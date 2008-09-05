Игор Дуляй: «Украина имеет шанс попасть в финал ЧМ-2010. Если удачно сыграет с Англией и Хорватией.»

Сколько не приходилось разговаривать с сербскими футболистами, ни один из них не отказал в общении. Все контактны, дружелюбны, откровенны и пунктуальны. Профессию журналиста уважают и понимают, и всегда выкроют время для общения. Игор Дуляй среди них занимает особое место. Он не только добр, весел и улыбчив, но и предприимчив - может даже оказать помочь. Помню случай, когда необходимо было взять интервью в партнера Дуляя по «Шахтеру» Дарио Срны и именно Игор способствовал этому. Дуляй позвонил Срне, сказал так и так, с тобой хотят поговорить, и через некоторое время сам хорват набрал номер моего мобильного телефона.



Вот и сегодня, наш разговор прошел так, словно мы с ним друзья. Стоит заметить, что если, какое-то слово или выражение Игор не понимал, он тут же просил повторить и объяснить его ему. Впрочем, скажу вам, что за 4,5 года пребывания в Украине Дуляй выучил язык почти досконально. Поэтому, и поговорить с ним оказалось очень просто.



Игор, донецкий «Шахтер» неубедительно стартовал в чемпионате Украины. Для чемпиона страны одиннадцатое место после семи туров кажется сейчас пропастью. В чем причина?



В жизни бывают периоды, когда ничего не получается. Вот такой момент и настиг нас. Такое же сейчас происходит с грандом сербского футбола «Црвеной Звездой». Команда уже не может выиграть пять матчей кряду – три в чемпионате и два в еврокубках. Причем, в розыгрыше Кубке УЕФА «Црвена Звезда» потерпела досадное поражение, в дополнительное время уступив кипрскому АПОЕЛУ.



«Шахтер» за свои национальные промахи реабилитировался в Европе, камня на камне не оставив от загребского «Динамо». Соперник был настолько слаб?



Да нет, это мы превосходно провели матчи с ними. В Европе нет слабых команд. Футбол выравнивается и уже команды с Кипра, Беларуси выходят в Лигу Чемпионов.



Как расцените жеребьевку группового раунда ЛЧ для «Шахтера»?



О, нам очень-очень повезло. Горнякам могли достаться намного серьезнее противники.



Безусловный фаворит квартета – испанская «Барселона». Сомнений в том, что этот клуб выйдет в плей-офф - нет, а вот за вторую вакансию будет вестись борьба между остальными тремя командами…



Да уж, надо быть реалистом – «Барселона» на голову выше других команд. У них огромный опыт выступления в еврокубках, сильнейший состав. К слову, они тоже неудачно стартовали в своем чемпионате, проиграв «Нумансии».



«Шахтеру» уже приходилось играть с каталонцами в Лиге чемпионов сезона 2004/05. Помните, как закончились те поединки?



Такое не забывается. На «Ноу Камп» они нас разделали – 3:0, но в Донецке мы взяли реванш, победив 2:0. Оба мяча провел Агахова.



Каково было играть на легендарном «Ноу Камп»?



Да вы и сами прекрасно понимаете, какая там царит атмосфера. «Барселона» - великий клуб, у них фантастические болельщики, игроки первой величины.



Против кого вам тогда было труднее всего противостоять?



Тогда у каталонцев не было равных Роналдиньо, наверное, на тот момент он являлся лучшим футболистом планеты. Ну, еще и Хави доставил нам немало хлопот.



Футболками с кем-то случайно не обменялись?



С португальцем Деку. Я с ним раза два или три менялся футболками. Первый раз, когда играл за «Партизан», а он выступал в «Порту». Потом, кажется, когда играл за сборную Сербию против Португалию. Мой брат коллекционирует футболки, и просит меня «раздевать» известных игроков.



«Шахтер» еще ни разу не проходил групповой этап ЛЧ. Почему, имея в составе немало звезд, горняки никак не могут преодолеть этот барьер?



Наверное, сказывается отсутствие опыта. Мы – молодая команда, которая начала попадать в Лигу лишь в начале 2000-х. Яркий пример – прошлогодний розыгрыш. «Шахтер» удачно стартовал, победив в первых двух турах «Бенфику» и «Селтик», но потом растерял свое преимущество, не попав даже в Кубок УЕФА. Надеюсь, в этом году все для «Шахтера» наконец-то сложится удачно.



