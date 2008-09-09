Белорусы напомнили, что такое «больно»

9 сентября 2008, 08:14

Невеселые мысли после вымученной победы.

До коих пор украинские любители футбола и большинство журналистов, освещающих события в этом виде спорта будут руководствоваться законами стада? Законами, где бездарность на футбольном поле и хамство вне его воспринимаются не просто как должное, а даже с пониманием. Люди мгновенно принимают официальную точку зрения и оперируют банальными «главное не игра, а результат». Возможно, иногда такой постулат имеет право на жизнь. Но ведь не зря Валерий Лобановский после возвращения из Ближнего Востока сказал: «Мы попытаемся показывать качественный современный футбол. Но нет гарантии, что он обязательно будет приносить результат».

Как тут не вспомнить 90-е, когда в высшей лиге играла ныне малоизвестная тернопольская «Нива». В итоговой турнирной таблице эта команда никогда выше шестого места не подымалась, но на долгие годы застолбила за собой статус «грозы авторитетов». Два года подряд из Тернополя «с баранкой» уезжало киевское «Динамо». Регулярно проигрывали от «Нивы» на ее поле «Шахтер» и «Черноморец». А если случалось, что эти команды забирали у тернопольчан очки, то весь стадион скандировал «Ганьба!». Не сопернику, а своей команде. По мнению галычан, в поражении их любимцев виноваты они сами (ну и, судья, конечно). И футболисты приноровились к такой реакции, относились к ней с пониманием.

Представляете себе что-то похожее относительно нынешней сборной Украины, киевского «Динамо» или донецкого «Шахтера»? И не пытайтесь представить. Только вспомните, как капризно реагировали на свист болельщиков после серий поражений Шовковский и компания. Они, видите ли, рассказывали миру о настоящих болельщиках, «которые поддерживают не только во время побед, но и в трудные минуты». Только о настоящих футболистах, которые будут биться ради болельщиков, не обращая внимания на соперника и статус поединка, забыли. Именно за бескомпромиссность зритель когда-то любил «Ниву», в 70-80-е киевляне искренне поддерживали «Динамо». А потом началась странная дележка на матчи важные и не очень…

Впрочем, хватит сравнений с клубами, ведь речь о национальной сборной. В советские времена выступление в футболке с надписью «СССР» на груди было чем-то святым – выходи и бейся, коль доверили. Нынче отдельные ребята, такое впечатление, делают одолжение уже одним приездом своих важных персон на базу в Конча Заспу. А потом выходят на поле и носятся по нему, словно полуканонизованные. Конечно, так было не всегда. Пять лет назад, когда сборную возглавил Блохин, тренеру удалось объединить команду единой целью. И она заиграла. В первую очередь, ответственно и дисциплинированно.

Но стоило ребятам прыгнуть, возможно, даже выше головы и выйти в четвертьфинал чемпионата мира, как мало-мальски причастные к тому успеху почувствовали себя в ареоле. Создан он, конечно, не только виновниками торжества, но и желающими приклониться и полебезить «мастерами пера и микрофона». Это сопрезидент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев может публично покритиковать борцов даже после выигрыша олимпийских медалей. Мол, взяли серебро и бронзу, но это был не максимум.

В случае же с футболом все как-то вмиг забыли, что действительно сильным соперникам Украина на чемпионате мира проиграла с общим счетом 0:7. А Тунис в решающем матче за выход из группы победила во многом благодаря двум пенальти – назначенному в ворота африканцев за нырок Шевченко и не назначенному за игру рукой в собственной штрафной Ворониным.

Как следствие, они стали еще более великими, чем были ранее. Не приведи Господи сказать, что кто-то из футболистов украинской сборной ошибается. В глаза ему, во время интервью. Где-то далеко, в цивилизованном мире такая постановка вопроса воспринимается вполне нормально. У нас же Анатолий Тимощук, за последние восемь лет устами своей пресс-службы распродавший себя во все элитные клубы Европы, но выступающий аж в питерском «Зените», может демонстративно развернуться в ответ на «Почему наша команда так плохо держала мяч в центре поля?»

Алексей Михайличенко в минувшую субботу пошел еще дальше, среагировав на реплику журналиста во время пресс-конференции, что сборной Украины повезло так: «Факт – что вы плохо разбираетесь в футболе». Что ж, Алексею Александровичу виднее. По крайней мере, статус наследника Блохина обязывает. О бескомпромиссности, граничащей с банальным хамством Олега Владимировича узнали уже даже польские журналисты. Михайличенко на его фоне казался эталоном толерантности. Но не зря ведь говорят, что власть портит людей. Только вот не стоит Алексею Александровичу сильно обольщаться пребыванием на высокой должности. Однажды он уже попробовал себя в статусе «великого». Не нужно вспоминать, что получилось не ахти.

