Яркая победа самокритичного Котельника (фото)

Все-таки странный мы народ. Впервые в истории поединок за титул чемпиона мира по профессиональному боксу проводился на украинской земле, а освещать сие событие во Львов приехало считанное количество столичных СМИ. Конечно, куда интереснее расписывать «баталии» поединка на Кубок Украины между киевским «Динамо» и мелитопольским «Олкомом»!



Свое веское слово сказали и организаторы трансляции. Они выставили требование, чтобы чемпионский бой между Котельником и Кимурой начинался аккурат по плану, в 21.00. Ничего, что к тому времени непроведенным оказался еще один андеркарт. Как известно, различные НВО и Showtime, выкупая право транслировать тот или иной чемпионский поединок, подстраиваются под событие, а не событие под них.



Вспомнить хотя бы предыдущий бой Котельника против валлийца Гэйвина Риса. В Великобритании к поединку было приковано огромнейшее внимание. Начало прямой трансляции ожидалось в 21.00 по местному времени. Однако, обсудив все предматчевые расклады с абсолютным чемпионом мира Джо Кальзаге, британские телевизионщики вынуждены были транслировать полтора андеркарта. И лишь после этого, в 22.30 на ринг вышли Рис и Котельник. У нас же получилось, что из-за прихоти украинских телеканалов один из андеркартов проводился после главного события вечера. Как следствие, два украинца – Андрей Шиманский из Нимирова Винницкой области и Виктор Сидоренко из Фастова Киевской области – вышли на ринг львовского дворца спорта «Украина» в присутствии где-то десятка зрителей.



Прибыв во Львов, пытался для себя определить, известно ли местным жителям о том, что в их городе состоится историческое по спортивным меркам событие. Да, известно. Еще пытаясь забронировать место в гостинице, по телефону услышал: «В ближайшие выходные с этим будут проблемы. У нас – форум книгоиздателей. Да еще и бокс какой-то серьезный». Непосредственно во Львове убедился, что галицкая столица таки действительно живет книжным форумом, хотя и о боксе знают многие. Только в таком ракурсе: «Сегодня наш львовский парень за титул чемпиона мира будет драться». Фамилию Котельник услышать было трудно. Большинство признавались, что из боксеров знают только братьев Кличко.



Зал дворца спорта «Украина» к главному событию вечера оказался заполнен где-то на три четверти (всего было 2100 посадочных мест). Уверен, трибуны забились бы битком, поставь организаторы более умеренные цены. Повторилась история с недельной давности футбольным матчем отборочного турнира к чемпионату мира-2010 между Украиной и Беларусью. Тогда центральные секторы оказались незаполнены именно потому, что львовянам трудно позволить себе купить билеты стоимостью 200 гривен. Билеты на бой Котельника стоили от 80 до 300 грн. Самые дешевые разошлись быстро. Как и те, что стоят 200-250 грн. Непроданными остались достаточно пропусков по 150 и 300 гривен. И если самые дороге места таки заполнились обилием вип-гостей, то те, что подешевле, так и остались пустовать.



К слову, о вип-гостях. Помимо мера Львова Андрея Садового, во Львов съехались самые выдающиеся украинские панчеры, кроме братьев Кличко. Главный тренер олимпийской сборной Украины Дмитрий Сосновский, непобедимый среди профи супертяж Александр Дмитренко с женой сербкой, экс-чемпион мира среди профессионалов и бронзовый призер Олимпиады в Сиднее Владимир Сидоренко, чемпион мира по версии WBO Сергей Дзинзирук, чемпион мира по версии WBC среди супертяжеловесов Руслан Чагаев из Узбекистана, защищавший 16 (!) раз звание чемпиона мира среди профессионалов армянин Артур Григорян, самый техничный боец Олимпиады-2008 Василий Ломаченко с тренером-отцом. Получается, целое созвездие выдающихся бойцов современности и недалекого прошлого.



Со всеми выше упомянутыми, кроме Чагаева, который появился непосредственно на главное событие вечера и потом так же быстро исчез, львовский зритель постоянно фотографировался, брал автографы. Но все ожидали одного – боя Андрея Котельника. Его выход на ринг был встречен мощной овацией. Мгновеньем спустя зрители в унисон с Андреем и группой «Горгишелли» выполнили гимн Украины.



Видимо, такая атмосфера немного обескуражила даже видавшего виды Котельника. Пусть и в стенах весьма ободранного, с советским интерьером дворца спорта «Украина», но почувствовал он себя в какой-то иной, ранее непривычной обстановке. Шутка ли, если единственный раз Котельник дрался во Львове в качестве профессионала еще на заре карьеры. Тогда во львовском цирке атмосфера была совершенно не та, да и соперник намного слабее.



