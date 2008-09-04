Украинский спорт: топ-10 за август

Более того, в последний месяц лета Украина отметилась не только в олимпийском Пекине. Львовянин Василий Иванчук победил в одном из самых престижных шахматных турниров – Мемориале Таля в Москве. Причем как в круговых соревнованиях, так и по блицу! Турниру присвоена высокая 20-я категория, средний рейтинг участников в 2008 году составлял 2745. В классическом круговом турнире украинский гроссмейстер набрал шесть из девяти возможных очков, победив по ходу соревнований венгра Петера Леко, россиянина Александра Морозевича и американца Гату Камского.



Конечно, достижение Василия мы не могли обойти стороной, но в десятку Иванчука, который уже был лауреатом «СПОРТглавреда» в мае, в этот раз, к сожалению, не можем. Очень надеемся, что львовянин проявит себя в сентябре на стартовавшем в испанском Бильбао турнире самой высокой – 21-й – категории. А пока вспомним самые яркие украинские победы в августе.



1. Василий Ломаченко (бокс)

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20-летний боец из Белгород-Днестровского Одесской области в блестящем стиле победил всех основных конкурентов по весовой категории до 57 кг и принес Украине второе в ее истории боксерское золото Олимпиад. Своих основных соперников Василий Ломаченко победил еще на пути к финалу. Сначала был бит чемпион мира-2007 Альберт Селимов из России, потом - бронзовый призер Игр-2004 Баходирьен Султонов из Узбекистана, бронзовый призер последнего чемпионата мира китаец Янь Ли, опасный не столько своим мастерством, сколько домашними стенами. В полуфинале – еще один обладатель бронзы планетарного первенства-2007 Якуп Килич из Турции. В решающем поединке Ломаченко в первом же раунде нокаутировал француза Хедафи Джелхира. Не странно, что именно юный украинец удостоился титула самого техничного бойца Олимпиады и получил за него Кубок Вала Баркера.



2. Женская сборная Украины по сабле в составе Ольги Харлан, Елены Хомровой, Ольги Жовнир и Галины Пундык (фехтование)

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Эти девушки заслужили на уважение еще после полуфинальной встречи олимпийского командного турнира против американок – 45:39. Учтите, что команда США – это олимпийская чемпионка Мариэль Загунис, серебряный призер Игр-2008 Сада Якобсон и обладательница бронзы Бекка Уорд. Иными словами, весь олимпийский пьедестал Пекина в личном первенстве саблисток! До того в четвертьфинале украинки победили сильную сборную России.



В финальной встрече украинки сотворили настоящий подвиг. И дело здесь даже не в том, что они победили хозяек турнира китаянок, слишком неудобного для себя соперника, баланс личных встреч с которым был неприятен – 3:8. Впечатлила стойкость украинок, их умение собраться, казалось, в критический момент. Шутка ли, стартовать в финале, уступая 2:10, 15:25, сократить счет до 25:27 и опять позволить сопернику уйти вперед с разрывом в восемь ударов, а потом победить – вот это фантастика! Победу нашей команде, уступавшей на тот момент 36:40, принесла Ольга Харлан, победившая со счетом 9:4 в заключительном микробою чемпионку мира и призершу Олимпиады Сю Тан.



3. Виктор Рубан (стрельба из лука)

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Еще одну выдающуюся победу на Олимпиаде в Пекине Украине принес харьковчанин Виктор рубан. Победить в финальном поединке представителя страны, в которой стрельба из лука является обязательной составной школьной программы, начиная с первого класса – это что-то феноменальное. Причем выиграл Рубан у четырехкратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона Афин Пака Кьюнг-Мо из Кореи не потому, что азиат слишком много ошибался. Наоборот, соперник демонстрировал стабильную стрельбу. И лишь в решающей стадии поединка, когда на первый план вышла психологическая стойкость, вырисовалось преимущество украинского лучника.



