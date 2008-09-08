Вадим Гутцайт: «Спорт должен быть выше политики»

8 сентября 2008, 12:37

На Олимпиаде из всей украинской фехтовальной команды хорошо себя показали только саблистки. Все остальные виды стали провальными, считает наставник сборной Вадим Гутцайт.

Олимпийскому чемпиону Вадиму Гутцайту, являющемуся главным тренером нашей сборной по фехтованию, на церемонии чествования призеров Пекина доверили прочитать поздравительную речь триумфальной делегации. Большая часть этой заранее кем-то написанной речи, правда, посвящалась не столько спортсменам, а представляла собой слова благодарности госаппарату. Сразу после окончания официальной части, Гутцайт, вместо того, чтобы слушать эстрадный концерт, с большим количеством олимпийцев выбрался в фойе, где его уже поджидал корреспондент «СПОРТглавреда», желавший узнать, так ли хорошо у нас все с фехтованием, как это расписывают. Правда, начали мы разговор не с этого, а решили подумать о будущем нынешних чемпионок с точки зрения человека, получавшего свое «золото» еще в составе сборной СНГ.

Вадим Маркович, вы сами уже были Олимпийским чемпионом, поэтому хорошо знакомы с тем бременем, которое теперь нести нашим девушкам. Легко ли им будет с ним справиться?

Им сейчас нужно суметь опять начинать все с нуля. Забыть о победе, прийти в зал и начать готовиться к новой Олимпиаде. И поначалу им это будет очень сложно. Особенно после всех этих полученных привилегий и подарков. Но приходит время, когда умные люди понимают, что это все было вчера, и нужно двигаться вперед. Я сам прошел через это, но через какое-то время я понял, что я молодой, у меня еще все впереди, и нужно тренироваться. Я надеюсь, что и у них все будет так же, ведь у каждой из девушек еще впереди много побед. Думаю, и тренеры, и родители помогут им встать в строй и продолжать работу.

Как отличаются чувства от того, когда вы получали собственную олимпийскую медаль, и ощущения, когда ее получили ваши подопечные?

Какого-то ажиотажа не было ни тогда, ни сейчас. Свою медаль я получал, когда мне было 20 лет, и только с возрастом стал понимать значение этого "золота". А что касается девушек, так я просто понял, что восемь лет моей тренерской работы прошли не зря. От работы с ними я получаю, наверное, больше удовольствия, чем от всяких побед.

Сегодня мы чествуем Олимпийских чемпионок, забывая об остальных фехтовальщиках. Расскажите, насколько логичным был тот результат, который продемонстрировали украинцы?

В шпаге ребята вообще не показали никакого выступления - логично, что не было и никакого результата. Что в личных, что в командной дисциплинах. Яна Шемякина не выдержала психологического напряжения, так же как и Ольга Лелейко. В общем, хорошо себя показали только саблистки - на всех фронтах. Все остальные виды, к сожалению, стали провальными.

На докладе на заседании экспертной комиссии про подготовку к Олимпийским играм вы говорили, что никаких проблем у вас в ней нет. Тем не менее, положительный результат лишь один. Может, тогда, в присутствии чиновников, вы несколько кривили душой, и проблемы все же были?

Нет, тогда я говорил искренне. Подготовка была организована очень хорошо, нам сделали все, так как я хотел. Просто так получилось, что не все фехтовальщики выступили хорошо.

Но ведь, например, вы специально для акклиматизации последние сборы наших мужчин провели в Казахстане...

Это я уже сейчас вижу, что был неправ. Это была моя ошибка. Надо было забирать их сразу с собой в Пекин, чтоб они были лучше настроены психологически.

Золотые медали - это не только гордость. Это еще и привлечение внимания со стороны спонсоров и государства. Как-то это уже ощущается?

Стало как-то получше. У федерации действительно появилось много спонсоров, так что ожидается, что следующий цикл нам будет намного легче готовиться. Но я считаю, этого мало. Надо материально обеспечивать тренеров, дать им возможность зарабатывать. Тогда они с удовольствием пойдут работать в школы, заниматься наборами в группы, заниматься с детьми. Было бы неплохо, чтобы нам, например, построили фехтовальный зал, который обещают уже много лет, но которого так и нет. Просто это нехорошо - то мы в зале для бокса тренируемся, то в зале для борьбы. Если решить хотя бы эти моменты - нашему фехтованию станет намного удобнее развиваться. Я надеюсь, что в нашей стране на это все же обратят внимание, перестанут заниматься политикой и все же обратят должное внимание на спорт. Спорт должен быть выше политики.

На киевском чемпионате Европы было не так уж много зрителей. Фехтование не столь популярный вид спорта?

В нашей стране  -  да. На открытии и закрытии турнира, правда, людей было побольше. Просто популярность того или иного вида спорта зависит от потока детей и родителей в группы, от потока тренеров. Будет этого организовано нормально - появятся и зрители. В общем, несмотря на локальные достижения наших спортсменов, проблем у нас еще очень много - проблемы тренеров, денег, школ, залов. И я пока не знаю, решатся они когда-нибудь или нет.

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