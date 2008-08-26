Олег Базилевич: «Я не требую сатисфакции… Просто «за державу обидно»

Международный турнир памяти Валерия Лобановского, который вот уже в шестой раз проводят Федерация футбола Украины и «Динамо» (Киев) – является не только смотром молодых талантов, но и своеобразным «мастер-классом» великого тренера. Ведь, несмотря на то, что на протяжении четырех десятилетий многочисленные специалисты пытались «препарировать» методику, разработанную Лобановским и Базилевичем, недавний чемпионат Европы наглядно продемонстрировал, что футбол, в который играло «Динамо» да и сборная СССР 70-80-х годов прошлого века, был и остается, по сути своей, «современным футболом». Впитавшим в себя многое из того нового, что появлялось в футбольных лабораториях мира...



«За лаштунками»…



Когда в перерыве матча Украина-Болгария молодые стюардессы разнесли по трибунам проспект, изданный к Мемориалу, я успел бегло прочитать всего лишь одну страницу, на которой описывалось «дитинство цієї великої людини, про її студентські роки, про перше кохання…». Безусловно, для поклонников футбола всегда было интересно знать, каким же был за пределами футбольного поля Лобановский. Но многое из того, что с таким подкупающим откровением описывал анонимный журналист, оказалось, что называется, – «не по делу»… Например, что нового сумела добавить к портрету свого одноклассника Людмила Пилипчук, поведав нам о том, как будущий Мэтр одолжил у нее десять рублей? Оказывается, застенчивый мальчик не придумал другого способа, чтобы купить билеты для симпатичной девушки на последний ряд в кинозале…



«Якось у тролейбусі до мене підійшов Валера й попросив позичити йому 10 рублів. Сказав, що ввечері принесе гроші в клуб (Клуб автотранспортників імені Фрунзе, - М.М.). Моя подруга запевняла, що це – запрошення на побачення. Увечері ми з нею пішли до клубу й із «засідки» почали спостерігати за Валерою. Він довго стояв, нервував, дивився на годинник… Але я так і не підійшла»…



Чуть ниже было помещено свидетельство другой школьной симпатии – Риты Гильперштейн – «відмінниці, тургенівської дівчини», будущей школьной учительницы, которая вспоминала, каким непререкаемым авторитетом пользовался ее поклонник в классе. «Коли до нас надіслали викладача зі слабким знанням предмету, під керівництвом Валери клас став бойкотувати уроки, і вчителя замінили»…



Интересно? Еще как!



Слава Богу, что «шкільний приятель познайомив його зі своєю двоюрідною сестрою Аделаїдою. Саме вона зуміла по достоїнству оцінити майбутню зірку й стала єдиною жінкою в житті Валерія. Надалі вони вже не розлучалися»…



Автору, видно, очень хотелось бы поподробнее разобраться в личной жизни свого героя, но «Аделаїда Панкратіївна така ж потайлива, як і її чоловік, тому подробиці їхнього роману залишаються таємницею»…



Но особенно мне «понравилось», как Александра Максимовна, мама Лобановского (кстати, не дочь, а сестра известного украинского писателя Александра Бойченко, - М.М.), которая очень переживала во время матчей, величала московского торпедовца Медакина, постоянно грубо игравшего против ее Валеры.



«І коли Валерій, ідучи на гру, просив маму не дивитися телевізор, та відповідала: «Знаю, знов тебе цей Мудакін бити буде»...



Однако оказалось, что бытовые подробности из жизни неприступного «Полковника» – не самое смешное в этом проспекте…



– Как тебе нравятся эти откровенния о современном футболе? – оторвал меня от

дальнейшего чтения сидящий рядом Олег Базилевич…



– На какой странице?..



– Статья называется «Высшая математика Валерия Лобановского» – якобы перевод с английского… Давай созвонимся после игры – тут столько ляпов, что просто необходимо их переварить. Посмотрю, может быть, потом потребуется внести ясность в псевдонаучные, с точки зрения футбола, выкладки иностранного толкователя «футбола Лобановского».



