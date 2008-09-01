Юрий Павленко: «Когда ищут мелкие недостатки, значит придраться больше не к чему – команда выступила успешно»

Воспоминания о XXIX Олимпийских играх еще долго будут свежи в памяти – и успехи, и недостатки. Глубокий анализ украинского выступления на ХХІХ Играх будет сделан без эмоций и спешки в октябре на общем заседании руководства федераций, МОК, Министерства и экспертов. Наша беседа с Министром Юрием Павленко началась с первых выводов после Пекина…



Юрий Алексеевич, как вы оцениваете выступление Национальной сборной Украины в Пекине? Хотя, думается, ни у кого не повернется язык назвать его неудачным…



Действительно, здесь, мне кажется, может быть только одна оценка - выступили чрезвычайно успешно. Завоевали 27 олимпийских наград! Установили национальный рекорд по количеству завоеванных Украиной – за годы ее независимости – олимпийских медалей. Одиннадцатое место в неофициальном командном зачете! А по числу добытых медалей – на десятом месте. Это ли не успех?!



Результат нашей сборной – это также оценка подготовки спортсменов. Последние три года государство выделило средства на подготовку спортсменов в полном объеме. У них была возможность ездить на внутренние и международные соревнования, завоевывать лицензии, выступать на необходимом количестве соревнований. С точки зрения текущего финансирования проблем не существует. Есть проблемы с вложением средств в создание современной спортивной базы и приобретение качественного инвентаря.

На заключительном этапе – на протяжении 2008 года – все органы центральной и местной власти сработали по максимуму своих возможностей. Ведь проблемы были. И немалые. Хотя бы в законодательном плане. Вспомним основные сложности конца 2007 года. Во-первых, действовал Закон «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», который фактически заблокировал закупку оборудования, инвентаря для спортсменов олимпийской команды. В начале года он был отменен. Во временном положении о закупке по требованию Министерства была введена специальная система по обеспечению Национальной олимпийской сборной, которая предусматривала максимально быструю процедуру оформления. Поэтому нам удалось буквально в первые месяцы этого года наверстать упущенное - закупить все то оборудование, которое до этого никак не удавалось заполучить.



Второе. Нам удалось пересмотреть нормативы обеспечения олимпийских команд. Сегодня Минюст зарегистрировал приказ Министерства об обеспечении спортивной формой и обувью, аксессуарами общего и специального назначения, спортивным инвентарем индивидуального назначения (личные теннисные ракетки, велосипеды и другое) членов национальных сборных команд Украины, членов штатных сборных команд Украины по видам спорта и официальных делегаций, принимающих участие в международных соревнованиях. Это, собственно, то, за что мы восемь месяцев боролись. Приказ министра об изменении нормативов питания находится на согласовании в Министерстве финансов и Министерстве юстиции. И думаю, что в ближайшие две-три недели новые нормативы обретут законную силу. Причем, не только в отношении спортсменов, но и тренеров. Это особо важно - ведь для наставников сегодня, к сожалению, норматив в три раза меньше, чем для их подопечных. Мы делаем его справедливым – и увеличиваем с учетом потребностей и инфляции.



И, нельзя, конечно, не вспомнить о премиальных…



Как известно, почти в два раза были повышены премии и стипендии Президента Украины для спортсменов в олимпийских видах спорта. Причем, это касается их выступлений не только на Играх, но и на чемпионатах мира, введена также позиция – призеры чемпионата Европы. В Кубках мира премии увеличены вообще в три раза. По всем позициям государственное финансовое поощрение спортсменов повысилось в два-четыре раза. И для взрослой сборной, и для детских команд. Значительно возросло финансирование и расходы на физкультуру и спорт в бюджете 2008 года. И не только по нашему Министерству, но и по Министерству образования, МВД, Минобороны, по всем ведомствам, где существуют спортивные клубы.



Можно со всей ответственностью говорить, что государство полностью выполнило текущие задачи, которые ставились на заключительном предолимпийском этапе. Включая – еще раз подчеркну - и последнее решение по повышению премиальных. Действительно, было бы несправедливо оставлять их на том уровне, на котором они были раньше. Теперь они составляют 700 тысяч гривень за золотую, 500 тысяч – за серебряную, и 350 тысяч – за бронзовую медаль.