Японец Норио Кимура, в чьем послужном списке было 34 победы (18 нокаутов) при пяти поражениях и двух ничьих, удивил. Этот левша ростом немного выше Андрея оказался настолько крепким, напористым и целеустремленным, что заслужил уважение публики, которая изначально была настроена увидеть его на помосте ринга.



Нет, преимущество Котельника за исключением первого раунда, который украинец провел довольно робко, пытаясь выбрать правильную дистанцию, было очевидным. Со второго раунда Андрей доминировал на ринге, четко гнул свою линию. Порой казалось, что выполняя тактическую схему, украинцу не хватало одного авантюрного шага, чтобы броситься и добить оппонента. Так продолжалось до восьмого раунда, в котором Котельник откровенно избивал соперника. Как хотел, различными ударными сериями, вблизи и с дистанции. Но Кимура чудом не падал. Каким образом ему это удавалось – уму непостижимо.



Так или иначе, проведя такой блестящий отрезок и не завершив бой, Котельник потерял много сил. У соперника после стольких пропущенных ударов их не могло быть и в помине. Одним словом, три последующих раунда бойцы провели при множестве клинчей, а нанесенные ими удары не носили страшной силы. Намного точнее при этом оставался украинец.



В заключительном 12-м раунде Котельник проявил себя как настоящий панчер. Понимая, что он выигрывает, Андрей не стал спокойно доводить бой до победного конца, а бросился избивать противника. В зале поднялся фантастический рев, прерываемый мощными скандированиями «Андрій» и «Україна». Кимура тоже не стал закрываться в глухую защиту, а попытался пойти ва-банк и нанести сопернику нокаутирующий удар. Несколько мощных выстрелов японца потрясли Андрея, но в концовке украинец избивал соперника, как хотел. Но Норио опять чудом устоял. Правда, в свой угол ринга он фактически упал и был пойман под руки секундантами. 119:109, 118:111, 119:109 – Котельник защищает титул чемпиона мира по версии WBA. Немного отсидевшегося в раздевалке Кимуру с помощью тренеров усадили в карету скорой помощи.



По ходу японец стеклянным взглядом встретил журналистов, пытавшихся расспросить его о ходе боя. Таким образом, пришлось дожидаться комментариев победителя. Но он долго не выходил из раздевалки. Пока суть да дело, представителей СМИ развлекали Артур Григорян и огромный с виду, более чем двухметровый охранник Котельника на ринге. На фоне этого немца Артур смотрелся совсем крохотным. Когда охранник вышел из дверей, в которых уже стоял Григорян, армянин начал шутить: «Я всегда герой, когда он за спиной. Ну, давайте, кто ко мне полезет?» Когда смех в коридоре утих, Григоряна попросили посодействовать в беседе с охранником.

Йенс Тицше: «Андрей знает, где находятся красивые девушки»

Йенс. Тицше, - скромно представился человек с внешностью бодибилдера.



Вы в кино не снимались? (Григорян перевел этот вопрос, скрасив его сравнениями с Рокки Бальбоа).



(Смеется). Пока нет, но я жду приглашений. Если предложение будет интересным, то почему нет? Может, я буду первым Рембо из Украины.



В боксе вы охраняете только Андрея Котельника?

С удовольствием сотрудничаю с Андреем. А если клуб Universum предложит мне охранять чемпиона мира Руслана Чагаева или еще каких-то знаменитостей, то всегда готов.



Приходилось в прямом смысле слова защищать Андрея?

Нет, к счастью, такой потребности никогда не было.



Вы с Котельником общаетесь только по работе или и вне ее?

Жены нету? Андрей знает, где находятся красивые девушки и всегда мне подсказывает. (Всеобщий смех). Шучу, конечно.



Каким видом спорта вы занимались?

Больше занимался физической подготовкой – фитнесом, работал со штангой и прочее. И бокс, конечно, тоже освоил. А еще в Германии хорошее питание. Потому я такой крепкий (смеется).

Андрей Котельник: «Следующий бой проведу в «Мэдисон Сквер Гарден»

К журналистам чемпион вышел полчаса спустя после боя. Вся правая сторона головы Андрея – покрасневшая. Видно, что Кимура много раз больно задел соперника ударной левой.



Рад одержать победу на домашнем ринге, - говорит Андрей. - Не все получалось так, как хотелось бы. Возможно, сказался тот факт, что я уже давно не дрался с боксером с левосторонней стойкой. Но в ходе поединка я немного приноровился к сопернику. Безусловно, хотелось бы продемонстрировать лучшие бойцовские качества. Но, в любом случае, лучше плохо выиграть, чем красиво проиграть.



