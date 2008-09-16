Сергей Дзинзирук: «Выступление Ломаченко на Олимпиаде меня не удивило. Он сильнейший в мире.»

Встретить Дзинзирука в числе зрителей чемпионского поединка Андрея Котельника и Норио Кимуры во Львове было весьма неожиданно. Лишь недавно Сергей в одном из своих интервью заявил, что начал подготовку к очередной – пятой – защите титула чемпиона мира по версии WBO против колумбийца Хоэля Хулио. По традиции, тренировки Дзинзирук проводит в «логове» своего клуба Universum Box Promotion в немецком Гамбурге…



Досье. Сергей Дзинзирук родился 1 марта 1976 года в Броварах (Киевская область). Женат. Воспитывает двух дочерей. Действующий чемпион мира в первом среднем весе (до 69,855 кг) по версии WBO. Прозвище Razor («Бритва»).



Действительно, изначально я не планировал приезжать во Львов, - рассказывает Сергей. – Подготовка действительно уже началась, прерывать ее не было смысла. Но тут есть два нюанса. Во-первых, боксирует мой друг и одноклубник Андрей Котельник. Все ребята из Украины, а также узбек Руслан Чагаев решили его поддержать в бою против Кимуры. Мне не хотелось быть исключением. Во-вторых, мой бой перенесли на 1 ноября, так что времени, чтобы хорошо подготовиться, у меня будет достаточно.



Перенос даты боя не сбил вас с подготовительного ритма?



В некоторой степени, да. Там сместили весь боксерский вечер, не только мой бой. Почему это произошло, мне неизвестно. Но, повторюсь, я только начал набирать обороты, подготовка началась две недели назад. К пику кондиций было еще далеко, не проводил ни одного спарринга. Так что набрать оптимальную форму к 1 ноября будет несложно.



С возможностями Хоэля Хулио уже успели ознакомиться?



Молод, силен, энергичен – такие характеристики дают те, кто видел Хоэля в деле. Я записей поединков будущего оппонента пока не видел, ознакомился лишь с его пресс-релизом и списком поединков. Из 35 боев он проиграл лишь один (в 2006 году пуэрториканцу Карлосу Кинтане – авт.), причем 31 бой завершил нокаутом. Из этого можно сделать вывод, что Хулио дерзкий, агрессивный боец. Ему 23 года, для него в боксе все только начинается. Придется приложить немало усилий, чтобы победить колумбийца.



Это тот соперник, который вам был нужен в данное время?



От меня зависит не все. Конечно, хочу биться с знаменитостями. Я вам уже давно говорил, что мечтаю выйти на бой против своего кумира – Оскара Де Ла Хойи. Но, к сожалению, моему клубу пока не удается договориться о поединке подобного масштаба. Могу лишь сказать, что Хулио на данный момент является официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO. Так что рано или поздно мне пришлось бы с ним встретиться.



Последний ваш бой против чеха Лукаша Конечны получился неубедительным. Соперники даже пытались оспорить справедливость вашей победы…



Не буду себя оправдывать. Я тоже был не в восторге от того, как провел тот бой. Не знаю, почему так произошло. Возможно, были допущены просчеты во время подготовки. Тяжело далась сгонка веса. Кроме того, рассчитывал провести поединок немного по-иному в тактическом плане. Но действия соперника вынудили перестраиваться по ходу боя. Я чувствовал, что в первых раундах проигрывал чеху. Поэтому еще хорошо, что в итоге удалось сломить бой в свою пользу.



Вскоре после вашего боя с Конечны первое в профессиональной карьере поражение потерпел Владимир Сидоренко, потерявший титул чемпиона мира по версии WBС. Аналогии напрашиваются сами по себе: кажется, вы где-то застопорились, встречаясь с соперниками одного – не самого высокого – уровня…



Согласен с вами. Причем соперники не только одного уровня, но и с одинаковой манерой ведения боя. Кроме того, на нашем состоянии сказался тот факт, что между поединками были большие паузы. Чтобы чувствовать соревновательный тонус, драться нужно чаще, чем два раза в году. И, конечно, хотим мы того или нет, молодежь растет, поджимает. Быть чемпионом постоянно тоже невозможно.



Андрей Котельник первую же защиту титула чемпиона мира провел в родном Львове. Когда мы увидим чемпионский бой с участием Дзинзирука в Киеве или его родных Броварах?



Признаться, я уже больше года думаю об этом. Планируем, прикидываем, чтобы провести поединок в Киеве. И, может, стоит создать обширную программу, чтобы в столице дрался не только я, но и Володя Сидоренко, Андрей Котельник, Саша Дмитренко в один вечер.



Котельник едва став чемпионом мира, создал свою промоутерскую компанию АК1. Может, вам стоит объединить усилия?



Мы проанализируем опыт Андрея. Он уже провел чемпионский бой во Львове, нужно учти все плюсы и минусы. Котельник – первопроходец, его опыт будет полезен для всех нас.



Сергей, вы следили за боксерским турниром Олимпиады?



Конечно. Я просто в восторге от того, что сделал Василий Ломаченко! Но меня его выступление не удивило, ведь Вася и до Олимпиады выглядел блестяще. Это счастье Украины, что у нас есть такой уникальный боксер. Сейчас он сильнейший в мире. Это подтвердили и эксперты, признав Василия лучшим бойцом Игр.



Вы сказали, что успехи Ломаченко вас не удивили. Но вы в бытность боксером-любителем тоже успешно выступали на чемпионатах Европы и мира, а на Олимпиаде пробиться на пьедестал так и не смогли. Василий это сделал в 20 лет…



Он из тех парней, которых называют – «молодой да ранний». Вова Кличко тоже стал олимпийским чемпионом Атланты в возрасте 20 лет. Так что не в возрасте дело.



И в заключение поговорим о жизни. Как известно, у вас в семье произошло радостное событие…



Да, 19 августа у меня родилась дочка. Назвали ее Анечкой. К сожалению, в этот счастливый момент практически не был дома, так как вскоре пришлось лететь в Германию и готовиться к бою против Хулио. А вообще жена всегда летает в Германию вместе со мной.



Имя дочурке сразу выбрали?



Когда узнали, что у нас будет дочка, то сразу подумали о том, что назовем ее Аней. У меня мама Аня, а у супруги – бабушка. Да и само имя нам очень нравится.



Какие чувства испытали, когда стали дважды отцом?



В первую очередь, большую радость. Радость от того, что у меня родилась вторая дочь. Старшая Катя, которой исполнилось пять годиков, безумно любит папу. Младшенькая тоже, думаю, будет любить. Катя, кстати, в прошлом году начала посещать мои поединки. Ей нравится, смотрит, говорит, захватывающе. Находясь в германии, дочурка частенько приходит со мной на тренировочные спарринги, а там бои бывают пожестче официальных. И ей нравится. Наверное, еще не понимает, что после ударов бывает больно. Дочке легко занимательно то, чем занимается папа. А вообще Катя у меня очень энергичная, стройная. Отдали ее в детский сад, хотя больше времени она все-таки находится со мной и Леной. Не против, если со временем Катя начнет заниматься спортом. Только не борьбой, тяжелой атлетикой или боксом! Чем-то женственным – гимнастикой, к примеру, или танцами.



Вы с большой любовью рассказываете о своих дочерях. Неужели не мечтали о сыне?



Честно говоря, нет. Но со временем возможно все. На достигнутом я не останавливаюсь! (Смеется).



