Сергей Парамонов: «Украинский олимпийский спорт тоже гибрид. Но гибриды могут давать прекрасные плоды.»

Успехи олимпийских команд суммированы в итоговой таблице неофициального зачета. На этих показателях базируются разнообразные размышления на спортивные, этические, экономические и политические темы. Прежде особо активно обсуждалось соперничество социалистических и капиталистических стран. У кого медалей больше, там государственный строй крепче, власть заботливее, народ благополучнее. И, конечно, там, в спорте больше порядка. Очевидный факт: начиная с Игр в Берлине (1936 год), на олимпийской арене сталкиваются два принципа организации спорта. Один из них – либеральный. Структура спорта формируется и поддерживается снизу, организациями студенческого спорта, любительскими клубами, союзами молодежи, коммерсантами.



Другое дело – тотальная организации. Спортивная структура создается и выстраивается усилиями сверху. Так организовывался советский спорт. По решениям вышестоящих организаций создавались спортивные общества, открывались детские спортшколы, обеспечивались кадровые сборные команды, финансировалось спортивное строительство и выпуск спорт инвентаря.



Сегодня собеседник корреспондента «СПОРТглавреда» снова - Сергей Парамонов…



Досье. Сергей Владимирович Парамонов. Чемпион мира и призер Олимпийских игр по фехтованию, Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины. В прошлом старший тренер шпажной сборной Союза. Застуженный тренер СССР.



Результаты действия двух принципов на Олимпиаде в Пекине неоднозначны. По числу чемпионов победа за строительством «сверху», за китайской стратегией. Но по сумме призовых мест (страны Евросоюза и США), впереди «либеральный» спорт…



Не нравится мне ваш подход. Черное или белое… Напоминает «прокрустова ложе»: рубить ноги, или, удлиняя, выдирать их. Есть море разных систем. Да, сборная Китая выступила успешно. По-вашему, победил первый тип. Но подготовку китайской команды поддерживали спонсоры, могучие предприниматели. Заметьте, другие, по-вашему либеральные, системы давно не живут на свой кошт. Может, так было давно, во времена джентльменского спорта. Теперь подготовка всех олимпийских команд поддерживается сверху. В «либеральных странах» не только олимпийцы, но и талантливые юные спортсмены получают бонусы в образовании, врачебном обслуживании. Государства поддерживают олимпийский спорт не из-за простых политических амбиций. Создается возможность показать миру, что народу этой страны свойственна воля, спортивность. Каждый громкий успех – вклад в традицию, в историю. В фехтовании это очевидно. Франция, Германия, Италия, Венгрия были и остаются в олимпийских лидерах. В истории этих стран – мушкетеры, рыцари, дуэлянты, кавалеристы – рубаки. Сегодня их наследники – олимпийцы. Государственная поддержка гарантирована. Обобщаю: нет такого в реальности – или «сверху» или «снизу».



А я не утверждал «или – или». Я выделил два чистых, абстрактных типа.



Как теоретик?



Нет, как аналитик систем управления. Сегодня мы с Вами намериваемся обсудить тему управления национальным олимпийским спортом. В отношении поддержки, Вы, конечно, правы. Но поддерживать, еще не значит управлять. Управление – очень сложная штука. Канадец Пол Хендерсон, член Международного олимпийского комитета, ветеран парусного спорта, утверждает: «Сегодня благодаря институту спонсорства и телевидению в Олимпийских играх может принять участие каждый спортсмен, добившийся высоких результатов. Без коммерческой поддержки ни Олимпиада, ни в целом спорт, просто бы не выжили». Поддержка очевидна, но кто же управляет? Соглашусь с в Вами и в том, что в реальности действуют разные варианты организации. Но в одном случае наследуются тотальные схемы, в другом – либеральные.



На каких же схемах строится, или должно быть построено эффективное управление украинским олимпийским спортом?



Сегодня во всех постсоветских странах сложилась особая ситуация. Организаторы спорта вынуждено берут что-то из советской практики, а что-то прихватывают из либерального опыта. Получаются удивительные гибриды.