Связаться по телефону с Олегом Петровичем мне так и не удалось: работа требовала его постоянного присутствия на тренировках основного состава и на матчах «Динамо-2», дубля и послематчевого анализа увиденного, всевозможных консультаций… Так что обменяться мнениями мы смогли лишь в перерыве матча дублеров «Арсенала» с «Динамо». Какое это заманчивое состояние – наблюдать за игрой, получая дополнительную информацию от сидящих рядом профессионалов! На этот раз нашу компанию укрепили главный тренер «молодежки» Павел Яковенко и один из самих техничных полузащитников украинского футбола 60-70-х Виктор Мирошин…



Мне повезло – динамовские мальчишки выиграли, потому настроение у Базилевича было соответствующее: он не только по-доброму, с юмором, комментировал действия игроков на поле, но и внимательно прислушивался к комментариям Владимира Федоровича Мунтяна, который в ста метрах от нас, у противоположной трибуны, руководил игрой бело-голубых. «Еще немного и Володя сам выбежит на поле!»… «И заменит Черната», – высказал предположение Мирошин… – Потяжелел наш бывший «плеймейкер»!»



И Чернат действительно ушел в раздевалку – чувствовалось, что некогда блестящий румынский полузащитник переживает не самые лучшие времена. Хоть сейчас – на пенсию, и – к ветеранам «Динамо», на «выставочные» матчи…



Кстати, Владимир Мунтян, что называется, «угадал с заменой»: вышедший во втором тайме Миша Малин забил все три гола. И все три – головой!



А наша послематчевая беседа превратилась в свого рода мастер-класс тренера-профессионала-человека, который в нашей футбольной истории на протяжении всей жизни Лобановского не только дружил с ним, был рядом во времена побед и поражений, а и в «четыре руки» с Метром выстраивал непривычную по тем временам для футбольного сообщества модель нового футбола. Поразительно, но слово «модель» футбольными консерваторами долго еще употреблялось лишь в качестве ругательства!..



«Прізвисько «Лоб» дісталося йому в нагороду за феноменальні математичні здібності»…



В этом как раз нет ничего плохого, если способного к математике мальчишку студенты старших курсов приглашали решать контрольные, награждая его за это уважительной кличкой… Но в другом месте Лобановского почему-то называют еще и «Шнуром», хотя, из авторитетных источников мне доподлинно известно, что так звали за высокий рост и худобу вратаря динамовского дубля Женю Рудакова!..



В проспекте, кроме всего прочего, помещен перевод статьи английского журналиста Джонатана Уилсона из журнала FourFourTwo, которая появилась на свет несколько лет тому назад... Похоже, пан эксперт в свое время воспользовался достаточно приблизительными переложениями идей украинских футбольных реформаторов на английский язык – не хочется верить, что авторитетный английский журнал настолько мало знаком с поднятой темой.



Понятно, что англичанин, не имея под рукой добросовестных архивариусов, и, в силу плохого знания славянских языков, все услышанное принимал на веру… Помню, как меня когда-то уговорил поделиться записями о последних месяцах жизни Колотова с один московский журналист, который клялся и божился использовать их исключительно для прославления великого динамовского игрока… Я ему от правил свою книгу, а потом, через полгода, совершенно случайно в «Советском спорте» прочитал о Колотове такой бред, что пришлось немедленно звонить и требовать объяснений!



Нет, Олег Петрович, в отличие от меня, не собирался требовать сатисфакции ни у журнала FourFourTwo, ни у его автора. Но промолчать тоже не мог… Понятно, что тираж мемориального проспекта рассчитан на сравнительно небольшое количество читателей и, вполне вероятно, до специалистов так и не дойдет, но даже, если он попадет в руки начинающих разбираться в футболе мальчишек и те добросовестно прочитают все сорок страниц этого глянцевого журнала, им придется еще долго блуждать в темных закоулках футбольной науки...



– Олег Петрович, а, может, не стоит придираться к словам, которые дошли до нас не в первоисточнике и, естественно, могут быть «собственностью» переводчика?



– Как вы уже сказали – я ни у кого «не требую сатисфакции», просто «за державу обидно»! Ведь англичанин вовлекает читателей в дискуссию о путях развития футбола – так, может, следовало прежде ознакомить со статьей тех, кто в состоянии с ним полемизировать? Или указати на ошибки… Такие вещи нельзя принимать на веру: еще «не стерлись колени» у десятков футболистов, которых, по мнению ортодоксов, «сводила на нет» «система Лобановского»…



– Но начинает автор, как и положено, – с самого начала, и даже приводит в пример древнего умника Пифагора: «все есть число!»… А как же библейское: «вначале было Слово»?



