«Динамо» - «Спартак»: игра в одни ворота

От былого «Спартака» осталось, пожалуй, одно название. Интересно, какие основания после крупного домашнего поражения были у москвичей для заявления, что в Киеве они забьют четыре безответных мяча, о чем раструбили, к слову, все СМИ? Игра в Киеве еще показала, что разгром в Москве не был случайностью и некогда сильнейший российский клуб переживает, мягко говоря, нелучшие свои времена.

Киев. Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» (Киев) – «Спартак» (Москва)

«Динамо»: Богуш, Бетао, Вукоевич, Алиев (Морозюк, 81), Диакате, Михалик, Эль Каддури, Нинкович (Гиоане, 72), Юссуф Айила, Милевский, Бангура (Кравец, 77)

«Спартак»: Плетикоса, Шишкин, Филипенко, Иранек (Дедура, 62), Иванов, Ковач, Моцарт, Быстров, Майдана (Саенко, 46), Дзюба, Баженов (Павленко, 37)

Имея такой задел, динамовцы, естественно, были достаточно спокойны в домашнем матче, а потому уверены в действиях. Без «раскачки» распечатали ворота Плетикосу уже на 4-ой минуте. Алиев, не доходя до линии штрафной, пробил из-под защитника – в левый нижний угол. Голкипер гостей слегка зацепил мяч, но от гола не спас.

Последующие минут двадцать спартаковцы пытались атаковать. Безуспешно и неуклюже. Хозяева же довольствовались размеренной отработкой комбинаций в контратаках, создав, при этом, пару опасных моментов. И гол на 24-й минуте был вполне логичен. Милевский переводит мяч на Бангуру, и тот, спокойно «разобравшись» с защитниками, делает счет 2:0.

До конца тайма хозяева могли забить еще, если бы не арбитр. Может, чувство жалости побудили его в упор не заметить явный фол Плетикосы против Бангуры… На наш взгляд, пенальти тут можно было бы назначать со стопроцентной уверенностью.

В начале второго тайма гости таки «куснули» хозяев. Вышедший на замену Саенко слева сделал прострел, на который подоспел Дзюба, перенаправивший мяч в ворота.



«Не долго музыка играла»… Прошло всего лишь две минуты, как киевляне восстановили «статус-кво». Отличился Милевский после навеса Алиева. Вообще, что-то невероятное происходит последнее время с этими ребятами. Не знаем, кого уж там благодарить (наверное, все-таки Семина), но Милевский с Алиевым раскрылись до неузнаваемости.

Лишнее тому подтверждение – второй гол Артема в киевском матче. На 78-й минуте. Хотя заслугу в этом мяче вполне может приписать себе неповоротливая спартаковская оборона. На этом, собственно, все и закончилось. 4:1 – «Динамо» выходит в групповой этап Лиги чемпионов. После матча…



Главный тренер «Динамо» Юрий Семин:



- Сегодня определенный этап и первую задачу мы выполнили - вышли в групповой турнир Лиги чемпионов. Причем, довольны не только тем, что просто вышли, а как именно вышли. В двух матчах со «Спартаком» был показан футбол высокого уровня, и общий счет 8:2 говорит сам за себя. Игроки были очень принципиальны и мотивированы. Спасибо болельщикам, которые нас сегодня поддерживали. Конечно, мы сейчас очень рады победе, но уже 31 августа нам предстоит матч чемпионата Украины. Что касается предстоящих шести матчей группового турнира, то мы будем стремиться должным образом настроить игроков. Но, думаю, этого не потребуется – сама Лига чемпионов является огромной мотивацией. Более того, мы все вместе должны набирать очки для рейтинга страны, чтобы в дальнейшем попадать в «посев» при жеребьевке еврокубков. Должны бороться за каждое очко, благодаря чему потихоньку будем продвигаться вперед. И.о. главного тренера «Спартака» Игорь Ледяхов:



- Комментировать особо нечего. Счет 4:1 говорит сам за себя. Мы проиграли по всем статьям. Так же, как и в Москве. Что касается Кубка УЕФА, то там нашей команде легче не будет. Тяжелее – да. У нас есть время, будем готовиться к поединкам Кубка УЕФА.