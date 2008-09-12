Сборная Украины: «разбег хороший», но впереди «балканская планка»

Наверное, именно поэтому после львовского дебюта команды Алексея Михайличенко легендарный и многоопытный Владимир Мунтян остался недоволен …комментариями матча. Председатель комитета сборных федерации футбола Украины считает, что журналисты, как всегда, торопятся с выводами, и на старте вполне достаточно даже такой победы, а какие-то прогнозы на перспективы сборной в отборочном турнире можно будет делать лишь после встречи с Казахстаном… Как говорится, «жираф большой, ему видней!»… Но вряд ли мы с вами станем увиденное принимать на веру – научены горьким опытом.



На «Украину» за поддержкой



Матч в Казахстане уже сыгран и результат – на табло. Но, прежде, чем, вслед за Владимиром Федоровичем, заняться подведением этапного итога, хочется еще раз вернуться во Львов, куда мы, группа футбольных журналистов, примчались из Лодзи – с международного турнира. Победить там нам не удалось: как и сборная Блохина, мы прошли лишь в четвертьфинал… Правда, за это нас не удостоили почетных наград – организаторы ограничились пивной бочкой… Зато хорошую прессу мы все же получили – украинский футбол нравится в Европе. Пусть и в исполнении «акул пера»…



В чем бы ни упрекали ФФУ противники разъездных матчей сборной, на протяжении десятка лет, в том случае, когда для очередной главной команды страны возникала необходимость в серьезной психологической встряске, футбольное руководство, «хватаясь за соломинку», обращалось за помощью к известным своим безудержным патриотизмом и отчаянным западноукраинским радикализмом львовским болельщикам… И, как мы знаем, эта вынужденная мера зачастую приносила ожидаемый результат. Так оно произошло и на этот раз, хотя переполненный стадион, уже набирал в легкие побольше воздуха, чтобы заорать свое традиционное: «ганьба!».



И, тем не менее, надежда умирает последней!



Слава Богу, что в компенсированное время произошел эпизод, напрочь перечеркнувший выписанный на игру сценарий Бернда Штанге. Шевченко, появившийся на поле всего лишь за пятнадцать минут до финальной сирены, да и то только потому, что Алексей Михайличенко не смог устоять под неистовым напором скандирующего «Шева» стадиона, получил мяч в центре поля и, не видя иных вариантов, бросил в прорыв …Тимощука. Казалось, недавний триумфатор европейского Суперкубка уже не в состоянии не только совершить рывок, но и вообще стоять на ногах – столько сил было отдано откровенно разрушительной борьбе на подступах к своей штрафной! Однако украинский капитан в очередной раз продемонстрировал свой железный характер: войдя в штрафную, Анатолий попытался было финтом освободиться от Петра Чухлея, но поскользнулся и упустил мяч… А тот, возьми да и попади в руку потерявшего равновесие защитника!.. Подыграл ли белорус рукой или мяч сам «нашел» руку – это уже «на розсуд» предвзятых болельщиков или ангажированных журналистов… Зато итальянский арбитр ни секунды не сомневался: «мяч – на точку»!



Я уверен, что вратарь сборной Беларуси и ФК «Москва» Юрий Жевнов не получал от Олега Блохина никаких указаний на этот счет, скорее всего, он просто испугался разбегающегося для удара самого Шевченко и сиганул в противоположный угол… В противном случае украинский футбольный мир взорвался бы от негодования, так как этот пенальти в одно мгновение превратился в кульминацию карьеры национального Героя: забьет – продолжит оставаться неприкасаемым, промажет – уйдет с позором. Может, в бизнес?..



Признаюсь, с некоторых пор я «уволил» себя из хора коллег, поющих осанну действующим кумирам, однако никто не сможет меня убедить, что свою индульгенцию на ближайшее будущее Шевченко заработал нечестно…



Вот только жаль, что его партнеры в тот вечер не столько играли, сколько, как говорят в футболе, «возили тачку», а ведь, даже несмотря на победу, им, казалось бы, лучшим, по определению, игрокам Украины, придется еще немало потрудиться, чтобы застолбить себе место в сборной... Не только на матч против казахов.



«Спартак» уже не пляшет!



