Василий Кардаш: «Я никогда не продавал игры»

Десять лет прошло с тех пор, когда киевское «Динамо» гремело на всю Европу. Команда под руководством Валерия Лобановского два сезона подряд проходила групповой этап и добиралась до весенней части Лиги. Сперва «бело-голубые» остановились на стадии четвертьфинала, пропустив в следующий этап «Ювентус», а через год и вовсе оказались в шаге от заветного финала. Победы над «Барселоной», «Арсеналом», «Реалом» казались обыденным делом, а дуэт форвардов Ребров-Шевченко становились для противников грозой авторитетов.



Но были в той команде и другие люди, которые также были причастны к славе «Динамо». Половина из них уже закончила карьеру профессионального футболиста, и пробует себя в новом амплуа. На тренерском мостике успели засветится Олег Лужный, Александр Головко, Юрий Калитвинцев. По стопам бывших одноклубников в скором времени может пойти и Василий Кардаш, который сейчас проходит тренерские курсы. Именно с этого мы и начали долгий разговор с Василием…



- Я прошел уже два курса, получил тренерские лицензии категории А и В. Сейчас вот уже приступаю к учебе для получения лицензии категории PRO. Паралельно с этим получаю второе высшее образование, учусь в институте менеджмента. Я думаю, мне это пригодится в дальнейшем.



Сейчас очень модно по завершении карьеры футболиста податься в бизнес. Вы не хотели стать деловым человеком?



Нет. У меня к этому не лежит душа.



Василий давайте вернемся на много лет назад, и вспомним как вы ставали на ноги, как футболист.



Все начиналось в Львове. В лет десять я начал ходить в футбольную школу «Карпат». В десятом классе дебютировал в буферной зоне (одна из трех зон второй лиги – Прим.Авт.) чемпионата СССР. Прекрасно помню свой первый матч, в котором мне удалось отметится результативным ударом, а мы разгромили аутсайдера лиги – «Ширак» Ленинакан – 8:1. На следующий день я пришел в школу героем. В «Карпатах» в 90-х была очень серьезная команда, и как следствие не шуточная конкуренция за место в основном составе. На пару лет я поехал поднабираться опыта в Камянску-Бугскую и «Скалу» Стрый. Вернулся в «Карпаты» в двадцатилетнем возрасте.



И через год оказались в Израиле, в «Маккаби».



С развалом Союза, у «Карпат» появились финансовые проблемы, и многие из футболистов покидали Львов. Мной заинтересовалось «Маккаби», но я не хотел туда переходить. В пользу перехода было лишь два аргумента – возможность поиграть в Кубке чемпионов и увидеть Израиль. Кстати, чуть позже поступило заманчивое предложение от «Серветта» и я вполне мог оказаться в Швейцарии. Тут вовремя подсуетились израильтяне, напомнив мне, что я дал им обещание на переход и что не хорошо менять мнение. В общем, я перешел в «Маккаби».



В котором тогда была большая колония украинцев…



Да, тогда за клуб из Хайфы играли уже трое легионеров из Украины – Кандауров, Гецко и Пец. И это при том, что тогда в израильском чемпионате была квота на легионеров – разрешалось выпускать на поле троих иностранцев.



Кто-то из известных общественности футболистов играл еще за «Маккаби» в вашу бытность?



Хаим Ревиво, который потом поиграл за «Сельту» и Эяль Беркович, в будущем известный по выступлениям за «Вест Хэм». Тогда «Маккаби» представлял собой очень серьезный коллектив, ведь девять футболистов являлись игроками сборной Израиля.



Год, проведенный в Израиле, был удачным этапом вашей карьеры?



Безусловно. Я увидел новую страну, Мертвое море, познакомился с их культурой, побывал в Иерусалиме, немного выучил иврит. В футбольном плане тоже много чего познал, я прибавил в мастерстве. Кстати, было поразительно, ведь я не думал, что такие качественные поля могут быть в Израиле, на которых можно было тренироваться круглый год. Из негативных моментов была только изнурительная жара круглый год.



В одном из интервью вы говорили, что худший матч в карьере провели в «Маккаби» против «Зальцбурга» в квалификации Лиги чемпионов. Почему?



В первой встрече в Хайфе мы проиграли 1:2, я заработал пенальти и отыграл отлично. Кстати, тогда в команде чуть ли не до драки доходило за право исполнять одиннадцатиметровый удар. В этой встрече я играл нападающего. На ответный матч на меня приехали смотреть скауты с Испании и Италии. Тренер меня поставил на позицию полузащитника, мы проиграли, а лично я перегорел и не попал на заметку селекционерам.



После «Маккаби» судьба вас отправила в «Черноморец». А могли ведь оказаться в московском «Спартаке», который в середине 90-х наводил ужас на Европу.



Я в конце января или в начале февраля 1995-го приехал в распоряжение «народной команды России». Они еще в том сезоне прошли групповой этап Лиги чемпионов и играли в весенней части. Хорошая у них тогда была «банда» - Онопко, Карпин, Ледяхов. Я с ними потренировался около месяца, но меня не взяли на сборы, мотивировав это тем, что туда едет костяк команды. Романцев говорил мне, мол, не беспокойся, ты нужен нам и т.д. Я решил иначе, и уехал из Москвы.



