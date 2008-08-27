Пекин – Киев: с корабля… в объятия (фото)

Почти вся украинская делегация олимпийцев уже вернулась из Пекина. В группе, которую встречали 26 августа, в числе прочих были бронзовые призеры «шестовик» Денис Юрченко, боксер Вячеслав Глазков и его коллега, принесший Украине седьмое олимпийское «золото» Пекина – Василий Ломаченко.

Во время встречи героев спорта в аэропорту министр Юрий Павленко сообщил радостные вести… Во-первых, Денису Юрченко присвоено звание «Заслуженного мастера спорта Украины». При этом было отмечено, что такие же звания уже имеют боксеры.



И вторая, не менее воодушевляющая новость. Юрий Павленко подчеркнул, что все чемпионы, призеры и их тренеры уже в ближайшие дни получат премиальные от государства. Для этого из госбюджета выделено 21 миллион 775 тысяч гривень.



Президент НОК Украины Сергей Бубка в своем приветствии спортсменам заявил, что в ближайшее время необходимо выстроить новую систему олимпийской подготовки, которая сможет вывести физическую культуру и спорт на качественно новый уровень.



Напомним, что на Олимпийских играх-2008 украинские спортсмены установили национальный рекорд – завоевали 27 медалей (7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых). Такого количества наград Украина – за годы ее независимости – еще не привозила с Олимпиад.



Бронзовая призерка Пекина, любимица почитателей художественной гимнастики во всем мире Анна Бессонова



Серебряная медалистка Игр – Ирина Лищинская



Василий Федоришин – серебряный призер по вольной борьбе



Борцы-вольники, призеры Олимпиады-2008: Тарас Данько, Андрей Стадник, Василий Федоришин



Василий Ломаченко, признанный лучшим боксером Олимпийских игр-2008 - с отцом



Татьяна Ломаченко узнает сына в любом наряде



Спортсмены качают главного тренера украинской боксерской команды Дмитрия Сосновского



«Шестовик» Денис Юрченко и боксеры Василий Ломаченко, Вячеслав Глазков