– А что за этим следует?.. Рассуждения о том, что комбинации, которые мы месяцами отрабатывали на тренировках, были математически рассчитаны... Красивая фраза – не больше. В отношении первоосновы Слова ты прав: между игроками и тренером должна существовать крепкая вербальная связь. По большому счету, тренеру не обязательно демонстрировать футболистам технические приемы или тактические ходы – достаточно доступно и логично обо всем рассказать. Достучаться до сознания…



– Мне «понравилась» шутка о том, что великому Кройффу, с его «эго», вряд ли нашлось бы место в составе киевского «Динамо»…



– Но этой «шутке» предшествует чисто журналистский пассаж в отношении того, что, в отличие от «Аякса», где блистал Кройфф, в «Динамо» не было настолько ярко выраженного лидера. Оказывается, зарубежные специалисты, удивляясь, почему эту роль нельзя возложить на Олега Блохина, делали вывод, что в тоталитарном советском государстве даже спортивный колектив рассматривается как механизм, где все детали безличностны и потому лидера в нем быть не может. Мы играли в командный тотальный футбол, и ничего общего с «винтиками тоталитарной системы» наши футболисты не имели! Блохин был командным игроком и его достижения – результат эффективных действий партнеров…

Структуру игры обозначает не стартовая позиция игроков: команда отбирает мяч и команда атакует – о каких «звеньях» и «линиях» может идти речь?



Но в «Шахтере» Лобановский своей игрой предвосхитил великолепного Йохана Кройфа…



– Футбол к тому времени уже был готов к переходу на «тотальные» рельсы и Лобановский, сначала, уйдя с края в центр, а потом и еще глубже, не только обеспечивал меня голевыми передачами, но и сам успевал оказаться на ударной позиции... И, представьте себе, ему нравилось так играть, хотя в «Динамо» часто приходилось слышать, что Валера не любит бегать, не желает трудиться…



– «Багато хто порівнювали Лобановського з його голландським сучасником Рінусом Міхелсом. Тактики київського «Динамо» й «Аякса» середини 70-х були дуже схожі…» – еще одна цитата из статьи…



– В «создании», как мы привыкли говорить, «футбола Лобановского» принимало участие много специалистов. Как по мне, этот список должен возглавлять великолепный тренер сборной Германии Гельмут Шен, чья знаменитая фраза: «На футбольном поле все делают все» – является своеобразным ключиком к пониманию требований современного футбола. Конечно же, нельзя забывать вклада Ринуса Михелса и Штефана Ковача, сделавших голландский футбол эталоном «тотального» футбола…



– Вы как-то сказали, что сегодняшние тренеры и футболисты используют принципы построения игры, разработанные сорок лет назад, и все лишь зависит от того, насколько эффективно они реализуются.



– И могу это повторить еще раз! С начала 70-х и по сегодняшний день принципы, которые были сформулированы отцами-основателями «тотального футбола» остаются актуальными – ими руководствуется большинство тренеров-победителей различных турниров. Выходит, уже тогда и «Аякс», и «Бавария», и «Динамо» – играли в современный футбол…



– В статье приводится какая-то цитата из Марчелло Липпи о «рациональном футболе» Лобановского… Это хорошо или плохо – играть рационально?



– На футбольном поле, помимо рационального начала, присутствует еще и иррациональное, иными словами – эмоциональное. Те клубы, команды и сборные, которые добиваются максимального результата – в большей степени, чем другие, рационально строят свою игру. Но это не значит, что они вообще играют рационально и не ошибаются и у них исключены какие-то потери… В футбол, в основном, играют молодые эмоциональные люди и превратить их в «машины», добывающие победы, до сих пор не удалось ни одному тренеру.



– Но ведь сколько уже времени существует такое понятие как «немецкая машина»…



– Если бы удалось научить команду играть исключительно прагматично, то это действительно была бы машина… В тех командах всегда было много командных, коллективных действий, которые выполнялись с большой долей автоматизма. И они в большей степени влияли на результат, чем эмоциональный подход.



– Этот был тот самый «порядок, который бил класс»?