Кроме того, за отличную подготовку спортсменов к выступлениям 50% от суммы вознаграждения дополнительно получают личные тренера. Таким образом, за золотую медаль спортсмен и его тренерский штаб получают 1 050 тысяч гривень (700+350 тысяч), за серебряную 750 тысяч гривень (500+250 тысяч), за бронзовую 525 тысяч гривень (350+175 тысяч).



Вообще, сложилась интересная тенденция, которая, пожалуй, стала уже правилом… Золотые олимпийские медали, большей частью, стране приносят те спортсмены, которые находились как бы в тени. Тогда как «главные надежды» часто на чем-то спотыкаются и до золота не дотягивают. Это, к слову, о неожиданных наградах…

Что значит – неожиданные награды? Любая награда – с одной стороны желанна, с другой неожиданна. Каждая полученная награда могла быть или золотой, или ее вообще могло не быть. Ведь в спорте жесточайшая конкуренция. Результаты выступающих - а на Олимпиаде представлены атлеты наивысшего уровня – очень близки друг к другу. И каждая медаль – это подвиг.



Если говорить о награде, которую более всего ждали, конечно, это первая. Ведь она как бы закладывает базу для остальных побед. Первой медалью в Пекине была «бронза» дзюдоиста Романа Гонтюка.



Думаю, что самой яркой стала победа нашей команды фехтовальщиц-саблисток. Если говорить о самой успешной команде, то это наши участники по пулевой стрельбе. Две золотых, одна серебряная медаль - это говорит о многом. Более того, из одиннадцати членов команды пять пробились в финал. Выдающийся результат.



Победа «в яблочко» – это выступление Виктора Рубана в стрельбе из лука. Самая ударная – боксерский «золотой» раунд Василия Ломаченко. Самая «филигранная» – у Инны Осипенко-Радомской, которая обогнала соперниц на 0,04 секунды. Самая волевая победа - у Анны Бессоновой.



Самая передовая - команда легкой атлетики, которая превзошла все данные обязательства и зажгла новую звезду Наталью Добрынскую.



Показала себя и команда тяжелой атлетики – Ольга Коробка пленила все украинские сердца. Все наши борцы и тяжелые атлеты доказали, что они одни из сильнейших в мире. Уверен, что и Василий Федоришин, и Андрей Стадник еще завоюют свое олимпийское золото.



Очень обидно, что Украина на этот раз не была представлена в игровых видах спорта…



Все зависит от команд. Иногда подвергают сомнению олимпийский принцип «главное – не победа, а участие». В этой связи я как раз и упомяну отсутствие на Олимпиаде украинских команд по всем игровым видам. Ну, не смогли завоевать лицензию. Получить право принимать участие в Играх очень не просто - нужно показывать высочайший уровень. Каждый из спортсменов, кто попал на Олимпиаду - мастер мирового уровня. Это уже успех и победа.



Поэтому, если мы говорим об успехе нашей Олимпийской сборной, то имеем в виду не только 27 олимпийских наград, а всех 253 украинских атлета, которые выступали в Пекине. Каждый из них - честь и слава Украины.



Спортсмен, который добыл олимпийскую лицензию - уже претендент на олимпийскую медаль. Независимо от результатов, которые он показывал ранее. Олимпиада – это особые соревнования, которые дают шанс стать чемпионом каждому, кто туда попал.

Что касается игровых видов спорта, ни одна наша команда не попала в Пекин. Несмотря на успех нашей женской гандбольной команды на предыдущих Играх в Афинах. Но я надеюсь, что отборочный цикл к Олимпиаде в Лондоне будет для нас успешным, и мы будем болеть там за наших «игровиков». И гандболистов, и волейболистов, и баскетболистов, и футболистов. Тем более, что мы имеем замечательные традиции, прекрасных игроков и тренеров. Надо только приложить максимум усилий, чтобы добыть олимпийскую лицензию.



Верна ли информация, что игровые виды спорта у нас имеют третий уровень финансирования? Если да, то почему?



По уровню финансирования сегодня в Украине не существует какой-то четкой системы по дифференциации – все равны. Хотя мы придем к системе приоритетности и утвердим ее. И в зависимости от результатов будет и уровень финансирования. А сегодня виды спорта, особенно те, которые имеют давние традиции в Украине, финансируются по максимуму. Конечно, исходя из возможностей. В ближайшее время мы изменим принцип премирования тренеров сборных команд в игровых видах спорта.