Какой ваш самый памятный матч в еврокубках?



У меня их два. Это поединок «Партизана» с «Реалом», когда за «сливочных» еще выступал великий Зидан, и матч против «Барселоны», который мы уже вспоминали.



А как же домашний матч против «Севильи» в Кубке УЕФА сезона 2006/07?



Нет. Это, наверное, самое большое разочарование. Это был шок. Такие матчи «убивают».



В составе белградского «Партизана» до какой стадии дальше всего добирались?



В основной раунд Лиги чемпионов мы пробивались лишь однажды, в последний мой год в «Партизане». В группе мы три матча свели вничью и три проиграли, причем по очку брали у каждого соперника - «Реала», «Порто» и «Олимпика». А в Кубке УЕФА, дальше второго раунда не пробивались. Помню, обидное поражение мы потерпели от пражской «Славии». Дома выиграли 3:1, а в гостях проиграли – 1:5.



Вы также много поиграли в национальном дерби «Партизан» - «Црвена Звезда». По накалу эти матчи сопоставимы с дуэлями «Шахтер» - «Динамо»?



Разница есть. В Сербии эти противостояния все-таки посерьезней. В том плане, что там идет война, как на трибунах, так и на поле. А в Украине, матчи Донецка и Киева лишь последние семь лет вышли на локальный уровень.



Кто из известных общественности сербских игроков играл с вами в «Партизане»?



Надо вспомнить. Саша Илич, Зоран Миркович, Ниша Савельич, Альберт Надь. Хорошая команда была при Маттеусе. Из легионеров в «Партизане» самым известным был Тарибо Уэст.



О, чудный парень с Нигерии…



Не то слово. У него очень экстравагантные прически всегда были. Зато, он всегда такой веселый был, ни разу не помню его с плохим настроением. Тарибо очень помог «Партизану».



Интересно узнать, а какая зарплата тогда была у футболистов «Партизана»?



Смешные деньги по сравнению с тем, что футболисты получают в «Шахтере». Что и говорить, за те пять лет, что я уже не в «Партизане», оклад футболистов вырос в шесть-семь, а то и больше раз.



В Сербии очень популярен баскетбол. У вас случайно нет навыков этой игры?



В детстве, как и все мальчишки в Сербии увлекался этим видом спорта, но дальше увлечения не заходило. Мне даже волейбол больше нравится .



А помимо спорта, какие у вас увлечения?



Хобби?



Да.



Я люблю смотреть фильмы. Обожаю сербские комедии и триллеры. Названия фильмов вам ничего не скажут, но поверьте, они тоже хорошего уровня. Смотрю и голливудское кино, в частности нравятся картины с участием Дензела Вашингтона и Энтони Хопкинса. Среди актрис предпочитаю фильмы с Анджелиной Джоли и Шарон Стоун.



Игор, расскажите, как вы оказались в «Шахтере»?



«Шахтер» мне посоветовал Вукич. Звонимир сказал, что моей кандидатурой интересуется донецкий клуб и если у меня есть желание, то на меня сразу же выйдут и сделают предложение. Я долго не думал, и вскоре оказался уже в «Шахтере».



Дебютный свой матч за горняков помните?



Это была игра на Кубок в Одессе против «Черноморца». Я вышел на последние 30 минут, а «Шахтер» победил – 1:0. В чемпионате Украины это была игра с донецким «Металлургом», в которой мы также победили – 2:0.



Дебютный гол, если не ошибаюсь, забили в ворота киевского «Динамо».



Да в Киеве, мы тогда победили 2:0.



За все это время в «Шахтере» вы завоевали много титулов. Какой наиболее значимый для вас?



Это первое чемпионство с «Шахтером». Национальные кубки и суперкубки также приятны, но выигрыш чемпионата Украины намного важнее.



Сейчас, вы мало проводите времени на поле. Это все больше толкает на мысль, что Луческу на вас все меньше рассчитывает…



Я – профессионал, что тренер сказал, то и выполняю. Сказал на последние 15 секунд выйти – выйду, на последние 5 минут – выйду. А если человек начинает возражать, мол, что мне ваши 2 минуты – это уже не футболист.



