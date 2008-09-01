Артур Айвазян: «Не могу жить без борща. А после Олимпиады – без утки по-пекински»

Те, кто смотрели прямую трансляцию олимпийского финала по стрельбе из винтовки на 50 метров лежа, наверное, были поражены стойкостью победителя. Украинец Артур Айвазян стрелял настолько четко, что сомнений в его победе не возникало ни у кого. Впрочем, немногие знают, что свою победу Артур выстрадал, а эта стойкость стала следствием предыдущих олимпийских проколов.



- На двух предыдущих Олимпиадах я дважды был пятым, а однажды седьмым, - рассказывает «СПОРТглавреду» Артур Айвазян. – Другими словами, вертелся рядом с пьедесталом, а на него меня упрямо что-то не пускало. Как будто и делал все правильно, но не хватало какой-то малости. После Сиднея и Афин было какое-то опустошение. Ругался, был недоволен, говорил: «Все, достаточно, бросаю!» Но приезжал домой, немного успокаивался и понимал, что без стрельбы жить все равно не смогу. Шел в тренировочный зал и начинал четырехлетний олимпийский цикл заново.



Какие были ощущение, когда неудачно начали и Олимпиаду в Пекине?



Понимаете, в стрельбе из пневматической винтовки, из которой я начинал свои выступления на Играх-2008, я и не рассчитывал на какие-то весомые результаты. Думал, так, выйду на старт, чтобы почувствовать атмосферу Олимпиады, чтобы уже в основных дисциплинах чувствовать себя уверенно. Впрочем, после того 21-го места зашел в интернет и читаю в украинской прессе, мол, Айвазян опять провалился, не оправдал надежды. Тогда и сам начал задумываться: а действительно, результат у меня низкий, выступил плохо. Такие мысли ввели в состояние депрессии. Где-то сутки не мог прийти к себе. И лишь потом, когда к следующему старту времени почти не оставалось, взял себя в руки. В нашем виде спорта душевное равновесие значит очень много, если не все.



Действительно, в финале стрельбы из произвольной винтовки, лежа вы продемонстрировали поразительное спокойствие.



Так и есть. Знаете, у меня было преимущество в два очка после квалификации. В этом виде стрельбы – преимущество не большое, но существенное. По крайней мере, мыслей, что я должен стрелять лучше всех, не возникало. Знал, что в случае стабильных попаданий в «десятке» буду чемпионом, ну, в худшем случае, призером. Главное было отключиться от внешнего мира. Особенно – от возгласов зрителей и телекамер. Мне это удалось. В идеале, конечно, должен был еще и не реагировать на мониторы соперников, которые показывают пробоины. Впрочем, экран моего основного соперника – американца Мэтью Эммондса – был выставлен так, что находился практически передо мной. Пытался на него не смотреть, и все же от искушения удержаться было трудно. Так вот, когда увидел, что в четвертом из десяти выстрелов Мэтью попал в 9,8 (а у меня было 10,6), успокоился еще больше. Понимал, что догнать Эммондсу меня будет трудно.



Здесь будет уместно вспомнить историю, которая произошла с тем же американцем немного погодя, в стрельбе из трех положений. У Эммондса перед последним выстрелом было еще больше преимущество, чем у вас. Впрочем, Мэтью не справился с нервами и едва попал в стенд.



Такое в стрельбе происходит регулярно. Знаете, у меня перед заключительным выстрелом также дрожали руки. Понимал, что любая «десятка» или близкая «девятка» принесет мне чемпионство. Впрочем, быстро отогнал от себя эти мысли. Решил, как выстрелю, так выстрелю. Вышло, что финальный выстрел я осуществил быстрее всех. Признаюсь, что в первое мгновение после победы подумал даже о том, как легко она мне добралась. И только впоследствии стал понимать, что ничего легкого там не было. Была безумная концентрация на протяжении длительного времени.