Как и ожидалось, матч против Беларуси поставил гораздо больше вопросов, чем предполагали самые отъявленные пессимисты… Мы помним, как во Львове соперник с первых минут завладел инициативой и без особого напряжения добился беспрекословного преимущества в центре поля. Игра гостей была не только по-немецки добротно организованной, но и зрелищной и во многом напоминала знаменитый московский «Спартак» прошлого века. Зрители, что называется, «ловили кайф», а у хозяев поля, в прямом смысле этого слова, кружилась голова от различных конфигураций «стеночек», игры накоротке, «скрытых» пасов, сделавших бы честь самому Гаврилову с Черенковым… Вот только в нападении у подопечных Штанге почему-то не просматривалось откровенного желания забить гол – играли, как говорится, «без ворот». Правда, в первом тайме тремя ударами со средней дистанции они все же сумели проверить бдительность Пятова…



Кое-кто из моих коллег считает, что причина такого миролюбия – особенности национального характера «сябров», прагматично желавших вывезти из Украины «ничеечку»… Но, как бы то ни было – не сложилось! И виноваты в этом сами гости: начитавшись украинской прессы, они наивно поверили, что появление на поле Шевченко ничем серьезным для них не грозит.



Трудно сказать, что явилось главной причиной достигнутого результата: сыграли свою роль воспоминания об обещанных премиальных или, действительно, без Шевченко никакая украинская сборная играть еще долго не сможет. Но нельзя не согласиться, что именно с выходом Андрея у ворот подопечных Штанге стало по-настоящему жарко. Правда, кое-кто берется утверждать, что все же игру «перевернули» вышедшие на замену Алиев с Селезневым… Вполне, может быть: разве не Алиев связал несколькими передачами беспомощную украинскую полузащиту, а потом еще и вполне мог забить гол? А Селезнев к выходу Шевченко успел основательно «потоптаться» по белорусской обороне…



Победитель всегда прав



Наблюдая из ложи прессы за игрой сборной Украины, я был готов вместе с болельщиками кричать «ганьба», а, когда покидал стадион, слышал немало возмущенных отзывов об игре наших ребят. А раньше я думал, что во Львове умеют только ежеминутно «гнать волну» и вскакивать с мест, как только мяч оказывается на половине соперника. И периодически вызывающе провозглашать: «Героям слава!»… Как хотелось, чтобы это относилось и к тем одиннадцати, о которых исписано столько бумаги, «сломано столько копий»…



Вернувшись из Львова, я прочитал огромное количество комментариев «форумчан» и немало статей, главным лейтмотивом которых была кровная обида на футболистов, журналистов и болельщиков. Но были и такие, которые сомневались, что вряд ли можно говорить о том, нравится игра сборной или нет. Оказывается, нас должно заботить не то, какую игру показала команда, а лишь выход в финальную часть чемпионата мира. Предлагалась «железная» логическая цепочка: а что будет рассказывать пресса, если, играя красиво, команда все же проиграет матч?.. А тут еще, в качестве примера, первый тур подбросил пару «ребусов»: сборная Италии с огромным трудом обыграла киприотов, Литва красиво победила Румынию, а Франция проиграла Австрии, хотя обе играли исключительно красиво!



Два интервью и одна цель



Надо же, как быстро итальянские коллеги научили «Шеву» давать интервью: хоть в новостийную заставку, хоть в таблоид – его уже не надо просить сказать «чиз»… Послушайте, как звучит: «Я не считаю, что спас игру. На моем месте мог оказаться и другой футболист, способный реализовать предоставленный ему момент. Любой матч выиграть можно: мы боролись до конца, создавали моменты и реализовали пенальти». Так что не было ничего удивительного в том, что в следующем матче «итальянец» вышел со старта… И снова был в центре внимания!



На этом профессиональном фоне совсем уж по-советски прозвучало после матча с казахами интервью Тимощука, которого прямо таки колотит от несправедливого журналистского «критиканства».



«Честно говоря, я вообще не понимаю, откуда взялась такая массированная критика в наш адрес в то время, как мы выиграли четыре матча подряд. Какая-то «случайная рука на последней минуте»… Ничего случайного нет. Команда прогрессирует, идет к своей цели. А тем, кто занимается критиканством, необходимо побывать в нашей шкуре и поиграть с соперником, который играет на выезде вничью с немцами, играет вничью с Аргентиной, обыгрывает Голландию. Я говорю о сборной Белоруссии – это очень непростая команда. Да и Казахстан – не подарок. Мы набрали шесть очков в двух стартовых матчах отборочного цикла. Я не знаю, что еще нужно, чтобы нас не критиковали? Мы стремимся добиваться результата в каждой игре…».

