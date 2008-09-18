«Динамо» - «Арсенал»: радость и разочарование

Хотя и ничья в матче с таким соперником – дорогого стоит. Спасибо и динамовской команде, и ее наставнику. За игру стыдно не было.



Киев. Стадион им. Валерия Лобановского . Лига чемпионов. Группа G. «Динамо» (Киев) – «Арсенал» (Лондон)

Составы

«Динамо»: Богуш, Бетао, Вукоевич, Алиев, Бангура (Кравец, 90), Еременко, Диакате, Михалик, Несмачный, Нинкович, Юссуф (Асатиани, 91). «Арсенал»: Алмуниа, Санья (Эбуэ, 78), Фабрегас, Туре, Галлас, Ван Перси (Вела, 83), Уолкотт, Денилсон, Сонг (Бендтнер, 70), Клиши, Адебайор. То, что оборона «Арсенала» считается лучшей в Англии (да нет, не считается, а так и есть), киевляне испытали на «собственной шкуре». За первый тайм так ни разу толком и не подобрались к линии штрафной «канониров». Изредка «пугали» Алмуниа ударами издалека – точностью не блистали. К примеру, Бангура, Юссуф… Хотя, согласно статистике, мячом владели больше гостей. Зато гости действовали куда опаснее хозяев. Уже на первых минутах вполне мог открыть счет Ван Перси, получивший в штрафной великолепный пас от Уолкотта. Правда, угол был островат.

В целом же, первая половина запомнилась, большей частью, «тусней» в центре поля. И те, и другие осторожничали. Но и в такой ситуации англичане имели пару реальных шансов огорчить соперников. В одном случае, динамовцы сделали гостям настоящий подарок, которым те, к счастью для нас, не воспользовались. Неудачно сыграл Еременко, и мяч оказался у Адебайора. Ворвавшись в штрафную, «метит в девятку» и… промахивается.

До перерыва еще изрядно потрепали нервы киевлянам. Особенно опасным – абсолютно стопроцентным - был момент, когда усилиями Адебайора и Ван Перси мяч в штрафной получил Фабрегас. Перед ним только динамовский голкипера. Кажется, мячу и деваться некуда, кроме как в ворота. Тем не менее, «канонир» пробивает четко в руки Богушу.

Во втором тайме динамовцы заметно прибавили. Видно было, что нащупали болевые точки соперника. Едва не отличился Еременко, пробив после передачи Бангуры. Мяч срикошетил от штанги прямо в спину голкиперу «Арсенала» и остановился чуть ли не на линии ворот.



Что касается гостей, то их тактика несколько поменялась. Как-то все больше переключились на дальние удары те же Ван Перси и Фабрегас. .

Ну, а дальше, хозяевам стоит поблагодарить Санью, свалившего (как кажется), в штрафной Вукоевича. Да в тот момент, когда Огнен готовился принять мяч после навеса справа Бангуры. Арбитр, не задумываясь, указывает на одиннадцатиметровую отметку. Исполнявший пенальти Бангура, заметив куда отклонился Алмуниа, несильно направил мяч в другой угол. «Динамо» впереди – 1:0.

После этого игроки «Арсенала» заметно занервничали, заторопились. И, как следствие, в их хваленой обороне образовывались изрядные бреши. Чем и пользовались хозяева. Бангура вполне мог увеличить счет, получив пас от прошедшего в штрафную Михалика. Опсно пробивали Юсуф, Нинкович. Динамовцы, что называется, оседлали своего конька. Неплохо было бы, конечно, закрепить успех хотя бы разок. На худой конец, удержать счет. И, казалось, это им удастся. Украинские болельщики уже готовились праздновать победу, но…

На последних минутах «Арсенал» проводит контратаку. Прострел Уолкотта на Адебайора, после чего первым к мячу поспевает Галлас и вколачивает его в сетку ворот Богуша – 1:1.



Да, жалко, что упустили победу. Но с другой стороны, взять очко в поединке с потенциальным лидером группы – тоже не слабо. И вполне можно расценить как успех.



Послематчевые комментарии наставников команд



Главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин:

- Если бы до матча сказали, что мы сыграем вничью с таким клубом, как «Арсенал», мы были бы рады. Но сейчас я несколько разочарован результатом - ведь победа была так близка. Хотя в целом я доволен игрой и хорошим стартом в Лиге чемпионов. Ребята показали футбол высокого уровня. Но мы совершили ошибку, которую такая команда, как «Арсенал», не прощает. В конце игры они вынудили нас уйти в глухую оборону. Они пошли на риск, выпустив нападающего, и играли с четырьмя футболистами в атаке. Они контролировали мяч и прессинговали, так что нам пришлось отойти назад и передвинуть Айилу Юсуфа в защиту. Я еще не готов говорить о том, что у нас не получилось в этом матче, но могу снова сказать, что я доволен нашей игрой.



Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер:

- Игра стала смесью разочарования и облегчения – разочарования, потому что все должно было быть решено еще в первом тайме. Ведь у нас были стопроцентные моменты. Но испытали и чувство облегчения, потому что за три минуты до конца проигрывали. Да, во втором тайме наш уровень упал. Создавали не так много моментов, как хотелось бы. После того, как мы сравняли, игры практически не было – мы были на подъеме, а соперники очень устали, но из-за перерывов и травм игра была уже закончена. Мы чувствовали, что можем выиграть, все было в наших руках, но времени уже не оставалось. Сегодня мы потеряли два очка. Думаю, «Динамо» играло с отличным настроем, команда была хорошо организована и боролась за каждый мяч. Они не выглядели особенно опасными, но их сложно победить».

