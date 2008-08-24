Олимпийский проект Пекина реализован

24 августа 2008, 15:05

Демонстрация атлетических мускулов оказалась убедительнее и благороднее демонстраций военной мощи.

После закрытия Олимпийских Игр в Пекине прошли считанные часы. И всем стало ясно – «игра сделана». Есть о чем поразмышлять теоретикам, практикам  и организаторам спорта высших достижений.

Олимпиада, Пекин и китайцы превзошли все возможные ожидания. Но что более всего впечатляет – это число «золотых» китайских олимпийцев. Сенсация? Нет, это – подтверждение известной закономерности: команда страны – «хозяйки» Олимпиады, как правило, показывает результаты, на 20-25% превышающие ее прошлые достижения.

Сборная США, уступив китайцам по числу чемпионов Игр, осталась в числе олимпийских фаворитов: американские спортсмены чаще других поднимались на ступени олимпийского пьедестала.

Неожиданно в  число наиболее успешных «золотопромышленников» вошли олимпийцы Великобритании. А ведь еще совсем недавно – на Играх в Афинах – англичане замыкали олимпийскую десятку!.. Небывалый «кураж» британцев тоже объясним: выступление в Пекине стало не только проверкой собственных ресурсов, а и разведкой боем перед предстоящей «домашней», Лондонской Олимпиадой.

Подвели прогнозистов россияне. По ходу игр команду постоянно лихорадило: за драматическими срывами и провалами следовали спортивные подвиги. И все это мало походило на реализацию серьезной стратегии олимпийской подготовки. Но, наблюдая за мощным спортивно-патриотическим подъемом в России, можно ожидать, что на европейском поле все-таки произойдет перераспределение олимпийских лавровых венков…

Неспешное и детальное обсуждение хода и результатов олимпийского соперничества еще впереди. В первую очередь нас, конечно, интересует, как пройдет «разбор полетов» олимпийцев Украины. Пока же, по горячим следам, следует склонить голову перед Его Величеством парадоксом: казалось бы, массовый спорт в нашей любимой стране давно дышит на ладан – а в Пекине украинские спортсмены, несмотря ни на что, выглядели, сверх всякого ожидания, симпатично. Конечно, нам как всяким настоящим патриотам хотелось бы видеть побольше «золота». Да, и от «серебра» мы пока что не отказываемся… Но, как говорится, нет предела совершенству! Отступать просто некуда – или мы – не нация!

Однако сегодня придется говорить и об иных аспектах Олимпиады. Грустно и горько  вспоминать, о том, что открытие  Игр совпало с началом кровавого военного конфликта на Кавказе. Так хочется верить, что вооруженное противостояние держав – пережиток прошлого. Общепризнано, что в XXI веке мировое развитие движет конкуренция глобальных финансово-экономических проектов. Налицо соперничество американского проекта с проектом европейского содружества. На стадии становления находится проект соорганизации финансовых и экономических достижений азиатских стран. Процессы глобализации вызывают перемены во всех сферах социальной жизни. И спорт высших достижений не представляет исключения. Прозрачность границ содействует укреплению спортивных контактов, совместно используется инфраструктура высококлассных спортивных сооружений, беспрепятственно происходит миграция спортивных кадров… Сегодня порой трудно разобраться, в какой стране начинали свой путь атлеты и тренеры национальных олимпийских команд.

Однако вернемся к становлению Азиатского проекта. Здесь на роль ведущего организатора претендует, конечно же, Китай. Азиатские столицы трижды  становились хозяевами Летних олимпийских игр: Токио – 64, Сеул – 88, Пекин – 08. И каждый раз мир дивился щедрости затрат на диковинное спортивное строительство и благоустройство городов. Эффект от «затратных» стратегий становился очевидным позднее. Успех олимпийского Токио был заявкой на особое место в мировой экономике. Подобная ситуация сложилась и через пять Олимпиад. Проведя грандиозные Игры в Сеуле, Южная Корея предъявила претензии на значимую роль в мировой политической и экономической жизни.  Нынешней, Пекинской, Олимпиадой власти Китая воспользовалась для демонстрации организационной и управленческой мощи страны. Политические амбиции определяли  развитие китайского спорта давно – начиная с 50-х годов. В 2001 году  правительство Китая утвердило, а затем строго контролировало реализацию «Проекта 119». Вся сфера китайского спорта была нацелена на достижение олимпийских успехов. Подготовка страны к Играм приобрела статус национальной идеи и основы всенародной программы патриотического воспитания. Вместе с тем, Китай демонстрировал мобилизационные и силовые принципы тоталитарного руководства. Так, игнорируя западное общественное мнение, власти жестко пресекали все антиолимпийские акции и протесты правозащитников. Не важен метод – важен результат: программа ценой в 45 миллиардов долларов реализована полностью и в срок! Олимпиада, и это признано во всем мире – яркий, на весь мир, праздник народов Китая. Примечательно, что даже парад открытия организаторы выстроили по-своему, по-китайски. Вспомните, как даже порядок шествия команд определялся …числом черточек в иероглифах названия страны.

Стало быть, олимпийская победа свидетельствует о превосходстве тоталитарного руководства спортом? Как сказать… Вернемся к итоговой таблице Олимпиады и подсчитаем медали, завоеванные атлетами стран Евросоюза. Все-таки центром мирового олимпийского спорта по-прежнему остается демократическая Европа! Впрочем, не станем увлекаться подсчетом и пересчетом спортивных доблестей. На мой взгляд, куда важнее иное достижение Пекинской Олимпиады: демонстрация атлетических  мускулов оказалась убедительнее и благороднее демонстраций военной мощи.    

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