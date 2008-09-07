Победа, за которую стыдно

Это был нуднейший матч из разряда «игра была равна, играли два «слабых соперника». Самым оптимальным его итогом должен был стать счет 0:0. На гол в этом поединке не наиграл ни один соперник. Голевых моментов в матче практически не было. С натяжкой таковым можно считать разве что прорыв по левому флангу с последующим ударом в ближний угол Александра Алиева. Все.



Помнится, накануне проводились аналогии с игрой семилетней давности, когда Украина при заполненных практически полностью трибунах НСК «Олимпийский» сыграла с белорусами 0:0. Но сравнивать ту игру украинской команды с нынешней даже язык не поворачивается. Там было подавляющее преимущество хозяев, более полдесятка голевых моментов у ворот гостей и блестящая игра голкипера гостей Тумиловича.



Сейчас не было ничего. Белорусы еще ничьими в матчах с Турцией, Германией и Аргентиной продемонстрировали, что защищаться они умеют блестяще. Немец Бернд Штанге сколотил фактически стену, пройти которую можно исключительно за счет скорости и нестандартных действий. Грозные соперники по товарищеским матчам этого не поняли, потому проблем белорусской защите не доставили. Впрочем, у наставников данных команд и не стояла задача победить. Думается, каждый из тренеров в контрольном поединке с белорусами ставил определенные задания и ответы на интересующие его вопросы получил.



А вот Алексею Михайличенко в стартовом поединке отборочного турнира к чемпионату мира-2010 побеждать было необходимо. Группа, где фаворитами считаются Англия и Хорватия, обязывает. Если терять очки с иными соперниками, обойти в турнирной таблице подопечных Капелло и Билича будет невозможно. Украинский тренер это наверняка понимал. Но настроить команду на борьбу в матче с белорусами ни с тактической, ни с психологической точки зрения, не сумел. О тактике, если в том, что показывала Украина можно найти такое громкое слагаемое, поговорим ниже. Что касается психологии, то создалось впечатление, что побеждать белорусов все эти триумфаторы Суперкубков УЕФА и поединков с московским «Спартаком» вышли на голом опыте. Или мастерстве. Которых, оказывается, без тактической гибкости и моральной накачки, как это было у Блохина, не так уж и много.



Впрочем, настраиваясь долбить в течение 90 минут оборонительные редуты соперника, украинцы не учли одного «но» - что мячи после атак не будут отбиваться словно от стены и их нужно будет не только успевать подбирать. Оборона «по Штанге» – это тактика поглощения. Фактически на защиту у белорусов работали все одиннадцать человек, находящихся на футбольном поле. Но, вступая в отбор, «сябры» не просто выбивали мяч куда подальше, но и пытались его грамотно контролировать, заставить соперника побегать.



Благо, с таким умелым распасовщиком как Александр Глеб делать это несложно. Единственный минус в нынешней игровой структуре Беларуси – при общей слаженности не хватает агрессии. Думается, происходит подобное отнюдь не потому, что немецкий тренер слишком миролюбив. Для агрессивного нападения ему просто не хватает кадрового потенциала. Штанге перепробовал много нападающих, но ни один толком не доказал тренеру, что он именно та фигура, которая способна успешно взаимодействовать с Глебом.



Ведь Глеб по своей сути – командный игрок. Да и клубы, в которых он выступает в последние годы (лондонский «Арсенал» и «Барселона»), исповедуют высокотехничную командную игру. Разница лишь в том, что, к примеру, в Лондоне Александру значительно легче отдать точный пас, когда впереди ван Перси и Адебайор, а из глубины наступают Клиши и Эбуе. В Беларуси таких футболистов нет и в помине. Посему и роль Глеба в построениях Штанге, в общем-то, скромная.



Эти особенности белорусской игры легко читались и в предыдущих матчах. Повторюсь, чтобы растянуть такой плотный защитный слой, требовались скорость и нестандартность. Сыграть нестандартно Калиниченко или Назаренко, бесспорно, могут и умеют. Умеет и полтавчанин Сергей Кравченко, но ему при условии присутствия на поле «лидеров» не гоже «лезть поперед батька». А с нынешней медлительностью Назаренко и Калиниченко творить можно разве что в чемпионате Днепропетровской области или на первенстве ветеранских команд. Куда интереснее в созидании на данный момент смотрится динамовец Александр Алиев, но его роль в сборной Украины по известным только Алексею Александровичу причинам сейчас слишком мала.



Как показали дальнейшие события и выход Алиева вместо Калиниченко – этой команде не помог бы никто. Как это не банально прозвучит, сборной Украины не хватало главного – сыгранности. Действия украинцев были чересчур разрозненными. Каждый делал то, что умеет и эти действия не были объединены в единое целое. К тому же динамовский стиль, который исповедует Михайличенко, предполагает высокую активность флангов. Но о какой агрессии с краев может идти речь, если, к примеру, левый защитник Шевчук на большее, чем отбиваться, не способен? У правофлангового Ярмаша потенциал значительно выше, но и он в силу разрозненности и отсутствия гармонии в командных действиях «приклеился» исключительно к позиции крайнего оборонца.



В общем, дело шло к логичной ничьей 0:0. Матч так и завершился бы, не напомни о себе итальянский рефери. Впервые его присутствие стало заметным, когда был назначен весьма странный штрафной ближе к правому углу белорусской штрафной площади. Но это были цветочки. Ягодки гостям пришлось собирать на 93-й минуте. Тимощук слева вошел в штрафную, а в действиях защищающегося итальянец увидел умышленную игру рукой. Пенальти. В лучших традициях судейства постсовка…



«Да, мы могли не прижиматься так близко к своей штрафной в заключительные минуты, - выдавил из себя после матча Александр Глеб. – Но и судье не обязательно было назначать такой пенальти в добавленное время».

Украина – Беларусь – 1:0

Гол: Шевченко (90+4, с пенальти).

Украина: Пятов, Тимощук, Ярмаш, Русол, Калиниченко (Алиев, 46), Воронин (Селезнев, 58), Шевчук, Милевский (Шевченко, 74), Кравченко, Михалик, Назаренко.

Беларусь: Жевнов, Кульчий, Филипенко, Омельянчук, Корытько (Чухлей, 68), Булыга (В.Глеб, 72), Страханович, А.Глеб, Кутузов, Путило (Павлов, 80), Верховцов.

Предупреждения: Тимощук (44) – Корытько (6), Кутузов (28), Кульчий (88).