Что можно на это ответить звездному капитану питерского «Зенита»? Уверен, «критиканы», на которых он хочет натянуть «шкуру» профессиональных футболистов, рта бы не посмели раскрыть, если бы «жовтоблактині», в самом деле, стремились «добиваться результата в каждой игре». А так мы с колегами вынуждены, как утверждает Тимощук, «смотреть за тем, что у них получается, а что нет»... И высказывать свое мнение. А судить о том, насколько оно профессионально – дело не только нескольких сотен профессиональных футболистов, но и миллионов любителей футбола. Кстати, интересно было бы узнать у Анатолия, к какой цели «идет» его команда?



Казахстан как стартовая площадка для Украины?



Мне показалось достаточно символичным, что за сборную хозяев в защите играл однофамилец президента Кучмы: не потому ли возникла ассоциация с Байконуром, где Леонид Данилович провел свои лучшие годы, участвуя в ракетных запусках…



Матч в Казахстане проходил с преимуществом нашей команды: другого и ожидать было нельзя. Хотя четыре года назад у Блохина команда была помастеровитее, что ли… А ведь тогда, лишь благодаря новеньким бутсам Руслана Ротаня, вовремя вышедшего на замену, был забит победный гол. В этот раз ситуация была несколько иной: казахи обновили состав, укрепили тренерские кадры и были готовы на многое… А переживающим смену поколений украинцам, как и прежде, нужна была только победа.



Напомню, кстати, что в финальный турнир выходят девять команд, занявших первые места в группах, а восемь команд, занявших вторые места, сыграют между собой стыковые матчи, после чего четыре счастливчика присоединятся к победителям. Так что, оказавшись в группе с англичанами и хорватами, нам необходимо, по крайней мере, побеждать остальных.



Возможно, кто-то из фаворитов потеряет очки... Многое может решиться также в домашнем матче с хорватами – сумели же англичане деквалифицировать их… И тогда с девятью очками можно будет попытаться повторить успех команды Блохина в отборе к предыдущему чемпионату мира. Тогда мы многое измеряли фартом, объясняли стечением обстоятельств… А вдруг Алексей Михайличенко слеплен из того же теста!



Казахстан – Украина – 1:3

Алматы. Центральный стадион Голы: Остапенко (67) − Назаренко (45, 80), Шевченко (54).

Казахстан: Лория, Азовский, Кучма, Ирисметов, Смаков, Карпович, Асанбаев (Байжанов, 73), Скорых, Балтиєв (Узденов, 88), Жумаскалиев, Остапенко.

Украина: Пятов, Ярмаш, Михалик, Кучер, Шевчук, Назаренко (Кравченко, 81), Тимощук, Левченко, Алиев, Селезнёв (Гоменюк, 87), Шевченко (Воронин, 88).

Предупреждения: Азовский (26), Ирисметов (63), Кучма (66) − Ярмаш (58).



Арбитр: Феликc Брых Ассистенты: Майк Пикель, Торстен Шиффнер Четвертый рефери: Мануэль Грефе (все – Германия) Делегат УЕФА: Гвидо Корнелла (Швейцария) Судейский наблюдатель: Славомир Стемпневски (Польша)

Уже в первой атаке жесткие казахские парни едва поломали «Шеву»… Стоит отметить, что за исключением этого удара по ногам, больше Андрея никто не трогал, позволяя свободно принимать мяч, принимать решение… Очевидно, авторитет Шевченко давил таки на казахов!.. Посмотрим, а вдруг к матчам с хорватами и англичанами Андрей наберет свою былую форму.

Первые десять минут команды провели в разведке, прощупывая, где находится слабое звено… За это время ничего опасного не произошло – за исключением …двух офсайдов. Наши, словно продолжая львовский матч, играют «от обороны» – обыкновенный «выездной» матч.



Через пять минут взрыв: Шевченко выходит на убойную позицию и бьет почти в упор, но мяч летит выше ворот... Сказывается отсутствие игровой практики.

Еще через пять минут мог отличиться Селезнев – таких моментов в этот вечер у него было немеряно – но удачно сыграл вратарь, а Назаренко к мячу не успел...



На 30-й минуте мог отличиться «казах» Остапенко, но пробил в Пятова…



За пять минут до перерыва неплохую атаку провели Алиев, Селезнев и Шевченко – Лория выручил…



В ответной атаке снова мог отличиться Остапенко, который, воспользовавшись несогласованностью действий защитников, вышел один на один с Пятовым, но не попал в ворота!..