То есть, по поводу якобы существующих уровней финансирования информация не верна?



Никакой дискриминации в отношении видов спорта у нас нет. Если и есть какое-то меньшее или большее финансирование, то, в первую очередь, оно зависит от активности федерации данного вида спорта, и от результатов выступлений. С каждым видом спорта есть своя система сотрудничества.



Теперь о неприятном. Как реагирует Министерство на решение по легкоатлетке Людмиле Блонской, которую уличили в приеме допинга?



В ближайшее время планирую встретиться лично с Людмилой Блонской и ее тренером, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.



29 августа на заседании исполнительного комитета федерации легкой атлетики было принято решение о пожизненной дисквалификации – и спортсменки Людмилы Блонской, и ее тренера Сергея Блонского. Допинг-проба, взятая у спортсменки в ходе Олимпийских Игр в Пекине, оказалась позитивной.



Как Министр я могу сказать одно - контроль со стороны Министерства будет только усиливаться. Равно как и ответственность спортсменов и тренеров за использование допинга.



Я считаю задачей номер один сегодня создание качественной базы Национального антидопингового центра. Необходимы самое современное оборудование, специалисты наивысшего уровня, внедрение системной проверки всех спортсменов на использование допинга. Последние три года мы идем в этом направлении. Только в 2008 году было закуплено современного оборудования на 22 млн. гривень и сделано более тысячи биопроб, в том числе в легкой атлетике 68.



Еще одним важнейшим направлением является создание системной медико-фармакологической политики в украинском спорте. Чтобы у нас был рынок, который рекомендовал бы список медикаментов, необходимых каждому спортсмену для восстановления организма. Конечно, имеются в виду препараты, не являющиеся допингом, но которые очень важны для поддержания и сохранения здоровья атлета. Вот такие два основных направления. И к этой работе мы сегодня приобщаем не только специалистов государственных учреждений, но и частные организации.



Много говорят, что в Пекине «на полную катушку» шло соревнование фармакологий. Ваше мнение по этому поводу?



Несомненно, большой спорт, спорт высоких достижений – это и борьба технологий. И в частности, фармакологической. Технологии восстановления, лечения спортсменов. Задачи в этом направлении мы ставим и перед собой. Должны иметь мощную медико-фармакологическую базу, которая поддерживала бы наших спортсменов.



Честно говоря, очень трудно поверить, что такие «нечеловеческие» рекорды – и в таком количестве - на минувшей Олимпиаде устанавливались только лишь за счет ресурсов организма…



Ну, это все на уровне догадок и предположений. Мною дано поручение Государственному университету физкультуры и спорта, научно-экспертному совету, нашим специалистам провести тщательный и детальный анализ того, что происходило в Пекине. Выводы будут основанием для подготовки к следующей Олимпиаде в Лондоне 2012 года. К тому же одной из задач нашего штаба, который работал в Пекине, было максимальное изучение опыта наиболее успешных стран – наших основных конкурентов.



Какие выводы сделает власть после Пекина? Будут какие-то решения по развитию отрасли?



Подведение объективного анализа состоится в октябре - Министерством запланировано расширенное заседание коллегии совместно с Национальным олимпийским комитетом, экспертным советом. Документ с выводами об успехах и поражениях украинцев на XXIX Играх станет основанием для формирования стратегии украинской сборной для участия в Лондонской Олимпиаде 2012 года.



Ключевое задание, которое поставили перед Министерством Олимпийские Игры - решение стратегических задач развития отрасли физкультуры и спорта. До конца года планируется утверждение трех базовых документов, которые лежат в основании реформы отрасли. Это, во-первых, общегосударственная программа "Здоровая нация", с помощью которой мы планируем привлечь максимальное количество граждан Украины к занятиям физкультуры и спорта. Во-вторых, Стратегия современной системы олимпийской подготовки - комплекс конкретных и целенаправленных действий по подготовке олимпийского чемпиона. Внедрение этих взаимосвязанных документов в жизнь смогут изменить ситуацию в отрасли – и в спорте высших достижений, и в отношении украинцев к физкультуре, к здоровому образу жизни.



Третий документ – общегосударственная целевая программа "Спортивные сооружения Украины", согласно которой поэтапно произойдет обновление материально-технической базы отрасли. Все три задания были определены после заседания Национального совета по вопросам физкультуры и спорта в Указе Президента Украины Виктора Ющенко как первоочередные и неотложные.



