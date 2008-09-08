Василий Ломаченко: «Пока ты не олимпийский чемпион – ты никто»

Он – один из немногих боксеров, кто позволяет себе открыто критиковать братьев Кличко, а олимпийское золото ценит больше, чем титул чемпиона мира среди профессионалов.
Собственно, настоящего чемпиона выделяет не только умение доминировать на спортивной арене или боксерском помосте. Действительно, выдающиеся атлеты, может, сами того не замечая, обладают харизмой, которая помогает им выходить из затруднительных ситуаций в спорте и не потеряться в повседневной жизни. Их мысли и поведение не всем импонируют, но не оставляют безразличными. Таким в своих 20 лет является украинский боксер Василий Ломаченко. В олимпийском Пекине он одного за другим одолел всех главных конкурентов в категории до 57 кг и выиграл не только золото, но и звание самого техничного бойца Игр, за что получил Кубок Вала Баркера. И действительно, Василий поразил болельщиков яркой манерой ведения боя. В жизни Ломаченко такой же бескомпромиссный, как и на ринге.
Василий, когда вы в Пекине одолели турка Якупа Килича и вышли в финал олимпийского турнира, то не проявили никаких эмоций. Со стороны ваша реакция «читалась» так – выполнил свою работу, не больше.
Правильно «прочитали» (смеется). Я ехал в Пекин исключительно за золотом. Локальные победы, будь то успех в поединке с действующим чемпионом мира Селимовим из России или призером прошлой Олимпиады Султоновим из Узбекистана, или даже выход в финал воспринимал спокойно. Лишь после решающего поединка, который, возможно, дался легче, чем все предыдущие бои, позволил себе эмоциональную реакцию. Ведь по большому счету, пока ты не олимпийский чемпион – ты никто. В Пекин я ехал вице-чемпионом мира. Может, для кого-то это существенное достижение, но для меня существует лишь первое место.
Ну, в этом мы убедились еще в прошлом году, когда вы со слезами переживали поражение в финале чемпионата мира от того же Селимова.
Мужчины не плачут - мужчины огорчаются. Вот и я был сильно разочарован из-за той несправедливости, которую позволили себе судьи. Просто я не мог сдержать свои эмоции. Могу лишь сказать, что это не были слезы счастья, хотя в целом серебро мирового чемпионата тогда считал успехом. Но еще тогда я дал себе слово, что Селимов за эти слезы заплатит. Еще тогда, на чемпионате мира в Чикаго, я понял, что тяжелее всего в плане судейства и психологии мне будет в поединках против россиянина и китайца Яня Ли. Знал, что руку мне поднимут лишь в том случае, если я буду на голову более сильный. Собственно, так и произошло. Я был даже рад, что с Селимовим встретился в первом же круге. Теперь, думаю, Альберт никогда не позволит себе едких высказываний в мой адрес.
На интернет-форумах вашу манеру драться сравнивали с Оскаром Де Ла Хойей и Ройем Джонсом. Теперь вас называют «украинским Флойдом Мейвезером».
Вот с последним меня бы лучше не сравнивали. У него «гнилой» характер, на пресс-конференциях он постоянно обижает своих соперников. Я не такой. Напротив, каждого своего оппонента я уважаю, даже если победил его легко. Хотя манера боя Майвезера мне, конечно, импонирует. И Де Ла Хойи также. А Роя Джонса так и совсем могу назвать своим кумиром. Могу даже сказать, что пытаюсь ему следовать, в ринге всегда делаю акцент на технику. Меня отец еще в детстве приучал к тому, что боксировать нужно аккуратно. С того времени у меня никогда не возникало желания ударить соперника головой, открытой перчаткой или ниже пояса.
Рой Джонс ко всему прочему еще и петь любит.
Слышал его музыку. Мне понравилось. Кстати, реп, который исполняет Рой – мой любимый музыкальный стиль. Преимущество отдаю англоязычным исполнителям, хотя появились интересные вещи и у российских реперов.
На Олимпиаде в Сеуле Джонс получил лишь серебро. Зато среди профи он долго был абсолютным чемпионом мира. Собираетесь повторить его достижение?
Теперь я еще не определился. Вообще, считаю, что в боксе, как и в большинстве других видов спорта, нет титула более высокого, чем олимпийский чемпион. Тот же Мейвезер, каким бы выдающимся он не был среди профессионалов, на Олимпиаде в свое время проиграл, кажется. Во втором круге. Впрочем, конечно, быть чемпионом мира среди профи также престижно. И прибыльно. Но теперь я сомневаюсь, стоит ли переходить на профессиональный ринг. Если государство и спонсоры выполнят все обещания, то оставлять любительский бокс не будет надобности.
Теперь за победу на Играх мне обещали квартиры в Белгород-Днестровском и Одессе, машину, земельные участки. Если все это дадут, то я буду обеспеченным человеком. Однако у нас нередко бывает, что обещанного придется ожидать долго. Скажем, за серебро на чемпионате мира местные власти меня лишь поблагодарили. Посмотрю немного, если так будет и в сейчас, то перейду в профи. Через четыре года буду в состоянии стать там чемпионом мира. И сам смогу купить квартиру какому-нибудь чиновнику(смеется).
Говорят, что братья Кличко уже предложили вам представлять их промоутерскую компанию К2 East Promotion на профессиональном ринге.
