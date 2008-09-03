Милан Обрадович: «Украина очень похожа на Россию, которая немногим отличается от Сербии»

3 сентября 2008, 12:11

О футболе, музыке, кино и отношениях с женским полом – сербский легионер харьковского «Металлиста» в беседе с корреспондентом «СПОРТглавреда».

Прогресс харьковского «Металлиста» в последнее время все больше привлекает внимание к игрокам команды Мирона Маркевича. В том году выстрелил Марко Девич, который стал лучшим голеадором украинского чемпионата. В этом уже на весь голос заявил о себе бразильский нападающий Коэльо, забивший красивейшие голы в ворота «Шахтера» и «Динамо». Но не только игроки созидания и завершающей стадии заслуживают внимания общественности. В линии защиты играют также заметные фигуры – сенегалец Папа Гуйе, поляк Северин Ганцарчик и серб Милан Обрадович, имеющий двухгодичный опыт выступления в Лиге чемпионов. И сегодня, именно он – собеседник корреспондента «СПОРТглавреда».

Милан, «Металлист» сейчас пребывает на четвертом месте в турнирной таблице. Вас устраивает этот результат?

У меня двоякое впечатление осталось после старта чемпионата. С одной стороны – обидное, ведь мы могли и большего достичь, а с другой - если бы перед началом чемпионата мне сказали, что «Металлист» будет находится в зоне УЕФА, я без малейших колебаний согласился бы на эту позицию.

Где команда недобрала очков?

В домашней встрече с ФК «Львовом» мы обязаны были побеждать, но растранжирили кучу моментов. А в игре с Луганской «Зарей» пропустили обидный мяч. Зато, победили «Динамо» на выезде и не проиграли «Шахтеру»

За счет чего удалось удачно сыграть в Киеве и Донецке?

Прежде всего, за счет дисциплины и, конечно же, благодаря тому, что полностью выполнили установку тренера.

Вчера харьковчане уступили «Днепру». Почему не удалось достичь позитивного результата?

Я думаю, команда не играла так, как умеет. Может быть, подустали или перегорели, но вчера у нас мало, что получалось.

То, что донецкий «Шахтер» идет сейчас внизу таблицы вас радует?

Я не смотрю на это. Мне абсолютно не интересно как играют наши конкуренты, главное, чтобы мы добивались побед.

Не так давно в одном из интервью, вы говорили, что переживаете за выступления киевлян и горняков в еврокубках…

Да, но это другое. Я переживаю за все украинские команды на евроарене, ведь Украине нужно набирать больше очков в таблицу коэффициентов УЕФА, от этого зависит число команд в еврокубках.

Этим летом киевское «Динамо» покинуло два серба – Маркович и Гавранчич. Знаете о дальнейшей их судьбе?

Недавно вот созванивался с Марковичем, который, по обоюдному согласию расторгнул контракт с «Динамо» и вернулся в Сербии, в «Црвену Звезду». Говорит, что все у него там замечательно, и его отлично приняли в команде. Что касается Гавранчича, то слышал, что он тоже вроде вернулся в Сербию, но пока что еще не определился с будущим. Но, я уверен, что все сложится в Горана нормально, он – хороший игрок.

Что скажете об еще одном сербе Милоше Нинковиче?

За последние полгода его прогресс в «Динамо» очевиден. На данный момент, он – один из лучших игроков в составе киевлян. Я очень рад за него, и надеюсь его скоро увидеть в футболке национальной сборной Сербии.

У вас за плечами есть небольшой опыт выступления в сборной Сербии. Почему удалось сыграть за национальную команду лишь семь матчей?

В последнее время мне кажется, что в сборную Сербии футболисты получают вызов по каким-то особенным критериям. Есть такие игроки, которые выступают в ней в любом случае, а есть те, кто, по-моему, вообще недостойны этого. Почему это происходит объяснить трудно.

Именно по этой причине ваш партнер по «Металлисту» решил принять украинское гражданство?

Спросите лучше у него. Это решение Марко принял после долгих обсуждений со своей семьей. Он такой человек, который всегда хочет совершенствоваться и идти вперед, а не стоять на месте. Я думаю, он пригодится сборной Украине.

Скоро, «Металлисту» предстоит скрестить шпаги с «Бешикташем» в Кубке УЕФА. Что-нибудь знаете об этой команде?

«Бешикташ» - один из лучших клубов в Турции. Я знаю, что у них очень сильная передняя линия. Турки славятся своей гостеприимностью, у них очень тяжело победить на их поле.

Как расцените шансы команд?

Все будет зависеть от того, как мы сыграем в первой игре на выезде. Очень важно не проиграть в Стамбуле.

Прошлогодние матчи с «Эвертоном» многому вас научили?

Конечно. К сожалению, опыт этот оказался неудачным. Нам не хватило концентрации в домашнем поединке. Очень обидно было проиграть, ведя в счете 2:1.

Вы самый опытный футболист в составе «Металлиста». Вы два сезона играли в Лиге чемпионов, выступая за «Локомотив». Какой ваш самый памятный матч?

Это поединок против «Ромы» на «Олимпико». Вы знаете, тот матч для меня одновременно и приятное воспоминание, и наверное, самое большое разочарование. После первых 45 минут цифры на табло горели 0:0. В начале второй половины мне удалось забить мяч, но к сожалению «Роме» удалось не только отыграться, а и забить победный мяч. В их составе отметились голами Дельвеккио и Тотти.

А как вы оказались в «Локомотиве», ведь тогда в российском футболе практически не было легионеров из Балкан?