По-видимому, при достижении цели, захотелось расслабиться?



Сразу скажу, что на тот момент праздновать еще даже не думал. Впереди у меня была стрельба из трех положений. Именно на эту дисциплину я больше всего рассчитывал перед Олимпиадой. Впрочем, надлежащей концентрации перед заключительным стартом все же достичь не удалось. Понимая, что цели я достиг, по-видимому, где-то в подсознании уже расслабился. Да еще и с ветром не смог справиться во время квалификации.



По возвращении домой уже успели «обмыть» медаль с друзьями?



На День Независимости ездил на встречу с Президентом Украины. После нее встретились с киевскими друзьями-армянами. Мы познакомились через еще одного призера Олимпиады-2008, борца Армена Варданяна. Собственно, медали нас из Арменом и «породнили», до сих пор мы не были знакомыми (смеется). Так вот, в Киеве наша компания собралась в «Арене-Сети». Хорошо посидели. Впрочем, ум не теряли. Например, я выпил три рюмки «Текилы». И все.



Дома, в Крыму, банкет в честь олимпийского золота впереди?



В ближайшее время планируем выехать из друзей на мыс Меганон, это за Судаком, в сторону Солнечной долины. На несколько дней, с палатками и аквалангами. Это наше любимое место отдыха. Как только выпадает возможность выбраться вместе с Симферополя, то едем туда.



Насколько я понимаю, дайвинг является вашим увлечением?



Да, мне очень нравится плавать с аквалангом. Кстати, недавно Балаклавский дайвклуб подарил мне современное снаряжение. Что же, как раз испытаю. За рыбой в воде мы не охотимся, а вот крабов, мидий и рапанов ловим. При этом, у нас есть правило – крабов вылавливаем только самцов, самок не трогаем. Благо, на мысе Меганон всевозможного морского добра есть вдоволь.



Стрелок Айвазян любит охотиться?



Мне нравится чувствовать себя охотником. Последний раз был с друзьями на охоте где-то года два тому. Впрочем, наслаждался лишь самим процессом, ни один выстрел так и не произвел. До этого был на охоте пять лет тому назад - застрелил трех зайцев. И понял, что мне жаль животных. Не для меня это. Хотя мясо люблю. Шашлыки на природе жарим постоянно.



У вас как у этнического армянина есть собственный рецепт шашлыков?



Знаете, относительно шашлыков я сторонник традиционного рецепта. Думаю, что он наилучший и всем понравится. Действительно, кто-то экспериментирует, добавляет уксус, больше специй. Но то уже на любителя. Я всегда готовлю мясо в обычном маринаде. И все довольны.



Артур, вы родились в Ереване. А как попали в Украину?



Это был 90-й год. Мне как раз нужно было поступать в вуз. Конечно, я как спортсмен намеревался идти в институт физкультуры. Но у нас в Ереване за поступление хотели большой взятки. Таких денег ни у меня, ни у родителей не было. Поэтому решил поехать во Львов. Там всегда была сильная стрелецкая школа, одна из самых сильных даже в прежнем СССР. И учеба в местном инфизе мне обеспечивали бесплатно. Лучшего варианта нечего было и искать. А здесь в 91-ом как раз Союз распался. Нам, спортсменам, быстро сделали украинское гражданство. На то время его выдавали всем, кто на данное время жил в Украине.



Вы семь лет прожили в галицкой столице. За время тот успели почувствовать себя украинцем?



Конечно! Украинский язык понимаю почти в совершенстве. Говорить могу, но ломано. Кроме того, я очень полюбил украинский борщ. Теперь без этого кушанья не могу, в каком бы уголке мира не находился. Правда, в Пекине борща не подавали. Зато там была утка по-пекински. Это что-то фантастическое! Должен найти в интернете рецепт и попробовать приготовить утку самостоятельно. Насколько я понял, китайцы отделяют мясо от кожи, несколько раз прожаривают их, смазывая разными приправами так, что выходит чрезвычайно вкусная корка. Потом мясо нарезают кусочками и заворачивают в кожу. Еще раз просмажують – и к столу. Привык к этой утке настолько, что теперь грущу по ней.



