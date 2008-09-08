Василий Ломаченко: «Пока ты не олимпийский чемпион – ты никто»

Собственно, настоящего чемпиона выделяет не только умение доминировать на спортивной арене или боксерском помосте. Действительно, выдающиеся атлеты, может, сами того не замечая, обладают харизмой, которая помогает им выходить из затруднительных ситуаций в спорте и не потеряться в повседневной жизни. Их мысли и поведение не всем импонируют, но не оставляют безразличными. Таким в своих 20 лет является украинский боксер Василий Ломаченко. В олимпийском Пекине он одного за другим одолел всех главных конкурентов в категории до 57 кг и выиграл не только золото, но и звание самого техничного бойца Игр, за что получил Кубок Вала Баркера. И действительно, Василий поразил болельщиков яркой манерой ведения боя. В жизни Ломаченко такой же бескомпромиссный, как и на ринге.



Василий, когда вы в Пекине одолели турка Якупа Килича и вышли в финал олимпийского турнира, то не проявили никаких эмоций. Со стороны ваша реакция «читалась» так – выполнил свою работу, не больше.



Правильно «прочитали» (смеется). Я ехал в Пекин исключительно за золотом. Локальные победы, будь то успех в поединке с действующим чемпионом мира Селимовим из России или призером прошлой Олимпиады Султоновим из Узбекистана, или даже выход в финал воспринимал спокойно. Лишь после решающего поединка, который, возможно, дался легче, чем все предыдущие бои, позволил себе эмоциональную реакцию. Ведь по большому счету, пока ты не олимпийский чемпион – ты никто. В Пекин я ехал вице-чемпионом мира. Может, для кого-то это существенное достижение, но для меня существует лишь первое место.



Ну, в этом мы убедились еще в прошлом году, когда вы со слезами переживали поражение в финале чемпионата мира от того же Селимова.



Мужчины не плачут - мужчины огорчаются. Вот и я был сильно разочарован из-за той несправедливости, которую позволили себе судьи. Просто я не мог сдержать свои эмоции. Могу лишь сказать, что это не были слезы счастья, хотя в целом серебро мирового чемпионата тогда считал успехом. Но еще тогда я дал себе слово, что Селимов за эти слезы заплатит. Еще тогда, на чемпионате мира в Чикаго, я понял, что тяжелее всего в плане судейства и психологии мне будет в поединках против россиянина и китайца Яня Ли. Знал, что руку мне поднимут лишь в том случае, если я буду на голову более сильный. Собственно, так и произошло. Я был даже рад, что с Селимовим встретился в первом же круге. Теперь, думаю, Альберт никогда не позволит себе едких высказываний в мой адрес.



На интернет-форумах вашу манеру драться сравнивали с Оскаром Де Ла Хойей и Ройем Джонсом. Теперь вас называют «украинским Флойдом Мейвезером».



Вот с последним меня бы лучше не сравнивали. У него «гнилой» характер, на пресс-конференциях он постоянно обижает своих соперников. Я не такой. Напротив, каждого своего оппонента я уважаю, даже если победил его легко. Хотя манера боя Майвезера мне, конечно, импонирует. И Де Ла Хойи также. А Роя Джонса так и совсем могу назвать своим кумиром. Могу даже сказать, что пытаюсь ему следовать, в ринге всегда делаю акцент на технику. Меня отец еще в детстве приучал к тому, что боксировать нужно аккуратно. С того времени у меня никогда не возникало желания ударить соперника головой, открытой перчаткой или ниже пояса.





Рой Джонс ко всему прочему еще и петь любит.



Слышал его музыку. Мне понравилось. Кстати, реп, который исполняет Рой – мой любимый музыкальный стиль. Преимущество отдаю англоязычным исполнителям, хотя появились интересные вещи и у российских реперов.



На Олимпиаде в Сеуле Джонс получил лишь серебро. Зато среди профи он долго был абсолютным чемпионом мира. Собираетесь повторить его достижение?



Теперь я еще не определился. Вообще, считаю, что в боксе, как и в большинстве других видов спорта, нет титула более высокого, чем олимпийский чемпион. Тот же Мейвезер, каким бы выдающимся он не был среди профессионалов, на Олимпиаде в свое время проиграл, кажется. Во втором круге. Впрочем, конечно, быть чемпионом мира среди профи также престижно. И прибыльно. Но теперь я сомневаюсь, стоит ли переходить на профессиональный ринг. Если государство и спонсоры выполнят все обещания, то оставлять любительский бокс не будет надобности.



Теперь за победу на Играх мне обещали квартиры в Белгород-Днестровском и Одессе, машину, земельные участки. Если все это дадут, то я буду обеспеченным человеком. Однако у нас нередко бывает, что обещанного придется ожидать долго. Скажем, за серебро на чемпионате мира местные власти меня лишь поблагодарили. Посмотрю немного, если так будет и в сейчас, то перейду в профи. Через четыре года буду в состоянии стать там чемпионом мира. И сам смогу купить квартиру какому-нибудь чиновнику(смеется).



Говорят, что братья Кличко уже предложили вам представлять их промоутерскую компанию К2 East Promotion на профессиональном ринге.



Я буду сам выбирать свой путь и никто мне указывать не будет. Они вместе с Владимиром приехали в Пекин, но так ни разу не смогли посетить нашу команду, спросить, как у нас дела. Лишь когда я стал олимпийским чемпионом, Виталий спустился ко мне и поздравил. Я поблагодарил. На этом наше общение завершилось. Так повелось, что у нас в стране братьев Кличко считают чуть ли не основателями бокса, которые всем помогают. Но я от них никакой помощи не почувствовал. Например, Виталий, который является чемпионом мира среди профессионалов, депутатом Киеврады и просто успешным бизнесменом, мог установить хотя бы какую-то премию для олимпийских призеров по боксу? Статус вице-президента Федерации любительского бокса вроде бы обязывает. Однако теперь Кличко думают в большей степени о себе. Честно говоря, как к людям у меня к ним уважения нет.



