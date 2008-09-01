Пустите в Европу!

Правда, без буйства политических страстей все же не обошлось: на матч с московским «Спартаком» непонятно каким образом просочились критики антигрузинской позиции Кремля… Благо, свободных мест на трибунах хватало – ценовая политика динамовских менеджеров, истово борющихся с билетными спекулянтами, этому способствует.



А, может, в самом деле, динамовцы совсем не собирались наживаться за счет зрителей: во-первых, «навар» минимальный, а, во-вторых, на пустующие места за 350 гривен тут же переместились оргфанаты и болельщицкий фон был обеспечен… В итоге, «Спартак» получил свое, отправившись в Кубок УЕФА, а «Динамо», честно заработав путевку в Лигу чемпионов – в группу «G», к «Арсеналу», «Порту» и «Фенербахче».



Легко, и не особенно напрягаясь, как и подобает абсолютному чемпиону, «прошел» загребских одноклубников киевлян, направляясь в групповой турнир Лиги чемпионов донецкий «Шахтер». Компанию «горнякам» здесь составили: «Спортинг», «Базель» и «Барселона».



Уже не первый год в Донецке вынашивают наполеоновские планы покорения одной из евровершин, и до сих пор, на фоне успехов на внутреннем футбольном «рынке» конкурентоспособность «Шахтера» сомнений не вызывала. Однако нынешний сезон «горняки», укрепившись и, казалось бы, окончательно сбалансировавшие состав, начали ни шатко, ни валко – после семи туров на их «боевом счету» – всего лишь …семь очков и одиннадцатое место в турнирной таблице!.. Более, чем достаточно весомая «фора» перед набравшими ход земляками из «Металлурга», сумевшими добиться удивительного результата – в шести матчах не потеряно ни одного очка!..



Трудно пока что судить о силе будущих соперников команды Мирчи Луческу, однако, зная амбициозный характер руководителей донецкого клуба, можно предположить, что программа-минимум – второе место в группе – «горняками» вполне может быть выполнена. Ведь «Барселона» сейчас, по существу, новая команда, у которой новый тренер и, скорее всего, будет совсем иная «своя игра». Хотя по своему прошлогоднему потенциалу испанцы – все-таки сильнейший соперник в группе. Португальский «Спортинг» – соперник приблизительно того же класса, что и «Бенфика», а вот с ней то «Шахтер» вполне знаком... Думаю, победа в выездном матче против «Базеля» принесет Луческу не только три стартовых очка, но подбодрит перед двумя домашними встречами с испанцами и португальцами…



«Редкая птица долетит до середины Днепра!»



Продолжает огорчать своих болельщиков днепропетровский «Днепр», так и не сумевший попасть в первый круг Кубка УЕФА. Во втором отборочном раунде теперь уже бывший главный тренер четвертой команды украинской высшей лиги Олег Протасов так и не сумел настроить своих подопечных на матч против откровенного новичка евротурниров швейцарской «Беллинцоны». Сначала, имея неоспоримое преимущество на своем поле, «команда с Днепра» не сумела убедительно переиграть дебютанта высшего швейцарского дивизиона, а потом, в гостях, наши земляки и вовсе разочаровали. Добившись «проходной» ничьей, они не сумели проявить достаточной стойкости и, пропустив в конце игры гол, не только проиграли, но и отправили в отставку тренера… Теперь на «электрическом стуле» придется отдуваться другому, не менее знаменитый в советском футболе человеку – Владимиру Бессонову. Впрочем, надолго ли растянется этот неблагодарный процесс для бывшего динамовца – никому пока не известно… Правда, мне кажется, что ускорить его смог бы еще один бывший динамовец – Анатолий Демьяненко, для которого терпящий бедствие «Днепр» – дом родной. Так может, стоит подумать о возвращении «блудного сына»?..



Клуб, принадлежащий одному из самых «обеспеченных» бизнесменов Украины, уже не первый год демонстрирует «независимую» от происходящих в стране футбольных реорганизаций. В те «незапамятные» время, когда иные руководители наперегонки скупали ходовой футбольный товар, здесь, то ли из чувства патриотизма, то ли из элементарного желания сэкономить, пытались «построить коммунизм в отдельно взятом колхозе»… И, что удивительно, рачительным хозяйственникам поначалу даже удавалось «изобретать велосипед» – благо на капитанском мостике ситуацию «разруливал» удивительный человек и тренер Евгений Кучеревский. Казалось, и в самом деле, можно обходиться малым – недаром ведь в создаваемую на голом месте сборную Олега Блохина из «Днепра» было в срочном порядке командировано аж восемь человек… И не вина Кучеревского, что мальчики, наездившись на сборы, «поймали звездочку» – но кому-то вдруг показалось, что тренер «уже не тянет»… И он, усаженный за пенсионный стол спортивного директора, таки «не потянул» – всего лишь год пожил «на свободе»…



И вот теперь «не потянул» в «Днепре», которому были отданы лучшие годы, Олег Протасов!