– И это, кстати, придумано не «прагматиком» Лобановским, а за много лет до его появления на тренерской скамье. Эта крылатая фраза регулярно звучала из уст родоначальников советского футбола братьев Старостиных – слышал своими ушами… «Порядок бьет класс!» – что может быть современнее этой истины, возникшей в футболе еще в тридцатых годах прошлого столетия!..



– Но тогда был совершенно другой футбол…



– Но и тогда на поле выходили две команды, одна из которых играла «упорядоченно», другая – за счет, так называемого, класса. И во все времена побеждала команда, которая била «артистов» за счет организации и дисциплины!



Я не предлагаю какую-то упрощенную модель, принципами которой необходимо руководствоваться. И все же, как можно не руководствоваться принципами, заложенными еще Шеном, Михелсом, Ковачем, Лобановским и другими!.. «Все делают все» – эта гениальная фраза современна во все времена! Я бы не побоялся назвать ее футбольной Истиной.



Когда я вижу телевизионную картинку, на которой против вратаря выходит сразу три нападающих, а защитники в кадре отсутствуют, то не надо мне объяснять преимущество той или иной схемы. Кто-то из соперников, подключившись из глубины поля, избежал положения «вне игры» и раньше всех оказался в штрафной площадке. Защитники оказались «отыгранными», потому что попались на встречном движении… В старые добрые времена о такой ситуации нападающие даже и мечтать не могли – это было ЧП и считалось оскорбительным для защитников!..



– Куда, в таком случае, деваются защитники: теряются «в линии», создавая «искусственный офсайд» или просто располагаются неправильно?..



– Никто ведь не запрещает тренерам строить свою оборону любым способом, в том числе, и, располагая защитников в строгую «линию»… Вряд ли кто-то захочет брать на вооружение такую расстановку игроков, когда даже малейшая ошибка одного из них позволяет нападающему сразу же оказаться один на один с вратарем!



– Я нашел еще одну «нестыковку», которая свидетельствует о том, что иностранный автор плоховато знает историю нашего футбола: «В 68-му році Лобановський познайомився с молодим академіком Анатолієм Зеленцовим, котрий прагнув поліпшити гру з використанням математичних методів…»



– Зеленцов, светлая ему память, ни в свои молодые годы, ни позже, никогда не был «академиком», так как работал «всего-навсего» преподавателем кафедры легкой атлетики под руководством будущего профессора Петровского, тренера всемирно известного спринтера Борзова, будущего олимпийского чемпиона. «По специальности» Анатолий Михайлович был прыгуном с шестом и даже юношеским рекордсменом СССР...



– Так я с ним учился в 131-й школе – самой спортивной в Киеве… Помню Михалыча молодым пижоном, «стилягой» в «дудочках», с самым настоящим «коком» – завидовали мы ему тогда страшно… Кто мог подумать, что он станет «академиком»?



– А я познакомился с ним, когда, «повесив бутсы на гвоздь» в Донецке, вернулся в Киев и поступил на кафедру футбола в институте физкультуры

Мы участвовали в конференциях, учились на курсах повышения квалификации в Москве... В то время здесь, на кафедре легкой атлетики уже имелись достаточно обоснованные разработки новых форм тренировочного процесса, на которых базировались совместная работа профессора Петровского и Валерия Борзова. Зеленцов помог мне принципиально по-новому посмотреть на организацию тренировочного процесса, нам удалось смоделировать тренировочные занятия с заранее намеченным эффектом, использование которого позволило бы управлять тренировочным процессом.



Необходимо было опробовать наши догадки и я стал тренером черниговской «Десны»… Потом был «Шахтер» (Кадиевка), за ним – житомирский «Автомобилист» и, наконец, донецкий «Шахтер» – чем не «дорожка для разбега»!.. В Донецке значительную часть наших с Зеленцовым разработок я поспешил «пустить в дело», и, в большей степени, поэтому за один сезон удалось вывести «горняков» в высшую лигу. Лобановский в это время работал в «Днепре»… И тоже успешно.



Школу мы оба прошли отличную… Получив возможность в своих командах экспериментировать, мы с Валерием Васильевичем регулярно поддерживали связь... И, в конце концов, поняли, что с нашими футбольными резервами при серьезном подходе к учебно-тренировочному процессу появляется реальная возможность выйти на европейский уровень…



В 1973 году мы встретились в Сочи и Валерий Васильевич, с которым к тому времени уже проводились консультации по поводу его возвращения в Киев, предложил мне совместную работу. Как ему удалось уговорить киевское руководство – ума не приложу... А вот убедить меня, что «игра стоит свеч», ему было проще...