В ближайшие два месяца Министерство представит в Кабинете Министров Стратегию современной олимпийской подготовки, которая кроме наработок специалистов учтет и пекинский опыт. Согласно Стратеги современной олимпийской подготовки реформа в отрасли рассчитана на три этапа по всем уровням, начиная с детских садов, школ, ДЮСШ, селекции талантливых спортсменов до полной подготовки олимпийского чемпиона. Первый этап стратегии, рассчитанный до 2012 года – это обновление спортивной инфраструктуры, обеспечение отрасли соответствующей материально-технической, научно-методической, медико-биологической базой на наивысшем уровне.

Первоочередными задачами я считаю также многоуровневую реформу детско-юношеских спортивных школ, принятие решений для повышения престижа тренерской работы, развития научной составляющей, создание центров олимпийской подготовки.

Также будет утверждена государственная программа строительства, реконструкции спортивных объектов для разных видов спорта. Еще в 2005 году мы ввели в госбюджете понятие «строительство спортивных объектов» – это значит, время переходить к реальному строительству сооружений, и для массового, и для спорта высших достижений. Ведь после нынешней Олимпиады государство понимает, что донашивать инвентарь 20-30 летней давности олимпийская страна не может себе позволить. В этом есть понимание всех ветвей власти – и Президента Украины, и Кабинета Министров, и Верховной Рады.



Теперь, если можно, о некоторых казусах, связанных с формой наших олимпийцев и гимном... На форме, в английском написании нашей страны, буква N почему-то оказалась какой-то неправильной, перевернутой. Что касается гимна, то его звучание в Пекине было, мягко говоря, странным. Мало похожим на оригинал. Наши золотые медалисты – это было хорошо видно – пытались сначала петь под эту музыку, но потом бросали, так как попасть в ноту было невозможно.



(Смеется) Ну, знаете, гимн в китайском исполнении! Мне со стороны он казался таким, как надо.



Что касается формы, дело в том, что в слове «UKRAINE» буква N, в отличие от соседних – заглавных - была прописной. То есть, можно представить как «UKRAInE». Смею вас уверить, что ошибки здесь никакой нет. Наоборот, это был дизайнерский ход разработчиков «nike», которые учли модные тенденции фирменных рисунков, в том числе написания шрифта. Одна из находок – стилизованное написание буквы «n» прописью, которое соответствует и стилю написания самой фирмы.



Форма утверждалась на исполкоме НОК, в присутствии народных депутатов, руководителей федераций и представителей всех органов власти. Высокая оценка форме была дана и со стороны МОК – президента Жака Рогге и почетного президента Хуана Антонио Самаранча.



Зато и на форму, и на спортсменов все обратили внимание. Что, собственно, и требовалось. Это также дало возможность некоторым политикам-«говорунам» напомнить о себе, используя форму наших атлетов. Ну, как говорят, Бог им судья…





Думаю, когда начинают докапываться до таких моментов, это значит, больше придраться не к чему – команда выступила успешно. Любому большому делу всегда сопутствует решение массы проблем, значительных и менее значительных. Но, при этом, еще никогда и никто не смог избежать каких-то маленьких недостатков. Самое важное - нам удалось по максимуму решить проблемы и справиться с основными задачами. И это главное.



Что касается официальной формы, на которую еще до Олимпиады многие обрушились с критикой, то, согласитесь, она очень здорово выглядела в телетрансляции. И во многом благодаря этому, несмотря на лимиты показа каждой команды во время открытия Олимпиады, украинская сборная получила эфирного времени больше, чем все другие. Еще раз отмечу – благодаря, в немалой степени, форме. На это мы и рассчитывали. Это был первый эксперимент, когда форма создавалась исключительно «под открытие и закрытие» Олимпийских игр. Костюмы были яркими, смелыми. Они достойно представили и выделили среди 204-х государств мира Украину.



И, напоследок, давайте вернемся к теме премиальных. Когда их выплатят нашим призерам?



В пятницу, 29 августа я подписал Приказ Министерства о выплате вознаграждений спортсменам национальной сборной команды Украины, занявшим призовые места на Играх ХХІХ Олимпиады в Пекине. Исполкомы федераций на своих заседаниях оперативно утвердили списки атлетов и их тренеров. Так что никаких задержек по выплатам нет.

