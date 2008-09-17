«Базель» - «Шахтер»: победа гостей без лишних усилий

17 сентября 2008, 10:11

Стартовый матч в Лиге чемпионов горняки сыграли в меру прилично. И выездная победа была вполне заслужена.

Интересно, найдутся те, кто всерьез полагал, что этот поединок поразит своей интригой? Вряд ли. Да, сейчас стало модным говорить, что слабых соперников уже нет и европейский  клубный футбол выровнился по силам… Тем не менее – чего греха таить! - «Базель» все ж таки не «Барселона».

Швейцария. Базель. Стадион «Сант-Якоб Парк». Лига чемпионов. Матч 1-го тура в группе С «Базель» - «Шахтер».  

Составы:

«Базель»: Костанцо, Ходель, Желабер (Эдуардо Рубио, 63) , Хуггель, Чипперфильд, Стоккер (Мустафи, 46), Абрахам, Марк, Карлитуш, Дердийок (Эдуардо, 46), Дзанни. «Шахтер»: Пятов, Хюбшман, Кучер, Фернандиньо (Федецкий, 83), Жадсон, Илсиньо (Виллиан, 66), Шевчук, Адриано (Селезнев, 74), Брандау, Чигринский, Срна.
Еще накануне матча прозвучало заявление о важности быстрого гола. Хотя мяч, забитый Фернандиньо на 25-й минуте, вряд ли можно назвать быстрым, но он, безусловно, оказал решающее влияние на ход всей игры.

Правда, у не особо напрягавшихся гостей проблем не было. В отличие от хозяев. «Шахтер», со своим преимуществом в классе - явный фаворит. Может быть, поэтому первая половина встречи была, на наш взгляд, довольно скучноватой. Даже было ощущение, что донетчане не очень-то задавались целью огорчить соперников. Так сказать, вышли потренироваться. Долгий розыгрыш мяча, перепасовки, к слову, далеко не всегда точные… Хотя были и неплохие дальние удары тех же Илсиньо и Фернандиньо.        

Справедливости ради, скажем, что, порой, и швейцарцы показывали, что способны угрожать гостям. Особенно запомнился момент, когда Дердийок, продемонстрировав неплохой дриблинг у самой линии штрафной, пробил так мощно, что возьми он чуть ниже перекладены, то… Слава Богу, обошлось.  

Зато игроки «Шахтера», все более нагнетавшие напряжение у ворот Костанцо, наконец, «образумились»… Сначала порадовал красавцем-голом Фернандиньо, точно пробив со штрафного метров с 25-30.  

Второй гол – опять же со штрафного – тоже получился не слабым. На 45-й минуте Жадсон классно закрутил мяч в дальний угол – 2:0.  

Во втором тайме имелись реальные возможности увеличить отрыв. Так, в одном из моментов швейцарский голкипер не удержал мяч, пущенный Хюбшманом. Вообще, казалось, что Костанцо был на грани нервного срыва – один за другим его проверяли на прочность Шевчук, Брандао, Срна. Но, видать, «написать» на табло цифру «3» была не судьба. Зато та же судьба решила быть более благосклонной к хозяевам. Под занавес матча – после навеса Карлитуша – в штрафную горняков откуда-то из глубины ворвался Абрахам и подставил ногу – 2:1. Таков окончательный результат.

Послематчевые комментарии наставников команд  
     
Главный тренер «Базеля» Кристиан Гросс:
- Не все поражения бывают заслуженными. Сегодня «Шахтер» победил заслуженно. По праву. Мы дали его игрокам слишком много пространства. Давление, которое было необходимо создать для победы, у нас получалось только в начале каждого из таймов. «Шахтер» показал нам наш потолок. Не ищу оправданий, но надо учитывать, что нам было нелегко играть без таких людей, как Иван Эргич и Марко Штреллер. Тем не менее, пока ничего не потеряно, однако нам придется играть намного лучше. Мы знаем, что игроки «Шахтера» отлично оснащены технически, и они показали нам точность в обращении с мячом.

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу:
- Мы ожидали, что нас ждет серьезное давление. Так и получилось. И в игре, и со стороны публики. И в этой обстановке нам удалось контролировать игру. Вы видели, что в первом тайме «Базель» практически ничего не создал. Сильной стороной нашего сегодняшнего противника является розыгрыш стандартных положений. Но мы об этом знали и не позволили «Базелю» использовать эти моменты. Думаю, что «Шахтер» заслужил победу... К сожалению, во втором тайме мы допустили несколько оплошностей, это притом, что сами должны были забить еще два-три раза. Порой наши игроки были не достаточно внимательны при вводе мяча из аута, а мы предупреждали ребят об этом… Но если в целом, то победа заслуженная, мы выступили лучше, чем наши соперники. Игра подтвердила то, о чем говорилось накануне. Возможно, «Базель» был сильней по своей физической мощи, а мы были сильнее в техническом и тактическом плане.

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