4. Инна Осипенко-Радомская (гребля на байдарках и каноэ)

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25-летняя воспитанница тренера Сергея Дубинина четыре года назад уже выигрывала медаль Олимпийских игр. Вместе с Анной Балабановой, Татьяной Семикиной и Еленой Череватовой в Афинах Инна взяла бронзу на байдарке-четверке (дистанция 500 м). После этого Инна Осипенко вышла замуж и практически официально заявила, что покидает спорт. Но, как это часто бывает, после рождения ребенка спортсменки не могут смириться со статусом уже бывшего атлета. Инна вернулась в спорт только в прошлом году. И сходу заняла два четвертых места на чемпионате мира-2007 на байдарке-одиночке на дистанциях 200 и 500 метров.



В финальном заплыве байдарок-одиночек на 500 м на Олимпиаде в Пекине Инна опередила целую группу выдающихся представительниц своего вида спорта. Осипенко с опозданием среагировала на стартовый выстрел. Как следствие, первые метров сто украинка прошла четвертой, но постепенно начала доставать соперниц. На первой половине дистанции Осипенко-Радомская была уже третей, а на последних двухстах метрах бросилась в погоню за итальянкой Джозефой Идем, которая опережала остальных соперниц более, чем на полкорпуса. На последних 50-ти метрах украинка и итальянка выровнялись. Финишный рывок лучше удался юной по меркам гребли Осипенко-Радомской. Но ленточку спортсменки пересекают одновременно! Лишь жестокая электроника зафиксировала преимущество украинки на каких-то четыре тысячных (!) секунды!



5. Наталия Добрынская (легкая атлетика)

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Накануне Олимпиады у нас в стране больше верили не в Добрынскую, а в ее подругу по команде Людмилу Блонскую. В многочисленных прогнозах Людмила фигурировала, как один из главных претендентов на олимпийское золото. Такие авансы основывались на том, что именно у Блонской после ухода Клюфт был лучший на планете личный рекорд – на чемпионате мира-2007 в Осаке украинка была второй с показателем 6832. Но, побив пять из семи личных рекордов (в толкании ядра, беге на 100 м с барьерами и 200 м, прыжках в длину и метании копья), Наталия с личной рекордной суммой 6733 опередила не только Блонскую, но и остальных соперниц и стала олимпийской чемпионкой.



6. Артур Айвазян (пулевая стрельба)

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После трех пятых и одного седьмого мест на предыдущих Олимпиадах, крымчанин наконец выиграл Игры, победив в Пекине в стрельбе с произвольной винтовки с 50-метрового расстояния в положении лежа. Лидерство Айвазян захватил уже после квалификационных выстрелов, выбив 599 очков (до мирового рекорда, который принадлежит представителю СССР Вячеславу Бочкареву и установлен еще в 1989 году, Артуру не хватило всего балла!). Ближайший преследователь Артура Мэтью Эммондс из США проиграл лидеру два пункта – для финала задел неплохой.



Крымчанин понимал, что на решающей стадии от него требуется одно – не провалиться. Тогда медаль будет в кармане наверняка. 10,4, 10,6, 10,2, 10,6, 10,2, 10,4, 10,8, 10,0, 10,2, 10,3 – 103,7 очка в сумме! Как видим, Айвазян не провалился ни разу, удержал лидерство на протяжении всех десяти выстрелов и заслуженно стал олимпийским чемпионом!



7. Александр Петрив (пулевая стрельба)

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О серьезности намерений побороться за награды в стрельбе со скоростного пистолета из дистанции 25 м изначально заявили два украинских стрельца – львовяне Роман Бондарук и собственно Петрив. В финал, куда выходят шесть стрелков, пробились оба украинца, набравшие одинаковую сумму баллов – 580. По дополнительным показателям третьим был Боднарук, четвертым Петрив. Выше только россиянин Ефимов (581) и американец Кит Сандерсон (583).



Согласно правилам, в финале представители этой дисциплины стреляют по трое (четыре очереди из пистолета по пяти мишеням). Занятые в квалификации места определили, что первыми в борьбу за олимпийские награды вступят украинец Петрив, и квалифицировавшиеся пятым и шестым соответственно немцы Ральф Шуманн и Кристиан Райтц. Эта троица стреляла отлично (на троих – всего два попадания в «восьмерку»!), подняв тем самым планку требований к трио лидеров квалификации очень высоко. Александр, Ральф и Кристиан в финале перешли гроссмейстерский рубеж в 200 очков каждый. На первом месте расположился Петрив с суммой баллов 780,2, второй Шуманн – 779,5, третий Райтц – 779,3. Видимо, столь высокие показатели давили на троицу лидеров квалификации. В итоге Петрива, Шуманна и Райтца не опередил никто.