Я буду сам выбирать свой путь и никто мне указывать не будет. Они вместе с Владимиром приехали в Пекин, но так ни разу не смогли посетить нашу команду, спросить, как у нас дела. Лишь когда я стал олимпийским чемпионом, Виталий спустился ко мне и поздравил. Я поблагодарил. На этом наше общение завершилось. Так повелось, что у нас в стране братьев Кличко считают чуть ли не основателями бокса, которые всем помогают. Но я от них никакой помощи не почувствовал. Например, Виталий, который является чемпионом мира среди профессионалов, депутатом Киеврады и просто успешным бизнесменом, мог установить хотя бы какую-то премию для олимпийских призеров по боксу? Статус вице-президента Федерации любительского бокса вроде бы обязывает. Однако теперь Кличко думают в большей степени о себе. Честно говоря, как к людям у меня к ним уважения нет.
Василий, после Олимпиады спортсмены, как правило, долго отдыхают.
Я отдыхать не собираюсь. Через две недели стартую в чемпионате Украины, а там нужно готовиться к чемпионату Европы. Другими словами, отдохну уже ближе к Новому году.
Из уст наших спортсменов что-то похожее слышать достаточно странно. У нас даже чемпионы мира во внутренних первенставах могут не стартовать по три года.
А вы не интересовались, почему Кубок Вала Баркера дали именно мне? А к тому же меня признавали лучшим бойцом юниорского чемпионата мира, кадетского первенства Европы. Потому что я «пашу» и отдаюсь боксу сполна. Тренировочный зал постоянно покидаю на час позже, чем другие «сборники». Кроме того, отец, который одновременно является моим личным тренером, внес отдельные коррективы в мою подготовку. Впервые испытали ее в 2006-ом, в канун юниорского чемпионата мира. Именно тогда впервые преодолел марафонскую дистанцию – 20 км от Белгород-Днестровского до морского побережья, километр вдоль него и назад. А еще переплыл наш лиман длиной 4 км. В прошлом году по различным причинам не смог повторить программу, а потом долго корил себя, что именно из-за этого проиграл финал чемпионата мира. Теперь, за месяц до старта Олимпиады пробежал марафон опять. Кроме того, решил преодолеть самую широкую часть нашего лимана длиной 8 км. Но в тот день был шторм, поэтому вынужденный был залезть в лодку где-то на середине дистанции.
Читал, что, когда отец привел вас в пять лет в тренировочный зал, вы были настолько худеньким, что никто и поверить не мог, что из вас выйдет хороший боец.
Действительно, я был маленьким и худеньким. Но отец меня постоянно приводил в зал, на соревнования. Помню, смотрел какой-то турнир в Белгород-Днестровском. Мне так сильно понравилось, что попросил папу научить меня драться так же, как те ребята на ринге. Отец согласился тренировать меня. Но отмечу, что тогда я уже понимал, что можно как ударить самому, так и получить в ответ. Впрочем, тогда еще ни у меня сильного удара не было, ни ребята-однолетки особенно не били. Это уже потом, когда стал взрослее, начались серьезные испытания.
Отец в детском и юношеском возрасте вас берег, не ставил в спарринги против взрослых соперников?
Да. Хотя отдельные тренеры, которых по-другому как странными не назову, предлагали папе выставить меня против своих «бородатых» 20-22-летних воспитанников, когда мне было 16. Теперь понимаю, что они просто хотели «сломать» меня. Хорошо, что отец это понял еще тогда. В школьные годы он меня даже не вывозил за пределы Одесской области. То есть, я выступал исключительно в чемпионатах города или области. В Одессе папа меня даже не на все турниры выставлял. Другими словами, он берег мое желание боксировать. Даже когда я хотел ехать на соревнование, отец меня сдерживал.
Теперь понимаю, что тем самым отец сохранил меня. Я не насытился боксом еще в детстве и выхожу на ринг голодным. Помню, в моем весе выступал парень из Одессы (в настоящий момент он живет в Донецке). Перспективный боец был, он дрался во всех этих турнирах и везде выигрывал. Я всегда хотел с ним встретиться, но отец не позволял. Но теперь выходит, что я стал олимпийским чемпионом, а этот парень уже вне большого спорта. Хотя когда-то он был звездой, а я никем.
Считаете, если бы занимались не под руководством отца, не достигли бы тех вершин, на которые взошли в настоящий момент?
Бесспорно! Он берег меня не только как тренер, но и как отец. Впрочем, у меня вряд ли была другая дорога, кроме бокса, хотя и успел позаниматься футболом, баскетболом и греблей. Белгород-Днестровское – маленькое местечко, там немного спортивных секций. Фактически, я был во всех, кроме легкоатлетической.
Поговорим о вашем досуге. Как проводите свободное время, когда находитесь дома?
Его у меня не так уж и много. Когда появляется, то сижу на диване и смотрю телевизор. Могу в интернете попутешествовать. Когда на улице тепло, хожу на площадку и играю в баскетбол. Зимой, когда стоят морозы, играем на лимане хоккей. А дискотеки, ночные клубы меня не привлекают. Выбираюсь туда иногда, но, скорее, так, за компанию.
А девушка есть?
Да. Она мастер спорта международного класса по акробатике. Елена Жорняк. Может, слышали? Она выступает в паре с моей сестрой Настей. Сразу скажу, что о свадьбе пока не думаем. Я еще очень молодой. Нужно возмужать, ума набраться. Встречаемся, дарим друг другу подарки. Вот и из Пекина я привез ей множество презентов. Особенно Лене понравилось китайское платье. На первый взгляд, обычное, длинное, с узорами, драконами. Но особенно симпатичные в этом наряде застежки – узелки, петельки. Приобрел похожие платья и маме, и сестре. Все остались очень довольны. А в прошлое воскресенье собрал у себя всех родных и друзей – медаль «обмывать». Сначала обмыли в соке, для тех, кто спиртного не употребляет. А затем окунули в спиртное. Тех, то пил крепкие напитки, было больше. Но я удовлетворился соком. В 20 лет еще рано баловаться алкоголем. Да и целей у меня в спорте еще слишком много для того, чтобы расслабляться.