Наконец-то мы забили трудовой гол! Шевченко в суматохе в штрафной наше пасом Селезнева и тот, здорово разобравшись с защитниками и оказавшись перед пустыми воротами, изо всей силы пробил …в перекладину. Хорошо, что к отскочившему мячу первым успел Назаренко.

После перерыва все понимали, что было бы неплохо забить еще один гол. Но, очевидно, о голе думали и казахи: они мобильны, жестки и в атаке используют как короткие, так и длинные передачи… Наши пытаются использовать обоих нападающих и частенько в действиях Шевченко и Селезнева просматривается что-то наподобие будущего взаимопонимания. А ведь есть еще и Воронин, и Милевский!.. Значит, возможны варианты?



На 54-й минуте неожиданно на подступах к штрафной казахов возникает паника: мяч мечется между своими и чужими… Наконец Селезнев пасует рванувшемуся к воротам Шевченко, но мяч попадает тому то ли в спину, то ли в руку… Однако свисток молчит и Андрей, обработав мяч, пробивает точнёхонько в угол – 2:0!



Поведя в счете, наши «замораживают» игру, подолгу контролируя мяч. К сожалению, делать это качественно мы так и не научились: невынужденные, «школьные», ошибки при перепасовке накоротке перемежаются с длинными передачами «в никуда»… Вследствие этого, в собственной штрафной один за другим возникают несколько «пожаров»: первый с трудом удалось «погасить», спасаясь угловым… А вот второй – закончился вполне закономерным голом: все тот же Остапенко (куда только смотрят наши селекционеры?) оказался проворнее нерасторопных Михалика с Кучером – 1:2!..

Похоже этот гол так расстроил наших «оборонцев», что они едва сами себе не «привезли» еще один гол!.. Снова небрежность, снова «пожар» и снова «спасительный» угловой… Что-то нужно менять! Или кого-то…

Но, слава Богу, казахи тоже подвержены панике: Селезнев в толкучке на линии штрафной вроде бы играет рукой, но судейский свисток снова молчит и Назаренко, к которому отскакивает мяч, при полнейшем параличе защитников, метров с двадцати, словно в биллиардную лузу, посылает мяч в самый угол ворот… 3:1 – это уже серьезная заявка на победу.

Казахи страшно расстроены. И Селезнев, воспользовавшись этим, выйдя один на один, мог бы довести счет до разгромного – но снова мимо! Можно было бы объяснить это хроническим невезением, но, наверное, все же Евгению не хватает элементарного мастерства… Вот теперь можно сделать и замены: выходят Кравченко, Гоменюк и Воронин – исключительно «на премию»…



Алексей Михайличенко после победы…



– Я доволен результатом игры. Мы завоевали три очка и это – очень важно. В целом, сегодня была показана более осмысленная игра и в обороне, и в атаке. Мы имели множество голевых моментов. Но не обошлось и без обидных промахов. Трудно было играть без ошибок, так как мы впервые играли в таком составе – потеряли из-за травм Русола и Милевского. Очень трудно добиться полного взаимопонимания за короткое время, особенно при игре в линию... Мы постарались, насколько это возможно, освежить нашу игру: Левченко выполнял роль второго опорного полузащитника, что позволило дать больше свободы впереди Алиеву и Назаренко. И все, я думаю, видели, что атаки были неплохого исполнения и доводились до завершающего удара.

Оценивая игру сборной Казахстана

– Мы ожидали, что команда Казахстана, играя с одним нападающим, будет действовать осторожнее, чем в игре с Андоррой. Кстати, Остапенко доставил нам очень много неприятностей... По большому счету, если бы мы сами не создавали себе проблем, то у сборной Казахстана не всегда все и получалось. Хотя хозяева провели несколько хороших, заслуживающих внимания, атак. По желанию и самоотдаче у них все было на уровне, но надо признаться, что класс у них все-таки ниже...



Вряд ли, наверное, стоит комментировать аналитические заметки главного тренера – он все прекрасно видит сам… Единственное, что вызывает вопросы – некоторая неторопливость в селекционной работе. Во всяком случае, по итогам первых двух игр заметно, что есть необходимость расширять число претендентов на вполне вакантные позиции…

Ну, что ж, на старте взяли максимум очков. На очереди – Хорватия!