А как так вышло, что из Львова вы перебрались в другую столицу – Крымской автономии?



Туда меня в 1997 году пригласил тренер Вадим Семенович Клименко. К сожалению, уже покойный. Во-первых, Крым меня привлекал тем, что климат здесь похож на армянский, близко море и солнце. Во Львове красивая архитектура, но часто мрачно, дожди. У меня такая погода вызывает депрессию. К тому же, материальный аспект в нашем виде спорта играет немаловажную роль. Взвесьте, что за день мы выстреливаем по 150-200 патронов. А когда ты спортсмен высокого уровня, то желательно, чтобы и патроны были высококлассными. Ведь когда на тренировке ты постоянно стреляешь в «девять», да еще и патронами низкого качества, то часто не знаешь, через что это – ты сам виноват, погрешность ли через патроны. К сожалению, мы часто готовимся именно так – на интуицию.



Но дело в том, что в Симферополе меня таки обеспечивают всем необходимым, а подготовка до Олимпиады была близкой к идеальной. Для того, чтобы я мог анализировать свою стрельбу, приобрели стрелецкий тренажер «Скат». Он мгновенно демонстрирует твои тренировочные колебания, стойкость. Компьютер сам проводит анализ и в графическом виде получаешь всю необходимую информацию.



Артур, в то время, когда вы переехали в Симферополь, в Крыму наблюдался расцвет бандитизма. К криминальным разборкам привлекали и немало спортсменов...



Если и привлекали, то боксеров, каратистов, борцов. Стрелков, которые бы имели отношение к криминальному миру, я не знаю. В конечном итоге, даже если такое представить, то в банды идут те, кто не сумел о себе заявить в спорте. Я на то время уже был чемпионом мира. Думаю, смысла менять спорт на криминал вообще не было.



И все же, в начале прошлого года вы были фигурантом в одном не очень приятном деле...



Вы о том задержании на словацко-украинской границе (сборную Украины по пулевой стрельбе, которая возвращалась с этапа Кубка мира в Мюнхене остановили таможенники по подозрению в наличии контрабандного оружия. Одну из «незарегистрированных» винтовок - по распространенной тогда версии - нашли в сумке Айвазяна – Авт.)? Действительно, неприятная ситуация. Но это было откровенный повод для дискредитации главного тренера сборной господина Культю. Организовали это люди, которых отлучили от сборной, а они с этим никак не могли смириться. Не буду называть фамилию, но этот человек через спецслужбы, к которым сам принадлежит, спланировал акцию, что стоила нам немало нервов. В действительности все оружие было зарегистрировано. Впрочем, чтобы доказать это, нам пришлось выиграть два суда. Вместо того, чтобы спокойно готовиться к Олимпиаде, полгода мы ходили на допросы. Между тем, винтовки, к которым тогда придрались, были приобретены именно для заключительного подготовительного процесса к Играм в Пекине.



Артур, в завершение прокомментируйте свою фразу, сказанную сразу после получения олимпийской медали, – «теперь пора заняться личной жизнью».



Пора искать свою вторую половинку (улыбается). Пока никого конкретно не присмотрел. Я в поисках. Раньше все время был занят спортом, на серьезные отношения времени не хватало.



То есть, можно сделать вывод, что вы бросаете спорт?



Нет, по-видимому, немного отдохну и начну подготовку к следующей Олимпиаде. Без стрельбы я не могу. Мне же только 35 лет, а в нашем виде спорта люди успешно соревнуются и до сорока, и до пятидесяти... Впрочем, меня влекут только высокие места, желания оставаться в мировой элите. Если почувствую, что начал терять позиции – сразу уйду.