Все очень просто. Мой агент сказал, что есть возможность поиграть в России. Об этом была устная договоренность с руководством «железнодорожников». Позже москвичи приезжали специально просматривать мою игру. Видимо, я им понравился, поэтому и оказался в «Локомотиве».

Выступления в «Локомотиве» можно назвать лучшим этапом вашей карьеры?

Тяжело однозначно ответить. Играя тогда за «Локомотив» в Лиге чемпионов я думал, что это вершина моих желаний, но по прошествию времени стал понимать, что это были не самые лучшие времена. Мне кажется в «Металлисте» я физически и психологически созрел, как игрок.

Тогдашний «Локомотив» возглавлял нынешний наставник киевлян Юрий Семин. Что можете сказать об этом специалисте?

О, это великий тренер. Он очень много знает в футболе и всего себя отдает работе. Семин – тренер, который обладает авторитетом среди игроков, и кого б он не возглавлял, клуб обязательно начинал восхождение. Яркий пример – нынешнее «Динамо».

С кем-то из бывших игроков железнодорожного клуба поддерживаете связь?

Вы знаете, очень много прошло времени с тех пор и постепенно общение зашло в тупик. Но, если где-нибудь пересекаемся – обязательно общаемся. Вот и этим летом, на сборах в Бельгии играли с «Сатурном», за который выступает Лоськов, и мы пообщались с ним.

Вы имели небольшой опыт выступления в немецкой бундеслиге и греческом чемпионате. Что-нибудь полезное извлекли из этих вояжей?

Без сомнения. Особенно из выступления в «Боруссии». И хотя я там поиграл совсем немного, я рад этому.

Расставьте по ранжиру сербский, российский, немецкий, греческий и  украинский чемпионаты?

Секрета не открою, если скажу, что немецкий футбол стоит особняком в этом списке. Далее идет чемпионат России, немного им уступает греческий и украинский футбол. Последние два чемпионата находятся примерно на одинаковом уровне. Сербский, к сожалению, - последний

В «Металлисте» вы выступаете уже третий сезон. Комфортно себя чувствуете в Харькове?

Конечно! В Харькове меня все устраивает, команда постоянно прогрессирует. Мой контракт с «Металлистом» действует еще три года - и я намерен отработать его до конца.

К чему было привыкнуть тяжелее всего?

Да, никаких трудностей с адаптацией у меня не возникало. Украина очень похожа на Россию, которая, в свою очередь, не многим отличается от жизни в Сербии.

Хорошо, что вас раздражает и что наоборот, нравится в нашей стране?

Мне не нравятся дороги, а так все замечательно. Ах да, забыл, нравится ваша кухня.

Какое у вас авто?

Не поверите, его у меня нет. На тренировку и обратно из базы меня подвозят Девич или Тришович с Ганцарчиком. Мы очень дружны с Марко, Александром и Севой.

Они нарушают правила дорожного движение, скажем, превышают скорость?

Нет, вы что? Они замечательные водители, у которых надо брать пример.

Неужели милиция ни разу не останавливала?

Останавливала, конечно же. У нас неподалеку от базы находится ГАИ, и нас там могут тормознуть, но мы говорим, что мы футболисты и они нас тут же отпускают.

Не узнают вас?

Бывает, что и не узнают.

Какие у вас увлечения помимо футбола?

Да особо никаких. Я даже не знаю, чем буду заниматься после окончания футбольной карьеры. Может, пойду на курсы тренера или футбольного агента, а может быть, открою бизнес с женой.

Музыку слушаете, кино смотрите?

Мне нравится сербская музыка, не важно, будь-то поп, рок или другое направление. А среди фильмов предпочитаю комедии или триллеры.

Какой фильм последний смотрели?

«Запретное царство» с Джекки Чаном.

Украина славится своими девушками. Вы согласны с этим утверждением?

У меня есть жена, и я не засматриваюсь на женский пол. Это раньше, когда мне было лет 15-17, я любил заглядывать под юбки.

А кого из знаменитых людей в Украине вы знаете?

Сергея Бубку. Да много кого, ваших политиков знаю и т.д.

А с кем из именитостей хотели бы познакомится?

С Моникой Беллуччи, я практически все фильмы ее видел. И с Майклом Джексоном.

У вас был кумир в футболе?

Да – Марадона.

Вы азартный человек? Букмекерские конторы, казино – это ваше?

Я б так не сказал. Я могу поставить ставку на матчи Лиги чемпионов, но только ради интереса. И деньги ставлю не большие, максимальный выигрыш – 400-500 гривен.

И напоследок скажите, какая у вас мечта?

Та, которая еще не сбылась.

Досье. Милан Обрадович. Родился 3 августа 1977 в Белграде. Гражданин Сербии. Рост -182 см. Вес -73 кг. Позиция – защитник. Номер – 22. Выступал в клубах: «Раднички» Нови Белград (1996/97-1998/98 –34 игры и 2 забитых мяча), ФК «Обилич» (1999-2001- 61/3), «Локомотив» Москва (2001 – 2003 – 42/2), «Боруссия» Менхенгладбах (2003/04 – 8 игр), «Раднички» Нови Белград (2004/05 – 6 игр), «Акратитос» Греция (2005/06 – 14 игр). С 2006 года игрок «Металлиста».

Играл в сборной Сербии и Черногории с 2000 по 2001 гг. – 7 игр. В составе московского «Локомотива» провел 12 игр в Лиге чемпионов (сезоны 2001/02 и 2002/03) и 1 игру в Кубке УЕФА (2001/02).

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