Англия - Украина: пенальти спас хозяев от поражения

Сборная Украины начала отборочный турнир на чемпионат мира-2014. Соперник подопечных Олега Блохина, национальная команда Англии, вступила в борьбу за путёвку в Рио-де-Жанейро несколькими днями ранее. Тогда футболисты Роя Ходжсона разгромили Молдову. Но сине-жёлтые так легко сдаваться не собирались.

Матч между Украиной и Англией на Евро-2012 показал, что с этим соперником мы можем бороться. В первом тайме Евгений Коноплянка открыл счёт в матче, который держался до 87-й минуты. В одной из атак англичан матч попал в руку Евгению Хачериди, судья указал на 11-метровую отметку, а Фрэнк Лэмпард точно реализовал пенальти.

Не успела Англия сравнять счёт, как капитан команды Стивен Джеррард получил вторую жёлтую карточку и ушёл досматривать матч в подтрибунное помещение.

Пять дополнительных минут встречи не изменили счёт на табло - 1:1.

Рассказ о матче читайте по ссылке: http://sport.glavred.info/article/2012/09/12/074715-2