Румыния 4 1 3 8
18. Эфиопия 4 1 1 6
19. Канада 3 9 6 18
20. Польша 3 6 1 10
21. Норвегия 3 5 2 10
22. Бразилия 3 3 8 14
23. Чехия 3 3 - 6
24. Словакия 3 2 1 6
25. Новая Зеландия 3 1 5 9
26. Грузия 3 - 3 6
27. Куба 2 9 11 22
28. Венгрия 2 5 2 9
29. Дания 2 2 3 7
30. Таиланд 2 2 - 4
31. КНДР 2 1 3 6
32. Швейцария 2 - 4 6
33. Аргентина 2 - 3 5
34. Мексика 2 - 1 3
35. Казахстан 1 4 7 12
36. Турция 1 4 3 8
37. Зимбабве 1 3 - 4
38. Азербайджан 1 2 4 7
39. Узбекистан 1 2 3 6
40. Словения 1 2 2 5
41. Болгария 1 1 3 5
41. Индонезия 1 1 3 5
43. Финляндия 1 1 2 4
44. Латвия 1 1 1 3
45. Бельгия 1 1 - 2
45. Доминиканская республика 1 1 - 2
45. Эстония 1 1 - 2
45. Монголия 1 1 - 2
45. Португалия 1 1 - 2
50. Индия 1 - 2 3
51. Иран 1 - 1 2
52. Бахрейн 1 - - 1
52. Камерун 1 - - 1
52. Панама 1 - - 1
52. Тунис 1 - - 1
56. Швеция - 4 1 5
57. Хорватия - 2 3 5
57. Литва - 2 3 5
59. Греция - 2 2 4
60. Тринидад и Тобаго - 2 - 2
61. Нигерия - 1 3 4
62. Австрия - 1 2 3
63. Алжир - 1 1 2
63. Багамы - 1 1 2
63. Колумбия - 1 1 2
63. Киргизстан - 1 1 2
63. Сербия - 1 1 2
63. Таджикистан - 1 1 2
69. Чили - 1 - 1
69. Эквадор - 1 - 1
69. Малайзия - 1 - 1
69. ЮАР - 1 - 1
69. Сингапур - 1 - 1
69. Судан - 1 - 1
69. Вьетнам - 1 - 1
76. Армения - - 6 6
77. Тайвань - - 4 4
78. Ирландия - - 2 2
79. Афганистан - - 1 1
79. Египет - - 1 1
79. Израиль - - 1 1
79. Марокко - - 1 1
79. Молдова - - 1 1
79. Мавритания - - 1 1
79. Того - - 1 1
79. Венесуэла - - 1 1
Второй раз подряд олимпийский турнир по футболу выиграла сборная Аргентины. Победив в финале 1:0 Нигерию, золото выиграли Серхио Ромеро, Николас Наварро, Эсекьель Гарай, Лучиано Монсон, Пабло Сабалета, Фернандо Гаго, Федерико Фасио, Хосе Соса, Эвер Банега, Эсекьель Лавесси, Хуан Рикельме, Анхель Ди Мария, Николас Пареха, Лаутаро Акоста, Хавьер Маскерано, Лионель Месси, Серхио Агуэрро и Диего Бунанотте Бразильский волейбольный тренер Жозе Роберто Гимараеш добился уникального достижения – в 1992-м он сделал олимпийскими чемпионами мужскую сборную Бразилии, а сейчас – женскую. Победу Бразилии принесли: Валевска Оливейра, Каролина Албукерк, Мари Штайнбрехер, Паула Пекено, Тайса Менесеш, Элия Соуза Фофао, Валеска Менесеш, Фабиана Клаудинью, Велисса Гонсага, Жакелин Карвалью, Шейла Кастро, либеро Фабиана де Оливейра Неожиданно обыграв в финале кубинцев, впервые в истории олимпийскими чемпионами по бейсболу стали корейцы: Ко Юнг-Мин, Пак Чжи-Ман, Чжонг Кюн-Ву, Ли Да-Хо, О Сунг-Хван, Чжанг Вон-Сам, Ким Мин-Чжа, Ли Йонг-Кю, Ким Кванг-Хюн, Ким Донг-Чжу, Чжин Ка-Бьонг, Чонг Та-Хьон, Хан Ки-Чжу, Ли Сунг-Юп, Юн Сук-Мин, Ли Так-Кун, Ли Чжин-Юнг, Канг Мин-О, Ли Чжонг-Вук, Квон И-Ук, Ким Хюн-Су, Бонг Чжун-Кун, Сонг Сунг-Чжун, Рю Хюн-Чжин Впервые в истории турнир по гандболу выиграли норвежки: Кари-Олвик Гримсбо, Катрин-Лунде Харальдсен, Катя Ниберг, Рагнхильд Омодт, Герил Снорреген, Эльсе-Марти Сорли-Либекк, Тонье Нествольд, Каролине-Дире Брейванг, Кристине Лунде, Гро Хаммерсенг, Кари-Метте Йохансен, Марит-Мальм Фрафьорд, Тонье Ларсен, Линн-Кристин Ригелут Олимпийские чемпионы по хоккею на траве сборная Германии: Филип Витте, Максимилиан Мюллер, Себастьян Бидерляк, Карлос Невадо, Моритц Фуэрсте, Ян-Марко Монтаг, Тобиас Хауке, Тибор Вайсенборн, Бенжамин Весс, Никлас Майнерт, Тимо Весс, Оливер Корн, Кристофер Целлер, Макс Вайнхольд, Маттиас Виттхаус, Флориан Келлер, Филипп Целлер. Золото в командном первенстве синхронисток вполне прогнозируемо выиграли россиянки Анастасия Давыдова, Анастасия Ермакова, Мария Громова, Наталия Ищенко, Эльвира Хасянова, Ольга Кужела, Светлана Ромашина и Анна Шорина Золото в турнире баскетболисток выиграли американки Каппи Пондекстер, Саймон Аугустус, Сю Бирд, Кара Лоусон, Делиша Милтон-Джонс, Лиза Лесли, Тамика Катчингс, Тина Томпсон, Даяна Тореси, Сильвия Фоулс, Кэти Смит и Кандак Паркер Чемпионкой Игр по маунтинбайку среди женщин стала немка Сабине Спитц Француз Жюльен Абсалон – олимпийский чемпион по маунтинбайку среди мужчин Австралиец Мэтью Мичам, взяв золото в прыжках с десятиметровой вышки, нарушил гегемонию китайцев в прыжках в воду Мария дель Росарио Эспиноса из Мексики – олимпийская чемпионка по тхеквондо в весовой категории до 67 кг Кореец Ча Донг-Мин победил в соревнованиях по тхеквондо в абсолютной весовой категории – свыше 80 кг Китаец Лин Ма – олимпийский чемпион по настольному теннису в одиночном разряде
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