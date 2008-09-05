Ольга Харлан: «Еще в Пекине мечтала отоспаться в собственной кровати»

Собственно, новенькое Peugeot от официального спонсора Федерации фехтования Украины получила не только Оля, но и ее партнерши по золотой олимпийской команде – Елена Хомрова, Ольга Жовнир и Галина Пундык. При этом бизнесмены позаботились о именных номерах для каждой из девушек с олимпийскими кольцами. Теперь на украинских дорогах можно увидеть Peugeot с «номерами» «ГАЛЯ», «ЛЕНА» и две «ОЛИ». Последних при этом можно различить только по цифре, соответствующей их области – Жовнир представляет Хмельнитчину, а Харлан Николаевщину.



- Не хочу отсюда выходить! – отшутилась, сидя в салоне едва подаренного Peugeot Ольга Харлан на предложение корреспондента «СПОРТглавреда» ответить на несколько вопросов.



Оля, спонсоры изначально сообщили, что подарят машины четырех разных цветов. Вы получили желанную красную машину. Не подрались с подругами?



(Смеется). Нет. Мне всегда нравился красный свет. Поэтому машину хотела исключительно красную. По этому поводу мне сначала позвонила Лена Хомрова. Спросила, какую машину хочу я и сообщила, что она уже выбрала зеленую. Галя Пундык сразу пожелала черный автомобиль. Оля Жовнир любит синий цвет. Так что уступать друг дружке нам не пришлось.



О том, что мечтаете о машине, вы говорили давно. Водить уже научились?



Учусь. Признаться, ранее мне хотелось купить себе BMW, Mercedes или Opel, что более реально. Но в этот Peugeot влюбилась, так сказать, с первого взгляда. Теперь о другой даже не мечтаю. Ни продавать подарок, ни менять его, не собираюсь. Думаю, эта машина послужит мне долго.



За три недели в ранге олимпийских чемпионок еще не устали от славы?



Нет. Мы ведь не певицы, и не артисты. Хотя, возможно, к нам сейчас повышенное внимание. Но мне это нравится. Пытаюсь ответить на вопросы каждого журналиста, посещаю все мероприятия. Я ведь понимаю, что сейчас мы всем интересны, а тренировочные будни уже не за горами. К тому же всегда приятно получать различные подарки и премии.



Заразиться звездной болезнью не рискуете?



Думаю, нет. Мы не те люди, которым успехи могут вскружить голову. Учтите, что побеждать мы начали не вчера. Мы были призершами взрослых и юниорских чемпионатов мира и Европы, но при этом продолжали работать и быстро забывали о предыдущих победах.



Завоевав олимпийское золото в неполные 18 лет, не боитесь потерять мотивацию?



Ни в коем случае! Думаю, у нас еще будет две или даже три Олимпиады. Было бы неплохо, выиграть на каждой из них. Хотя дальнейшая цель – стать двукратной олимпийской чемпионкой.



Как собираетесь провести отпуск?



Тренеры сказали, что отдыхать нам осталось 27 дней. Потом опять тренировки. Пока неполноценные, а легкоатлетические, общефизическая подготовка. Признаться, я даже не думала о том, как буду отдыхать, ничего не планировала. Еще находясь в Пекине, порой мечтала о том, чтобы отоспаться в собственной кровати.



Отоспались? Некоторые спортсмены говорят, что до сих пор не могут реаклиматизироваться после Пекина…



Да нет, у меня в этом плане все нормально. Сразу по приезду заснула крепким сном. Чувствую себя отдохнувшей.



