Как олимпийцев поздравляли с «безумной победой»

Во Дворце «Украина» прошла торжественная церемония чествования нашей олимпийской сборной. Награды вручал Президент Виктор Ющенко.
На этот раз главный концертный зал страны принимал выдающихся спортсменов – участников и призеров олимпийской сборной Украины.
Торжественная церемония чествования героев Пекина прошла три этапа. Выступления официальных лиц, награждение, праздничный концерт.
Первым вышел к микрофону президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка:
- В Пекине на олимпийской арене семь раз прозвучал гимн нашей страны и 27 раз поднимался флаг. По числу завоеванных наград в Пекине Украина - на 10-ом месте среди всех стран-участниц. А в неофициальном зачете– на 11-ом месте. Позвольте выразить признательность всем, кто поддерживал все это время украинскую сборную.
После выступления министра спорта Юрия Павленко, который поздравил с победой каждого украинца и отметил настойчивость спортсменов и тренеров, слово взял Президент Украины Виктор Ющенко. Он, обращаясь к главным «виновникам» олимпийского успеха страны, сказал:
Благодарен вам за безумную победу! Мы доказали, чего можем достичь. Украина показала себя сильной духом страной и победила.
Поблагодарив всех участников сборной, глава государства, выделил, в первую очередь тех, кто принес стране золотые медали – команду саблисток, боксера Василия Ломаченко, стрелка Артура Айвазяна и др.
В своем выступлении Президент напомнил, что когда провожал спортсменов в далекий Китай (4 августа), то высказал тогда уверенность в завоевании ими почетного места.
После этих слов Виктор Ющенко приступил к награждению. Государственных наград и званий удостоились и тренеры, и врачи с массажистами, и спортивные функционеры. Но, в первую очередь, конечно, спортсмены…
Орден за заслуги ІІІ степени
1. Айвазян Артур (стрельба пулевая);
2. Добрынская Наталья ( легкая атлетика);
3. Жовнир Ольга (фехтование);
4. Ломаченко Василий (бокс);
5. Осипенко-Радомская Инна (гребля на байдарках и каноэ);
6. Пундик Галина (фехтование);
7. Рубан Игорь (стрельба из лука);
8. Харлан Ольга (фехтование);
9. Хомровая Елена (фехтование);
10. Варданян Армен (борьба греко-римская);
11. Воробьев Александр (спортивная гимнастика);
12. Глазков Вячеслав (бокс);
13. Гонтюк Роман (дзюдо);
14. Петрив Александр (стрельба пулевая);
15. Кваша Илья (прыжки в воду);
16. Стадник Андрей (борьба вольная);
17. Сухоруков Юрий (стрельба пулевая);
18. Пригоров Алексей (легкая атлетика);
19. Федоришин Василий (борьба вольная);
20. Чебан Юрий (гребля на байдарках и каноэ);
21. Юрченко Денис (легкая атлетика).
Орден Княгини Ольги І степени
1. Бессонова Анна (художественная гимнастика);
2. Антонова Елена (легкая атлетика);
3. Давыдова Елена (тяжелая атлетика);
4. Калитовская Леся (велотрек);
5. Коробка Ольга (тяжелая атлетика);
6. Микульчин-Мерлени Ирина (борьба вольная);
7. Тобиас Наталья (легкая атлетика);
8. Лищинская Ирина (легкая атлетика);
9. Терещук Виктория (современное пятиборье).
В заключении церемонии чемпионка Олимпийских Игр по легкой атлетике Наталья Добрынская выступила с речью и вручила – от всей сборной - символичный подарок Президенту Украины - олимпийский спортивный костюм и саблю, которые принесли команде Украины в Пекине первое золото.
После окончания официальной части, зрителей Дворца «Украина» порадовали своими выступлениями звезды отечественной эстрады. Открыл эту часть программы песней «Чемпионы» Виталий Козловский, у которого «приняли эстафету» Наталья Валевская, Александр Воевуцкий, Виктор Павлик, группа «Red fox».