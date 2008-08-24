Олимпиада-2008. Фото последних чемпионов Игр и итоговая таблица медалей

24 августа 2008, 14:06

В заключительный день Олимпиады разыграно двенадцать комплектов наград. В сводной таблице Украина с семью золотыми, пятью серебряными и 15-ю бронзовыми медалями заняла одиннадцатое место.

Итоговый медальный зачет Олимпиады в Пекине:
З С Б Всего
1. Китай 51 21 28 100
2. США 36 38 36 110
3. Россия 23 21 28 72
4. Великобритания 19 13 15 47
5. Германия 16 10 15 41
6. Австралия 14 15 17 46
7. Корея 13 10 8 31
8. Япония 9 6 10 25
9. Италия 8 10 10 28
10. Франция 7 16 17 40
11. УКРАИНА 7 5 15 27
12. Голландия 7 5 4 16
13. Ямайка 6 3 2 11
14. Испания 5 10 3 18
15. Кения 5 5 4 14
16. Беларусь 4 5 10 19
17. Румыния 4 1 3 8
18. Эфиопия 4 1 2 7
19. Канада 3 9 6 18
20. Польша 3 6 1 10
21. Венгрия 3 5 2 10
21. Норвегия 3 5 2 10
23. Бразилия 3 4 8 15
24. Чехия 3 3 - 6
25. Словакия 3 2 1 6
26. Новая Зеландия 3 1 5 9
27. Грузия 3 - 3 6
28. Куба 2 11 11 24
29. Казахстан 2 4 7 13
30. Дания 2 2 3 7
31. Монголия 2 2 - 4
31. Таиланд 2 2 - 4
33. КНДР 2 1 3 6
34. Аргентина 2 - 4 6
34. Швейцария 2 - 4 6
36. Мексика 2 - 1 3
37. Турция 1 4 3 8
38. Зимбабве 1 3 - 4
39. Азербайджан 1 2 4 7
40. Узбекистан 1 2 3 6
41. Словения 1 2 2 5
42. Болгария 1 1 3 5
42. Индонезия 1 1 3 5
44. Финляндия 1 1 2 4
45. Латвия 1 1 1 5
46. Бельгия 1 1 - 2
46. Доминиканская республика 1 1 - 2
46. Эстония 1 1 - 2
46. Португалия 1 1 - 2
50. Индия 1 - 2 3
51. Иран 1 - 1 2
52. Бахрейн 1 - - 1
52. Камерун 1 - - 1
52. Панама 1 - - 1
52. Тунис 1 - - 1
56. Швеция - 4 1 5
57. Хорватия - 2 3 5
57. Литва - 2 3 5
59. Греция - 2 2 4
60. Тринидад и Тобаго - 2 - 2
61. Нигерия - 1 3 4
62. Австрия - 1 2 3
62. Ирландия - 1 2 3
62. Сербия - 1 2 3
65. Алжир - 1 1 2
65. Багамы - 1 1 2
65. Колумбия - 1 1 2
65. Киргизстан - 1 1 2
65. Марокко - 1 1 2
65. Таджикистан - 1 1 2
71. Чили - 1 - 1
71. Эквадор - 1 - 1
71. Исландия - 1 - 1
71. Малайзия - 1 - 1
71. ЮАР - 1 - 1
71. Сингапур - 1 - 1
71. Судан - 1 - 1
71. Вьетнам - 1 - 1
79. Армения - - 6 6
80. Тайвань - - 4 4
81. Афганистан - - 1 1
81. Египет - - 1 1
81. Израиль - - 1 1
81. Молдова - - 1 1
81. Мавритания - - 1 1
81. Того - - 1 1
81. Венесуэла - - 1 1
Марафонский забег среди мужчин выиграл кениец Самуэль Камеу Ванджиру Золото в групповых упражнениях по художественной гимнастике выиграли россиянки Маргарита Алийчук, Анна Гавриленко, Татьяна Горбунова, Елена Посевина, Дарья Шкурихина и Наталия Зуева Обыграв в финале чемпионов двух последних Олимпиад бразильцев, золото в волейбольном турнире мужчин выиграли американцы Скотт Тузински, Ричард Лембурн, Дэвид Ли, Раян Миллар, Уильям Придди, Шейн Руни, Рейли Селмон, Ллой Болл, Габриэль Гарднер, Кевин Хансен, Томас Хофф и Клейтон Стенли Золото в соревнованиях ватерполистов выиграли венгры Золтан Сечи, Тамаш Варга, Норберт Мадараш, Андор Денеш Варга, Тамаш Кашаш, Норберт Хошнянски, Дьердь Кишш, Тибор Бенедек, Даниэль Рудольф Варга, Петер Бирош, Габор Киш, Тамаш Молнар и Иштван Дьердь Восемь лет спустя американские баскетболисты вернули себе олимпийское золото Чемпионами Игр в Пекине стали Карлос Бузер, Джейсон Кидд, Леброн Джеймс, Дайрон Уильямс, Майкл Ридд, Дуэйн Уэйд, Коби Браянт, Дуайт Ховард, Крис Бош, Крис Пол, Тайшон Принс и Кармело Энтони Шиминь Зоу (Китай) – олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 48 кг Монгольский боксер Бадар-Уган Энхбат в финальном поединке весовой категории до 54 кг довольно неожиданно победил кубинца Янкьеля Леона Аларкона Россиянин Алексей Тищенко стал двукратным олимпийским чемпионом по боксу (категория до 60 кг) Казахстанец Бахит Сарсекбаев убедительно победил в финале весовой категории до 69 кг по боксу кубинца Карлоса Бенто Суареса. Таким образом ни один боксер из Острова Свободы не смог взять в Пекине золотую медаль Сяопинь Шань (Китай) – олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 81 кг Действующий чемпион мира Роберто Каммарелле из Италии отправил в нокаут своего соперника по финалу китайца Шань Шилея и выиграл золото в категории свыше 91 кг Олимпийскими чемпионами по гандболу стали французы Тьерри Омейе, Кристоф Кемре, Дидье Динар, Седрик Бурде, Гийом Жилле, Бернар Жилле, Даниэль Нарцисс, Оливье Жироль, Дауда Карабо, Николя Карабатич, Жоэль Абати, Люк Абало, Михаэль Жижу, Седрик Пати. В финальном поединке с исландцами французы разыграли последние медали Игр-2008
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