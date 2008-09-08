Как олимпийцев поздравляли с «безумной победой»

На этот раз главный концертный зал страны принимал выдающихся спортсменов – участников и призеров олимпийской сборной Украины.

Торжественная церемония чествования героев Пекина прошла три этапа. Выступления официальных лиц, награждение, праздничный концерт.



Первым вышел к микрофону президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка:



- В Пекине на олимпийской арене семь раз прозвучал гимн нашей страны и 27 раз поднимался флаг. По числу завоеванных наград в Пекине Украина - на 10-ом месте среди всех стран-участниц. А в неофициальном зачете– на 11-ом месте. Позвольте выразить признательность всем, кто поддерживал все это время украинскую сборную.

После выступления министра спорта Юрия Павленко, который поздравил с победой каждого украинца и отметил настойчивость спортсменов и тренеров, слово взял Президент Украины Виктор Ющенко. Он, обращаясь к главным «виновникам» олимпийского успеха страны, сказал:



Благодарен вам за безумную победу! Мы доказали, чего можем достичь. Украина показала себя сильной духом страной и победила.



Поблагодарив всех участников сборной, глава государства, выделил, в первую очередь тех, кто принес стране золотые медали – команду саблисток, боксера Василия Ломаченко, стрелка Артура Айвазяна и др.

В своем выступлении Президент напомнил, что когда провожал спортсменов в далекий Китай (4 августа), то высказал тогда уверенность в завоевании ими почетного места.



После этих слов Виктор Ющенко приступил к награждению. Государственных наград и званий удостоились и тренеры, и врачи с массажистами, и спортивные функционеры. Но, в первую очередь, конечно, спортсмены…



Орден за заслуги ІІІ степени



1. Айвазян Артур (стрельба пулевая);

2. Добрынская Наталья ( легкая атлетика);

3. Жовнир Ольга (фехтование);

4. Ломаченко Василий (бокс);

5. Осипенко-Радомская Инна (гребля на байдарках и каноэ);

6. Пундик Галина (фехтование);

7. Рубан Игорь (стрельба из лука);

8. Харлан Ольга (фехтование);

9. Хомровая Елена (фехтование);

10. Варданян Армен (борьба греко-римская);

11. Воробьев Александр (спортивная гимнастика);

12. Глазков Вячеслав (бокс);

13. Гонтюк Роман (дзюдо);

14. Петрив Александр (стрельба пулевая);

15. Кваша Илья (прыжки в воду);

16. Стадник Андрей (борьба вольная);

17. Сухоруков Юрий (стрельба пулевая);

18. Пригоров Алексей (легкая атлетика);

19. Федоришин Василий (борьба вольная);

20. Чебан Юрий (гребля на байдарках и каноэ);

21. Юрченко Денис (легкая атлетика).



Орден Княгини Ольги І степени



1. Бессонова Анна (художественная гимнастика);

2. Антонова Елена (легкая атлетика);

3. Давыдова Елена (тяжелая атлетика);

4. Калитовская Леся (велотрек);

5. Коробка Ольга (тяжелая атлетика);

6. Микульчин-Мерлени Ирина (борьба вольная);

7. Тобиас Наталья (легкая атлетика);

8. Лищинская Ирина (легкая атлетика);

9. Терещук Виктория (современное пятиборье).



В заключении церемонии чемпионка Олимпийских Игр по легкой атлетике Наталья Добрынская выступила с речью и вручила – от всей сборной - символичный подарок Президенту Украины - олимпийский спортивный костюм и саблю, которые принесли команде Украины в Пекине первое золото.



После окончания официальной части, зрителей Дворца «Украина» порадовали своими выступлениями звезды отечественной эстрады. Открыл эту часть программы песней «Чемпионы» Виталий Козловский, у которого «приняли эстафету» Наталья Валевская, Александр Воевуцкий, Виктор Павлик, группа «Red fox».