8. Андрей Стадник (вольная борьба)

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Львовянин заслужил на победу в финале Олимпиады-2008 в весовой категории до 66 кг. В течение всех трех периодов поединка за золото Стадник был очевидно активнее своего соперника – действующего чемпиона мира и Европы турка Рамазана Шахина – постоянно делал попытки атаковать. Турок же закрылся, ожидая промахов противника. Первый период завершился 2:2 - соперники обменялись накатами «стоимостью» по два балла. Благодаря тому, что последнее результативное действие провел украинец, именно он повел в счете. Во второй двухминутке Шахин был не слишком изобретательным, а просто вытолкнул нашего борца дважды за ковер - 1:2.



В решающем периоде Стадник сразу прошел сопернику в ноги, заработал один балл и попытался сделать накат. В какой-то степени попытка была удачной – судьи наградили украинца еще одним баллом. Но спустя несколько секунд Андрей поплатился за присущий ему максимализм. Он накрылся и счет стал – 2:2. Соперников подняли в стойку. В проигрышном положении теперь находился Стадник, ведь турок свои очки заработал последним. Но все попытки провести результативное действие были тщетными – турок умело защитился и стал олимпийским чемпионом. Андрей выглядел огорченным и заявил: «Для меня существует только одно место – первое».



Обидно и нам. Ведь Стадник на пути к финалу преодолел тяжелейший путь, победив сильных соперников - Дага Шуаба из США, Сушила Кумара из Индии, белоруса Альберта Батирова и казахстанца Леонида Спиридонова…



9. Армен Варданян (греко-римская борьба)

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Победив по ходу соревнований на тот момент действующего чемпиона мира и Олимпиады Фарида Мансурова из Азербайджана и чемпиона планеты-2005 и континентального первенства-2006 болгарина Николая Гергова, запорожец Армен варданян, конечно, заслуживал на золото в весовой категории до 66 кг. Но обидное поражение в четвертьфинале от кигриза Канатбека Бегалиева не оставило Варданяну другого выхода, кроме как борьбу за бронзу. Нужно отдать Армену должное – с задачей он справился блестяще и принес украинской классической борьбе первую за последние восемь лет олимпийскую медаль.



10. Анна Бессонова (художественная гимнастика)

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Бронза Ани стоит золота. Как известно незадолго до главных стартов четырехлетия международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала главного тренера украинских художниц Ирину Дерюгину. А что это означает – объяснять не надо. Наши девчонки отправились в Пекин, в какой-то степени, беззащитными. Особенно, если принять во внимание «традиционную» предвзятость и сомнительную объективность судейства. К сожалению, самые худшие предположения в Пекине стали очевидны.



Уже в первых двух видах финальной программы гимнастического многоборья стало понятно, что судьи «экономят» на оценках Бессоновой. Апогей наступил в третьем виде. В упражнениях с булавами Анне Бессоновой равных просто не было. Выступила так, что не придерешься. Тогда как соперницы выглядели далеко не блестяще. Одна из главных соперниц украинки россиянка Капранова допустила грубейшую ошибку, уронив булавы. Тем не менее, украинку опять-таки оценили более чем скромно. Нервы у Ани не выдержали. От обиды она разрыдалась. Альбина Дерюгина сразу же подала протест. В результате, судейство «смягчилось» и добавило украинской гимнастке аж 0,025 балла.



Накал борьбы значительно возрос. Бессонова вышла уже на вторую позицию. Весь исход «битвы» решался в завершающих упражнениях - с лентой. И хотя Капранова выступила лучше своего предыдущего исполнения, но ее результата в итоге не хватило даже для бронзы. Зато Анна Бессонова вышла в лидеры. Появилась реальная надежда на «золото». Однако этой надежде сбыться было не суждено. Выступавшую предпоследней Канаеву судьи оценили ну очень высоко. Она и стала чемпионкой Олимпийских игр. А «серебро» неожиданно досталось Инне Жуковой. Бронзовой медалью награждена Анна Бессонова.



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