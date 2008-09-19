Олимпийские игры: гуманизм Кубертена «подмяли» политика и деньги

Что было – прошло. Диски с августовскими видеозаписями – на полку. В архив. Впрочем, можно посмотреть еще раз, напоследок.



Загадочная фантасмагория праздника открытия, повторы фантастических рекордных забегов и заплывов, разнообразие совершенных атлетических тел. Первые интервью победителей. Журналисты задают один и тот же вопрос: «Что вы почувствовали, став олимпийским чемпионом?». Ни разу не спросили: «О чем подумали?»…



Пекинские олимпийские репортажи творили опытные мастера теле-шоу. Каждый кадр словно насыщен адреналином, всё – крупным планом, как можно ближе к драмам и сенсациями. В заключение каждого дня видео коллекция «приколов». Веселая компоновка моментов неудач, завалов, срывов и неурядиц, под звуки румб и диксилендов все бедствия становятся клоунадой. . Наконец, многоцветное щедрое шоу закрытия, веселый шутовской автобус отправляется в Лондон, на Олимпиаду 2012.



Аккуратно вкладываю диски в жесткие папки. Все о'кей. Но откуда-то возникает мысль: что-то утрачено, не показано, навсегда осталось за экраном. Странное состояние, вроде ностальгии.



Стоп. Кажется, вспомнил. Ни разу не возник на олимпийском табло портрет доброго и веселого усача Пьера де Кубертена. Было время, светились над олимпийской ареной его заветные слова: «Главный смысл олимпийских игр не в достижении победы, а в участии. Так же, как в жизни, где важен не триумф, а напряжение борьбы». Устарели Ваши взгляды, барон. Нынче каждый олимпиец, каждая команда устремлены к успеху, счет завоеванным медалям ведут главы государств, и конвертируется цена победы в евро, долларах и гривнах.



Ушли в прошлое времена кубертеновских Олимпиад любительских спортивных забав. Во второй половине прошлого века олимпизм запутался в политических бойкотах и финансовых долгах. Всемирные спортивные игры спас ловкий менеджер, умелый дипломат и тонкий политик Самаранч. На Играх в Пекине, сидевший в ложе VIP персон почетный президент МОК Самаранч, почему-то глядел в объективы телекамер рассеяно и равнодушно. Кто знает, может, в праздничной суете ему приходили на память спокойные давние времена. В те времена организация олимпизма представлялась пирамидой. Основание – «спорт для всех», и, вырастая из него, поднимались к вершине настойчивые и умелые атлеты.



Нынче никакими усилиями не поднимутся наверх настойчивые атлеты, не одаренные исключительными природными данными. Вспомните финалы олимпийского спринта, яростное соперничество чернокожих легкоатлетов. У них особая структура мышц и особая способность к «взрывному» бегу. По-другому и тоже по-особому устроены тела африканских стайеров, неизменно лидирующих в беге на длинные дистанции. По-разному совершенны тела олимпийских победителей в плавании и борьбе, гимнастике и тяжелой атлетике. Но одного природного дара еще не достаточно. Не менее важна способность подчинится безжалостной подготовке, жестокому ритму технологии тренировок.



Прощай всемирная олимпийская пирамида, можно только улыбнуться, вспомнив оптимистический лозунг советских времен: «Олимпийские чемпионы растут в каждом дворе!»



Итак, олимпийский спорт сформировался как элитарная и очень сложная деятельность. Спорт талантов процветает, его надежно поддерживают политики и гиганты мирового бизнеса. Для простых смертных высокий спорт закрыт навсегда. Но велика ли утрата?



Недавно мне попало в руки эссе с мудреным названием «Социальное конструирование времени и пространства как возвращение социологии к философии». Его автор, социолог Хеннинг Эйхберг, утверждает, что спорт высших достижений, перевалив в XXI век, устремлен в дурную бесконечность погони за рекордами. Беды в этом нет, потому как в массовом сознании уже произошли кардинальные изменения. Высший успех, яростная борьба за пьедестал исключаются из социальных ценностей высшего порядка. Нынче люди ценят надежную профессиональную карьеру, успешное продвижение в социальном слое, крепкое здоровье. Восхищение олимпийским citius (быстрее!) сменяется желанием избежать перегрузок стресса. Спорту высших достижений уже противопоставлен «антиспорт», возвращающий человека в пространство природы и свободной игры, дарящий роскошь клубного общения. Островки желанного досуга открывают для себя любители неспешного туризма, корпоративных забав, искатели экстремальных приключений на суше, на море и в небе. Блаженны чудаки, испытывающие себя на выживание в песках и джунглях. Эссе завершается социологическим афоризмом: «Покажи мне, как ты бегаешь, и я расскажу тебе об обществе, в котором ты живешь».



Справедливы ли заключения социолога? Так ли комфортно устроен наш мир… Вряд ли. Основными характеристиками современной жизни становятся конкуренция, соперничество, преодоление кризисов и неизбежных неудач. Иными словами, жизнь превращается в особый спорт особых достижений. Судите сами…



Объединяя персонал в команды и «группы прорыва», менеджеры, все принципы подготовки заимствуют у спорта.



Коренные изменения произошли в сфере образования. Приобретение «багажа знаний» теряет былое значение, интернет образованнее любого эрудита. На первый план выходит постановка деловых компетенций, способностей к самоорганизации, волевому усилию и напряженному самообразованию в течение всей жизни. Успешен тот, кто готов мгновенно сориентироваться в ситуации, и оперативно принять и не жалея сил, реализовать лучшее решение. Лучшая тренировка компетентности – спорт.



Поглядите на репортажи, повествующие об обучении и действиях современных воинских подразделений. Те же, родственные спорту требования и методы подготовки! Призывник, не получивший спортивной подготовки, паникует при одном упоминании о военкомате.



Слаб человек. Захворав, ищет спасение в чудодейственной таблетке. Но, обратите внимание, развитие сферы медицины (особенно фармакологии) на самом деле вовсе не устремлено к достижению гуманных целей. Процветание медицины напрямую зависит от роста числа больных. Современные средства диагностики позволяют обнаружить у каждого человека признаки любых болезней. Потому работники здравоохранения не склонны обсуждать идеи академика Николая Амосова, утверждавшего, что здоровье есть результат тренировок, ограничений и испытаний.



Вспомним еще раз кубертеновский принцип: «Главный смысл олимпийских игр не в достижении победы, а в участии. Так же, как в жизни, где важен не триумф, а напряжение борьбы». И еще приходят на память слова польского врача и философа Марио Кемпиньски: «Жизнь требует усилия и отваги!».



Конечно, атлетические высоты Олимпиад не могут быть ориентиром «спорта для всех». А зачем? У каждого из нас свои напряжения, свои соперники и рекорды. Постоянно быть на высоте профессиональных требований, силой воли преодолеть возрастное уныние и хворь, оставаться надежным командным игроком, – разве это соответствует олимпийскому девизу Citius, Altius, Fortius, быстрее, выше, сильнее?



Конечно, глядя со стороны, можно относиться к Олимпийским праздникам как к увлекательным шоу и приглашению поглазеть на мир приключений. Но возможна и другая точка зрения: не подсчитывая медалей, не дивясь рекордам и скандалам, видеть в деяниях олимпийцев образцы героической жизни. Памятуя, что у каждого из нас свои собственные Олимпийские игры.

