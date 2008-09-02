Сумо: Украина готовится покорять «мир» (фото)

2 сентября 2008, 15:02

В Алуште прошел чемпионат Украины по сумо. По его результатам формируется состав украинской команды на чемпионат мира, который пройдет в Эстонии.

В соревнованиях приняли участие 157 спортсменов – 99 мужчин и 58 женщин. Награды разыгрывались в трех весовых категориях – до 65, до 80 и свыше 80 килограмм у женщин, до 85, до 115 и свыше 115 килограмм - у мужчин, а также в абсолютной весовой категории (мужчины и женщины) и в командных соревнованиях. Победителями в женских соревнованиях стали Алина Бойкова (в категории до 65 килограммов), Марина Прищепа (85 кг) и Ольга Давыдко (свыше 85 кг). В абсолютной категории победу одержала Светлана Тросюк. В командных соревнованиях первое место заняли представительницы Донецка.
В мужских поединках победы одержали Иван Цепин (85 кг), Константин Ермаков (115 кг), Александр Вересюк (свыше 115 кг). В абсолютном весе первенствовал Константин Ермаков. Победителями в командных состязаниях стали сумоисты Севастополя.
Чемпионат Украины проходил на открытой площадке – помост был установлен прямо на одной из набережных и отдыхающие не отказывали себе в удовольствии прокомментировать происходящее. При этом количество женщин среди зрителей оказалось не меньше, чем мужчин. Потенциал зрелищности у сумо, пожалуй, выше, чем у других видов борьбы - спортсмены здесь довольно колоритные, а правила максимально просты. В отличие от прочих единоборств, здесь очки соперникам не насчитываются. Схватка идет до полной победы одного из участников. В сумо, чтобы стать победителем, спортсмен должен вытолкнуть противника за круг, очерченный на ковре дахе, либо же заставить его коснуться ковра какой-либо третьей частью тела кроме двух пяток. Запрещенных приемов, фактически, нет. Под запретом только удары. Поэтому на дахе спортсмены демонстрируют все навыки, привнесенные из дисциплин, которые они осваивали раньше.
На континенте число любителей и занимающийхся этим видом борьбы из года в год растет буквально в геометрической прогрессии. «В Европе сумо являтся одним из самых популярных неолимпийских видов спорта», - подтверждает президент федерации сумо Украины и Европейской федерации сумо Сергей Коробко.

Не отстает, в плане популярности, сумо и в Украине. А отсюда – и огромные перспективы. Украинская федерация сумо официальный статус получила сравнительно недавно – в 2001 году. «Это вид спорта, который в Украине возник практически из ничего», - говорят участники соревнований. Хотя, пожалуй, основа все-таки была… Ведь костяк нашей сборной сегодня составляют спортсмены, перешедшие из других видов борьбы – вольной, греко-римской, дзюдо. И успехи более чем ощутимы – за короткий срок наша страна оказалась в элите не только континентального, но и мирового сумо.
Что касается предстоящего чемпионата мира, который пройдет в Эстонии (в октябре), то  украинская команда ставит перед собой задачу повторить, как минимум, прошлогодний успех, когда в  таиландском Чанг Маи мы стали третьими в общем зачете. Женщины завоевали тогда два вторых места в личных соревнованиях и в командном – тоже второе. Достижения мужчин – золотая, серебряная и две бронзовых медали. И основания надеяться на «мировой успех» есть и немалые… Особенно, если вспомнить недавнее первенство континента. В польском Кротошине украинская сборная заняла второе место в общекомандном зачете. Женщины завоевали два первых и два третьих места в личных соревнованиях, и третье - в командных. В активе мужской сборной – золотая, серебряная и две бронзовых медали в личном первенстве.

В рамках подготовки к «миру» - по окончании чемпионата страны – для наших сумоистов организован тренировочный сбор в Крыму. Он продлится до седьмого сентября. Помогать оттачивать технику украинским спортсменам будут тренеры российской сборной – одного из лидеров мирового рейтинга.

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