Однако не успели «просохнуть чернила» на заявлении об отставке, как не нашедшего себя на родине украинского специалиста успели «подобрать» оборотистые румыны из ЧФР (Клуж). А что, если в группе «А» Лиги чемпионов Протасов сумеет обыграть «Челси», «Бордо» или «Рому»? Вот будет конфуз!



Зато, обратите внимание, как уверенно «тянет» в Харькове Мирон Маркевич, которого на родной Галичине почему-то «в упор не видели»!.. А вот руководимый им «Металлист», бронзовый призер последнего чемпионата страны, уже – в первом круге Кубка УЕФА и теперь, в рамках которого команда, руководимая Мироном Маркевичем, 18 сентября, в гостях, будет противостоять турецкому «Бешикташу». А во Львове, вместо того, чтобы играть в футбол, предпочитают творить образ врага и распевать гимны…



Лидер подтвердил свои амбиции



Вчерашний матч динамовцев с донецким «Металлургом» не только специалисты, но и многочисленные «самопальные» обозреватели и комментаторы возвели в ранг своеобразного теста – проверки на прочность. Киевлянам удалось победить – в равной, бескомпромиссной борьбе… Хотя справедливым итогом вполне могла быть и ничья… Трудно сказать, найдется ли смельчак, который, сравнивая вчерашних «металлургов» с лондонскими «канонирами», которые 17-го сентября будут экзаменовать подопечных Юрия Семина, смог бы спрогнозировать динамовские перспективы на выход из группы. Тем более, что у них – не самый лучший календарь: за домашним стартом следуют два выезда – в Турцию и Португалию.



Похоже, что после «исторических» побед над «Спартаком» к «Динамо» в Украине стали относиться с некоторой опаской, а, может быть, даже и с уважением: если раньше даже самый скромный «Нефтяник» без всякого стеснения мог атаковать всей командой, то вчера даже безусловный лидер чемпионата в первом тайме уповал лишь на тщательно подготовленные контратаки, держа впереди только одного Кингсли... Который, будь более изобретательным, смог бы извлечь что-нибудь более существенное из своих выходов «один в один»… Динамовцы же праздновали успех, забив гол в достаточно курьезной ситуации: оказавшийся в явном «офсайде» Бангура получил мяч, что называется, «на блюдечке с голубой каемочкой» непосредственно от запаниковавшего Зотова… До этого, одном случае Юссуфа подвела точность, в другом – безупречно сыграл Дышленкович…

А, когда после перерыва пошла игра на встречных курсах, зрители убедились, насколько мобильны, техничны и сыграны гости. Думаю, все же зря Николай Костов осторожничал…



Не хотелось бы, чтобы матчи со «Спартаком» вскружили головы молодым динамовцам, не вознесли их на эйфорической волне на неконтролируемую высоту. Вон и вчера наиболее объективные болельщики (есть, оказывается, и такие на динамовских трибунах!) в своих комментариях отмечали за Милевским злоупотребление индивидуальной игрой, а за Алиевым – игнорирование черновой работы…



Украинские СМИ, подогревая патриотические настроения околофутбольных масс, напрочь закрывают глаза на не самое высокое качество игры своих кумиров. Бесспорно, забить восемь голов пусть даже и «растоптанному» «Спартаку» по силам далеко не каждой команде, но вряд ли стоит забывать, каким образом это было достигнуто… Оба матча наглядно продемонстрировали, что динамовцы, всерьез занявшиеся своей «физикой», пока еще способны перебегать любого соперника, и это явилось, пожалуй, их основным козырем, против которого у Черчесова и Ледяхова на руках оказались сплошь шестерки… А в остальном – все так же много борьбы, вместо того, чтобы наладить безошибочный пас, исключить невынужденные ошибки, порождаемые излишней суетой… По-прежнему, просматривается несыгранность в обороне, и это при том, что трансферная политика в клубе осуществляется под руководством «выкупленного» в «Милане» Резо Чохонелидзе, которому помогают такие суперселекционеры, как Андрей Биба и Владимир Онищенко… Вот и пришлось включиться в трансферный процесс самому Семину: в срочном порядке вызван из Москвы знакомый еще по «Локомотиву» Малхаз Асатиани…



Вчерашний матч вряд ли прибавил ясности: скорее поставил ряд вопросов… Лидера развенчать не удалось, и, трудно сказать, чего в этом больше: то ли «Металлург», в самом деле, силен, то ли «Динамо» пока еще не набрало хода…



Во всяком случае, можно не сомневаться, что теперь, когда киевскому «Динамо» жребий определил в соперники по группе «Арсенал», «Порту» и «Фенербахче» – так же «великолепно», как со «Спартаком», побеждать подопечным Юрия Семина будет намного труднее. Впрочем, если Милевскому удастся так же виртуозно обводить в штрафной площадке по нескольку человек, а быстроногому Бангуре легко освобождаться от опеки – всякое может случиться...



Если считать, что в Киеве донецкие «металлурги» выступили в роли лондонских «канониров», то, думаю нас всех в матче с «Арсеналом» устроил бы и вчерашний счет.