Будь по-вашему. Украинский олимпийский спорт тоже гибрид. Что в этом плохого? Гибриды могут давать прекрасные плоды.



В том случае, если скрещиваются качества лучших породы. А если берется худшее? Нужно точно знать, что и как заимствуешь.



Наверняка, есть что заимствовать из практики советского государственного руководства спортом.



Повторяю: нужно точно знать, что заимствуешь. Сразу же цепляюсь к произнесенному тобой слову «руководство» В недавнем интервью «Главреду» министр молодежи и спорта Юрий Павленко сказал: результаты выступления украинской команды в Пекине стимулируют реформирование отрасли физкультуры и спорта.



А то в этом плохого?



Ничего. Только спорт никогда не был и не мог быть отраслью управления.



Даже в советские времена?



Схема отрасли лежала в основе руководства социалистической экономикой. У каждой отрасли народного хозяйства была своя экономическая база. Но вот что интересно! В 80-е годы Председатель Спорткомитета СССР Сергей Павлов заинтересовался научной организацией управления. Собрали юристов, социологов, психологов, и, конечно, экономистов. Был такой профессор Валерий Рутгайзер. Ученый тут же занялся аналитикой и попал впросак. Оказалось, подсчитать расходы на содержание советского спорта невозможно. Есть бюджетные деньги, есть профсоюзные сметы, есть не подотчетные Спорткомитету деньги МВД, Министерства обороны, есть негласные поборы директоров предприятий. Были даже вклады «теневиков», которые организовывали «левые» футбольные матчи.



Левые матчи – мелочь. Некогда главным финансистом хоккейной команды «Химика» был вор в законе. Ладно, могу продолжить Ваш список. Нас, шпажную команду СССР бесплатно экипировала фирма «Ол-стар». Правда, до тех пор, пока мы были сильнейшими в Европе. Лучшую экипировку для легкоатлетов поставлял «АДИДАС»… Согласен, это была какая-то особенная экономика. Но ведь руководство справлялось с этой особенностью?



Вот тут мы добрались до самого важного. В СССР, как и во всем мире существовала на отрасль, а сфера спорта.



Разве различение этих слов принципиально?



Очень даже принципиально. Но сначала я должен сделать рискованный ход. Включить в наши размышления кое–что из теории управления. В отличие от отрасли, сфера объединяет разные типы деятельности. При этом они могут быть автономными, иметь собственное пространство и время существования, здесь организаторы могут преследовать свои цели.



А попроще можно? На примере.



Проще простого. Так устроена сфера Интернета. Вы можете войти в «сеть», переписываться, участвовать в форумах. Можете открыть свой сайт и даже бизнес. Скажите пожалуйста, под чье руководство вы попали? Вот так же в развитой сфере спорта действовали, взаимодействовали и соперничали самые разные организации.



Подчеркиваю, напрямую, нормативно. в приказном порядке сферой руководить нельзя. Развитие сферы можно направлять, создавая программы, учитывающие разные интересы и возможности. Здесь нет руководителя отраслью, есть куратор сети, он следит за соблюдением правил и карает хакеров и нарушителей правил В советские времена председатели Спорткомитетов рисовали структуру отрасли, а на деле использовали механизм управления в сфере спорта.



Загадочный механизм. Пример даете?



На август 1956 года было запланировано открытие Спартакиады народов СССР. Генеральная репетиция предстоящего выступления в олимпийском Мельбурне должна была пройти на новом спорткомплексе в Лужниках. Лучшем в Европе! Но весной оказалось: стройка в провале. Обвиняя друг друга, халтурили и подводили поставщики, строители, монтажники, электрики. А до августа рукой подать! С такой ситуацией не справился бы ни один топ менеджер в мире. А секретарь горкома партии Екатерина Фурцева справилась. Приказала создать на стройке первичную партийную организацию и закрепить ее за ближайшим райкомом. Коммунистов – нарушителей графика стройки гнать из партии. Строительство закончили в срок. «В обстановке небывалого трудового подъема».