Василий, после Олимпиады спортсмены, как правило, долго отдыхают.



Я отдыхать не собираюсь. Через две недели стартую в чемпионате Украины, а там нужно готовиться к чемпионату Европы. Другими словами, отдохну уже ближе к Новому году.



Из уст наших спортсменов что-то похожее слышать достаточно странно. У нас даже чемпионы мира во внутренних первенставах могут не стартовать по три года.



А вы не интересовались, почему Кубок Вала Баркера дали именно мне? А к тому же меня признавали лучшим бойцом юниорского чемпионата мира, кадетского первенства Европы. Потому что я «пашу» и отдаюсь боксу сполна. Тренировочный зал постоянно покидаю на час позже, чем другие «сборники». Кроме того, отец, который одновременно является моим личным тренером, внес отдельные коррективы в мою подготовку. Впервые испытали ее в 2006-ом, в канун юниорского чемпионата мира. Именно тогда впервые преодолел марафонскую дистанцию – 20 км от Белгород-Днестровского до морского побережья, километр вдоль него и назад. А еще переплыл наш лиман длиной 4 км. В прошлом году по различным причинам не смог повторить программу, а потом долго корил себя, что именно из-за этого проиграл финал чемпионата мира. Теперь, за месяц до старта Олимпиады пробежал марафон опять. Кроме того, решил преодолеть самую широкую часть нашего лимана длиной 8 км. Но в тот день был шторм, поэтому вынужденный был залезть в лодку где-то на середине дистанции.



Читал, что, когда отец привел вас в пять лет в тренировочный зал, вы были настолько худеньким, что никто и поверить не мог, что из вас выйдет хороший боец.



Действительно, я был маленьким и худеньким. Но отец меня постоянно приводил в зал, на соревнования. Помню, смотрел какой-то турнир в Белгород-Днестровском. Мне так сильно понравилось, что попросил папу научить меня драться так же, как те ребята на ринге. Отец согласился тренировать меня. Но отмечу, что тогда я уже понимал, что можно как ударить самому, так и получить в ответ. Впрочем, тогда еще ни у меня сильного удара не было, ни ребята-однолетки особенно не били. Это уже потом, когда стал взрослее, начались серьезные испытания.



Отец в детском и юношеском возрасте вас берег, не ставил в спарринги против взрослых соперников?



Да. Хотя отдельные тренеры, которых по-другому как странными не назову, предлагали папе выставить меня против своих «бородатых» 20-22-летних воспитанников, когда мне было 16. Теперь понимаю, что они просто хотели «сломать» меня. Хорошо, что отец это понял еще тогда. В школьные годы он меня даже не вывозил за пределы Одесской области. То есть, я выступал исключительно в чемпионатах города или области. В Одессе папа меня даже не на все турниры выставлял. Другими словами, он берег мое желание боксировать. Даже когда я хотел ехать на соревнование, отец меня сдерживал.



Теперь понимаю, что тем самым отец сохранил меня. Я не насытился боксом еще в детстве и выхожу на ринг голодным. Помню, в моем весе выступал парень из Одессы (в настоящий момент он живет в Донецке). Перспективный боец был, он дрался во всех этих турнирах и везде выигрывал. Я всегда хотел с ним встретиться, но отец не позволял. Но теперь выходит, что я стал олимпийским чемпионом, а этот парень уже вне большого спорта. Хотя когда-то он был звездой, а я никем.



Считаете, если бы занимались не под руководством отца, не достигли бы тех вершин, на которые взошли в настоящий момент?



Бесспорно! Он берег меня не только как тренер, но и как отец. Впрочем, у меня вряд ли была другая дорога, кроме бокса, хотя и успел позаниматься футболом, баскетболом и греблей. Белгород-Днестровское – маленькое местечко, там немного спортивных секций. Фактически, я был во всех, кроме легкоатлетической.



Поговорим о вашем досуге. Как проводите свободное время, когда находитесь дома?



Его у меня не так уж и много. Когда появляется, то сижу на диване и смотрю телевизор. Могу в интернете попутешествовать. Когда на улице тепло, хожу на площадку и играю в баскетбол. Зимой, когда стоят морозы, играем на лимане хоккей. А дискотеки, ночные клубы меня не привлекают. Выбираюсь туда иногда, но, скорее, так, за компанию.



А девушка есть?



Да. Она мастер спорта международного класса по акробатике. Елена Жорняк. Может, слышали? Она выступает в паре с моей сестрой Настей. Сразу скажу, что о свадьбе пока не думаем. Я еще очень молодой. Нужно возмужать, ума набраться. Встречаемся, дарим друг другу подарки. Вот и из Пекина я привез ей множество презентов. Особенно Лене понравилось китайское платье. На первый взгляд, обычное, длинное, с узорами, драконами. Но особенно симпатичные в этом наряде застежки – узелки, петельки. Приобрел похожие платья и маме, и сестре. Все остались очень довольны. А в прошлое воскресенье собрал у себя всех родных и друзей – медаль «обмывать». Сначала обмыли в соке, для тех, кто спиртного не употребляет. А затем окунули в спиртное. Тех, то пил крепкие напитки, было больше. Но я удовлетворился соком. В 20 лет еще рано баловаться алкоголем. Да и целей у меня в спорте еще слишком много для того, чтобы расслабляться.