В «Шахтере» большая колония бразильцев, которые любят держатся поодаль от всех. Донецкие бразильцы также ведут отдельный образ жизни?



Они – высококлассные футболисты, мы с ними, и не только, стараемся вместе добиваться успехов. Ради «Шахтера», ради болельщиков. Но за территорией поля, нам тяжело с ними общаться ввиду непонимания их языка.



Кстати, как там дела в ФК «Москве» у вашего друга Вукича. Почему он никак не может дебютировать в России?



Я даже не знаю точно, что там у него за проблемы. Звонимир с ними уже долгое время тренируется, но по каким-то причинам еще не выходил на поле.



На днях начинается отборочный цикл к ЧМ-2010. Сербия попала в непростую группу с Францией, Румынией, Австрией и Литвой. Шансы на попадание на мундиаль мизерные?



Шансы всегда есть, но чего греха таить, из такой группы выбраться будет ой как непросто. Сербы очень хорошо играют против сильных команд, а со слабыми сборными расслабляются. В прошлом отборе, мы дважды не проиграли Португалии, Польши, а потерпели поражение от Казахстана, не выиграли в Армении. Так что, может быть, сильная группа пойдет на пользу. Три сборные из нашей группы играли на прошлом Евро.



В сборной Украины также непростая группа. У кого больше шансов на выход на мундиаль: у сербов или украинцев?



Сложно сказать. Если удачно сыграете с фаворитами Англией и Хорватией, то можно надеяться и на попадания на Кубок мира.



Кстати, вы уже успели поиграть на Кубке Мире в 2006 году. То был ваш лучший период в карьере?



В сборной, безусловно – да.



А поражение 0:6 от Аргентины в самых ужасных снах не снится?



Да уж, после этого фиаско долго спать не мог. Кто бы мог подумать, что мы так провалимся, ведь в отборе к ЧМ Сербия пропустила меньше всего мячей среди всех европейских сборных. Но, к сожалению, перед самим стартом мундиаля начали получать травмы наши ведущие игроки обороны – Видич, Крстаич, Драгутинович. Наверное, это и произвело к печальным последствиям. Со сборной Голландии мы играли замечательно, но чуточку нам не повезло, и проиграли – 0:1. А с Кот-Д'Ивуаром винить в поражения должны самих себя. Вели в счете 2:0, но дважды в своей штрафной рукой сыграл Дудич. В итоге уступили – 2:3.



Горан Гавранчич говорил, что причиной провала сборной Сербии также были межнациональные конфликты сербов и черногорцев, мол, что некоторые черногорцы «плавили» сербов. ..



Такого не может быть, ведь мы еще были одним государством.



Вы еще рассчитываете поиграть в сборной?



Хотелось бы. Последний раз я играл за Сербию против Казахстана в прошлом отборочном цикле. Сейчас все мои мысли о «Шахтере». Если удастся вернуть себе место в «основе», я думаю, и в сборную могут позвать.



Желаем удачи, Игор!



Спасибо.



Досье. Игор Дуляй. Родился 29 октября 1979 года в Тополе. Гражданин Сербии. Рост – 175. Вес – 72. Позиция – полузащитник. Номер – 4. В «Шахтере» с февраля 2004 года. До этого выступал за «Партизан» Белград.

Чемпион Украины 2005, 2006, 2008 гг.

Серебряный призер чемпионата Украины 2003/2004, 2006/2007 гг.

Обладатель Кубка Украины 2004, 2008 гг.

Чемпион Сербии и Черногории 1999, 2002 и 2003 гг.

Серебряный призер чемпионатов Югославии 2000 и 2001 г.г.

Обладатель Кубка Югославии 2001 г.

В чемпионатах Украины провел 92 игры, забил 4 гола.

В Кубке Украины провел 23 игры, забил 1 гол.

В чемпионатах Сербии и Черногории (Югославии) провел 154 игры, забил 4 гола.

В Кубке Сербии и Черногории (Югославии) — 11 игр, 1 гол.

В еврокубках провел 73 игры (37 игр — за «Шахтер»).

Игрок национальной сборной Сербии (48 игр, 2 гола).



