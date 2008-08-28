Станислав Богуш: «Обещания спартаковцев нас «разорвать» воспринял с юмором»

Впрочем, видимо, Станислав слишком самокритичен, ведь когда следует удар с пяти метров, среагировать очень сложно. В остальных эпизодах поединка «Динамо» - «Спартак» дебютант еврокубков действовал безошибочно. Справедливости ради стоит заметить, что хлопот динамовскому вратарю россияне доставляли мало. Шутка ли, если Богуш впервые коснулся мяча лишь на 21-й минуте! Хотя вратари уже неоднократно говорили, что им гораздо легче работать постоянно. Расхоложденный кипер с большей вероятностью может «словить бабочку».



- Станислав, скажите, месяц назад вы хоть мечтали о том, что сыграете в текущей Лиге чемпионов?



- О чем вы говорите? Мне предстояло доказать, что достоин места в основе запорожского «Металлурга», а тут такой вот поворот событий. В четверг, на следующий день после ответной игры динамовцев с ирландской «Дрогедой», руководители запорожского клуба позвали меня и сообщили, что им звонили из Киева. Мол, мной заинтересовалось «Динамо». А вскоре мне на телефон позвонил вице-президент киевлян Ашкенази. Спросил: «Ты хочешь играть в «Динамо»?» Дав положительный ответ, на следующий день я уже проходил осмотр на базе в Конча Заспе. Все прошло настолько мгновенно, что, наверное, даже не успел осознать. Приглашение в «Динамо» - это подарок судьбы. Но это не значит, что теперь мне стоит успокаиваться. Наоборот, теперь пахать нужно еще больше. Просто так меня в Киеве держать никто не будет.



- Одно дело выходить в составе «Динамо» в чемпионате Украины, совсем иное – поединок со «Спартаком» в рамках Лиги чемпионов…



- Волнение, конечно, присутствовало, но не большее, чем в двух предыдущих поединках за «Динамо» - против запорожского «Металлурга» и «Арсенала». Немного волновался, выйдя на предматчевую разминку. Но минут через десять успокоился окончательно.



- Предыдущий вопрос был задан вот еще почему. Когда «Динамо» и «Спартак» играли друг против друга в 1994-м, киевлянин Дмитрий Михайленко не забил пенальти. И как бы он не действовал в будущем, сменить гнев на милость в лице столичного болельщика не сумел…



- Да, мне эта история известна. Конечно, каждый из нас понимал, что для киевских поклонников футбола игры со «Спартаком» - нечто большее, чем просто матч Лиги чемпионов. Было очевидно, что грубые ошибки могут нам дорого стоить. Но если об этом думать постоянно, то можно себя съесть, либо сойти с ума. А потом что – к психологу обращаться? К тому же, я смотрел первый поединок. «Динамо» переиграло» «Спартак» по всем статьям. Вряд ли за две недели москвичи могли так преобразиться, чтобы переиграть нас.



- И все же, как-то так исторически сложилось, что после побед в квалификации Лиги чемпионов на выезде дома «Динамо» действует осторожно, держа в уме результат первого матча. Достаточно вспомнить противостояния с «Ольборгом», «Брондбю», той же «Дрогедой»…



- Что было, то было. Но едва ли мы собрались на базе после первого матча, Юрий Павлович Семин сказал нам: «Счет 0:0, забудьте то, что было в Москве». Кажется, банальные вещи, но нам повторяли это регулярно. В конце концов, мы и сами понимали, что киевский зритель хочет видеть, что мы не просто прошли «Спартак», а победили его и дома, и на выезде. Думаю, мы преподнесли соотечественникам подарок ко Дню Независимости.



- Александр Алиев сказал, что его сильно задели высказывания представителей «Спартака» о том, что у них еще не потеряны шансы на выход в групповой турнир…



- Мне слушать подобные заявления было просто смешно. Считаю, «Динамо» уже в первом матче показало свое большое превосходство над «Спартаком». Впрочем, москвичей в какой-то степени тоже можно понять. Им нужно было как-то оправдываться перед болельщиками. Но при этом не забывать, что эти оправдания услышим мы. Например, я воспринял эти своего рода угрозы с юмором, а кого-то они разозлили.



- В пропущенном голе вашей вины нет?



- Убежден в том, что нет таких мячей, которых вратарь не способен потянуть. По крайней мере, я анализирую для себя каждый пропущенный гол и пытаюсь найти свои ошибки. Конечно, в случае, когда забивал Дзюба, у меня на исправление ситуации были доли секунды, сантиметры. И все же, стой я на полстопы левее, возможно, удалось бы перевести мяч на угловой. Конечно, хотелось бы не пропускать в составе «Динамо» как можно больше, но нужно быть реалистом: рано или поздно меня все равно бы размочили. Поэтому даже хорошо, что произошло это в матче, который мы убедительно выиграли.



- Как ваше появление в команде воспринял Александр Шовковский?



- Нормально воспринял. Он опытный вратарь, ему не привыкать к изменениям в команде. Когда надо, Саша мне дает советы. У нас нормальные деловые отношения. Вчера, к примеру, после победы над «Спартаком» Шовковский подошел ко мне, сказал, что я хорошо сыграл и поздравил. Вообще, я привык к работе с опытными вратарями. В запорожском «Металлурге» мы прекрасно находили общий язык с Андреем Глущенко и Виталием Постранским. Они мне всегда помогали. Пусть я чаще сидел на скамье запасных, но набрался рядом с Андреем и Виталием опыта. Мы и поныне регулярно созваниваемся.



- С динамовскими защитниками нашли общий язык? Раньше ведь вы не играли с легионерами из дальнего зарубежья…



- Действительно, сначала было немного непривычно, определенный языковой барьер существовал. Но быстро понял, что Юссуф и Каддури прекрасно понимают, да и сами говорят по-русски. Диакате тоже понемногу начинает выговариваться. Папе любит и сам подсказать, и всегда прислушивается к партнерам. Единственное, Бетао пока совсем не знает русского языка. Но ему указания даю на английском. Моего словарного запаса для этого хватает. Но проще всего, конечно, с Тарасом Михаликом. Мы с ним понимаем друг друга с полуслова.



- Будь у вас возможность выбрать соперника по групповому турниру, с кем бы хотели сыграть?



- Чем сильнее соперник, тем интереснее. Прошлогодние неудачи уже забыты, нам все равно с кем играть. Слабых соперников там все равно нет, так что если хотим идти дальше, то нужно настроить себя на то, чтобы побеждать всех подряд. И не думаю, что у ребят есть какой-то мандраж относительно, например, «Манчестер Юнайтед» или «Ромы», которые громили нас в прошлом году. Наоборот, теперь мы стали сильнее и хотим доказать, что те неудачи были досадной случайностью.