– И вы оставили донецкий «Шахтер», с которым заняли в «вышке» шестое место и, наверное, смогли бы добиться еще более серьезных успехов!..



– Отказываться от независимости всегда нелегко, хотя не было никаких гарантий, что у нас что-то получится... Я до сих пор не понимаю, как это Лобановский додумался до сумасшедшей идеи – работать вместе!.. У нас была общая цель и для того, чтобы ее реализовать, необходимо было до мелочей продумать четкую организацию процесса, используя новую методику… И, как показало дальнейшее развитие событий, советский футбол по своему потенциалу – человеческому и организационному – оказался не слабее лучшего европейского.



Там еще была попытка возвести в абсолют все ту же Цифру…



«У лабораторії їхнього творчого тандему» народилося багато оригінальних «ноу-хау». Наприклад, комп’ютерна оцінка дії підопічних. «У моє буття гравцем тренерам доводилося набагато важче, – неодноразово говорив Лобановський, – Футболіст міг заперечити будь-якому зауваженню наставника, відеоповторів же не було, й довести чиюсь правоту було практично неможливо. В «Динамо» ж на ранок після матчу вивішувався аркуш із цифровими характеристиками дій кожного футболіста, і можна вести предметну розмову…»



А мне казалось, что на «тандеме» сидели Лобановский и Базилевич!..



Про тандем комментировать вряд ли стоит – мы с Валерием Васильовичем все время работали душа в душу и, как мне кажется, весьма продуктивно. Что касается цифрових показателей, технико-тактических действий и прочего, то это – тема для отдельной статьи, а, может быть, даже для диссертации… Вот только, кто писать ее будет?



– Хорошо, тогда давайте о чем-нибудь актуальном… Сейчас как раз национальная и молодежная сборные готовятся к ответственным матчам – не можете ли разъяснить, как тренеру удается за короткий период тренировочных сборов собрать команду воедино: подогнать «винтик к винтику, шестеренку – к шестеренке»?..



– Опять вы о винтиках!..Как мы уже говорили, есть принципы организации игры, которые тренерами, умеющими это делать, за короткое время доводятся до игроков. Интеллектуальная часть материала, которой располагает тренер, его концепция, находят отзыв у футболистов высокого уровня, и, чем их больше в команде, тем быстрее возникает симбиоз – сочетание усилий тренера и реализация его концепции игроками на футбольном поле совпадают. Ну, а когда футболисты реализуют тренерскую концепцию игры на 100%, тогда и получается выдающийся ансамбль.



– А не бывает ли так, что тренер, пытаясь подогнать выдающихся игроков под свои схемы и принципы, в конце концов, терпит фиаско?



– Мы ведь не говорим о тренере-дилетанте или о человеке, который увлеченно «экспериментирует» со своими схемами… У тренера высокой квалификации есть набор различных тактик, предлагаемых команде, с которой он собирается добиваться высоких целей. В таком случае, имеется круг функциональных обязанностей, которые должны выполнять футболисты, и, если они их выполняют, то получается командная игра. Получается командная игра – получается результат. Получается результат – получается полное слияние интересов тренера и футболистов!



– Спасибо за «мастер-класс». Интересно получается: вызвавшая неоднозначную реакцию статья послужила хорошим толчком к серьезному разговору о любимом всеми нами футболе…



– Вот только, наверное, редактору журнала, прежде, чем по такому торжественному поводу, как Мемориал, публиковать малоизвестного автора со своими конкретными взглядами на Лобановского и «его ноу-хау», следовало бы сначала поговорить или со мной, или с сотрудниками научной лаборатории, в которой в 70-х мы вместе с футболистами, выстраивали «новую-старую» модель футбола.



P.S. И еще. Желая побыстрее почитать, что же такого необычного написано о великом тренере, читатели не обращают внимания на обложку. И, слава Богу! Потому, что для нее авторы почему-то выбрали, на удивление, неудачную фотографию Лобановского – таким мы его не помним! Как-то это все не профессионально.