Но это на стройке. А в практике подготовки олимпийской команды действовало прямое руководство. Сборная СССР по фехтованию находилась на бюджете Спорткомитета. Комитет утверждал план соревнований и сборов. Конечно, принимались во внимание предложения тренерского совета и федерации. Но приказы готовил гостренер Спорткомитета. Система действовала безупречно. Можно считать – образцово



Конечно, Вы правы. Я даже готов назвать имя самого образцового гостренера. Это была Галя Горохова. Сначала многократная чемпионка мира и олимпийских игр, а потом хозяйка в управлении Спорткомитета. Но на деле она была не руководителем, а сферным менеджером. Учитывала позиции соперничающих тренеров, интересы и возможности ведомств, была в курсе интриг в сборной команде и вокруг нее. И при этом оставалась в поле властного влияния «направляющей силы» куратора. Накануне поездки в Квебек на олимпийский научный конгресс нас привезли для благословения на Старую площадь. В ЦК КПСС. Вместе с нами, на победу в Монреале благословляли сборную страны по гимнастике. Чтобы все знали, кто в доме хозяин.



Отсюда вывод: сфера украинского спорта нуждается в мудром партийном руководстве. Интересно, со стороны какой партии?



В фехтовании это, кажется, называется атакой врасплох. Давайте оставим опыт партийного руководства в истории советского спорта. Я ведь использую абстрактные, принципиальные понятия: сфера, соорганизация, управление развитием.



И что это значит для развития нашего олимпийского спорта, украинского фехтования? Какую систему организации сферой Вы предложите?



Можно предложить принцип, а сферу предстоит складывать, выращивать, без резких движений и реформ. Иначе не избежать дурного соперничества и интриг. Именно такая ситуация сложилась в России. В причинах олимпийских неудач яростно обвиняют друг друга министр, президент НОК и глава федерального агентства. Их бы энергию, да в мирных целях.!



Юрий Николаевич, Вы наивный человек! Руководители российского спорта не занимаются дурным соперничеством! Решается вопрос о том, кто будут сидеть на кассе, регулировать обильные денежные потоки! Ладно… И все-таки как по-вашему должно сложиться управление сферой украинского олимпизма?



Еще раз: не управление сферой, а управление в сфере! Из гибрдного состояния нельзя выйти в директивном порядке. Прежде всего нужно понять, что необходимы и равнозначны действия государства и общества, у бизнеса и обравания. Есть разные ситуации и разные цели у спортивных федераций и общественных организаций. В организации спортивной деятельности должны быть заинтересованы политические партий. Управление в сфере – это соорганизация проектов, программ, инициатив…



Кто же при этом главный?



Неверный вопрос. В сфере лидирует тот, чьи программы, проекты и действия обеспечивают работают на общее развитие спорта. развитие. Сегодня, «здесь и сейчас».



Правдоподобно. Уже сегодня по-разному планируют и строят свою деятельность федерации фехтования и легкой атлетики, борьбы и тенниса. И дальше им придется заниматься разным менеджментом. Снимаю вопрос о главном. Переформулирую его по – вашему. Кто должен стать куратором сети?



Обратимся к истории современного спорта. Лет двадцать назад на право принятия главных решений в организации мирового спорта претендовали: Генеральная Ассамблея международных федераций, Постоянная генеральная ассамблея национальных олимпийских комитетов, Международный совет физического воспитания и спорта. Где они сегодня? Деятельности в сфере олимпизма курирует МОК.



По–вашему, куратором сферы олимпийского спорта в Украине должен стать Национальный олимпийский комитет?



В принципе, да. Подчеркиваю, курированием в сфере, а не руководством. Судя по выступлениям и действиям Президента НОК Сергея Бубки, он это отлично понимает. Но, на сегодня – хватит. Наверняка, Вас по прежнему, больше всего интересуют перспективы украинского фехтования. Давайте поговорим об этом в следующий раз.