По ходу боя пришлось перестраиваться?

Да. Мы с Микаэлем Тиммом отрабатывали одну тактику, а соперник действовал в совершенно несвойственной для себя манере, если судить по предыдущим его боям. «Затянутый» боксер, к нему сложно подобраться. Накануне я просматривал поединки Норио на кассетах. Там он вел себя совершенно по-иному. В какой-то степени, для меня это было неожиданностью. Но, повторюсь, главное, что я победил. Когда боксируешь дома, чувствуешь большую ответственность. В зале было множество моих друзей, близких. Боялся, чтобы их не расстроить.



Изменила себе и ваша жена…

Да, сегодня супруга впервые за шесть лет решилась посетить мой поединок. Она была уверенна в том, что я выиграю.



Кажется, в последнем раунде вы пытались во что б это не стало нокаутировать соперника…

С головой, конечно. Думаю, мне не хватило секунд десять, чтобы повалить Кимуру на помост ринга. Но, считаю, в этом раунде я во многом исправился и показал, что являюсь настоящим чемпионом.



Следующая защита – опять во Львове?

Во время организации этого боксерского вечера убедился, скольких сил и эмоций стоят подобные мероприятия. Но я пообещал, что проведу первую защиту титула чемпиона мира в родном для себя Львове, и сдержал слово. Следующий мой бой планируется в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден». Вероятно, уже в этом году встречусь с американцем Салитой. Но все будет зависеть от моего самочувствия. Сегодня я себе немножко поразбивал руки. Теперь необходимо время для восстановления.

Дмитрий Сосновский: «Выиграй Котельник нокаутом во втором раунде, сказали бы – «привезли «мешка»

Нынешний наставник олимпийской сборной Украины в свое время воспитал Котельника и привел его к серебру Олимпиады в Сиднее. Поэтому к нынешнему успеху Андрея он причастен, как никто иной.



Андрей недоволен тем, как он провел этот бой, - выйдя из раздевалки подопечного, сказал Дмитрий Дмитриевич. – Но я ему сказал: «Все нормально. Ну, выиграл бы ты нокаутом во втором раунде, все сказали бы, что привезли «мешка». А так бой получился на загляденье, зрители получили удовольствие. Еще накануне я говорил, что на таком уровне подарков никто делать не будет. Японец приехал, чтобы забрать чемпионский пояс себе, хорошо подготовился к бою. Но в целом шансов победить у Кимуры не было. Разве что в случае, если Норио удался бы какой-то сумасшедший удар. Но мы видели большое доминирование Андрея. Думаю, для Кимуры было бы лучше пропустить один удар и проиграть бой нокаутом, чем вытерпеть такое обилие попаданий в течение всех двенадцати раундов. Вы видели – покинуть зал самостоятельно Кимура не смог.



Возможно, так непросто Котельнику пришлось из-за того, что японец левша?

Не думаю. Андрей опытный боец. На таком уровне не важно, левша ты или правша. На мой взгляд, бой получился таким упорным, потому что японец очень устойчивый физически. Кроме того, Кимура обладает очень крепким подбородком. Но даже при этом, продлись 12-й раунд еще секунд 20, японец бы упал.



Что бы вы как первый тренер Андрея изменили в его тактике по ходу боя?

Я с большим уважением отношусь к Михаэлю Тимму. Считаю, в углу они спокойно разбирают ситуацию и вносят правильные коррективы. Сегодня я болел, как и все остальные зрители. Признаться, я очень доволен действиями Андрея на ринге. Зачастую его упрекают за то, что у него якобы нет мощного нокаутирующего удара. Но не это главное. Главное, что он показывает красивый бокс, планомерно работает во всех фазах поединка – как в атаке, так и на контратаках и в защите.



Сергей Дзинзирук: «Видел, что Андрей контролирует ситуацию»

Бой получился классный, зрелищный, - говорит Сергей. – Я не ожидал, что японец будет таким упертым, настырным, упрямым, в такой хорошей форме. И очень стойкий! Меня поразило, что он выдержал столько мощных ударов. Конечно, пропускал и Андрей. Но в целом я не сомневался в его превосходстве. Это бокс, уйти с ринга невредимым невозможно. Я видел, что Котельник выигрывает и контролирует ситуацию.



Сергей, возможно, что следом за Андреем чемпионский бой в Киеве или даже в родных Броварах проведете вы?

Мы всерьез задумываемся над этим. Попытаемся учти опыт Котельника, он среди нас первооткрыватель. Это моя давняя мечта – драться за титул чемпиона в Киеве. Возможно, даже устроим вечер с участием всех наших чемпионов – меня, Сидоренко, Котельника.

