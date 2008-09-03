Анатолий Тимощук: «Бавария» вела переговоры с «Зенитом» о моем переходе. И это не слухи.»

3 сентября 2008, 10:51

В субботу на матч с Беларусью капитан питерского «Зенита» Анатолий Тимощук выйдет «в ранге» самого титулованного игрока в составе сборной Украины.

Несколько дней осталось до первого матча сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2010. На базу в Конча-Заспе прибыли практически все наши «сборники». Естественно, повышенным вниманием пользовался Анатолий Тимощук. Это и понятно – его питерский «Зенит» завоевал в этом году все, что только можно. А матч с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок УЕФА в Монако до сих пор у всех на устах. Теперь, можно сказать, Тимощук стал вровень с легендарными игроками киевского «Динамо» образца 1975 года.

Поэтому капитан «Зенита» прибыл на сборы в прекраснейшем расположении духа и с громадным желанием закрепить успех - уже в составе украинской команды - 6-ого сентября в матче с Беларусью. Такое настроение, безусловно, способствовало тому, что Анатолий был расположен к беседе…
Какое у вас «послевкусие»  от поединка «Зенита» с «Манчестером» за Суперкубок?

А каким оно может быть?! Этот трофей мы заслужили по праву. Приятно быть обладателем такого приза. А тем более, побеждать такие команды как «Манчестер Юнайтед». Очень много поздравлений получил от товарищей по сборной, от ребят из «Шахтера». И Григорий Михайлович (Суркис), главный тренер сборной Алексей Михайличенко меня поздравили.  

Здесь с игроками делились мнением? Как они оценивают игру «Зенита» с манкунианцами?

Конечно, свои мнения ребята высказали. Но все сошлись в одном – игра удалась. Все сказали однозначно, что «Зенит» победил заслуженно.

И вообще, какой еще может быть оценка, если «Зенит» за последний год взял четыре трофея?! Да какие команды мы победили в Европе!..  Это говорит само за себя. «Зенит» сейчас в очень хорошем состоянии. Думаю, что и в чемпионате он также «поправится».  

Суперкубок привезете в Украину?

Не знаю. Это еще не решено. График очень напряженный… Не было времени как следует над этим подумать.  

Анатолий, тут ходили довольно упорные слухи, что тебя сватает один из ведущих европейских клубов…

А это не слухи. Это были реалии. Действительно, накануне матча в Монако приезжали из «Баварии» - вели переговоры с «Зенитом», с президентом клуба. Думаю, что там просто не договорились. Хотя «Зенит» сразу сказал, что не готов со мной расстаться. По всей видимости, ни о каких конкретных суммах там речь не шла.

А вы были бы не против перейти в этот немецкий клуб?

Что дальше будет – посмотрим. Знаете, у каждого есть мечта и цель. И у меня есть. Хочется поиграть в каком-либо сильном чемпионате, в ведущем европейском клубе. Думаю, что «Бавария» таковым является.

Что вы можете сказать по поводу Лиги чемпионов?

Загадывать ничего не хочется. Соперники здесь очень серьезные и предстоят тяжелые поединки. И «Ювентус» на выезде, и «Реал» дома... Но матч с «Манчестером» показал, что у «Зенита» есть хороший потенциал и емй по сила конкурировать даже с грандами европейского футбола.  

Как сейчас в «Зените» ситуация с Аршавиным, с его несостоявшимися трансферами?

Думаю, что Аршавин скоро забудет все, что было, весь этот негатив. И будет снова отдавать силы той команде, в которой находится.

Анатолий, матч с «Манчестером», наверняка, отнял у вас немало сил… Насколько вы сумели восстановиться и перед поединком с Беларусью, и перед встречами в Лиге чемпионов?

Думаю, что восстановился полностью. Очень серьезно настрое и на матч с «Тереком», и на Лигу чемпионов.

Что вы скажите о наших соперниках по отборочному турниру чемпионата мира?

Знаете, легко не будет. Это точно. Все-таки Беларусь вничью сыграла с Аргентиной… Казахстан тоже способен себя проявить. Особенно дома. Думаю, что с задачей взять шесть очков в двух матчах мы справимся. Но чтобы ее выполнить надо будет хорошенько поработать.

И снова вернемся к Суперкубку… Вы его получали, облачившись в национальный флаг Украины. Флаг у вас всегда где-то рядом?

В данном случае, он был у моей жены. Она, естественно, была на стадионе. И я как гражданин Украины, счел своим долгом продемонстрировать флаг своей страны.

Кстати, в Монако ваш матч с «Манчестером» наблюдало много украинцев. Вы это заметили?

А как же! Потом, после игры, каждого из них поблагодарил. И за себя, и за то, что поддерживали всю нашу команду.

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