Тем более, что нынешняя сборная Украины – это даже не «Динамо», оставленное в 2002 году Лобановским. Группа старожилов, которую давно необходимо ставить на место сочетается с совсем неопытной как для такого уровня молодежью. Конгломерат, конечно, не самый плохой, но и поработать над общим его качеством нужно изрядно. И проявить при этом характер. Которого Алексею Александровичу во время руководства «Динамо», мягко говоря, не доставало. Но там длительное время можно было опираться на фундамент, заложенный предшественником. Блохин по себе оставил разве что руины строенного еще Буряком Карфагена.

Потому Михайличенко и «шатает». Сначала он попробовал положиться на старожилов, но убедился, что опять оступится, поступив таким же образом, уже после первого контрольного матча. Ставка начала делаться на поколение, воспитанное Павлом Яковенко и приведенное нынешним рулевым национальной сборной к серебру молодежного чемпионата Европы-2006.

Но и здесь были свои «но». Строить иной вариант команды нужно через Алиева, а тот сам признался, что у Михайличенко на него давняя обида. К тому же Александр нестабильно играл в составе «Динамо», снова нарушал режим. Как следствие, роль созидателя была доверена Назаренко. Лучшие годы Сергея совпали с мундиалем-2006, который он от начала и до конца просмотрел со скамьи запасных. Но нынешняя медлительность, прогнозированность действий днепровского лидера таки вынудила Михайличенко наступить на горло собственной песне и пригласить Алиева. А здесь уже имеются свои шероховатости, на устранение которых необходимо время. Либо смелые тренерские решения.

Но почему-то не верится, что Алексей Александрович в ходе отборочного цикла осмелится одного за одним избавиться от старожилов – Воронина, Шевченко, Русола, Назаренко, Калиниченко и, возможно, даже Тимощука. Смотря на действия украинской команды в поединке с белорусами, часто задавался вопросом: чего больше в «авторитаризме» упомянутых лидеров для команды в целом – вреда или пользы? Кажется, еще поединок против шведов, когда Украина победила на выезде будущего участника Евро-2008, показал, что наша команда может быть вполне «дееспособной» и без своих «аксакалов».

Но, повторюсь: очень сомневаюсь, что Михайличенко способен повторить шаги Эме Жаке, который в середине 90-х шокировал футбольный мир тем, что исключил из списка кандидатов в сборную Франции Давида Жинола и Эрика Кантона. За этот «поступок» тренера не критиковал только ленивый. Но Жаке оказался стойким и был вознагражден – в 1998 году французы выиграли под его руководством чемпионат мира. А болельщики восхищались, Зиданом, Пети, Джоркаеффом и Анри. Которые, не исключено, рядом с самовлюбленными «харизмами» не раскрылись бы.

После матча с белорусами Шевченко и Тимощук практически в один голос, только в разное время и не рядом позволили себе порассуждать на тему молодых футболистов, которым тренер, мол, выдал аванс, пригласив в сборную, и этот аванс нужно оправдывать. На самом деле, Михайличенко если и тянет кого-то за уши, то скорее Воронина, Назаренко, Калиниченко, Русола, Шевчука, того же Шевченко. Но с высоты своего полета ребята это вряд ли понимают, а высказываниями фактически делят команду на два лагеря.

А еще, отбрасывая всяческие попытки журналистов докопаться, почему все-таки так плохо играет наша сборная, наши уважаемые обладатели еврокубков бесцеремонно заявляют: «Пенальти был! Мы играли до конца и заслужили победу». Шевченко так и вовсе убеждает, что итальянский судья должен был ставить два одиннадцатиметровых. Интересно получается: за весь матч не создать не одного стопроцентного момента, проиграть сопернику центр поля, да еще и заработать на ровном месте два пенальти! Футболистам уровня Шевченко и Тимощука должно быть стыдно за такие матчи. Нет, чтобы признать: «Сыграли плохо. Благодарим судьбу и публику». Более того, «милановец» Шевченко выбрасывает негативные эмоции на мальчике, попытавшемся сфотографироваться с кумиром. «Я тебе сказал, не лезь мне на шею!» - тон был такой, что осадок в душе ребенка останется надолго.

До коих пор мы будем руководствоваться законами стада? Признаться, меня удивила реакция большинства львовских болельщиков, абсолютно не желавших понимать, за что собственно был поставлен пенальти на четвертой добавленной минуте матча. Практически каждый, присутствовавший на стадионе человек наверняка хоть раз в жизни играл в футбол. Практически все понимают, что такое умышленная игра рукой. Но словно на школьной площадке, в эмоциях все забыли самые обычные постулаты.

А еще мы забыли, как больно, когда тебя засуживают. «Мы хорошо помним 1997 год, когда ваша сборная играла матч плей-офф с хорватами, - делился со мной впечатлениями белорусский коллега. – Когда вас засудил Педерсен, в Беларуси искренне сочувствовали украинцам, многие тогда переживали за вашу команду всей душой. Вы можете представить, что мы сейчас чувствуем? Вам должно быть стыдно…»    

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