И оказались в «Черноморце».



Да, а еще был вариант с «Днепром». Но с Днепропетровска мне звонил спортивный директор, а из Одессы сам Буряк. Я выбрал жемчужину у моря.



Что значил для вас одесский этап карьеры?



Мне удалось поработать под руководством великого тренера Буряка. Кстати, мне очень везло на тренеров. Первым моим учителем был отличнейший специалист Богдан Степанович Цап, далее мне пришлось поработать с Сабо, Лобановским, Грозным.



В «Динамо» в 96-м вас пригласил Йожеф Йожефович Сабо. Тяжело было вам закрепиться в основе столичного гранда?



Честно говоря, меня до Сабо уже дважды звали в «Динамо». Первый раз, когда я был еще 18-летним пацаненком. Я засветился в кубковой игре против киевлян, забил им гол и меня пригласили в Киев. Тогда «бело-голубых» тренировал Фоменко, а президентом был Безверхий. Меня уговаривали перейти в «Динамо», говорили, мол, завтра приедет Безверхий и подпишем контракт. А пока меня поселили в гостинице, с которой я рванул домой. Я чувствовал, что мне еще рано в «Динамо» и нужно поднабраться опыта. А второй раз приглашали, когда я еще играл в «Маккаби». Меня заприметил в игре за молодежную сборную Украины все тот же Сабо, но вскоре в «Динамо» произошла тренерская ротация, к рулю пришел Онищенко, а в сфере его интересов я не фигурировал.



С Сабо вы поработали полгода в киевском клубе, а остальное время вам довелось рука об руку, плотно сотрудничать с Валерием Васильевичем Лобановским. Что интересного расскажете о нем?



Секрета не открою, если скажу, что это уникальная личность. Я даже не знаю, чего в нем было больше – тренера или психолога. Он умел настроить, подбодрить ребят, всегда интересовался, как у кого дела. По стечению обстоятельств мой номер на базе находился прямо под его, он на пятом, а я на четвертом. Помню забавный случай. Когда я начал встречаться с будущей женой, он спросил: "Ты что, влюбился?" Тогда мне стало интересно, откуда у него такая мысль. "У тебя даже поступь изменилась", - улыбнулся Васильевич. Вот такое чутье и интуиция была в Лобановского.



Мы с женой, которая работает тренером по художественной гимнастике, решили, что наряду с Турчиным и Дерюгиной, Лобановский является одним из трех китов отечественного спорта.



В «Динамо» вы пробыли шесть лет. Какие у вас самые памятные воспоминания, и какое наибольшее разочарование?



Из воспоминаний – это первое чемпионство, первое звание обладателя национального Кубка. Я еще в бытность игроком «Карпат» мог стать обладателем этого трофея, но мы тогда уступили именно «Динамо». Тогда же взяли вверх над ЦСКА – 2:0. В еврокубках – это матч с «Арсеналом» (победа 3:1 – Прим.авт.), в сборной – домашний матч с Северной Ирландией (победа 2:1 – Прим. авт.). А из разочарования – это целый набор моих травм.



Именно они стали причиной того, что вы рано повесили бутсы на гвоздь?



Да. У меня их было столько, что даже врагу не пожелаю такого несчастья. До сих пор не могу с этим смириться, ведь я в душе боец, столько раз вставал, поднимался, и снова под нож, прямо как в песне братьев Карамазовых.



За время футбольной жизни вам приходилось сталкиваться с договорными матчами?



Скажу так, я в этих играх никогда не участвовал. Слышал, были разговоры, но все это было на уровне слухов. Я же никогда не продавал игры. Ко мне даже никогда не обращались по этому поводу.



Вы поиграли во многих клубах, который из них можете назвать для себя родным?



Когда я начинал карьеру в «Карпатах» мне казалось, что лучшего города, чем Львов нет. Когда перешел в «Черноморец» был в восторге от Одессы, а шесть лет жизни в Киеве и я уже не мог представить себе жизнь вне столицы. В общем, каждый из этих городов я могу назвать для себя родным.



На протяжении карьеры вам довелось поиграть со многими футболистами. С Гусиным, например, вы сначала играли в «Карпатах», а потом долгое время выступали вместе в «Динамо». Сейчас общаетесь с ним?



Созваниваемся регулярно. Моя жена является крестной его сына. Когда играли вместе, даже ездили на отдых семьями. Недавно приезжал Андрей в Киев, когда «Динамо» играло со «Спартаком» и нам удалось увидеться. Рассказывал, что в «Сатурне» у него все хорошо, будет играть, пока здоровье позволит.



Помимо Гусина, с кем поддерживаете связь?



С семьей Головко. Часто созваниваемся с Покладко.



В детстве вы хотели стать музыкантом, а какая у вас мечта в 35 лет?



Не так давно мне подарили гитару, а я еще на ней не учился играть. Это моя сакраментальная мечта. Кстати, возле моего дома открыли музыкальный дом, надо будет записаться (смеется).



