Сборная Украины: в погоню за шестью очками

В преддверии ответственных игр (6 сентября с Беларусью дома и 10 сентября – с Казахстаном на выезде) сборная Украины собралась почти в полном составе на базе в Конча-Заспе, где провела открытую тренировку.

Это событие пользовалось повышенным вниманием. В первую очередь, со стороны прессы. И не случайно. Ведь сборники прибыли с целым ворохом новостей. Это и возвращение Шевченко в «Милан», а Воронина – в Германию. И завоевание Тимощуком «со товарищи из Питера» Суперкубка УЕФА…

Но прежде всего, безусловно, интересовала готовность нашей сборной к предстоящей субботней встрече с беларусами. По этому поводу дал исчерпывающую информацию главный тренер украинской команды Алексей Михайличенко:



- Нам предстоит ответственный шаг. Мы это прекрасно понимаем. Будем бороться за выход из очень сильной группы. Что касается наших первых соперников… Беларусов ни в коем случае недооценивать нельзя. Их футбол прогрессирует. Вот Глеб перешел в «Барселону», БАТЭ вышло в Лигу чемпионов… Хотя мы их достаточно хорошо изучили, провели спарринги.



Состояние нашей сборной на сегодня… На базу прибыли все. К сожалению, не сможем использовать Чигринского - из-за травмы. Голайдо только восстанавливается. У Гоменюка микротравма. Поэтому появился Александр Алиев. Мы отдаем себе отчет о важности двух первых игр. Но сейчас говорить о какой-то стратегии, не проведя ни одной игры - рановато.



Вот приступаем к тренировке. Игроки «Днепра» приехали только сегодня, и предстоит привести игроков в одинаковое состояние. И физическое, и психологическое. Говорить заранее о том, кто, где и на какой позиции будет играть, пока не берусь. Каждая тренировка может изменить ситуацию. Надо иметь запасные варианты.



Изначально в нашем списке было 28 игроков. Теряли одних, вызывали других. Меня спрашивают, почему в команде нет Девича… Давайте откровенно - он в настоящее время не показывает игру, достойную сборной. А брать игрока только из тех оснований, что он поменял гражданство - неправильно. Что касается Алиева, то последнее время он показывает хорошую игру. У нас с ним был разговор… Если Саша будет делать то, что нужно - пусть играет.



Немало вопросов накопилось и к президенту федерации футбола Украины. Хотелось услышать о премиальных игрокам, и узнать его мнение о недавних переменах в спортивной жизни наших форвардов – Андрея Шевченко и Андрея Воронина.

Григорий Суркис:



- Вот передо мной приложение, в котором есть цифры - они описывают финансовую мотивацию команды. Мы всегда мотивировали команду таким образом, и это срабатывало. Одним из наших подходов будет шесть очков в первых двух матчах. Матчи с Англией и Хорватией будут оцениваться отдельно. Наша бонусная система очень гибкая.



А по поводу наших форвардов вот, что я думаю…Когда «Ливерпуль» приобрел Андрея Воронина, то наставник клуба расточал похвалы в адрес украинского игрока. Вообще, мастерство Андрея было высоко оценено. Тем не менее, на поле его выпускали все реже и реже. Зачем, в таком случае, его брали? Чтобы он грел скамейку запасных? Это мне непонятно. Уверен, что решение о переезде Воронина в Германию, в «Герту» - правильное. Все-таки ему здесь все как-то ближе… И немецкий футбол, и сама страна, и знание языка. Ведь тут он давно живет.



Теперь – о Шевченко. Я и раньше говорил, и теперь говорю – его переход из «Милана» в «Челси» был ошибкой. Не должен футболист на пике своей формы и карьеры менять клуб. Надеюсь, снова оказавшись в этом клубе, который стал когда-то для Андрея вторым домом, он снова обретет здесь и морально-психологическое равновесие, и спортивную форму.



Тем временем, наставник сборной, перебросившись парой слов с сидящим на скамеечке президентом ФК «Динамо» Игорем Суркисом, дал команду о начале открытой тренировки.

На поле выходит тренерский корпус – легендарные Вадим Евтушенко, Михаил Михайлов, Геннадий Литовченко. За ними – вся команда. Надо сказать, мероприятие очень даже зрелищное, способное доставить удовольствие любому. Само по себе смотреть тренировку мастеров дорогого стоит. К тому же, где еще можно вот так близко лицезреть наших звезд и запросто с ними общаться? Особенно, если они в хорошем настроении.



