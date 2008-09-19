Александр Дмитренко: «Женитьба никак не повлияла на мою спортивную жизнь»

19 сентября 2008, 10:38

Непобедимый на профессиональном ринге супертяж рассказал «СПОРТглавреду» об изменениях в своей личной жизни и поделился впечатлениями от нового соперника.

Побеседовать с 26-летним бойцом удалось во Львове накануне чемпионского поединка между украинцем Андреем Котельником и японцем Норио Кимурой.

Саша, в последнее время ваши бои постоянно то назначаются, то переносятся. Когда мы опять увидим вас на ринге?

15 ноября, контракт я уже подписал. В немецком Дюссельдорфе я буду боксировать против немца албанского происхождения Луана Красничи.

Это самый серьезный соперник в вашей профессиональной биографии?

Возможно, не самый сильный, но один из лучших – так точно. Настраиваюсь на бой с Луаном, как на главный. Любого соперника в боксе нельзя недооценивать. Каждый боец способен нанести один удар, который может повалить тебя на ринг. Это тяжелый вес. Но я уверен в своих силах и обязательно выиграю этот бой.  

Красничи – оппонент, конечно, достойный, но настораживает большая пауза между вашими боями…

Да, полгода без настоящей соревновательной практики – это довольно много. Но дело в том, что в своем последнем поединке против Деррика Росси в начале мая я сломал руку. Долго восстанавливался и лишь сейчас могу тренироваться во всю мощь (тот бой Саша выиграл нокаутом в пятом раунде – авт.). Уверен, что времени на подготовку к поединку с Красничи мне хватит. Пауза – это не проблема. Даже когда я не выходил на ринг, тренировался постоянно. Относительно моей формы можете не беспокоиться. Сначала я готовился в горах в Сербии у родственников супруги. Там я отдыхал и проводил тренировочный сбор.

Говорят, что постсвадебная пауза у вас затянулась…

Как вам сказать? Женился я в декабре прошлого года. Изменение моего гражданского статуса никак не повлияло на спортивную жизнь. Тем более, что после женитьбы я уже выходил на ринг и побеждал.

Где познакомились с будущей женой?

Иванна родом из Сербии, уже 13 лет живет в Германии. Они с родителями переехали туда, когда моей будущей супруге было, кажется, семь лет. Мы познакомились еще на заре моей профессиональной карьеры. В 2002 году я боксировал в Штутгарте (тогда Александр в первом раунде нокаутировал Тима Мартина – авт.). Там мы встретились в кулуарах и в дальнейшем поддерживали отношения. Год не виделись вообще. Но настоящая любовь не знает препятствий. Со временем наши отношения стали теснее и мы поняли, что не сможем друг без друга. Ивана хорошо понимает по-русски и учит меня сербскому языку. Одним словом, у нас прекрасные отношения. Вот и во Львов поддержать Андрея Котельника мы приехали вместе.

В Сербии теперь бываете чаще, чем дома, в Крыму?

Да нет, два раза в год. Там прекрасная горная местность, поэтому пытаюсь совмещать приятное с полезным, веду на Балканах активный отдых.

Родные Иванны причастны к спорту?

Ни коим образом. Но после знакомства со мной следят за событиями в боксе. Причем не только за моими поединками. Признаться, когда родители Иванны узнали, что она влюбилась в боксера, то реакция сначала была немного отрицательной. Но пообщавшись со мной, они поняли, что я обычный человек, со мной все в порядке (улыбается).      

Вернемся к боксу. На профессиональном ринге вы выиграли 28 боев, 18 из них – нокаутом. Наверное, пора выходить на более серьезный уровень, чем рейтинговые поединки?

Отмечу, что поражения у меня в карьере все же были, но, к счастью, не на профессиональном ринге. В остальном, да, согласен – хочется проводить чемпионские бои. Но не все зависит от меня. Как бы там ни было, но мой клуб Universum Box Promotion постепенно подводит меня к поединкам за престижные пояса. Возможно, не так быстро, как бы этого хотелось, но уж как получается.

Не боитесь застопориться?

Нет. Мой менеджмент ведет меня медленно, но уверенно, к заветной цели. Не хочу сказать, что я полностью всем удовлетворен. Разногласия существуют. Если бы я сказал, что всем удовлетворен, то соврал бы. Есть свои плюсы и минусы, но в целом ситуация нормальная.      

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